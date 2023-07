Samsung Galaxy Watch 6 und 6 Classic: Alles, was wir jetzt wissen, nachdem Unpacked vorbei ist

Die Samsung Galaxy Watch 6 ist da und wurde am 26. Juli 2023 auf dem Samsung Unpacked Event vorgestellt. Sie kam neben einer ganzen Reihe von neuen Geräten auf den Markt, wie das Samsung Galaxy Z Fold 5 und das Samsung Galaxy Z Flip 5. Außerdem gibt es nun auch neue Tablets von Samsung: Das Samsung Galaxy Tab S9 und das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Watch 6: Überblick

(Image credit: Future / Matt Evans)

Worum geht es? Um Samsungs 2023er Generation von Smartwatches

Wann kommt sie heraus?Am 26. Juli

Wie viel wird sie kosten? Ab 319 €

Samsung Galaxy Watch 6: Preis und Erscheinungsdatum

(Image credit: Samsung)

Samsung hat auf der Samsung Unpacked am 26. Juli die neuesten Versionen der Galaxy Watches vorgestellt.

Die Preise der Samsung Galaxy Watch 6 beginnen wie folgt:

Die Preise für die 40-mm-Modelle starten bei 319 Euro für die reine Bluetooth-Version, während die 44-mm-Modelle 349 € (reines Bluetooth) kostet.

369 € bezahlst du für das kleinere 40mm Modell mit LTE-Verbindung, die 44mm-Variante kostet dich 399 €.

Hier sind die Preise für die Samsung Galaxy Watch 6 Classic:

Die Preise für die Watch6 Classic sind etwas höher: Das 43mm Modell in der Bluetooth-Version hat einen Preis von 419 €. 30 € mehr bezahlst du für das größere Modell mit einem Durchmesser von 47 mm.

Die LTE-Variante beginnt beim 43 mm Modell bei 469 €, die größere Variante kostet 499 €.

Samsung Galaxy Watch 6: Normal oder klassisch?

(Image credit: Future / Matt Evans)

Samsung hat die Galaxy Watch 6 mit denselben Original- und Classic-Modellen auf den Markt gebracht wie die vierte Generation der Samsung Galaxy Watch-Serie. Die fünfte Generation der Galaxy Watch-Serie bestand aus der Galaxy Watch 5 und der Watch 5 Pro, aber in diesem Jahr gibt es kein Pro-Modell.

Wir wussten bereits im April 2023, dass dies der Fall sein könnte, denn laut dem Tippgeber Ice Universe wollte Samsung die Lünette der Watch 6 verschlanken und damit die drehbare Krone der Watch 4 Classic wieder einführen.

Samsung Galaxy Watch 6: Was ist neu?

(Image credit: Future / Matt Evans)

Abgesehen von der Rückkehr der drehbaren Lünette der Watch 6 Classic haben beide Uhren eine Reihe von neuen Funktionen und alten Favoriten gemeinsam. Sie laufen mit Wear OS 4 über Samsungs One UI Watch 5 Skin. Beide verfügen über größere Akkus, wobei die größeren Modelle 425 mAh und die kleineren 300 mAh haben. Der brandneue Exynos W930 Prozessor und 0,5 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher sorgen dafür, dass die Uhren verdammt leistungsstark sind.

Was die Funktionen angeht, liegt der Schwerpunkt auf der Schlafüberwachung. Die neu gestaltete Schlaf-App zeigt viel mehr Informationen auf der Uhr an. Eine von der FDA zugelassene Funktion zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen, ein Blutdruckmessgerät und ein neu gestalteter optischer Herzfrequenzsensor machen sie zu einem erstklassigen Gesundheitsgerät.

In Sachen Fitness ist die einzige Neuerung die neue Funktion "Custom Workouts", mit der du per Knopfdruck zwischen verschiedenen Trainingsmodi wechseln kannst, ohne das eigentliche Workout zu unterbrechen. Du läufst ins Fitnessstudio, hebst Gewichte oder nimmst an einem Triathlon teil? Dann ist das genau das Richtige für dich.

Du kannst deine Uhr jetzt als Kamerasucher verwenden, damit du mit deinem Smartphone ein Foto machen kannst und die Aufnahme perfekt ausrichten kannst. WhatsApp gibt es jetzt auch auf der Uhr, ohne dass du dein Smartphone brauchst, obwohl Anrufe natürlich nicht möglich sind.