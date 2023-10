Samsungs Galaxy S24-Serie soll ein großes Display-Upgrade bekommen

Die Gerüchteküche rund um die Samsung Galaxy S24-Serie brodelt weiter, obwohl die offizielle Enthüllung noch in weiterer Ferne liegt. Neuesten Infos zufolge könnte es allerdings bei den kommenden Flaggschiffen ein beeindruckendes Display-Upgrade geben, auf welches man sich ja schon heute freuen darf.

Ein aufmerksamer Blick auf den Twitter-Kanal des renommierten Leakers @UniverseIce (via Android Authority) offenbart, dass Samsung für das Jahr 2024 an einem Feature arbeiten könnte, das die High Dynamic Range (HDR)-Fähigkeiten von Google's Android 14 ausnutzt.

Jetzt fragst du dich vielleicht, was dieses "Ultra HDR" eigentlich ist ..., oder? Nun, es handelt sich um ein brandneues Bildformat, das von Google entwickelt wurde, ohne dabei die altbekannte .jpg Dateierweiterung aufzugeben. Das Besondere an Ultra HDR ist, dass es in der Lage sein wird, deutlich mehr Informationen in einem Bild festzuhalten. Das führt zu sichtbaren Verbesserungen in Sachen Helligkeit, Kontrast und Farbvielfalt – ein Plus in den wichtigsten Bereichen also.

Bevor du dich jedoch zu sehr auf dieses schicke Feature freust, gibt es noch immer ein paar Dinge zu beachten: Damit Ultra HDR seine Magie entfalten kann, ist nämlich mitunter ein gewisser Extra-Schub an Rechenleistung erforderlich. Außerdem musst du ein Smartphone mit einem dafür geeigneten Display besitzen – wie beispielsweise das noch recht junge Google Pixel 8. Vorteil: Es hat ganz den Anschein, als dürften die kommenden Galaxy S24-Modelle tatsächlich mehr als genug Power hierfür bieten!

Good news, it has been confirmed that Galaxy S24 series supports viewing HDR photos in photo albums (similar to Ultra HDR). It has finally come true.😭October 27, 2023 See more

Besser, schneller, heller

Aber bitte mach dir keine Sorgen, wenn dir all diese technischen Details über Bild- und Anzeigeformate zu kompliziert erscheinen. Letzten Endes ist die wichtigste Message, dass deine Fotos auf den Bildschirmen des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra einfach beeindruckend aussehen werden – gestochen scharf und in leuchtenden Farben.

Und darüber hinaus gibt es gleich noch eine weitere erfreuliche Neuigkeit, die besonders Fotoliebhabern zusagen könnte: Die Bildschirme der Galaxy S24-Serie sollen nämlich noch heller werden – möglicherweise sogar bis zu 2500 Nits hell (zum Vergleich, die aktuelle Serie erreicht maximal 1750 Nits). Diese zusätzliche Helligkeit wird besonders dann zum Zug kommen, wenn es um die Darstellung von Fotos mit aktiviertem HDR geht. Auf anderen Bildschirmen mögen diese Bilder zwar sichtbar sein, doch im Vergleich wirken sie eher gedämpft.

Leider müssen wir uns aber natürlich noch immer mindestens bis Januar 2024 gedulden, um diese Spektakel live und in Farbe zu erleben. Doch die Gerüchte sprechen weiterhin eine eindeutige Sprache und lassen so zumindest schon einmal kein bisschen von der Euphorie für die kommende Generation der Samsung-Smartphones abklingen. RAM-Upgrades, neue Videozoom-Tricks, ein brandneuer 200-Megapixel-Kamerasensor und der flotte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chip, der zum Einsatz kommen soll – das klingt schon sehr verlockend!