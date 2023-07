iPhone-15-Release könnte sich aufgrund großer Engpässe bis Oktober verzögern

Wartest auch du schon sehnsüchtig auf das neue iPhone 15? Dann haben wir leider ein paar schlechte Nachrichten für dich. Denn wie es den Anschein macht, so könnte die nächste Generation der Apple-Smartphones noch ein paar Wochen länger auf sich warten lassen.

Die entsprechende Behauptung stammt von Wamsi Mohan, einem Global Research Analysten der Bank of America, welcher auf eine Research Note und einen angestrebten Release im Oktober verweist. Normalerweise erscheinen die iPhones aber doch immer im September, oder? Was also könnte eine solche Verschiebung verursachen?

Zumindest von Mohan erhalten wir hierauf keine Antwort, wo er doch einzig auf die mögliche Verzögerung selbst, nicht aber die Ursache, Bezug nimmt.

Weil aber auch wir scharf auf die neuen iPhone-Modelle sind, haben wir noch etwas weiter recherchiert und tatsächlich gibt Tech-Nachrichtensender The Information Aufschluss über die Ursachen für die erhöhte Wartezeit.

Neue Ideen, neue Probleme

Entsprechend wird in Berichten zur Fertigung der neuen iPhone 15 Pro wie auch Pro Max auf Probleme mit Zulieferern hingewiesen, welche im Zusammenhang mit "einem neuen Herstellungsprozess" stehen. Selbiger soll das mehr Bildschirminhalt bei gleichbleibender Gesamtgröße bieten, könnte aber nun eben auch die Wartezeit ausdehnen.

Ganz so neu wie es klingen mag, ist das Fertigungsverfahren aber eigentlich gar nicht, wo es doch auch schon bei der Apple Watch 7 aus dem Jahr 2019 zum Einsatz kam. Auch hier wollte der US-Gigant die inzwischen betagteren Wearables mit einem größeren Bildschirm versehen – und auch hier kam es zu Verzögerungen von etwa einem Monat.

The Information scheint aber zumindest noch zuversichtlich, dass der Veröffentlichungstermin nicht verschoben wird. Eher gehen die Kollegen davon aus, dass Apple zu Beginn eben nur eine kleinere Anzahl an verfügbaren Geräten zur Verfügung stellen wird. Zeitgleich wurde auch darauf eingegangen, dass das Problem insbesondere "beim iPhone 15 Pro Max ausgeprägter" sein soll, das iPhone 15 Pro aber auch nicht gänzlich unberührt bleibt. Aufatmen können einzig Interessenten am Basismodell der 15. Iteration, wo doch zumindest hier die Produktion planmäßig voranschreitet.

Missgunst abwendbar?

Wie wahrscheinlich ist also nun eine Verzögerung? So richtig können wir dir das auch nicht beantworten. Allerdings bin ich nicht ganz so optimistisch wie The Information und könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die neuen Pro-Ableger erst mit Verzug den Markt erreichen.

Womöglich hat Apple aber auch aus vergangenen Problemen mit Lieferengpässen (wie beim iPhone 14 Plus) gelernt und entsprechenden Puffer eingeplant, um die Nachfrage gerade zu Release zumindest ansatzweise zu decken. Zumindest ergeben aktuelle Untersuchungen der DSCC (Digital Supply Chain Consultants), dass das Unternehmen sich wahrscheinlich schon mit genug Displays eingedeckt haben könnte, um Ärger und Missgunst der Verbraucher abzuwenden.

Spätestens zur Ankündigung, die aller Wahrscheinlichkeit ohnehin im September erfolgt, sind wir aber schlauer. Und falls du ohnehin noch überlegst, ob sich ein Upgrade zu den neuen 15er-Modellen rentieren könnte, hast du somit noch mehr als genug Zeit, um durch unsere Artikel zu stöbern, die dir weitere Einsichten in Design, Batterielaufzeit oder aber das neue iOS 17 gewähren.