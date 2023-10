Neue Smartwatches von Amazfit könnten der ideale Ersatz für die heißgeliebte Apple Watch werden!

Underdog Amazfit kehrt zurück und wirft sogleich zwei neue, erschwingliche Fitness-Smartwatches in den Ring. Konkret sollen demnach alsbald die Amazfit Active als auch Active Edge für Apple, Samsung, Huawei und Co. zur Bedrohung werden.

Wer sich einmal die Amazfit Active genauer anschaut, wird dabei direkt feststellen, dass eben jene mit ihrem rechteckigen 1,75-Zoll-Bildschirm große Ähnlichkeiten zum bekannten Krösus in Form der Apple Watch haben wird. Nach Angaben des Unternehmens bietet die Active aber nicht nur einen ähnlichen Look, sondern auch ebenbürdige Performance zur Apple Watch Series 9. Festgemacht wird das sogleich an Merkmalen wie dem beeindruckenden AMOLED-Display, welcher mit einer Auflösung von 390 x 450 Pixeln brillieren will.

Und das ist obendrein ein wichtiges, als auch zuvorkommendes Upgrade, wo doch die AMOLED-Technologie im Vergleich zur herkömmlichen OLED-Alternative deutlich energieeffizienter daherkommt. Bei "typischer Nutzung" soll das neue Wearable demnach solide 14 Tage durchhalten – bestens geeignet also für alle, die die Smartwatch über den Tag aktiv nutzen.

Lademuffel werden hingegen den Batteriesparmodus zu schätzen wissen, der die Akkulaufzeit auf Wunsch hin gleich mal auf bis zu 30 Tage verdoppelt.

Neben klassischen, nahezu zeitlosen Varianten spendiert Amazfit den mutigeren unter uns allerdings auch einige auffälligere Optionen: Die Amazfit Active Edge beispielsweise begeistert mit einem robusten, runderen Design, welches sogar den ein oder anderen Stoß aushält. Und mit bis zu 10 ATM überzeugt die Uhr auch in puncto Wasserdichte vollends, was bedeutet, dass du das Gerät auf Tauchgänge von bis zu 100 Metern Tiefe sorgenfrei tragen kannst. Zum Vergleich: Das reguläre Active-Modell schafft es hier "nur" auf knapp 50 Meter. Das Unternehmen empfiehlt allerdings dennoch, das Gerät lieber nicht mit unter die Dusche zu nehmen, weil hier der Dampf die Versiegelung lockern könnte.

Die Active Edge hat allerdings im direkten Vergleich auch einige Leistungseinbußen, mit welchen sie daherkommt. Konkret blickst du hier demnach lediglich auf ein 1,32-Zoll-Display mit einer Maximalauflösung von 360 x 360 Pixeln. Der Akku ist mitunter im Standardgebrauch etwas stärker (bis zu 16 Tage Laufzeit), im Gegenzug holst du aber mit Batteriesparmodus lediglich Spitzenwerte von bis zu 24 Tagen aus dem Wearable heraus.

Allerlei Software-Schmankerl

Das eigentliche Herzstück dieser Fitnessgeräte stellen jedoch die grandiosen Software-Features dar: Beide Wearables ermöglichen es demnach den Nutzern, "personalisierte Trainingspläne über Zepp Coach" zu erstellen.

Die App selbst beinhaltet mehr als 120 Übungen, vom Laufen bis hin zu anspruchsvolleren Workouts wie Kampfsportarten (keine Gladiatorenkämpfe, aber halt so das Übliche an Kampfsportarten). Außerdem kannst du die wichtigsten Körperfunktionen rund um die Uhr überwachen (z.B. deine Herzfrequenz und deinen Sauerstoffgehalt im Blut). Und falls du dich dann doch einmal verlaufen solltest, werden die Uhren von "fünf Satellitensystemen unterstützt, die eine zuverlässige GPS-Ortung ermöglichen".

Allerdings sticht auch in diesem Vergleich einmal mehr die Amazfit Active besonders positiv hervor. Eben jene bietet nämlich obendrein die firmeneigene "Readiness-Funktion", die laut der Ankündigung einen "Score" auf Basis bestimmter Parameter liefert. Mithilfe interner Sensoren kann die Smartwatch somit deine Körpertemperatur, die Qualität deiner Atmung und deine Herzfrequenz im Schlaf messen.

Zusammengenommen sagt dir das Ergebnis infolgedessen, wie sehr sich dein Körper nach einer Nachtruhe erholt hat. Fühlst du dich also einmal erschöpfter als üblich, informiert dich der Bildschirm darüber, was aktuell ein Defizit sein könnte.

Verfügbarkeit

Beide Wearables kannst du künftig auf der offiziellen Website erwerben. Preislich beginnt hierbei die bei knapp 150 US-Dollar, wobei du zwischen Midnight Black, Petal Pink und Lavender Purple als Hauptfarbe wählen kannst. Die Preise für das Active Edge-Pendant beginnen bei 140 US-Dollar. Zu den drei Farboptionen gehören hierbei Mint Green, Midnight Pulse und Lava Black (Preise in Euro dürften zeitnah folgen, insofern ein globaler Release angedacht ist).

Beim Kauf erhältst du übrigens auch eine kostenlose Testversion von Zepp Fitness, mit der du den neuen KI-Chatbot ausprobieren kannst, den du um Trainingstipps oder Ernährungsberatung bitten kannst.

Bisher ist leider noch nicht garantiert, dass die neuen Amazfit-Modelle es auch nach Deutschland schaffen. Aufgrund der großen Beliebtheit von Smartwatches beim Publikum hierzulande würde es mich aber sehr wundern, wenn Amazfit die nächstbeste Gelegenheit versäumt, sich auch in Deutschland weiter zu etablieren ...