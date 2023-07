iPhone 15 Pro Max: Analyst äußert eine große Befürchtung und verrät ein Detail zum iPhone 16

Dass das iPhone 15 Pro Max wird höchstwahrscheinlich teurer als das iPhone 14 Pro Max sein. Dies berichtet der Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities in einer Research Note, die MacRumors vorliegt, und genauer wird er auch nicht. Es ist bemerkenswert, dass dieselbe Quelle zuvor gesagt hatte, dass beide Pro-Modelle mehr kosten würden als ihre Vorgänger, aber hier wird speziell das iPhone 15 Pro Max genannt.

Ob das bedeutet, dass sie nicht mehr davon ausgehen, dass das iPhone 15 Pro ebenfalls eine Preiserhöhung erfahren wird, ist unklar, aber das iPhone 14 Pro Max ist für 1.299 Euro erhältlich. Das iPhone 15 Pro Max könnte also alles andere als ein Schnäppchen sein. Wenn der Preis für das iPhone 15 Pro Max nicht steigt, könnte das – wie MacRumors schreibt – an der gerüchteweisen Periscope-Kamera liegen. Diese könnte exklusiv für das iPhone 15 Pro Max erhältlich sein und würde einen größeren Zoombereich bieten als das Standard-Smartphone. Die meisten Quellen behaupten jedoch, dass wir eine Periskop-Kamera in einem iPhone erst in der iPhone 16-Reihe sehen werden.

In der gleichen Notiz behauptet Pu, dass die iPhone 15-Serie im August in die Massenproduktion gehen wird, was mit den Vorjahren übereinstimmt und darauf hindeutet, dass Apple mit einer Ankündigung im September auf Kurs sein sollte.

iPhone 16: Kein Hinweis auf Solid-State-Tasten

Pu hat auch etwas Licht ins Dunkel des iPhone 16 Pro gebracht und behauptet – ebenfalls in einer von MacRumors eingesehenen Forschungsnotiz – dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Smartphone und das iPhone 16 Pro Max mit Solid-State-Lautstärke- und Stummschalttasten ausgestattet sein werden, nun "gering" ist.

Ursprünglich war diese Funktion – bei der sich die Tasten nicht bewegen, sondern beim Drücken ein haptisches Feedback geben – für das iPhone 15 Pro und Pro Max angekündigt, aber Berichten zufolge wurde sie aufgrund technischer Probleme nicht rechtzeitig fertig.

Damals wurde vermutet, dass die Solid-State-Tasten stattdessen in der iPhone 16 Pro-Reihe zum Einsatz kommen könnten, aber wenn Pu Recht hat, wird auch das nicht der Fall sein. Da es für iPhone 16-Gerüchte noch sehr früh ist, können sich die Dinge jederzeit ändern.

Im Moment richten sich jedoch alle Augen auf das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max, die alle die Chance haben, zu den besten Smartphones oder den besten iPhones zu gehören und aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang bis Mitte September auf den Markt kommen werden.