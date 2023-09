Bowers & Wilkins optimiert ein Paar ihrer besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, um endlich gegen die Sony WH-1000XM5 zu bestehen!

Mit den Bowers & Wilkins Px7 S2 griff der Premium-Audiohersteller einmal mehr den großen Markt an und war gewillt auch gegen die Besten der Besten zu bestehen. Die überarbeitete Fassung, die B&W Px7 S2e sollen es nun eben diesem Vorgänger gleichtun und mit signifikanten Verbesserungen wie digitaler Signalverarbeitung und einer Reihe neuer Stiloptionen nun auch für die Konkurrenz in Form der WH-1000XM5 von Sony gefährlicher denn je werden.

Herzstück der Aktualisierung ist wie schon erwähnt DSP (Digital Signal Processing). Der Signalprozessor selbst liefert hierbei 24-Bit-Audio (von kompatiblen Streaming-Diensten) und wurde darüber hinaus neu abgestimmt, "um beispiellose Details, Dynamik wie auch Räumlichkeit zu liefern". Große Versprechen, die der Px7 S2 bisher in dieser Form nicht zur Gänze erfüllen konnte.

Zwar war auch dessen Klang unterhaltend wie präzise, insgesamt gelang ihm das große Audiowunder jedoch nicht – was ein Problem darstellt, wenn das zugehörige Preisschild immens ist.

DSP wird hier hoffentlich Abhilfe schaffen und endlich mehr Vielseitigkeit und den nötigen zusätzlichen Feinschliff offerieren. In Kombination mit aptX Adaptive (für hochwertiges Streaming) könnte das zumindest meiner Ansicht nach glatt funktionieren. Und es gefällt mir zudem außerordentlich, dass sowohl USB-C- als auch 3,5-mm-Anschlussoptionen berücksichtigt wurden, sodass alle wichtigen Musikquellen entsprechend abgedeckt sind!

Bowers & Wilkins Px7 S2e: Die wichtigsten Funktionen im Detail

Wie auch schon der Px7 S2 so verfügt der S2e über maßgeschneiderte 40-mm-Treiber, die sorgfältig in den Hörmuscheln angewinkelt wurden, um gleichmäßige Abstände zwischen jedem Teil des Treibers und deinem Ohr zu gewährleisten. Ein natürlicheres Klangbild ist das große Versprechen, was sich auch der Hersteller hiermit erhofft – ob das gelingt, wird sich zeigen.

Mit dabei sind zudem gleich sechs Mikrofone, die zusammen für eine einmalige Noise-Cancelling-Erfahrung verbaut wurden: zwei hiervon messen die Ausgänge der Treibereinheiten, zwei behalten die Umgebung im Blick und zwei nehmen Stimmen wahr, um einen klaren Klang bei Telefonaten sicherzustellen.

Natürlich sind die überarbeiteten Kopfhörer darauf ausgelegt, am allerbesten mit der hauseigenen Music-App zu arbeiten. Hier hast du via EQ-Einstellungen etwaige Anpassungsmöglichkeiten für Geräuschunterdrückung und kannst zeitgleich blitzschnell auf andere B&W-Produkte wie beispielsweise deine kabellosen Lautsprecher umschalten. Die Kopfhörer selbst verfügen zudem über Android Fast Pair für kinderleichte und flotte Kopplung mit deinem Smartphone oder Tablet.

Doch was kann eigentlich der Akku? Der ist mit 30 Stunden Laufzeit recht solide, vergleichbar gar mit Sonys WH-1000XM5. Außerdem kannst du in etwa 15 Minuten Ladezeit bereits die nächsten sieben Stunden Hörvergnügen herauskitzeln – ideal also auch für Reisen, wo du nicht immer oder womöglich nur kurze Zeit lang eine Ladeoption zur Hand hast. Doch mal deine Px7 S2e verlegt? Dann kommt Google Find My Device zur Rettung und erlaubt dir das schnelle Aufstöbern.

Besonders spannend sind die wiederkehrenden und neuen Farbgebungen: neben "weiterentwickelten und verfeinerten" Varianten von Anthracite Black, Ocean Blue und Cloud Grey stößt nun eine vierte Option namens "Forest Green" hinzu, um das neue Quartett abzurunden. Alle vier Optionen sind übrigens schon seit dem 19. September 2023 erhältlich und zum Preis von 429 Euro beim Händler deines Vertrauens zu ergattern!

Bessere Signalverarbeitung, coole Farben, ein noch viel stärkerer Fokus auf eine gute Audioqualität – Das klingt doch zusammengefasst schon einmal genau nach dem, was man sich vom Premium-Hersteller für gewöhnlich erhofft.

Klar, B&W bleibt eine Premium-Marke, die eben besonders für audiophile Nutzer und Freunde hochwertiger Verarbeitung spannend sein will – auch wenn eben diese Vorzüge ordentlich kosten. Insgesamt könnte dieser Preis aber mehr als gerechtfertigt sein, wenn der Hersteller tatsächlich all seine Versprechen auf Papier in die Tat umgesetzt hat.

Rein von der Audioqualität könnte es demnach gar für die Spitze der Bestenlisten reichen. In Sachen Noise-Cancelling ... muss mich Bowers & Wilkins aber erst einmal davon überzeugen, dass hierbei wirklich jemand Sony das Wasser reichen kann. Ich bleibe in jedem Fall gespannt!