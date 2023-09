Samsung Galaxy Buds FE still und heimlich enthüllt – und das via Bedienungsanleitung!

Samsung hat versehentlich seine kommenden Galaxy Buds FE (Fan Edition) geleakt!

Konkret hat der koreanische Tech-Gigant hierbei kürzlich die offizielle Bedienungsanleitung seiner kabellosen Ohrhörer auf der deutschen Website enthüllt und so erste Einblicke gewährt.

Das Dokument, welches von der niederländischen Nachrichtenseite GalaxyClub thematisiert wurde, offenbart, wie die Galaxy Buds FE bei ihrer Markteinführung wohl aussehen werden und welche Funktionen sie dabei im Gepäck haben. Das Bildmaterial dieses 42-seitigen Dokuments zeigt, dass die Buds mit Flügelspitzendesign, einem neuen Paar Mikrofone (also inzwischen insgesamt vier) und einem Berührungssensor auf der Außenseite punkten wollen. Im ersten Moment wirken sie hierbei aber auch recht ähnlich zu den bereits erschienenen Galaxy Buds Plus.

Cool finde ich jedoch, dass die Flügelspitzen wohl auch abnehmbar sein werden. Entsprechend kannst du selbige so also auch gegen eine Reihe anderer Optionen austauschen, um eine bessere Passform zu gewährleisten. Nutzer*Innen haben hierbei die Wahl zwischen kleinen/mittleren sowie mittleren/großen Silikonspitzen. Diese Varianz ist allerdings auch von elementarer Bedeutung, da Samsung sogar selbst angibt, dass ein guter Tragekomfort relevant für eine sorgenfreie Nutzung ist. Demnach kann es sein, dass die FE-Edition nicht funktioniert, "wenn der berührungsempfindliche Sensor keinen Kontakt zum Ohr hat."

Samsung Galaxy Buds FE wireless earphones exposed, similar in appearance to Galaxy Buds+#galaxybudsfe #samsunggalaxybudsfe pic.twitter.com/1UBKi5dIwSSeptember 11, 2023 See more

Kommen wir als Nächstes zum Gehäuse: Dieses hat eine ähnliche quadratische Form wie auch die Galaxy Buds 2 Pro. Anders als das Pro-Modell scheinen die Buds FE jedoch keine kabellose Ladeoption zu unterstützen – zumindest wird ein entsprechender Support nicht in der Bedienungsanleitung erwähnt. Stattdessen wird es also die altmodische Lösung über USB-C richten müssen.

Bemerkenswert ist hingegen, dass beim Gehäusedesign auf eine angenehme Aussparungsoption zum Öffnen geachtet wurde und auch eine praktische Akkuanzeige auf Innen- wie Außenseite zur Kontrolle der Restladung verbaut wurde.

Und was kann die Software?

Softwarefunktionen sind ein letztes großes Thema, worüber der Handbuch-Leak mehr Klarheit gibt. Hierzu gehört auch die Integration von aktiver Geräuschunterdrückung, mithilfe derer die Buds FE Umgebungsgeräusche ausblenden. Umgekehrt kannst du allerdings auch recht gezielt Außengeräusche eindringen lassen, solltest du auf den Umgebungsgeräuschmodus umschalten.

Viel mehr ist bisher aber noch nicht bekannt, wo der Rest des Handbuchs doch nur auf unspektakuläre Einrichtungsschritte eingeht und ähnliche Verbraucherhilfen eingeht. Beschweren will ich mich aber keinesfalls, wo doch die Menge stichfester Informationen viel mehr als das ist, was wir uns hätten in den kühnsten Träumen vorstellen können ...

Veröffentlichungsdatum? Ungewiss

Zum Release wie auch dem Preis der neuen Galaxy Buds FE verrät das Dokument leider nichts – war aber auch nicht wirklich zu erwarten. Immerhin erfahren wir aber, dass die Geräte wohl in Schwarz mit einer glänzenden weißen Ladehülle erhältlich sein wird. Und auch Farbvarianten scheinen noch nicht vom Tisch. Ob es aber auch eine Lavendel-Version wie bei den Buds 2 geben wird, ist ebenso wenig wie viele andere Infos bekannt.

Die gute Nachricht dürfte allerdings sein, dass die offizielle Ankündigung wohl kurz bevorsteht – immerhin hat Samsung bereits ein Handbuch parat!

Doch eine nahende Enthüllung der Buds FE wirft noch eine ganz andere Frage auf: Was ist eigentlich mit den Galaxy Buds 3? Es gab Gerüchte über das neue Flaggschiffmodell, die besagten, dass ein Release in 2023 wohl sehr wahrscheinlich sei – nur haben wir schon September ... und bisher kaum mehr Anzeichen auf eine Veröffentlichung in den nächsten Wochen. Was also brütet Samsung da insgeheim aus, dass es so lange dauert? Und was ist, wenn die Buds FE vielleicht ganz plötzlich dann doch eine neue Enthüllung in Form der Buds 3 als Ergänzung des Line-ups im Gepäck haben?

Viel Spekulation, sehr viele Erwartungen und noch mehr Fragen. In jedem Fall bleibe ich für dich an diesem Thema dran und werde dich alsbald darüber informieren, wie es um die Zukunft der Samsung-Flaggschiff-Ohrhörer steht. Und bis dahin hast du ja dank unserer Guides noch immer eine große Palette der besten Ohrhörer 2023 parat stehen.