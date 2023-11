Das iPhone 16 könnte den nächsten, geheimnisvollen Button parat haben

Es scheint, als ob Apple erneut Neuerungen für seine nächste iPhone-Reihe einführen möchte. Nach der Einführung der Aktionstaste für das iPhone 15 Pro sowie iPhone 15 Pro Max gibt es nun Gerüchte über eine weitere neue Taste, die für ALLE Modelle des iPhone 16 bereitstehen soll. Die Informationen diesbezüglich stammen von Instant Digital, einem bekannten Leaker, der auf Weibo (via MacRumors) entsprechende Hinweise veröffentlicht hat.

Obwohl es noch recht früh für Gerüchte zum iPhone 16 ist, hat Instant Digital in der Vergangenheit bereits verlässliche Informationen über Apple bereitgehalten – hellhörig sollten wir also in jedem Fall sein. Zeitgleich sollte man die jüngste Behauptung aber auch mit der nötigen Vorsicht betrachten, da noch keine offizielle Bestätigung von Apple vorliegt.

Also, was hat es jetzt mit der neuen Taste auf sich? Nun, das bleibt leider eines der ungelösten Rätsel, wo doch nicht einmal Instant Digital verrät, welche Funktion eben jene wohl haben soll. Bekannt ist bisher eigentlich nur, dass eben nicht nur die Pro-Modelle, sondern auch das Standard-iPhone 16 sowie 16 Plus hiermit bestückt sein werden. Und auch wenn es womöglich nur eine kleine Komfortoption bleibt, könnte eine weitere, subtil integrierte Taste doch den Bedienkomfort der iPhone 16-Serie zu neuen Höhen geleiten ...

Mal wieder ein paar Designanpassungen?

Aber Instant Digital hat noch mehr Informationen im Gepäck: Entsprechend deutet wohl schon einiges darauf hin, dass Apple in Betracht zieht, die mmWave-Antenne auf den linken Rand des Telefons zu verschieben, um Platz für eine neue Taste auf dem rechten Rand zu schaffen. Die Aktionstaste, die bereits auf den neuesten iPhone-Modellen vorhanden ist, könnte hingegen endlich ein Solid-State-Design erhalten, bei dem sie bündig mit der Seite des Telefons abschließt und ein haptisches Feedback (Vibrationen) bei Betätigung gibt.

Und ganz nebenbei sollten wir an dieser Stelle auch einmal klarstellen, dass das Leak von Instant Digital nicht der erste Auftritt einer mysteriösen neuen Taste war. Bereits in früheren Leaks diesbezüglich wurde eine (aus festem Material bestehende) Zusatztaste erwähnt.

Intern wird eben jene wohl als "Capture"-Taste bezeichnet, was auf eine mögliche Verbindung zur Kamerafunktion hindeutet. Komisch ist das aber irgendwie schon, wo doch bereits die Aktionstaste der 15 Pro-Modelle auf Wunsch hin eben jenen Service gewähren kann. Wofür also zusätzlichen Platz hierfür verschwenden? Das wird wohl erst klar, wenn wir weitere Infos zum neuen Apple-Geheimnis erhalten ...

Bleibt nur die Frage, wann das sein wird. Klar, bis September 2024 werden wir es sicher schon wissen, doch wollen wir wirklich noch gut 10 Monate auf dem Trockenen bezüglich Infos bleiben? Wohl kaum. Bleibt also nur zu hoffen, dass sich Apple einmal mehr von dem ein oder anderen Leaker in die Karten schauen lässt und zeitnah das Geheimnis durchsickern lässt, was Klarheit zur neuen Taste verschaffen dürfte.

Die genauen Pläne von Apple werden voraussichtlich erst im September 2024 bekannt gegeben, wenn das iPhone 16 auf den Markt kommt. Bis dahin bleibt dies eine spannende Spekulation über mögliche Neuerungen in der kommenden iPhone-Generation. Apple ist bekannt für seine Innovationen, und es wird interessant sein zu sehen, wie diese neuen Elemente in das Gesamtdesign der Geräte integriert werden