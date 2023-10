Das Xiaomi 14 mischt den Markt auf – und das mit dem Chipsatz, der auch im Samsung Galaxy S24 erwartet wird

Das Xiaomi 14 wurde jüngst angekündigt und gibt uns einen ersten Einblick in das, was wir von den großen Smartphone-Releases im nächsten Jahr erwarten können –immerhin ist es das erste Handy, das einen Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz verwendet.

Eben jener dürfte in naher Zukunft auch im Samsung Galaxy S24, dem OnePlus 12 und viele anderen der besten Android-Handys des Jahres 2024 Einsatz finden und lässt nicht weniger als den nächsten großen Leistungssprung erhoffen.

Das Xiaomi 14 selbst ist also im Grunde bereits ein 2024-Handy ... und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Denn diese erste Markteinführung – zu der auch das Xiaomi 14 Pro gehört – ist vorerst nur für China bestimmt. Der Rest der Welt hingegen wird eines oder womöglich sogar beide Handys Anfang 2024 nachgereicht bekommen.

Und warum ist das jetzt relevant? Weil die Xiaomi-Smartphones seither mit grandioser Preis-Leistung punkten und dank neuem Chipsatz den Fokus mit dem 14 (Pro) mehr denn je auf letztgenannten Aspekt legen dürften. Höchste Leistungsbereitschaft, einwandfreies Handling, erstklassige Gaming-Performance und hohe Ausdauer darf man sich hier ohne schlechtes Gewissen erhoffen. Geboten wird aber auch ein Display mit satten 3.000 Nits Maximalhelligkeit, was die 14er-Serie zu den hellsten Smartphone-Displays überhaupt machen dürfte.

Image 1 of 2 Das Xiaomi 14 Pro (Image credit: Xiaomi) Das Xiaomi 14 (Image credit: Xiaomi)

Das Xiaomi 14 verfügt über ein 6,36-Zoll-Display, während das Xiaomi 14 Pro mit einem etwas größeren 6,73-Zoll-Bildschirm aufwartet. Beide beeindrucken mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was für geschmeidige Darstellungen sorgt. In Sachen Arbeitsspeicher und Speicherplatz sind beide Modelle aber ebenfalls großzügig ausgestattet. Du kannst sie mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB Speicherplatz bekommen, was für jede Menge Leistung und Speicherplatz sorgt.

Für Selfie-Liebhaber gibt es on top eine 32-Megapixel-Frontkamera, die großartige Selfies ermöglicht. Zudem sind beide Modelle nach IP68 zertifiziert, was bedeutet, dass sie staub- und wasserdicht sind – also keine Sorgen bei Regen oder unerwarteten Tauchgängen.

Wo sich die beiden Modelle jedoch am deutlichsten unterscheiden, sind die Kameras auf der Rückseite. Das Xiaomi 14 bietet drei 50-Megapixel-Kameras, darunter einen Hauptsensor, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telekamera mit 3,2-fachem optischen Zoom. Das verspricht eine beeindruckende Vielseitigkeit für deine Fotografie. Das 14 Pro hingegen bietet eine ähnliche Konfiguration, jedoch mit einer spannenden Besonderheit: Die 50-Megapixel-Hauptkamera verfügt über eine variable Blende, die zwischen f/1.4 und f/4.0 variiert werden kann. Mehr Kontrolle über Belichtung ist hier also das Motto und damit sind die Ergebnisse mit dem nötigen Know-How noch einmal deutlich ansehnlicher als ohnehin schon!

Doch hier hören die Unterschiede noch nicht auf: Auch bei den Akkus und Ladegeschwindigkeiten gibt es nämlich Erwähnenswertes. Das Xiaomi 14 ist mit einem 4.610-mAh-Akku ausgestattet und kann mit 60 W kabelgebunden oder aber 50 W kabellos aufgeladen werden. Das Xiaomi 14 Pro bietet einen etwas größeren 4.880-mAh-Akku und beeindruckt mit schnellerem Aufladen, mit bis zu 120 W beim kabelgebundenen Laden.

Große Veränderungen in puncto Software

Eine bemerkenswerte Veränderung erwartet Xiaomi-Fans auch in puncto Software, da beide Modelle der Xiaomi 14-Serie alsbald auf HyperOS laufen. Dies ist eine neue Android-Oberfläche, die einen deutlichen Schritt weg von MIUI darstellt, welches in der Vergangenheit oft wegen seiner Überfülle an Features kritisiert wurde. Mit HyperOS möchte Xiaomi ein schlankeres Software-Erlebnis bieten und gleichzeitig die geräteübergreifenden Funktionen verbessern – vorausgesetzt, du besitzt mehrere Xiaomi-Geräte.

Wo der Vorgänger, das Xiaomi 13, aber erst Ende Februar des Jahres 2023 erschien, scheint es nur logisch, dass wir uns hierzulande noch mindestens bis zum Februar 2024 gedulden müssen, bis mit der 14er-Serie nachgeliefert wird. Und bis dahin könnte dann auch endlich die PReisfrage geklärt sein.

Eben dazu gibt es nämlich derzeit noch keine offiziellen Angaben. Ein Blick auf die Modelle in China verrät einzig, dass wir uns wohl in Richtung der 500-Euro-Marke beim Xiaomi 14 orientieren dürfen (3.999 CNY), während das 14 Pro mit etwa 650 Euro zu Buche schlagen könnte (4.999 CNY). Ausschließen darf man aber nie, dass die Preise außerhalb Chinas noch einmal anziehen könnten – entsprechend sind das keine finalen Angaben ...

Na ja, in ein paar Wochen werden wir sicher schon mehr wissen!