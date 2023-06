tvOS 17: 6 Upgrades für Apple TV 4K, die wir auf der WWDC 2023 sehen müssen

Es wird erwartet, dass Apples tvOS 17 die nächste Version des Betriebssystems für die Apple TV Streaming-Box ist. Auch wenn Apple nicht immer große Updates für seine tvOS-Plattform herausbringt, hat uns die bevorstehende WWDC 2023 am 5. Juni dazu gebracht, über unsere Hoffnungen und Erwartungen an die nächste Version nachzudenken. In diesem Artikel stellen wir dir unsere Wunschliste für die Verbesserungen vor, die wir uns für die Software des Apple TV wünschen.

Das neue Apple TV 4K, das das Unternehmen Ende 2022 vorstellte, brachte vor allem inkrementelle Änderungen wie einen neuen A15 Bionic Chip für schnellere Navigation und Gaming sowie eine Siri-Fernbedienung mit einem USB-C Anschluss zum Aufladen. Die vielleicht auffälligste Änderung war jedoch der Preis: Mit einem Startpreis von 129 € war das neue Apple TV 4K deutlich günstiger als sein Vorgänger.

Als tvOS 16 im September 2022 offiziell vorgestellt wurde, brachte es neue Features für Apples Streamer wie die Unterstützung von HDR10+ (High Dynamic Range), erweiterte Kompatibilität mit Game Controllern (einschließlich Nintendo Switch Controllern) und eine tiefere Integration mit Apple Fitness Plus.

Seitdem hat Apple weitere Updates für tvOS 16 vorgenommen, darunter ein kompakteres Siri Interface mit einem vertikal scrollenden Fenster, das personalisierte Programmempfehlungen anzeigt, die Fähigkeit, die Stimmen mehrerer Nutzer zu erkennen und automatisch zwischen Nutzerprofilen zu wechseln, die Unterstützung von Matter Smart Home-Geräten, Apple Music Sing und eine Option, um blinkende Lichter in Inhalten zu dimmen.

Aber welche Verbesserungen könnte tvOS 17 bringen? Wir haben unsere Wunschliste auf die sechs Punkte weiter unten auf dieser Seite reduziert.

tvOS 17: Erscheinungsdatum

Apple kündigte tvOS 16 auf der WWDC 2022 an und wir gehen davon aus, dass das Unternehmen bei der WWDC 2023, die am 5. Juni beginnt, dem gleichen Muster folgt. Um den Trend fortzusetzen, dürfte Apple im Juli eine öffentliche Betaversion zur Verfügung stellen und tvOS 17 dann im September offiziell veröffentlichen - etwa zur gleichen Zeit, zu der wir die Vorstellung des iPhone 15 erwarten.

Wir haben noch keine Informationen darüber, was in tvOS 17 enthalten sein wird, aber hier sind ein paar Verbesserungen, die wir uns für die Apple TV Streaming Box wünschen...

tvoS 17: Was wir gerne sehen würden

Im Gegensatz zu Apples Streamer kann der Samsung QN900C 8K-TV 8K-Videos von YouTube streamen. (Image credit: Future)

1. 8K-Video-Unterstützung

8K TVs haben es schwer, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, was vor allem daran liegt, dass bei den besten Streaming-Diensten keine 8K-Inhalte verfügbar sind. Aber selbst wenn sich 8K plötzlich weiter verbreiten würde, unterstützt das Apple TV 4K derzeit keine 8K-Ausgabe von Streaming-Diensten oder lokalen Dateien.

Es mag schwierig sein, 8K-Inhalte zu finden, allerdings finden sich viele auf YouTube und es gibt High-End-Kameras - und Drohnen! - die derlei Aufnahmen machen können. Die 8K-Videoproduktion für Amateure und Profis mag derzeit noch ein Nischendasein fristen, aber in den nächsten Jahren könnte sie zunehmen, und die Zuschauer, die ihre eigenen 8K-Inhalte erstellen und von YouTube beziehen, werden sie mit ihrer Apple TV Box streamen wollen. Als Hersteller eines des besten Streaming-Geräte auf dem Markt sollte Apple ihnen diese Möglichkeit bieten.

2. Xbox und GeForce Now Cloud Gaming

Apple Arcade hat seit seiner Einführung einen weiten Weg zurückgelegt und ist mit 5 € pro Monat eine günstige Möglichkeit, dein Gaming-Fix zu bekommen. Außerdem hat das Unternehmen das Apple Arcade Gaming auf dem Apple TV 4K durch die erweiterte Controller-Unterstützung in tvOS 16 verbessert und zugänglicher gemacht.

Jetzt, da das Ganze fest etabliert ist, gibt es einen Grund, warum Apps für andere Cloud Gaming-Dienste wie Xbox und GeForce Now nicht auf Apple TV 4K verfügbar sind? Diese beiden und andere Dienste wie Utomik sind auf smarten TVs von Samsung verfügbar, während LG-Geräte wie der LG C3 OLED GeForce Now und Utomik featured.

Ist Apple TV Plus die einzige Unterhaltungs-App auf dem Apple TV 4K? Nein, natürlich nicht. Apple könnte seinen "Walled Garden" leicht für zusätzliche Gaming-Dienste öffnen, und das ist ein Upgrade, das wir gerne in tvOS 17 sehen würden.

3. Smarte Bild-in-Bild-Darstellung

Mit dem Bild-im-Bild Feature des Apple TV 4K kannst du zwischen zwei verschiedenen Streaming-Quellen hin- und herwechseln und nach neuen Serien suchen, während eine Serie in einer Inset-Box läuft.

Die soeben veröffentlichte Version tvOS 16.5 von Apple erweitert das Bild-im-Bild-Potenzial des Apple TV 4K durch ein Multi-View Feature, das gleich vier Streaming-Quellen unterstützt. Die Multiview-Funktion ist vor allem für Sportübertragungen gedacht - insbesondere MLB Friday Night Baseball und MLS Season Pass auf Apple TV Plus - und ist ein guter Hinweis auf Apples Pläne, mehr Live-Sportoptionen auf seiner TV-Plattform anzubieten.

Aber gibt es einen Grund, warum Apple seine Bild-in-Bild-Entwicklung mit Multi-View aufgeben sollte? Wie wäre es mit smarten Features, die z. B. eine Bild-in-Bild-HomeKit-Kameraübertragung starten, wenn sie ein weinendes Baby erkennt oder wenn jemand an die Haustür klopft, während du einen Film schaust? Oder eine Serie von Bildern eines bestimmten Schauspielers anzeigen, wenn du Siri danach fragst, damit du sehen kannst, welche anderen Rollen er gespielt hat und wie er im echten Leben aussieht? Die Möglichkeiten hier sind riesig.

HomePod 2 Surround: das nächste große Ding? (Image credit: Future)

4. Möglichkeit, den HomePod 2 für Surround Sound zu nutzen

Streaming über den neuen HomePod 2 ist eine großartige Möglichkeit, die besten Musik-Streaming-Dienste zu hören. Dolby Atmos-Titel auf Apple Music klingen besonders kraftvoll und geräumig, wenn zwei von Apples Lautsprechern für die Stereowiedergabe gekoppelt sind. Du kannst ein HomePod 2-Paar auch für die Filmwiedergabe verwenden, wenn die Lautsprecher als Standard-AirPlay 2-Audioausgang des Apple TV konfiguriert sind.

So gut dieses Setup auch klingen mag, warum ist es noch nicht möglich, ein zweites HomePod 2 Paar als Surround Sound-Lautsprecher zu verwenden? Kabellose Lautsprecher wie der Sonos Era 300 können ganz einfach als Surround-Lautsprecher in einem Sonos-System konfiguriert werden, und auch wenn dieses spezielle Setup auf einer Soundbar wie dem Sonos Arc basieren würde, scheint es durchaus möglich, dass eine entsprechende "HomePod Surround"-Option in tvOS 17 integriert werden könnte.

5. Überarbeitete Bildschirmtastatur

Das Eingeben von Text auf dem Apple TV 4K ist eine ziemliche Qual. Das liegt vor allem daran, dass sich die Bildschirmtastatur über die gesamte Breite des TV-Bildschirms erstreckt. Du musst also nach links und rechts scrollen und dann wieder zurück, um zu suchen oder deine Anmeldedaten in Apps einzugeben.

Wenn du ein iPhone zur Hand hast, wirst du zwar aufgefordert, Text über eine Tastatur mit besserem Layout auf dem Bildschirm deines Telefons einzugeben, aber es ist nicht immer der Fall, dass du dein iPhone zur Hand hast - und es gibt Leute, die Apple TV 4K kaufen, die keine iPhones benutzen. Ja, Siri kann für die Sprachsuche verwendet werden, aber es ist nicht die Lösung für alle Apple TV 4K Texteingaben.

Sicherlich kann Apple hier etwas Besseres bieten. Andere Streaming-Plattformen haben kompaktere Tastaturlayouts, die einfacher und schneller zu bedienen sind - Roku zum Beispiel. Es gibt keinen Grund, das Rad neu zu erfinden, Leute! Bringt die Dinge einfach näher zusammen.

Die neue Apple Music Classical App ist derzeit nur für das iPhone verfügbar (Image credit: Apple)

6. Apple Music Klassik App

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens hat Apple Ende März 2023 endlich seine Apple Music Classical App veröffentlicht. Mit ihrem übersichtlichen Layout, den umfangreichen Metadaten und der Möglichkeit, nach Kategorien wie Komponisten, Dirigenten, Orchestern und sogar Solisten zu suchen, ist die neue App eine fantastische Ressource sowohl für Klassikfans als auch solche, die es werden wollen. Die App ist für Abonnenten von Apple Music kostenlos und bietet wie dieser Dienst Titel und Alben in hochauflösenden (bis zu 24-bit/192kHz) und räumlichen Audioformaten.

So großartig Apple Music Classical auch ist, es hat ein Problem: Es ist nicht auf dem Apple TV 4K verfügbar. Nach all der Zeit und Arbeit, die in die neue App gesteckt wurde, erscheint es seltsam, dass Apple es versäumt hat, sie auf einer ganzen Hardware-Plattform verfügbar zu machen. Apple TV 4K scheint die perfekte Plattform zu sein, um in der umfangreichen Apple Music Classical Library zu stöbern.

Die Artworks der Alben würden auf einem 4K TV mit großem Bildschirm wunderschön aussehen und die Musik würde über eine Dolby Atmos Soundbar fantastisch klingen. Wenn es um Upgrades für tvOS 17 geht, scheint dieses ein Selbstläufer zu sein.