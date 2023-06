5 neue Apple TV Plus-Serien, die dein Netflix-Abo ersetzen könnten

Apple TV Plus hat einen Teaser für sein Programmangebot in diesem Sommer veröffentlicht, der uns ernsthaft darüber nachdenken lässt, ob Netflix auch im Jahr 2023 noch der beliebteste Streamingdienst sein wird.

Apple TV Plus ist nicht mehr die finanzstarke Unterhaltungsplattform, die ihre Streaming-Ambitionen mit The Morning Show und See gestartet hat. Inzwischen hat sie eine beeindruckende Sammlung von Inhalten aufgebaut, die von Sci-Fi über bekannte Comedys bis hin zu dramatischen Filmen und Serien reicht - für CODA gab es sogar schon einen Oscar.

Der neueste Teaser zeigt die Höhepunkte des Programms für 2023 mit einer Mischung aus Debüt-Serien und neuen Staffeln, die den von Apple betriebenen Streaming-Dienst einen Blick wert machen - vor allem in einer Zeit, in der Netflix mit seinem Passwort-Crackdown Abonnenten verliert und generell viel teurer für Mehrpersonenhaushalte wird. Wenn du also darüber nachdenkst, zu Apple TV Plus zu wechseln, findest du hier fünf neue und kommende Serien - und einen Film - die dich überzeugen könnten.

(Image credit: Apple TV Plus)

Seth Rogen und Rose Byrne spielen die Hauptrollen in dieser Buddy Comedy-Serie über ehemals beste Freunde, die sich nach langer Trennung wiederfinden und in eine gegenseitig verursachte Midlife-Crisis geraten. Trotz des albernen Comedy-Looks wurde Platonic dank des guten Verhältnisses zwischen den Hauptdarstellern begeistert aufgenommen und kann ab sofort auf Apple TV Plus gestreamt werden.

Ab jetzt verfügbar

(Image credit: Apple TV Plus)

Tom Holland und Amanda Seyfried spielen die Hauptrollen in dieser limitierten Apple Original Serie über einen Mann, der wegen seiner Verbindungen zu einer Schießerei in den 1970er Jahren verhaftet wird. Seyfried war letztes Jahr in der Elizabeth Holmes-Biografie The Dropout eine Offenbarung und ist als Hollands Verhörspezialistin in diesem kommenden Thriller einen Blick wert.

Ab 9. Juni verfügbar

(Image credit: Apple TV Plus)

Die TV-Verfilmung der Foundation-Romane von Isaac Asimov ist ein Science-Fiction-Highlight mit prächtigen galaktischen Kulissen, atemberaubenden Kostümen und Effekten, Klonen, Androiden und einer Weltraum-Oper, der man nur schwer entkommen kann. Auch wenn die erste Staffel manchmal etwas holprig war, war sie doch ein großer Erfolg. Staffel 2 dürfte auf diesem Fundament aufbauen und dieses Mal sogar noch größere Sprünge machen. Außerdem spielt Lee Pace mit - was musst du noch wissen?

Ab 14. Juli verfügbar

(Image credit: Apple TV Plus)

Dieser brillant inszenierte Biopic-Film folgt der Entstehung und dem Aufstieg des bescheidenen Beanie Baby - den Plüschtieren, die in den 90er Jahren ihre Popularität explosionsartig steigerten und dank ihres einzigartigen Designs und ihrer begrenzten Produktion zu wichtigen Sammelobjekten wurden.

In den Hauptrollen spielen Sarah Snook (Succession), Elizabeth Banks, Geraldine Viswanathan und Zach Galifianakis. Der Film reiht sich ein in einen wachsenden Trend von Dokumentationen und Biopics über Spielzeug auf den Streaming-Diensten.

Ab 28. Juli verfügbar

(Image credit: Apple)

The Morning Show war der erste große Verkaufsschlager auf Apple TV Plus, als es 2019 startete. In den Hauptrollen spielen Steve Carell und Jennifer Aniston die Co-Moderatoren einer großen Nachrichtensendung, die sich im Zuge eines großen Skandals in einem Medienkonglomerat mit Liebe, Sex, Nachrichten und Zustimmung auseinandersetzen.

Die Produktion von Staffel 2 wurde durch den Ausbruch der Pandemie stark beeinträchtigt, die die Macher in die Handlung einbauen wollten - mit uneinheitlichen Ergebnissen. Wir hoffen, dass The Morning Show in der dritten Staffel eine Kurskorrektur vornehmen und die Talente von Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell und Greta Lee besser einsetzen kann.

Ab Ende 2023 verfügbar