Die Apple Watch Ultra 2 präsentiert helleren Bildschirm und kontaktlose Gestensteuerung

Worum geht es?

Apple hat bei der hauseigenen September-Veranstaltung 2023 die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt, die Nachfolgerin ihrer ersten Tauch-/Wander-/Outdoor-Uhr. Sie ist neben der Apple Watch 9 und dem iPhone 15 der große Star der Show gewesen und schon in wenigen Tagen für die Vorbesteller verfügbar.

Konkret kann die Apple Watch Ultra 2 bereits heute vorbestellt werden, zum Preis von 899 Euro, wird jedoch erst am 22. September offiziell erhältlich sein.

Was gilt es zur Apple Watch Ultra 2 zu wissen?

Das war leider kein allzu großes Upgrade für das neueste Modell der Apple Watch. Das Design ist im Wesentlichen dasselbe, nur der Bildschirm ist heller und erreicht nun 3.000 Nits – immerhin 50% mehr als zuvor. Außerdem verfügt die Ultra 2 indessen auch über Apples neuen S9-Chip, der leistungsfähiger ist und deutlich mehr Smart-On-Device-Verarbeitung ermöglicht.

Das bedeutet, dass Siri auf deine persönlichen Anfragen reagieren kann, ohne auf die Cloud zugreifen zu müssen – inklusive Abrufoption von GPS-Wegpunkten mittels Sprachbefehl. Auch Ultra-Wideband-Funktechnologie wird von der neuen Ultra-Watch von Apple unterstützt, womit du dir nicht nur den Weg hin zum nächsten Wanderpunkt, sondern auch zu deinem verlegten Smartphone darlegen lassen kannst.

Am coolsten ist wohl aber auch hier die neue Gestenfunktion "Double Tap". Mit zweifachem Tipp zwischen Zeigefinger und Daumen kannst du so eine Reihe nützlicher Funktionen und Aktionen mit deinem Bildschirm aufrufen – beispielsweise eine Aufnahmeoption für Anrufe oder die Deaktivierung eines Alarms. So kannst du also auch dann immer mal schnell auf deine Technik zurückgreifen, wenn gerade keine Hand komplett frei zur Verfügung ist!

Ist die "2" im Namen berechtigt?

Es ist kein wesentliches Upgrade. Und auch wenn die Verbesserungen sich sehen lassen dürfen, rechtfertigt nichts an dieser Uhr bisher die große Zwei im Namen. Womöglich kann uns aber das erste Hands-On noch umstimmen ...

Für den Moment scheint die Apple Watch Ultra 2 aber lediglich für all diejenigen ansatzweise interessant, die sich im Vorjahr noch nicht die erste Version der Ultra gesichert haben – und die sind sicher auch verzeihlicher, dass es die gerüchteweise spekulierten Bildschirmvergrößerungen wie auch das leichtere Gehäuse nicht in die Release-Fassung geschafft haben ...