Das Samsung Galaxy S24 könnte gar leistungsstärker als das jüngst erschienene iPhone 15 Pro Max sein!

Jedes Smartphone hat so seine Stärken. Und auch wenn die neuen iPhones grandios anmuten mögen, so wird doch kaum einer bestreiten, dass ihnen die Android-Konkurrenz in der ein oder anderen Kategorie eine Nasenspitze voraus ist. Das war zuletzt stets gegeben, in den seltensten Fällen jedoch auch in Sachen Leistung und bei den Benchmark-Ergebnissen der Fall.

Nun könnte sich das Blatt jedoch abrupt wenden, wo doch neue Geekbench-Ergebnisse darauf schließen lassen, dass der jüngste Apple Spitzenchip tatsächlich von Snapdragon-Alternativen (die auch im Samsung Galaxy S24 Anwendung finden) eingeholt werden konnte.

Diese Info geht auf @Tech_Reve zurück, einen Leaker mit einer respektablen Erfolgsbilanz, der via X (ehemals Twitter) entsprechende Überraschung kundtat. Konkret gab er hierbei an, dass der Snapdragon 8 Gen 3 für das Galaxy ein Multi-Core-Ergebnis von 7.400 Punkten im Geekbench 6 erzielte.

Geekbench 6 ist eine Benchmarking-Plattform und möglicherweise der Hauptbenchmark für Smartphone-Chipsätze (auch TechRadar verwendet selbige für allerlei Smartphone-Tests)

Eben deswegen ist es jedoch eine Zahl, bei der sich ein zweiter Blick rentieren könnte. Vor allem aufgrund dessen, dass die iPhone 15 Pro sowie 15 Pro Max Ergebnisse "lediglich" bei 7.100 bis 7.300 Punkten lagen. Könnte sich das Kräfteverhältnis also tatsächlich einmal in Richtung Android-Smartphones verschieben? Möglich, eine Überraschung wäre es aber in jedem Fall! Vor allem, weil die neuen A17 Pro-Chips jüngst noch als wahre Kraftpakete und Triple-A-Gaming-Granaten gefeiert wurden!

8 Gen 3 for Galaxy's multicore reaches 7400 points.September 20, 2023 See more

Es gibt übrigens eine gute Handvoll Ausreißer, darunter auch einige, welche die angegebenen 7.400 Punkte gar überschreiten, aber es sieht so aus, als ob der Durchschnitt knapp unter dieser Grenze liegen dürfte.

Trotzdem: Mit diesen Ergebnissen könnte der Snapdragon 8 Gen 3 für das Galaxy der bisher leistungsstärkste Chip sein, der in einem Smartphone zu finden ist (zumindest für Multi-Core-Aufgaben)! – Und eben das wäre eine krasse Trendwende.

Zur Referenz: Das Samsung Galaxy S23 Ultra hat einen durchschnittlichen Multi-Core-Wert von 4.976, während das iPhone 14 Pro durchschnittlich 6.406 erreicht. Das bedeutet, dass Apples Handy dramatisch höhere Punktzahlen erzielte als Samsungs. Und das ist auch der Unterschied, den wir bisher gewohnt waren.

Entsprechend bemerkenswert wäre es nun, wenn die nächste Generation nicht nur aufgeschlossen hätte, sondern die iPhone-Konkurrenz gar überflügeln würde!

Keine voreiligen Schlüsse ziehen

Es gilt jedoch noch einige Dinge zu beachten: Zunächst einmal sollte man nämlich bedenken, wie außergewöhnlich eben jene Tatsache wäre und die Infowelle somit zunächst mit Skepsis betrachten, bis wir selbst Tests durchführen konnten. Es ist außerdem auch möglich, dass mit zunehmender Anzahl an Benchmark-Tests auch noch bei dem iPhone 15 Pro (Max) eine positive Entwicklung zu begutachten ist.

Als Nächstes wäre da aber auch noch die Tatsache, dass wir hier über Multi-Core-Werte sprechen. Im Single-Core-Test könnte der Snapdragon 8 Gen 3 for die Galaxy-Reihe also noch immer alt gegen den A17 Pro aussehen. Und selbst wenn dem nicht so ist, muss das längst nicht bedeuten, dass das Galaxy-Smartphone seiner Apple-Konkurrenz in jederlei Anwendung überlegen sein wird – Stichwort: Optimierung.

Und auch wenn man all das mal beiseite lässt, dann sollten sich Fans noch immer im Klaren darüber sein, dass womöglich nicht jedes S24-Modell mit dem schicken neuen Snapdragon-Powerhouse bestückt sein wird. Einige Modelle könnten beispielsweise eher auf den Exynos 2400 zurückgreifen ... und wären dementsprechend leistungsärmer. Allerdings ist sich diesbezüglich auch noch die Gerüchteküche uneins, wo doch die einen von eben jenem Fall sprechen, die nächsten Spekulanten hingegen prophezeien, dass zumindest ein jedes Galaxy S24 Ultra mit eben jenem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy bestückt sein wird.

Was wir bisher erahnen können, ist also eigentlich nur das Folgende: Der Snapdragon 8 der dritten Generation wird einige Galaxy-Smartphones mit reichlich Power ausstatten und könnte dem A17 Pro der iPhones tatsächlich gefährlich werden. Wie gefährlich genau, wissen wir wohl oder übel aber erst mit Garantie, sobald die neuen Smartphones endlich zum Hands-On-Test zur Verfügung stehen!