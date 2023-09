Apples iPhone 15 Pro Max ist angeblich ein riesiger Hit für den US-Giganten, doch es gibt noch immer ein Problem

Aktuellen Berichten der Analysten zufolge ist von allen iPhone-15-Modellen – konkret also dem iPhone 15, dem 15 Plus, dem 15 Pro wie auch dem 15 Pro Max – das große Luxus-Flaggschiff derzeit der größte Verkaufsschlager. Diese Informationen stammen von niemand geringerem als Ming-Chi Kuo, der seinerseits für Apple-Infos in bester Qualität und zuverlässige Prognosen bekannt ist. Er behauptet auf seiner Medium-Seite (via 9to5Mac) erst kürzlich, dass die Nachfrage des 15 Pro Max im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max deutlich angestiegen sei – zumindest in den ersten Tagen.

Umso beeindruckender ist diese Statistik, wenn man sich daran zurückerinnert, dass Kuo bereits im Vorjahr davon Reden machte, wie beliebt das Pro Max im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ist. Wenn das iPhone 15 Pro Max nun also sogar seinen direkten Vorgänger übertrumpft, dürften beim US-Gigant derzeit ordentlich die Kassen klingeln ...

Bei der Apple-Neuheit direkt zum Top-Preis zuschlagen mit Coolblue (Image credit: Coolblue) Coolblue bietet dir in Deutschland, der Niederlande und auch Belgien ein einmaliges Angebot an technischen Neuheiten zum unverschämt günstigen Preis. Auch die neuesten iPhones sind Teil des Sortimentes und dank flotter Lieferung pünktlich zum großen Release in deinen Händen!

... könnte man zumindest meinen. Die Beliebtheit könnte jedoch alsbald einen ordentlichen Dämpfer versetzt bekommen, wo doch Lieferschwierigkeiten dem 15 Pro Max zum Verhängnis werden. Lieferschwierigkeiten wären an sich erst einmal nichts Neues, die Probleme mit dem 15 Pro Max im Jahr 2023 sind aber alles andere als typischer Natur. Kuo zufolge hat die Massenproduktion des neuen Luxus-Flaggschiffs nämlich noch einmal deutlich später begonnen als bei den anderen Modellen, was schlussendlich darin resultiert, dass die "aktuellen Produktionsschwierigkeiten stärker ausgeprägt sind als noch bei anderen Modellen".

In der Zeit vor dem Start der iPhone 15-Reihe hatten wir das ebenfalls schon an der ein oder anderen Stelle aufgeschnappt, zuweilen gar detaillierter diskutiert und eine Verzögerung befürchtet. Sogar eine Verschiebung des Release-Fensters für das iPhone 15 Pro Max stand im Raum. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht gekommen, das Flaggschiff dürfte für absehbare Zeit aber dennoch eine Rarität werden.

Wer aktuell vorbestellen mag, der wird mit einer ernüchternden Nachricht begrüßt, die einem frühstens die Woche vom 19. bis zum 26. Oktober in Aussicht stellt – mehr als fünf Wochen zusätzliche Wartezeit also (Tendenz steigend)!

Pro verliert, Pro Max brilliert

Alternativen der 15er-Serie sind hingegen etwas oder sogar deutlich einfacher zu ergattern. Kuo behauptet diesbezüglich, dass die Standard-Modelle (15 wie auch 15 Plus) in etwa genauso beliebt sind wie ihre noch immer jungen Vorgänger es zu diesem Zeitpunkt waren – entsprechend können wir aber auch wieder einmal davon ausgehen, dass das iPhone 15 Plus wohl auch im Jahr 2023 das Schlusslicht darstellt.

Ein leichter Abwärtstrend ist hingegen beim iPhone 15 Pro zu verzeichnen. Willkürlich ist das aber keinesfalls, wo doch die Kluft zwischen Pro und Pro Max selten größer war als im aktuellen Kalenderjahr. Konkret bietet das Pro Max im Vergleich noch einmal einen größeren Bildschirm, vor allem aber ein überlegenes Kamerasystem. Käufer, die also ohnehin mit dem Kauf eines Premium-Smartphones liebäugeln und von 6,7 Zoll nicht abgeschreckt sind, werden also eher zum Pro Max greifen – auch wenn es etwas teurer sein mag ...