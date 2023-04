Roku Express 4K im Test: Smart, schnell und schick

Roku Express 4K: Zwei-Minuten-Review

Streaming von Filmen und Serien ist heute nicht mehr wegzudenken. Und praktische kleine Helferlein wie der Roku Express 4K sorgen dafür, dass du, selbst wenn du dir mal einen neuen Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) zulegst, stets dieselbe intuitive Benutzeroberfläche behältst. Doch lass mich erst einmal von vorne beginnen:

Die Einrichtung des Streaming-Sticks ist super einfach und geleitet dich Schritt für Schritt durch die einzelnen Schritte. Dazu zählen die Verbindung mit deinem Netzwerk und die Erstellung eines Roku-Accounts, sofern du noch keinen hast. In 10 Minuten bist du spätestens mit allem durch und kannst mit dem Bingen loslegen. Außer du tobst dich noch etwas auf der wunderbar intuitiven Benutzeroberfläche aus und individualisierst sie z. B. mit einem atmosphärischen Wild West-Thema.

Wenn du dich dann aber durch die verschiedenen Streaming-Dienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) wie Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und viele weitere klickst, dann wird dir definitiv die ergonomische Fernbedienung auffallen. Die verfügt über dedizierte Tasten für Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab), Spotify und Rakuten TV und liegt, trotz ihres verschwindend geringen Gewichts, erstklassig in der Hand. Alternativ kannst du über die Roku-App auch dein Smartphone verwenden, um über das beeindruckend reaktionsschnelle Interface zu navigieren.

Letzteres ist übrigens ein weiterer Vorteil gegenüber Smart-TVs - ganz zu schweigen davon, dass der Roku Express 4K um einiges günstiger ist. Kleinere Nachteile wären hingegen ein fehlender Ethernet-Anschluss, durch den du auf WLAN-Verbindungen beschränkt bist. Auch die Tatsache, dass du zwingend einen Account benötigst, könnte den einen oder anderen stören, oder dass die Fernbedienung mit Infrarot statt Bluetooth funktioniert. Dadurch braucht sie ständigen "Sichtkontakt" zu deinem TV und lässt sich nicht einfach verstauen.

Diese wenigen Mankos fallen allerdings nicht sonderlich ins Gewicht und wenn du eine preiswerte Alternative zu einem Smart-TV suchst, erhältst du mit dem Roku Express 4K ein großartiges Streaming-Gerät mit hohem Mehrwert.

Roku Express 4K: Preis und Verfügbarkeit

(Image credit: Future)

Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro Verfügbarkeit: Seit 2021

Obwohl Roku in den USA bereits einen Namen hatte, war das in Deutschland lange anders. Und das, obwohl der Roku Express 4K mit 39,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutlich unter dem Fire TV Stick 4K von Marktführer Amazon liegt. Wäre es da nicht eine Ironie, den Konkurrent aus dem Hause Roku direkt bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu kaufen? Nur eine Idee...

Roku Express 4K: Specs

Swipe to scroll horizontally Roku Express 4K: Specs Auflösung: 4K Ultra HD, HDR10 Speicherplatz: 512 MB, aber mit zusätzlichen SD-Karten erweiterbar Konnektivität: 802.11ac Dual-Band Wi-Fi, unterstützt WLAN-Standards 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 Anschlüsse: HDMI, Micro-USB (Stromversorgung) Unterstützte Streaming-Dienste: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ und viele weitere

Solltest du den Roku Express 4K kaufen?

Kauf ihn, wenn...

Du keinen teuren Smart-TV kaufen willst

Der Roku Express 4K kostet lediglich 39,99 € und bietet dir eine intuitivere Benutzeroberfläche als nahezu jeder Smart-TV. Wenn du also lediglich eine Möglichkeit zum Streamen deiner Lieblingsserien suchst, dann bist du hier gut beraten.

Du bereits an das Roku-Interface gewöhnt bist

Die intuitive, reaktionsschnelle Benutzeroberfläche bietet einigen Luxus und da du das Streaming-Gerät einfach an deinen nächsten Fernseher anschließen kannst, musst du dich nicht an eine neue Oberfläche gewöhnen, wenn du etwa von einem Samsung- zu einem LG-TV wechselst.

Kauf ihn nicht, wenn...

Du schlechtes WLAN hast

Der Roku Express 4K hat keinen Ethernet-Anschluss, sodass du bei schlechtem WLAN leider wie der Ochs vorm Berg stehst.

Du bereits ein anderes Streaming-Gerät lieb gewonnen hast

Ob es dein Smart-TV, deine Konsole oder dein Smart-Toaster ist - wenn du dich bereits an ein Gerät gewöhnt hast und damit klar kommst, brauchst du den Roku Express 4K nicht unbedingt.

