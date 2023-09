5 Dinge, derentwegen man die Google Pixel 8-Smartphones im Blick behalten sollte

Das Google Pixel 8 wie auch das Pixel 8 Pro rücken immer näher: Bereits am 4. Oktober dürfte es so weit sein und Google stellt endlich seine neuen Smartphonevertreter für das Jahr 2023 vor!

Das Warten hat also fast ein Ende, und anhand von Leaks wie auch offiziellen Teasern haben wir bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns hier zeitnah erwarten könnte.

Gewiss, die neuen Smartphones sind nicht die große Revolution der Pixel-Serie, gekonnt erweitern sie jedoch das Bekannte um eine gute Handvoll Neuerungen, die den Komfort auf das nächste Level hieven – und sind somit auch für alle Besitzer eines Pixel 7 oder gar Pixel 7 Pro einen Blick wert!

Vor diesem Hintergrund haben wir uns also einmal die Mühe gemacht, dir gleich fünf spannende Änderungen wie Verbesserungen der neuen Vertreter aufzulisten, um dich so schon einmal für den nahenden Oktoberrelease gebührend einzustimmen.

Bitte beachte: Noch ist nichts hiervon offiziell bestätigt, die meisten der genannten Inhalte sind aber zumindest äußerst wahrscheinlich.

1. Bessere Kameras

Das Google Pixel 7 Pro hatte bereits eine grandiose Kamera. Die des Nachfolgers könnte eben jene aber gar noch toppen! (Image credit: Future / Philip Berne)

Das Pixel 7 wie auch das Pixel 7 Pro verfügen bereits über einige der besten Kamera-Konstellationen, die man heutzutage so in einem Smartphone vorfinden kann. Die neuen Modelle könnten eben jene aber gar noch übertrumpfen und so sehr wahrscheinlich zu den besten Smartphones zählen, wenn es dir allein um gute Fotoergebnisse geht.

Konkret erwarten wir entlang von Gerüchten, dass beide Pixel 8-Modelle einen neueren, noch größeren Primärsensor spendiert bekommen, der nun gar 35 Prozent mehr Licht einfangen dürfte. Eben dieser Fakt allein könnte schon ausreichen, um die Leistung wie auch Bildergebnisse in allerlei Situationen dramatisch zu verbessern

– vor allem bei Aufnahmen mit wenig Umgebungslicht.

Identische Quellen behaupten jedoch auch, dass das Pixel 8 Pro sogar eine 64-MP-Ultraweitwinkelkamera an Bord haben dürfte. Das wäre ein üppiges Upgrade im Vergleich zum Vorgänger (12 MP) und würde den Sensor auf das Level des Pixel 7a katapultieren.

2. Ein Temperatursensor

Ein neuer Sensor lässt Raum für Spekulationen. Sehr wahrscheinlich könnte er aber zur Überwachung der Temperatur dienlich werden. (Image credit: Google)

Interessant ist auch ein neuer Sensor, der entlang von Bildmaterial zum Pixel 8 Pro aufgetaucht ist. Bei eben jenem könnte es sich um den bereits heiß erwarteten Temperatursensor handeln, der so einzig beim Pro-Modelle verbaut sein dürfte. Wofür eben selbiger Sensor konkret verwendet werden soll, ist zwar noch ungewiss, es könnte aber bedeuten, dass das Pixel 8 Pro hiermit deine Körpertemperatur im Auge behält und so noch mehr relevante Gesundheitsindikatoren protokolliert und schließlich zur Einsicht bereithält.

In jedem Fall eine äußerst spannende Neuerung ... und vor allem eine, die du in dieser Form bisher bei keinem aktuellen Konkurrenzmodell finden wirst.

3. Neuer Chipsatz

Der Nachfolger des Tensor G2 dürfte zusammen mit dem Pixel 8 erscheinen! (Image credit: Google)

Neue Handy-Generationen kommen fast immer mit neuen Chipsätzen auf den Markt, und die Pixel 8-Reihe wird da wahrscheinlich keine Ausnahme machen, denn es man geht stark davon aus, dass eben selbige durch den neuen Tensor G3-Chip angetrieben wird.

Obwohl Googles Chipsätze nie mit den leistungsstärkeren Konkurrenzprodukten von Qualcomm oder Apple mithalten konnten, deutet ein Leak zumindest darauf, dass der G3 ein deutliches Upgrade zum G2 sein dürfte. Und man sollte dennoch nicht vernachlässigen, dass KI-Fähigkeiten hier für Raytracing-Support und allgemein mehr Leistungsbereitschaft beinahe schon garantieren.

Eben damit könnte sich die Pixel 8-Reihe wesentlich hochwertiger anfühlen und für Spiele noch besser geeignet sein als das Pixel 7 sowie Pixel 7 Pro.

4. Endlich 8K-Videos auf dem Pixel filmen!

Gutes wird noch besser: Mit 8K-Option erstrahlen deine Videos in besserer Qualität denn je! (Image credit: Future / Philip Berne)

Es ist noch unsicher, ob dieses erhoffte Feature es tatsächlich ins Release-Ensemble schafft. Allerdings hat ein Leaker vor nicht allzu langer Zeit behauptet, dass mithilfe des G3-Chipsatzes sogar Aufnahmen in knackigen 8K unterstützt werden. Anderswo hieß es allerdings, dass das Pixel 8 sowie das 8 Pro dies wohl nicht tun werden, wo man doch so noch mehr mit Problemen des Wärmemanagements zu ringen hätte (selbige treten gar schon bei 4K-Aufnahmen auf).

Da der Chipsatz auf Papier aber dazu in der Lage wäre und mal abseits vom Fold 2 und dem Pixel 8a wohl keine weiteren Ableger mehr mit G3 auf den Markt kommen, wäre es auch irgendwie komisch, wenn dieses Kaufargument ungenutzt bliebe ...

Eben deswegen sollte man also hoffnungsvoll bleiben. Und wenn uns Google wirklich 8K-Aufnahmen spendiert, wäre das ein riesiges Upgrade und sogar etwas, was nicht einmal das aktuelle iPhone 15 Pro Max unterstützt! Die Frage der Kühlung ist eine andere, zeitgleich aber ein Problem, was auf Dauer sicher nicht unlösbar ist.

5. Ein ausgeklügeltes Design

Vertraut und doch frisch: Die Pixel 8-Serie könnte mit feinen Designanpassungen aufwarten und behält zeitgleich ihren ikonischen Metallrahmen bei! (Image credit: Google)

Man sollte nicht erwarten, dass die Pixel 8-Reihe vollumfänglich überarbeitet wird ... ganz ohne Designanpassungen kommt sie dann aber auch nicht daher. Ein Teaser für die neuen Smartphones deutete bereits an, dass wir wohl mit noch stärker abgerundeten Ecken als noch bei den Vorgängermodellen rechnen dürfen.

Ist das eine Weltneuheit und alles verändernde Revolution? Sicher nicht. Es ist aber dennoch eine Änderung, während man zeitgleich dem bekannten wie auch unverkennbarem Pixel-Design treu bleibt. Das Beste aus beiden Welten gewissermaßen also ... und viel mehr kann man sich doch auch nicht wünschen, oder?