Samsungs Doppelschlag in der Mache? Der Galaxy Ring könnte zusammen mit dem neuen Samsung Galaxy Z Fold 6 auf den Markt kommen

Die Gerüchteküche brodelt weiter, wenn es um den Samsung Galaxy Ring geht. Immer mehr Informationen sickern durch, doch es könnte noch eine Weile dauern, bis wir diesen smarten Ring in den Händen halten können. Die jüngsten Hinweise deuten darauf hin, dass der Samsung Galaxy Ring sein Debüt erst nach der Veröffentlichung des Samsung Galaxy Z Fold 6 (oder womöglich zusammen mit selbigen) feiern wird.

Laut Berichten des südkoreanischen Magazins The Elec (via Android Authority) wurde das Samsung Galaxy Z Fold 5 im Juli 2023 auf den Markt gebracht. Das legt nahe, dass wir das Z Fold 6 und den Galaxy Ring möglicherweise im Juli 2024 erwarten können. Doch es gibt auch Spekulationen, die auf das dritte Quartal 2024 hinweisen, was bedeuten könnte, dass wir diese beiden aufregenden Technikneuheiten erst im August, September oder sogar Oktober in den Händen halten könnten.

The Elec wirft zudem die Möglichkeit in den Raum, dass der Galaxy Ring Anfang 2025 auf den Markt kommen könnte. Du merkst es sicher schon: Es gibt noch viele Fragezeichen, wenn es um die Frage geht, wann Verbraucher in den Genuss dieser Neuheiten gelangen.

Aber eines ist sicher: Die Spannung steigt, und wir können es kaum erwarten, mehr über den Samsung Galaxy Ring zu erfahren.

Ein Quartett an möglichen Größen

Frühere Spekulationen deuteten auf einen Erscheinungstermin im Januar 2024 hin, was bedeuten würde, dass der Smart Ring gleichzeitig mit der Samsung Galaxy S24-Serie auf den Markt käme. Diese Pläne scheinen nun allerdings über den Haufen geworfen worden zu sein.

Die Tatsache, dass in Samsung-Apps bereits Bilder zum Wearable aufgetaucht sind, lässt darauf schließen, dass die Entwicklung tatsächlich vorangeschritten sein dürfte und ein Release allmählich angepeilt wird. Berichte über die Produktionsphase des Galaxy Rings deuten ebenfalls auf eine Veröffentlichung im Jahr 2024 hin.

Interessant ist auch, dass es offenbar nur ein Modell des Samsung Galaxy Rings geben wird, aber dieses wird in vier verschiedenen Größen erhältlich sein, um eine breite Palette von Fingergrößen abzudecken. Das verspricht eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse – oder viel eher die Fingergrößen – der Klientel.

Eine weitere bemerkenswerte Information aus dem Artikel von The Elec betrifft die mögliche Beantragung einer medizinischen Zulassung für das Gerät. Dies könnte eine behördliche Genehmigung für die Messwerte verschiedener Sensoren, wie beispielsweise eines Herzfrequenzsensors, bedeuten. Eine solche Zulassung könnte die Verzögerung bei der Markteinführung des Galaxy Rings erklären und so dessen ungewissen Release in den nächsten Monaten und Jahren maßgeblich bestimmen.

Insgesamt bleibt die Zukunft des Samsung Galaxy Rings also noch von vielen Unwägbarkeiten geprägt, und es bleibt spannend zu verfolgen, wie sich die Entwicklung weiter gestaltet. Die Geduld der Fans wird sicherlich auf die Probe gestellt, aber es besteht nach wie vor die Hoffnung auf ein innovatives und vielseitiges Wearable von Samsung, was uns einmal mehr mit einem fetten "Wow"-Ausruf zurücklässt ...