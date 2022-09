Schwer am Handgelenk

(opens in new tab)

Die größte, langlebigste und teuerste Apple Watch hat einige interessante neue Funktionen - aber wenn du denkst, dass dies ein Konkurrent von Garmin ist, denkst du nicht richtig darüber nach. Dies ist eine Uhr für diejenigen, die die Apple Watch mögen, aber finden, dass sie zu leicht ist, zu oft nicht aufgeladen wird und zu klein ist. Sie ist in vielerlei Hinsicht ein Kraftpaket, aber es scheint, als ob sie einige offensichtliche Funktionen vermissen lässt, die wirklich einen großen Unterschied machen könnten.

Für viele Garmin-Nutzer, die sich eine etwas "intelligentere" Smartwatch wünschen, ist dies die Apple Watch, auf die viele gewartet haben. Sie ist größer, langlebiger und robuster als alle anderen Uhren von Apple in der Vergangenheit und soll das Gerät für aktive Nutzer sein, das der Apple Watch 8 (opens in new tab) überlegen ist.

Der Preis ist entsprechend höher, aber wenn du alle Vorteile einer Uhr haben möchtest, die mit deinem iPhone kommunizieren kann und dich beim Erreichen deiner Fitnessziele unterstützt, dann könnte diese Watch genau das Richtige für dich sein.

Andererseits gibt es einen Grund, warum Marken wie Garmin den Markt für "Premium"-Smartwatches dominieren, wo die Fitness- und Gesundheitsüberwachungsfunktionen so viel fortschrittlicher sind... kann Apple wirklich aufholen und wie fühlt es sich an, dieses Ding zu tragen?

Apple Watch Ultra: Preis und Erscheinungsdatum

(Image credit: TechRadar)

Wenn du denkst, dass dies die Watch sein wird, die sich billig in dein Leben einschleicht und dir ein ganz neues Fitnessgefühl verleiht, dann liegst du halbwegs falsch.

Die Apple Watch Ultra ist mit einem Preis von 999 € für die 49-mm-Version nicht billig... aber sie ist auch nicht so teuer, wie manche erwartet haben, denn Gerüchte über einen Preis von weit jenseits der 1.000 € kursieren im Netz.

Wenigstens haben wir bessere Nachrichten, wenn es darum geht, wann du sie in die Hände bekommst: Die Apple Watch Ultra wird am Freitag, den 23. September, auf den Markt kommen, und Vorbestellungen sind bereits möglich.

Apple Watch Ultra: Design

(Image credit: TechRadar)

Das erste, was du denkst, wenn du die Apple Watch Ultra in die Hand nimmst, ist, dass sie ein bisschen... groß ist im Vergleich zu den sanften Linien der Watch 8. Wir hatten erwartet, dass sie hässlich sein würde, aber die Art und Weise, wie sich das Metall um die Außenseite des Geräts schmiegt, macht selbst die große Wölbung auf der rechten Seite nicht unansehnlich.

Die Ausbuchtung auf der rechten Seite ist etwas, das bedeutet, dass du diese Uhr wirklich haben willst, denn du gibst bereits 500 Euro mehr dafür aus als für die neue Watch 8 (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

Auf der linken Seite des Geräts am Handgelenk befindet sich jedoch eine neue Taste - und genau hier liegt eine der Neuerungen. Apple hat eine programmierbare Taste, die sogenannte Aktionstaste, hinzugefügt, mit der du festlegen kannst, welche Apps sich öffnen, wenn du sie drückst. So kannst du ganz einfach die Workouts-App öffnen und mit dem Laufen oder Radfahren beginnen, eine Stoppuhr oder Taschenlampe aufrufen oder tauchen gehen.

Leider gibt es nicht viele Funktionen, die du dieser Taste zuschreiben kannst, aber sie lässt sich leicht drücken und kann auch zum Stoppen und Starten von Läufen verwendet werden.

(Image credit: TechRadar)

Das Drücken all dieser Knöpfe - die digitale Krone und der Einschaltknopf auf der rechten Seite, wie du sie auch auf einer "normalen" Apple Watch findest, sowie der neue Knopf - ist ein sehr sanftes und taktiles Erlebnis, das es dir ermöglicht, Aktivitäten unterwegs schnell zu starten und zu stoppen, ohne dass du (wie bei der normalen Apple Watch) etwas doppelt drücken musst, um zu bestätigen, dass du einen Lauf beendet hast.

Am Handgelenk fühlt sich die Apple Watch Ultra auf jeden Fall größer an als die meisten anderen Uhren - das 49-mm-Modell hat einen riesigen 2-Zoll-Bildschirm (obwohl sie sich nicht so groß anfühlt, wenn du ein Fan von größeren Laufuhren wie der Garmin Fenix-Serie bist).

Die Apple Watch Ultra und Garmin Fenix im Vergleich (Image credit: TechRadar)

Wenn du von der kleineren Apple Watch kommst, merkst du den Unterschied sicher - aber das Gewicht macht es auch viel leichter, den hohen Preis zu akzeptieren.

Auf der Rückseite der Apple Watch Ultra befindet sich ein ähnlich aussehender Herzfrequenzmesser, mit dem du deinen Puls beim Laufen, Radfahren, Schwimmen und vielem mehr messen kannst.

Apple hat eine ganze Reihe neuer Bänder entwickelt, die du zusammen mit der Apple Watch Ultra kaufen kannst - alle mit dem Ziel, aktiver zu sein. Das Trail Loop ist leicht und lässt sich einfach am Handgelenk befestigen, das Alpine Loop verfügt über einen Titanhaken (den wir unglaublich schwer auf die richtige Größe zu bringen fanden, ohne eine dritte Hand zu benötigen) und das Ocean Band ist ein unglaublich starkes Band, das selbst bei intensivem Wassersport an deinem Handgelenk hält.

Die Bänder Alpine, Trail und Ocean (Image credit: TechRadar)

Drei Mikrofone sind so konstruiert, dass sie sich deiner Stimme anpassen, damit du auch unter schwierigen Bedingungen gehört werden kannst, und die Lautsprecher wurden ebenfalls verbessert, damit du dich auch dann noch unterhalten kannst, wenn du auf einem windigen Berg feststeckst. Sie dient auch als sehr laute Sirene und wir können dir gar nicht sagen, wie sehr wir versucht waren, sie in dem überfüllten Presseraum zu drücken.

"Drück sie, Gareth. Apple wird es lieben. Alle werden dich für eine Legende halten. Mach es!" (Image credit: TechRadar)

Aber das haben wir nicht.

Wir hatten eigentlich erwartet, dass die Watch Ultra ein großes, klobiges und hässliches Design haben würde, und obwohl sie schwer am Handgelenk liegt, ist sie nicht so schlimm, wie sie hätte sein können. Die größere Digital Crown mit den verbesserten Rillen, die leichter zu drückenden Tasten und der größere und dynamischere Bildschirm sind allesamt angenehm zu bedienen und wir können uns gut vorstellen, dass es einfacher ist, sie mit nassen oder handschuhbedeckten Fingern zu drücken.

Apple Watch Ultra: Display

(Image credit: TechRadar)

Wie die Apple Watch 8 verfügt auch die Watch Ultra über ein OLED-Display mit der gleichen niedrigen Bildwiederholrate, sodass das Display immer eingeschaltet ist, ohne den Akku stark zu belasten.

Außerdem wurde die Spitzenhelligkeit auf 2000 Nits erhöht, damit du auch in hellem Sonnenlicht sehen kannst, was du tust, und wenn du bei Intervallen oder beim schnellen Bergauflaufen deine Augen auf dein Handgelenk richten musst.

Die Apple Watch Ultra im Vergleich zur Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Außerdem ist der Screen mit Saphirglas überzogen und vom Bildschirm abgehoben, damit es nicht so leicht zerkratzt - auch das ist eine Sache, die den Preis der Watch Ultra in die Höhe treibt: Sie ist robuster, aber auch teurer.

Das Display der Watch Ultra ist das schärfste aller Apple Watches - dank des größeren Displays ist es einfacher, unterwegs Anweisungen zu folgen oder Daten zu lesen, ohne dass man zu genau hinschauen muss. Der große Unterschied liegt in der Helligkeit des Bildschirms - die Spitzenhelligkeit ist etwas, das selbst bei hellsten Lichtverhältnissen klar erscheint.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

Kommen wir zu den guten Dingen, oder? Die Watch Ultra ist für all diejenigen attraktiv, die sich gerne bewegen und genießen, was ihr Körper leisten kann, wenn er gefordert wird. Um das zu erreichen, hat Apple ein paar neue intelligente Funktionen eingebaut.

Natürlich hatten wir in der kurzen Zeit, die wir mit der neuen Watch Ultra verbracht haben, nicht die Gelegenheit, einen schnellen 10-km-Lauf zu absolvieren, daher sind diese Funktionen nur theoretisch.

Die größte Neuerung scheint das Tauchen zu betreffen: Die automatische Taucherkennung zeigt dir sofort deine Tiefe an, während du in der Tiefe schwimmst. Um ehrlich zu sein, haben wir das ein bisschen übersehen, aber der neue Tiefenmesser ist nach EN 13319 zertifiziert, was bedeutet, dass es sich um einen echten Tiefenmesser handelt.

Die Watch Ultra ist außerdem nach WR100 zertifiziert, so dass alle, die keine begeisterten Taucher sind, mit dieser Uhr gut zurechtkommen, selbst wenn du von einem Boot fällst und kurz vergisst zu schwimmen.

Im Laufe des Jahres wird es außerdem eine neue Oceanic+ App geben, mit der du alle wichtigen Tauchdaten abrufen kannst - mehr dazu erfährst du auf der offiziellen Apple-Website (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

Das Merkwürdige an der Watch Ultra ist, dass sie nicht so gut zum Laufen geeignet ist. Das ist nicht fair - es ist toll, dass es die neuen Messwerte wie Laufleistung, Intervalltraining, Herzfrequenzzonen usw. gibt, aber all diese Funktionen wurden mit watchOS 9 eingeführt und sind bereits auf einer Reihe von Apple Watch Modellen verfügbar.

Die Watch Ultra verfügt über die meisten GPS-Bänder aller Apple Watch-Modelle, wobei eine neue Frequenz (L5) hinzugefügt wurde, um die Ortung in Städten mit hohen Gebäuden zu erleichtern und anhand von Berechnungsdaten festzustellen, wo du dich gerade befindest (d. h., es wird ermittelt, dass du wahrscheinlich nicht durch ein Gebäude läufst).

Ob du die GPS-Sperre auf der Watch Ultra sehen kannst, ist eine andere Sache, denn Apple macht das traditionell nicht.

Es gibt zwar BackTrack, mit dem du deine eigenen Wegpunkte setzen und dann mit dem Kompass deine Schritte zurückverfolgen kannst, aber das sieht sehr fummelig aus und wir verstehen nicht, warum Apple - das ja auch eine eigene Karten-App hat - keine Offline-Karten in diese Uhr eingebaut hat, mit automatisch ablaufenden Routen oder ähnlichem.

Wenn es um Fitness geht, scheint die Watch Ultra eher auf Robustheit ausgelegt zu sein, als dass sie für alle Arten von Sport geeignet wäre.

Apple Watch Ultra: Akku

(Image credit: TechRadar)

Die Akkulaufzeit der Watch Ultra überschreitet endlich - nach acht Jahren neuer Geräte - die 18-Stunden-Marke (laut Apple, denn wir haben immer festgestellt, dass sie etwas länger hält) und sollte 36 Stunden halten, bevor sie aufgeladen werden muss.

Diese zusätzliche Kapazität ist zum Teil auf den neuen S8-Chip im Inneren zurückzuführen, vor allem aber auf die zusätzliche Dicke des Geräts, das am Handgelenk definitiv klobiger aussieht und sich auch so anfühlt.

Was die Geschwindigkeit des Aufladens der Watch Ultra angeht, unterscheidet sie sich nicht wesentlich von der Watch 8, die das Schnellladegerät der Watch 7 vom letzten Jahr verwendet.

Das macht deine Schlafaufzeichnung zunichte - und wenn du wie wir bist, hasst du die Vorstellung, deine Daten nicht jeden Tag abrufen zu können. Am besten bewahrst du ein Ladegerät neben dem Laptop oder dem Sofa auf, damit du die Watch Ultra in einer Auszeit aufladen kannst.

Sicherlich kannst du die Uhr ein oder zwei Nächte im Bett tragen, vor allem, wenn der neue 60-Stunden-Modus, der im Laufe des Jahres eingeführt wird (der weniger GPS- und Herzfrequenzdaten erfasst), zum Einsatz kommt, aber das reicht immer noch nicht aus, um den Schlaf zuverlässig zu überwachen - und viele Leute werden Schwierigkeiten haben, eine so große Uhr im Bett zu tragen.

Erstes Fazit

(Image credit: TechRadar)

Die Apple Watch Ultra ist etwas, das wir seit dem ersten Tag gefordert haben: ein richtiges Fitness-Tracking-Gerät von Apple, und das haben wir auch bekommen.

Allerdings haben wir - ähnlich wie bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro - das Gefühl, dass die Fitnessfunktionen nicht gut genug sind, um mit der immensen Leistung der speziellen Laufuhren mithalten zu können.

Aber das ist nicht wirklich der Markt, auf den Apple abzielt - es braucht keinen Konkurrenten von Garmin, denn die Hardcore-Ultraläufer werden sich immer noch zu High-End-Geräten hingezogen fühlen.

Die Apple Watch Ultra soll die Attraktivität von Apples Uhr auf mehr Nutzer ausdehnen, die ihre Fitness ernst nehmen, aber nicht um 4:30 Uhr morgens aufstehen, um genau 14 x 400 m Intervalle bei Herzfrequenzzone 4 zu laufen.

Wenn du jedoch eine Uhr suchst, die auch unter unwirtlichen Bedingungen eine Mobilfunkverbindung bietet - und das tun alle Modelle -, die deinen Gesundheitszustand überwacht oder mit der du schnell einen Notruf absetzen kannst, dann ist sie genau das Richtige für dich. Sie ist die Uhr für alle, die eine leistungsstarke Uhr am Handgelenk haben wollen, die aber auch ein kleines iPhone sein möchte.

Wir freuen uns darauf, die Uhr in der realen Welt auszuprobieren und zu sehen, wie sie sich schlägt - wo könnte sie die größten Vorteile bieten?