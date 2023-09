Samsung leakt versehentlich die eigene Produktpalette: Infos zum Galaxy S23 FE, den Buds FE sowie dem Tab S9 FE publik

Erwachsene Menschen sind für gewöhnlich gar nich so schlecht darin, Geheimnisse für sich zu behalten – das hab ich schon zur Weihnachtszeit mit meiner Familie und den näheren Bekannten seit Kindheitstagen beobachten können.

Doch in der Technikwelt scheint es irgendwie auch 2023 noch immer in aller Regelmäßigkeit zu passieren, dass Fehlerchen und Verplapperer zu umfangreichen Leaks und Vorabinfos führen. Zuletzt war mal wieder Samsung am Zug – und das quasi gleich in Form eines Doppelschlags. Wurden doch kürzlich erst die Buds FE mittels downloadbarem Handbuch umfangreich geleakt, so hat es jetzt gleich das ganze Sortiment der 2023er-Fan-Edition erwischt.

Richtig gelesen, auch das günstige Galaxy Smartphone, das S23 FE, sowie das Galaxy Tab S9 FE sind inzwischen auf DER EIGENEN WEBSITE veröffentlicht worden.

Absicht, gekonnte Marketingstrategie oder doch nur ein großes Missgeschick? Wer weiß? In jedem Fall haben wir nun eine Menge neuer Details zu den anstehenden Produkten!

Unterhalb folgt deswegen, was jüngst durchgesickert ist (via SamMobile).

Samsung Galaxy Buds FE: Die wichtigsten Funktionen

Gehen wir mal davon aus, dass die angezeigten Infos der Wahrheit entsprechen, dann haben die Samsung Galaxy Buds FE im Jahr 2023 einen einzelnen Treiber und gleich drei Mikrofone pro Ohrhörer. Natürlich sind eben jene aber auch mit aktiver Geräuschunterdrückung bestückt und bieten mit 30 Stunden Spielzeit auch ein recht üppiges Hörvergnügen – bei ausgeschaltetem ANC. Mit ANC sind es zwar "nur" 21 Stunden, über den Tag kommt man ja aber auch damit allemal!

Ansonsten gibt es noch Bluetooth-5.2-Support, ein größeres, spitz zulaufendes Design und das bereits in bekannte Ladegehäuse mit USB-C-Port. Sie sind zudem SmartThings Find-kompatibel und verfügen über einen Umgebungsmodus, einen automatischen Gerätewechsel und unterstützen den hauseigenen, digitalen Assistenten Bixby.

Ein konkreter Preis ist eigentlich das einzige, was uns bisher noch fehlt – gerüchteweise ging man zuvor aber von etwa 99 US-Dollar aus. Entsprechend würde ich auch in Deutschland mit einem Preis von etwa 100 Euro rechnen.

Das Samsung Galaxy S23 FE und das Galaxy Tab S9 FE: Was wissen wir bisher?

Zusätzlich zu geleakten Fotos hat Samsung auch Teaser-Bilder des kommenden Samsung Galaxy S23 FE bereitgestellt. Damit ist beinahe schon garantiert, dass die Fan-Edition des Smartphones nach einer kurzen Pause im Vorjahr nun wieder ihr Comeback feiert. Gezeigt wurde eine rückwärtige Kamerabaugruppe mit drei vertikal angeordneten Linsen und der flotten Überschrift "The New Epic".

Bestätigt scheint hiermit also auch, dass das S23 FE wohl in diesem Jahr tatsächlich ein fettes Kamera-Upgrade spendiert bekommt. Laut Gerüchteküche wird das SE außerdem mit einem 6,4-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display bestückt sein und Full HD+ Auflösung, 120-Hz-Bildwiederholungsrate und HDR10+ bieten. Selfie-Fans dürfen sich auf knackige 10 Megapixel freuen, während die Hauptkamera mit gleich 50 MP aufwartet und von einer 12 MP Ultrawide- sowie einer 8 MP Telekamera (mit 3fachem-Zoom) unterstützt wird.

Gemunkelt wird obendrein, dass das Samsung Galaxy S23 FE mit dem soliden Exynos 2200- sowie dem Snapdrgon 8 Gen 1 (bekannt aus der Galaxy S22-Serie) performt.

Und das Galaxy Tab S9 FE? Das scheint laut Datenbank der Google Play Console ebenso wenig von schlechten Eltern. Konkret erwartet uns hier laut aktuellen Renderbildern und Spezifikationen folgendes:

Scheinbar hat das S9 FE ein 1440 x 2304 Pixel Display, einen Exynos 1380 Chip sowie 6 GB RAM verbaut. Wie erwartet, so läuft es außerdem mit Android 13 und sollte so mehr als genug Power für den Alltag bieten.

Allerdings wissen wir noch nicht, wann diese Geräte tatsächlich auf den Markt kommen werden. Durchgesickerte Bilder deuten allerdings auf den Release des Galaxy S23 FE am 4. Oktober hin – eine Markteinführung im Herbst und damit noch vor dem großen Weihnachtsgeschäft? Scheint plausibel ...

Angesichts der umfangreichen Leaks und Bilder dürfte die Wartezeit in jedem Fall nicht mehr allzu groß sein! Grund genug also, sich schon einmal auf eine Reihe preisgünstiger Upgrades gefasst zu machen, oder?