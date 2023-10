Samsung Galaxy S24: Leak zur Farbpalette prophezeit die Rückkehr eines einstigen Favoriten, der die Fangemeinde spalten dürfte

Die Samsung Galaxy S24-Reihe wird voraussichtlich schon Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen. Und endlich haben wir auch eine bessere Vorstellung davon, was die Farbpalette im Jahr 2024 für uns bereithalten könnte.

Laut Samsung-Leaker Ross Young werden die S24-Modelle, wie auch das Galaxy S24 Plus sowie Samsung Galaxy S24 Ultra insgesamt in vier verschiedenen Farben bereitgestellt: Schwarz, Grau, Violett ... und Gelb!

Wie beim Samsung Galaxy S23 ist es dabei äußerst wahrscheinlich, dass Samsung zusätzliche Optionen exklusiv via hauseigener Homepage bereithält – hierbei ist allerdings nicht bekannt, um welche Farboptionen es sich handeln könnte.

Zum Vergleich: Die Farben des Galaxy S23 sind Phantom Black, Green, Lavender, Cream, Lime und Graphite, wobei das Samsung Galaxy S23 Ultra zusätzlich in Sky Blue und Red erhältlich ist. In 2022 hingegen wurde das Samsung Galaxy S22 mit einer Palette bestehend aus Bora Purple, Phantom White, Green, Pink Gold und Phantom Black geliefert.

Wenn Youngs Behauptung demnach tatsächlich stimmt, dürfte das Samsung Galaxy S24 das erste gelbe Samsung-Smartphone seit dem Galaxy S10e sein, welches 2019 mit seinem kanariengelben Look für Aufsehen sorgte. Und es könnte auch das erste Smartphone seit dem Galaxy S9 sein, was nicht in Weiß erhältlich ist – ein Trend, den auch Apples Standard-iPhone 15 inzwischen vorgelebt hat.

S24, S24+ and S24 Ultra Colors: Black, Gray, Violet and Yellow.October 18, 2023 See more

Zeitgleich sollte man jedoch dringlichst erwähnen, dass gerade die Inklusion der gelben Farboption bei Fans wohl auf geteilte Meinungen stoßen dürfte. "Gelb? Das ist doch mal eine Farbe, die ich sehen will", schrieb der eine begeisterte X-Nutzer, der nächste hingegen äußerte sich wie folgt: "Kein Weiß? Das ist schade!" Ein dritter Nutzer war gar gänzlich vom gelben Ton abgetan: "Igitt, schon wieder miserable Farben."

Wir für unseren Teil würden uns allerdings freuen, wenn Samsung die gelbe Option wieder für das Flaggschiff zurückbringt. Das mögliche Fehlen einer weißen oder cremefarbenen Option dürfte allerdings verständlicherweise für Ernüchterung sorgen, wo Evergreens wie Schwarz und Weiß doch allzeit gern gesehene Optionen waren beziehungsweise sind. Bleibt also nur zu hoffen, dass die neue Farbe Grau als hellere Option hier aushilfsweise einspringen kann und die Lücke gebührend füllt ...

Eine 3D-Render-Darstellung des Samsung Galaxy S24 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Was wir sonst noch über die Galaxy S24-Linie gehört haben, ist, dass das Standardmodell mit flacheren Seiten und deutlich dünneren Rändern als noch der Vorgänger daherkommen könnte. Das Display hingegen soll höher wie auch schmaler sein (6,17 Zoll statt der bisherigen 6,1 beim Galaxy S23). Durchgesickerte Rendergrafiken zeigen die Designänderung außerdem in Aktion.

Andere Gerüchte deuten darauf hin, dass die drei rückwärtigen Kameras des S24 genauso angeordnet sein werden wie beim Galaxy S23 ... und auch sonst soll sich im Hinblick auf das Kamerasystem recht wenig ändern. Weiterhin erwartet uns demnach der Mix aus 50-MP-Weitwinkelobjektiv, 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und dem 10-MP-Teleobjektiv (inklusive dreifachem optischen Zoom).

Release wird im Übrigen einmal mehr im Januar, spätestens dem Februar des Jahres 2024 erwartet. Sollte sich hieran aber noch einmal kurzfristig etwas tun, kannst du gewiss sein, dass du es hier bei TechRadar alsbald erfährst.