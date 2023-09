Wird das iPhone 15 Pro Max nun doch verschoben?

Die neue iPhone-15-Serie soll am 12. September mit großem Tamtam angekündigt werden – so viel ist schon einmal sicher. Mit dabei: das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, ein klassisches Pro-Modell ... und womöglich auch das iPhone 15 Pro Max.

Gerade bei letztgenanntem ist man aber noch geteilter Meinung und auch die Frage, ob alle simultan zur Veröffentlichung stehen oder der ein oder andere Vertreter noch nachgereicht wird, scheint bisher noch keine eindeutige Antwort zu haben.

Das neueste Leck diesbezüglich stammt von @Tech_Reve (einem Leaker mit einer recht anständigen Erfolgsbilanz), der in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) behauptete, dass das iPhone 15 Pro Max sich wohl noch um bis zu einem Monat verzögern könnte.

Und auch wenn das wohl ohne Zweifel die spannendste Neuheit werden dürfte, halte auch ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir auf das neue Luxus-Flaggschiff tatsächlich noch etwas länger warten könnten. Auch in der Vergangenheit hat Apple bereits gezeigt, dass eine zeitgleiche Enthüllung noch längst nicht bedeuten muss, dass alle Modell auch simultan dem Markt und damit der hungrigen Käuferschaft bereitgestellt werden – konnte man auch anhand der Problematik mit dem iPhone 14 Plus im Vorjahr erkennen. Wenn dieses Gerücht also doch etwas mehr Wahrheit beinhaltet, könnte eine Ankündigung im September zwar durchaus erfolgen, der Release sich aber in Richtung Mitte oder gar Ende Oktober verschieben.

The yield issues with Sony, the supplier of image sensors for the iPhone 15 Pro Max, are severe. As a result, the release date of the iPhone 15 Pro Max could be delayed by up to approximately 4 weeks.September 5, 2023 See more

Für gewöhnlich sind Apples neueste Smartphones schon immer am Freitag in der Woche nach der Ankündigung erhältlich. Im Jahr 2023 wäre hiermit also mit dem 15, 15 Plus und 15 Pro frühstens am 22. September zu rechnen.

Wenn das iPhone 15 Pro Max nun tatsächlich noch einmal um bis zu vier Wochen später auf den Markt kommt, wäre der Release also spätestens am 20. Oktober zu erwarten – vielleicht aber auch etwas eher.

Was sagt der Rest?

Doch wie plausibel ist das wirklich? Es gibt sicherlich einige Befürworter dieser Theorie, genauso gibt es jedoch auch Gegenstimmen.

Auf der einen Seite haben wir bereits zuvor vernommen, dass das iPhone 15 Pro Max sich um 3-4 Wochen verschieben könnte. Die Behauptung entstammt einer "wichtigen Notiz von Aktienanalysten", die von 9to5Mac eingesehen werden konnte und als Quelle genannt wurde. Der große Schuldige für die Verzögerung sei hierbei die neue Kamera, wobei angeblich Sony die große Mitschuld hat, wo diese doch selbige nicht rechtzeitig bis zum vermeintlich geplanten Release in großer Menge bereitstellen könn(t)en.

Auch @Tech_Reve nennt die magere Bildsensor-Ausbeute als "schwerwiegende" Ursache für die Verzögerung.

The Information hingegen behauptete im Juli, dass nicht nur das Pro Max, sondern auch das Pro-Modell unter Herstellungsproblemen zu leiden scheint. Aber nicht etwa wegen der Kamera ... hier wurde das neue Verfahren zur Verkleinerung der Blenden bei den Apple-Pro-Modellen als Hauptursache genannt. Zeitgleich wird hier jedoch nicht mit Verschiebung, sondern mit begrenzter Stückzahl zum erwartungsgemäßen Release im September gerechnet ... wieder eine neue Theorie.

Bekräftigt wird selbige durch den angesehenen Analyst Ming-Chi Kuo, der jüngst davon Reden machte, dass die Produktion des Pro Max wohl das Schlusslicht der bevorstehenden Modelle darstellt und eben jener Massenproduktionsplan hinter den Alternativen bisher zurückbleibt.

Der Witz: Zeitgleich hat Kuo noch vor wenige Tage zuvor behauptet, dass Apple seine Massenversendung des iPhone 15 Pro Max noch gegen Ende August beginnen wird, was darauf hinweisen könnte, dass die Verzögerungen inzwischen Schnee von gestern sind.

Was kann man hier eigentlich noch glauben?

Verschiebt sich das iPhone 15 Pro Max, oder nicht? Was denn nun?

Das iPhone 14 Plus litt letztes Jahr unter Engpässen, dieses Mal könnte das High-End-Luxus-Modell den kürzesten Strohhalm erwischt haben ... (Image credit: Future)

Produktionsschwierigkeiten scheint es gegeben zu haben, hier sind sich so weit alle einig. Ob das iPhone 15 Pro Max aber deswegen wirklich erst später erscheint, ist derzeit aber wohl eher noch in der Schwebe. Ich würde einmal davon ausgehen, dass so etwas nicht ausgeschlossen ist, ein großer Verzug aber nicht zu erwarten sein dürfte – vor allem in Anbetracht der immensen Beliebtheit bei der Community im Vorfeld.

Von allen oben genannten Quellen ist Ming-Chi Kuo meiner Meinung nach noch die seriöseste, und seine Behauptungen sind auch die aktuellsten. Kuo schließt zwar eine Verzögerung nicht aus - er sagt sogar, dass der Produktionsplan des iPhone 15 Pro Max hinter dem der anderen Modelle zurückbleibt -, aber er geht davon aus, dass die Massenauslieferung schlussendlich doch gut anlaufen dürfte.

Und aktuellen Berichten zufolge soll das iPhone 15 Pro Max ja sogar sehr wahrscheinlich das beliebteste und meistverkaufte Apple-Smartphone des Jahres werden. Entsprechend täte der Gigant aus Cupertino gut daran, alles menschenmögliche in die Wege zu leiten, um einen geplanten Release im September möglich zu machen ...

Und somit würde man auch definitiv die Finanzbilanz aufhübschen, wo doch der Release hiermit noch ins Q3 fällt und reichlich positiven Einfluss auf das Quartalergebnis haben wird.

Meine Vermutung: Wenn überhaupt, werden wir das iPhone 15 Pro Max noch einmal eine Woche nach den restlichen Vertretern in den Händen halten dürfen, also spätestens ab dem 29. September, wo Freitag doch der übliche Releasetag für Apple-Neuheiten ist. Klar, es ist möglich, dass man diesmal besonders schnell sein muss, weil die Verfügbarkeit vorerst begrenzt sein könnte, in aller Voraussicht haben die ersten dann aber trotzdem noch pünktlich zum Monatswechsel ihr neues Smartphone-Prachtexemplar in den Händen!

Ja, auch eine Verzögerung bis in den Oktober ist noch nicht vom Tisch. Allerdings schneidet sich Apple hiermit ins eigene Fleisch und entsprechend halte ich es zwar nicht für ausgeschlossen, aber zumindest für äußerst unwahrscheinlich, dass man sich mit dem iPhone 15 Pro Max noch so lange Zeit lässt ... Und doch sollten wir nicht vergessen, dass wir noch immer von Apple höchstpersönlich sprechen.



Vielleicht ist also doch die Devise 'Sag niemals nie'? Am 12. September wissen wir mehr!