Der neue Smartwatch-Krösus? Die Google Pixel Watch 2 ist intelligenter, schneller und langlebiger denn je!

Die Google Pixel Watch 2 wurde als neues Wearable-Highlight entlang des gestrigen Google-(Pixel 8-)Events vorgestellt. Neben brandneuen Smartphones wie dem Pixel 8 sowie dem Premium-Flaggschiff, dem Pixel 8 Pro, gab es so also auch einen neuen Konkurrenten für Apple Watch, Galaxy Watch und Co. zu begutachten.

Und entlang des ersten Eindrucks hat sich der Tech-Gigant hier keinesfalls lumpen lassen. Immerhin präsentiert man eine Smartwatch, die ihrem Vorgängermodell zwar ähnelt (schau dir hierzu gern unseren Test zur Google Pixel Watch an), allerdings deutlich langlebiger und smarter daherkommt als jemals zuvor.

Geliefert wird die Pixel Watch 2 wie auch ihre Smartphone-Ergänzungen bereits ab dem 12. Oktober, vorbestellbar ist sie allerdings schon ab sofort. Preislich beginnt das Spektakel hierbei bei 399 Euro für die Wi-Fi-Variante, während das LTE-Modell mit 449 Euro zur Kasse bittet.

Was es nun zur Google Pixel Watch 2 zu wissen gilt:

Google hat die Pixel Watch 2 gekonnt mit einigen Updates und neuen Vorzügen bestückt, äußerlich sieht sie ihrem Vorgänger zunächst einmal aber recht ähnlich. Konkret geändert hat sich hierbei jedoch, dass man künftig anteilig auf noch mehr recyceltes Aluminium setzt, um die Uhr leichter zu machen. Und auch die Glasabdeckung wird im Zuge dessen einen Ticken dünner, bleibt aber hoffentlich ähnlich robust wie der Vorgänger.

Spannender wird es beim Blick auf das Innere: Hier kommt fortan ein noch leistungsstärkerer Chipsatz zum Einsatz, während die Akkulaufzeit ein üppiges Upgrade erfährt und nun endlich einen ganzen Tag überdauern soll. Und sollte der Saft dann doch mal zur Neige gehen, dürfte die Quick-Charge-Option willkommen sein, wo man hiermit doch schon in 30 Minuten satte 50 Prozent Ladung bereitgestellt bekommt.

Wirklich interessant wird es aber indessen erst beim Blick auf die neuen Softwarefunktionen der Google Pixel Watch 2. Dank Wear OS 4 lassen sich so native Apps wie Gmail und Google Calender problemfrei auch direkt auf der Smartwatch nutzen, während Google Assistant smarter auf gesundheitsbezogene Fragen einhergeht und so mitunter detaillierte Antworten zur Schlafqualität bereithält (welche von der Uhr getrackt werden können).

Und Schlaf ist quasi das perfekte Stichwort: In Kombination mit dem Hauttemperatursensor – ja, Google hat es dieses Jahr irgendwie mit dem Thema (Haut-)Temperatur ... – wird die Wärme deiner Haut künftig besser registriert, verarbeitet und lässt so optimierte Ergebnisse bei der Schlafüberwachung zu. Außerdem wurde die Herzfrequenzmessung dank eines neuen Sensoren-Trios optimiert und intelligente Features zur Überwachung der Körperreaktionen wie Stress und Co. ergänzt. Abschließend erlaubt die automatische Trainingserkennung gepaart mit smarten Coaching-Features es der Pixel Watch 2 sogar sinnvolle Tipps (haptischem Feedback sei Dank) bereitzustellen.

Für mehr Sicherheit beim Training oder dem nächtlichen Heimweg sorgt schließlich Safety Check: Hiermit bereitest du einen Timer für bestimmte Situationen vor, in denen du möchtest, dass Freunde oder Familie von deinem Standort erfahren. Nach Ablauf der Zeit fordert dich Safety Check so zur kurzen Reaktion auf, wobei du zur Not auch aktuelle Positionen übermitteln oder sogar Notdienste kontaktieren kannst – Safety first scheint also ebenfalls ein Motto zu sein.

Wenn du nicht antwortest, löst Safety Check übrigens die Notfallfreigabe aus, die deinen Standort und deine Situation in Echtzeit mit den von dir ausgewählten Notfallkontakten teilt.

Und was halten wir jetzt vom Pixel-Watch-Nachfolger?

Im Ersteindruck macht die Pixel Watch 2 eine tolle Figur. Google hat die Formel seines Preis-Leistungs-Wunders mit grandioser Optik weiter verfeinert und bietet dir fortan noch mehr Kontrolle und Technologievergnügen am Handgelenk.

Sicher, mit der Apple Watch Ultra 2 kann das Google-Konkurrenzprodukt es noch längst nicht aufnehmen – Ich glaube allerdings auch kaum, dass das jemals das Ziel war. Viel eher ist meine Sicht, dass Google hier eine sinnvolle Ergänzung für die hauseigenen Android-Smartphones bereitstellen will oder aber Interessenten überhaupt erst zum Erwerb ihrer ersten Smartwatch bewegen mag. Und ja, das könnte mit der Pixel Watch 2 durchaus gelingen.

Inwiefern sich die Pixel Watch 2 schlussendlich gegen die Galaxy Watch 6 von Samsung oder aber die "Standard"-Apple Watch behaupten kann, sehen wir dann aber erst im ausführlicheren Hands-On-Bericht.