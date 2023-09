Bose veröffentlicht gleich drei neue Quiet Comfort Kopfhörer – Die Qual der Wahl!

Bose hat zuletzt gleich drei brandneue Modelle der renommierten QuietComfort-Serie hauseigener Kopfhörer vorgestellt.

Obwohl sie also nach wie vor höchst wettbewerbsfähig sein dürften, sind die Noise Cancelling Headphones 700, die QuietComfort Earbuds II wie auch die QuietComfort 45 damit Schnee von gestern. Begrüßen dürfen wir hingegen die QuietComfort Ultra Headphones, die QuietComfort Ultra Earbuds und, ähm, die QuietComfort Headphones – letztere klingen wenig spektakulär, aber lass uns kurz einhalten.

Jeder der neuen Kopfhörer verfügt nämlich über die brandaktuelle "Immersive Audio"-Technologie von Bose, eine Variante des etablierten "Spatial Audio"-Konzepts. Der Hersteller hat dabei Inertial Measurment Units wie auch proprietäre digitale Signalverarbeitungssoftware genutzt, um einen "geschichteten" sowie "mehrdimensionalen" Effekt zu generieren. Das Unternehmen offenbart, dass diese neue Audio-Lösung die Aufnahme so klingen lässt, wie als wäre sie direkt vor einem. "Still"- sowie "Motion"-Mode lassen den Klang zudem auf Wunsch hin auf einer festen Position verweilen oder auf deine Bewegungen reagieren. Wie sich das in der Praxis anhören lässt ... finden wir wohl früher oder später noch heraus.

Alle drei neuen Angebote sind übrigens auch mit der Bose SimpleSync-Technologie kompatibel. Entsprechend kannst du sie mit geeigneten Soundbars und Lautsprechern verbinden, um ein individuelles Hörerlebnis zu generieren – und natürlich ist die Lautstärkeregelung hier für jedes Gerät individuell anpassbar. Besonders bequem lässt sich das Ganze übrigens nach wie vor mit der kompatiblen Bose Music Control-App steuern.

Bose QuietComfort Ultra Headphones: Spezifikation und Verkaufsargumente

(Image credit: Bose )

Die QuietComfort Ultra Headphones sind das neue Flaggschiff der Bose-Serie, die sich seither als renommierte und leistungsstarke Marke im Segment etablieren konnte. Im Vergleich zu den Vorgängern wurden aber einige gründliche Überarbeitungen getätigt, womit die QuietComfort Ultra inzwischen über ein ausgefeiltes Mikrofonarray verfügen, welches wiederum die bisher schon grandios aktive Geräuschunterdrückung verbessern soll.

Die Anordnung des Mikrofonarrays soll angeblich in der Lage sein, den Klang der eigenen Sprache von Umgebungsgeräuschen aus jedweder Richtung (360 Grad) zu unterscheiden. Das Ergebnis soll eine superklare, zuverlässige Anrufqualität sowie Interaktion mit Sprachassistenten sein. Die Batterielaufzeit ist laut Hersteller auf 24 Stunden pro Ladung begrenzt, Bose behauptet allerdings auch, dass die neuen Ultra die bisher wohl intuitivste und zuverlässigste physische Steuerung des gesamten Sortiments beherbergen.

Snapdragon Sound Technology Suite sorgt für stabile Verbindung zu Android-Geräte und Google Fast Pair maximiert die Benutzerfreundlichkeit weiter. On top stehen aber natürlich auch Bluetooth 5.3 sowie aptX-Adaptive-Codecs-Support bereit, um den Hörspaß zu maximieren!

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: Spezifikation und Verkaufsargumente

(Image credit: Bose)

Die neuen QuietComfort Ultra Earbuds lösen die erfolgreichen QuietComfort Earbuds II ab, und Bose behauptet, dass das neue Modell die bereits anerkannte Klasse der aktiven Geräuschunterdrückung der bisherigen Ohrhörer auf das nächste Level hieven dürfte.

Die neu entwickelte dynamische Mikrofonmischung arbeitet mit adaptiven Filtern zusammen, um die Qualität der Fernfeld-Anrufe zu verbessern, und das glänzend rutschige Design wurde dank einer metallischen Beschichtung am Gehäuse der Ohrhörer selbst aufgewertet.

Laut Bose beträgt die Batterielaufzeit zufriedenstellende sechs Stunden pro Ladung. Neuerdings bietet das Unternehmen jedoch auch eine Silikonhülle für das Ladeetui an, die sogar kabelloses Aufladen ermöglicht. Wissenswert: Eben jene Schutzhülle ist auch mit den Vorgängern, den QuietComfort Earbuds II, kompatibel.

Und wie auch die zuvor erwähnten QuietComfort Ultra Headphones, verfügen die Earbuds ebenso über Snapdragon Sound Technology Suite, Google Fast Pair sowie Bluetooth 5.3 und den aptX-Adaptive-Codec-Support.

Bose QuietComfort Headphones: Spezifikation und Verkaufsargumente

(Image credit: Bose )

Allzu viel wurde jetzt nicht zu den neuen QuietComfort Headphones erwähnt. Wie auch die anderen Modelle sollen sie allerdings über eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung verfügen und die wettbewerbsfähige Klangqualität der Vorgänger nachahmen, zuweilen gar verbessern.

Zu den Verbesserungen zählt sicher auch die anpassbare aktive Geräuschunterdrückung mit individuellen Optionen. Und natürlich sind auch Bluetooth 5.1 sowie kabellose Multi-Point-Konnektivität gern gesehen. Mit einer Batterielaufzeit von satten 24 Stunden bewegen wir uns zudem auf ähnlichen Level wie die QuietComfort Ultra Headphones – nicht zu verachten!

Das darf das neue Dreiergespann von Bose kosten

Die QuietComfort Ultra Headphones und QuietComfort Ultra Earbuds sind ab Anfang Oktober im Handel erhältlich, und Vorbestellungen sind ab sofort auf der offiziellen Seite möglich.

Nach Wunsch sind sowohl die Earbuds als auch die Kopfhörer in einem subtilen Schwarz oder Weiß erhältlich. Preislich bewegen wir uns bei den QuietComfort Ultra Headphones derzeit offiziell bei 499,95 Euro, während die Premium-Earbuds mit 349,95 Euro zur Kasse bitten.

Auch die QuietComfort Headphones können bereits vorbestellt werden, neben den bereits erwähnten Farboptionen gesellt sich hier aber eine Dritte, "Zypressen-Grün", hinzu. Preispunkt: 399,95 Euro.