Das Apple iPhone 15 Plus begeistert mit USB-C, Kamera-Upgrade und peppigen Farben

Worum dreht es sich?

Das iPhone 15 Plus, das Apple auf dem gestrigen September-Event angekündigt hat, ist das größere Standard-Modell in Apples Sortiment, aber trotz Größe noch immer zu einem erschwinglichen Preis erhältlich. Es bietet Interessenten einen schicken 6,7-Zoll-OLED-Bildschirm, lässt aber leider einige zusätzlich Features des so grandiosen iPhone 15 Pro Max missen.

Wie beim Basis-iPhone 15 hatte Apple aber auch beim 15 Plus eine Reihe wirklich schöner und überaus willkommener Upgrades parat, darunter eine schicke 48-Megapixel-Hauptkamera sowie Dynamic Island.

Preislich beginnt das iPhone 15 Plus einmal mehr bei 1.099 Euro und kann bereits ab dem 15. September auf der offiziellen Apple-Website und bei weiteren Online-Händlern vorbestellt werden.

Was muss man zum Plus-Modell unbedingt wissen?

(Image credit: Apple)

Wie bereits beim Basis-iPhone gibt es auch beim iPhone 15 Plus drei Haupt-Upgrades. Das erste ist die Umstellung auf den USB-C-Standard – das ist vielleicht nicht unbedingt ein Upgrade im eigentlichen Sinne, aber es gibt wohl genug Menschen, die dieses Update begrüßen. Das zweite Upgrade betrifft die Einführung der Dynamic Island auf dem Display, die die unschöne Aussparung ersetzt. Und das dritte Upgrade betrifft die verbesserte Hauptkamera auf der Rückseite, die nun über einen 48-Megapixel-Sensor verfügt und im Vergleich zur vorherigen 12-Megapixel-Kamera eine üppige Verbesserung darstellt. Die Weitwinkel- und Selfie-Kameras bleiben hingegen beide bei 12 Megapixel.

Im Inneren kommt außerdem einer der A16 Bionic-Chipsatz zum Einsatz, die noch im Jahr zuvor beim iPhone 14 Pro (Max) verbaut waren. Währenddessen wird auch der Akku vergrößert, hierbei handelt es sich aber nur um Änderungen im kleinsten Bereich – immerhin gab es aber von Apple das große Versprechen von "ganztägiger Batterie" ... mal sehen was dran ist.

Abschließend wurde noch die Bildschirmhelligkeit auf bis zu 2000 Nits angehoben und das iPhone 15 Plus wurde wie auch die kleinere Alternative in gleich fünf Farben vorgestellt, einschließlich einem schicken pinken Farbton für alle Barbie-Fans!

Und was halten wir jetzt davon?

Es besteht kein Zweifel, dass der Sprung in der Kameraauflösung hin zu dem neuen Standard von 48 Megapixel das iPhone 15 Plus zu einem weitaus verlockenderen Produkt macht als noch das iPhone 14 Plus (zurecht musste sich letzteres die Kritik gefallen lassen, eher "veraltet" zu wirken). Und auch die Dynamic Island sowie das stärker abgerundete Design verleihen dem aktuellsten iPhone Plus ein frisches Gefühl!

Abzuwarten bleibt allerdings, ob wir es nachdrücklich dem iPhone 15 in seiner kleinern Form von 6,1 Zoll vorziehen würden. Klar, es ist größer und so kommt der Bildschirm wie auch Dynamic Island womöglich besser zur Geltung, teurer ist das Plus aber bereits entlang der kleinsten Variante auch – und das gleich 150 Euro ...

Spannend könnte es aber gerade für all diejenigen sein, die sich zwar ein größeres Smartphone wie das Pro Max erträumen, jedoch nicht das nötige Kleingeld parat haben und im Austausch für weniger Funktionsvielfalt gern auch das Plus zum fairen Einstiegspreis in Erwägung ziehen.