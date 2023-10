Roku TV erhält ein grandioses Gratis-Update, welches die Suche nach Lieblingsfilmen und -serien weiter simplifiziert

Die jüngeren Leaks rund um das Smart-TV-Upgrade von Roku waren bei uns schon seit einigen Monaten gern gesehen, umso erfreulicher ist es nun allerdings, dass die Katze endgültig aus dem Sack ist: Roku bringt ein kostenfreies Upgrade für alle kompatiblen TV-Geräte wie auch den Roku Streaming Stick 4K auf den Markt. Und mit dabei sind natürlich allerlei neue Features, die Sportstreaming, Suche nach der passenden Abendunterhaltung und Musikgenuss für den nächsten Zeitvertreib weiter simplifizieren.

Schon "in den kommenden Monaten" soll das Ganze für US-Kund*Innen an den Start gehen und ich bin mir sicher, dass wir auch hierzulande nicht viel länger auf ein entsprechendes Update warten müssen. Die neueste Aktualisierung bringt frischen Wind in das System und bietet spannende Funktionen, die das Nutzererlebnis auf ein neues Level heben. Egal, ob nun begeisterter Sportfan, Film-Junkie oder Musikliebhaber: Hiervon hat so ziemlich jeder etwas!

Für die Sportbegeisterten unter uns gibt es eine brandneue Favoritenfunktion, womit das Verfolgen von Live-Ereignissen deiner Lieblings-Sportmannschaften zum Kinderspiel wird. Einfach deine bevorzugte Mannschaft zur Favoritenreihe im Sportbereich hinzufügen, und voilà! Du verpasst nie wieder ein wichtiges Spiel. Clips von den heißesten Momenten aktueller Ereignisse bringen die Action obendrein direkt auf dein Smartphone. Und ab 2024 wird schließlich das Sportangebot um Motorsportinhalte erweitert.

Film- und Fernsehenthusiasten werden allerdings ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Die Aktualisierung macht es demnach einfacher als je zuvor, deine Lieblingsfilme und -serien zu entdecken und zu verfolgen. Keine lästige Suche mehr, sondern personalisierte Empfehlungen, die deinen Vorlieben entsprechen. Einfach genial!

Und auch für Musikfans gibt es Grund zur Freude: Der Musikbereich wurde aufgepeppt und bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten, deine Lieblingskünstler und -songs zu finden und zu genießen. Entdecke neue Alben, erstelle deine eigenen Playlists und bleibe immer auf dem Laufenden über die neuesten Hits und Konzerte deiner Lieblingskünstler.

Kurz gesagt also wahrlich ein Update für alle!

Bessere Suche, Komfort für Augen und Ohren und neues Futter für Fans guter Bildqualität

Roku bietet derart viele kostenlose Live-TV-Kanäle, dass es manchmal schwierig sein kann, den Überblick zu behalten. Aber keine Sorge, Roku hat zugehört und arbeitet daran, das TV-Erlebnis noch besser zu machen. Folglich darfst du dich auch auf folgende Aktualisierungen gefasst machen:

Der Live-TV-Kanalführer bekommt ein Upgrade, das das Durchstöbern der Kanäle vereinfacht und die Anzeige personalisiert. Das bedeutet, dass du schneller zu dem kommst, was du wirklich sehen möchtest. Und das Beste ist, die Sendernummern werden verschwinden, was die Navigation noch intuitiver und ansehnlicher macht.

Musikliebhaber freuen sich ihrerseits auf Musik-Playlists und -Videos von Vevo, Stingray und der Warner Music Group, welche in knapp 250 verschiedenen Playlists zur Schau gestellt werden.

Und auch das "What To Watch Update" soll nicht unerwähnt bleiben. Jenes optimiert die Kategorieauswahl, damit du noch leichter das findest, was du suchst. Außerdem warten neue kuratierte "Erlebnisse" zu verschiedenen Themen wie Essen oder Wohnen auf dich. Mobilnutzer können übrigens mithilfe von visueller Suche einen echten Lebensretter erwarten.

Aber das ist noch nicht alles! Roku Fotostreams unterstützt beispielsweise nun auch Google Fotos, und wenn du ein Roku Smart Home Kit besitzt, kannst du gar die Ereignisse vor deiner Videotürklingel überwachen und Benachrichtigungen erhalten, wenn Pakete geliefert werden – Sicherheit und Komfort in einem.

Für die Feinjustierer unter uns liefert "Expert Picture Setting" obendrein auf 4K-Geräten neue Einstellungsoptionen und Anpassungsmöglichkeiten für ein Bild, welches ganz deinen Vorstellungen entspricht.

Das Betriebssystem-Update, Roku OS 12.5, wird in den nächsten Wochen an auf kompatiblen Modellen und Geräten in den Staaten ausgespielt, dürfte entsprechend zeitnah aber auch in Deutschland folgen.

Roku bleibt scheinbar am Ball und lässt sich keineswegs von Amazon und Co. aus der Fassung bringen – Und entsprechend gespannt darf man so auch sein, was die Zukunft rund um Roku TV für uns noch so im Gepäck haben wird ...