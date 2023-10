Dank Apple TV kannst du jetzt FaceTime-Anrufe auch über deinen Fernseher tätigen und sogar die nächste Karaoke-Session steigen lassen!

Dein Apple TV-Erlebnis wird fortan noch persönlicher! Das versprochene tvOS 17-Update liefert eine Reihe von Annehmlichkeiten für Apple TVs und bringt so Änderungen wie FaceTime-Integration oder aber ein Karaoke-Feature mit sich.

Apple hat das Update im Juni entlang der jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) vorgestellt und hierbei spannende Neuerungen für tvOS 17 prophezeit.

Apple TV (4K)-Nutzer erhalten indessen vollumfänglichen Zugang auf Verbesserung wie dem bereits erwähnten FaceTime-Feature, dem neuen Bildschirmschoner Memories, einem aktualsierten Control Room sowie einer Reihe nützlicher Audio-Updates. Potenzial ist also genug da, um die Art und Weise, wie wir unseren Apple TV nutzen, nachhaltig zu verändern.

FaceTime-XXL

Eine der am sehnlichsten erwarteten Funktionen von tvOS 17 ist die Einführung von FaceTime. Künftig kannst du hiermit Videogespräche auch auf deinem Fernsehbildschirm führen, was zu intensiveren Austauschen mit Familienmitgliedern und Freunden oder aber einer gänzlich neu gedachten Meeting-Erfahrung führen dürfte.

Um diese Funktion zu nutzen, brauchst du allerdings immer noch eines der besten iPhones – also im Idealfall. Immerhin wird FaceTime auf AppleTV auch weiterhin deine iPhone-Webcam nutzen. Nur schaust du eben statt auf den Handybildschirm künftig auf die TV-Röhre, um zu sehen, was dein Gegenüber so treibt.

Bei Gruppenanrufen sorgt die Center Stage Technologie von Apple obendrein dafür, dass alle im Bild bleiben, auch wenn sie sich einmal ein wenig umherbewegen sollten.

Aber das ist noch nicht alles: Du kannst während eines FaceTime Anrufs auch Multitasking betreiben. Mit der neuen Funktion SharePlay kannst du dir folgerichtig Serien, Filme oder Sportereignisse ansehen, während du mit Freunden und Familie chattest – wo war dieses Feature denn nur bloß während der Pandemie?

Audio-Aktualisierungen

Fan von tollem Sound? Dann ist das tvOS 17-Update ebenfalls was für dich. Der HomePod der zweiten Generation ist nun nämlich ebenfalls kompatibel und kann so ins TV-Setup eingebunden werden, um die besten Serien und Filme noch immersiver und dynamischer zu gestalten.

Das neue Update bringt außerdem Dolby 8.1-Kompatibilität für deinen Apple TV mit sich. Diese Funktion kann für alle, die beim Ansehen ihrer Lieblingssendungen oder -filme Wert auf eine hervorragende Klangqualität legen, ein echter Wendepunkt sein.

Annehmlichkeiten und Personalisierungsoptionen

Apple hat sich jedoch nicht nur auf die Audio- und Videofunktionen konzentriert.

Entsprechend ist deine Siri-Fernbedienung dank tvOS 17 jetzt auch über das Smartphoen ortbar, womit das Versteckspiel künftig ausbleibt. Das neue Apple TV Control Center erlaubt außerdem die Einbindung von mehr personalisierten Inhalten infolge der Integration von Benutzerprofilen. So spendierst du jedem Familienmitglied im gleichen Haushalt ein einzigartiges Apple TV-Erlebnis!

Lass zusammen trällern!

Für alle, die gerne ihre Lieblingssongs lauthals (oder wie ich besonders schief) mitsingen, bietet Apple fortan außerdem "Apple Music Sing". Die Funktion transformiert dein Wohnzimmer in Windeseile in eine Karaokebar, in der all deine liebsten Alben und Songs rauf und runter gespielt werden – und natürlich sind alle Zuhörenden gerne eingeladen mitzuträllern! Wer die Continuity Camera einbindet (via iPhone) kann die Darbietungen sogar für die Nachwelt festhalten!

Das iOS17 Update wird im Wochenverlauf noch auf alle Apple TV Streaming-Boxen verteilt. Noch nicht fündig geworden? Dann schau einmal in den Einstellungen deines Apple TVs nach und suche aktiv nach der nächsten, großen Aktualisierung.