"Verkauft sich wie warme Semmeln": Neue iPhone 15 Farbe ist perfekt für Barbie-Fans

Kürzlich haben wir über Gerüchte berichtet, die andeuten, dass das iPhone 15 in einem exklusiven Mintgrün erhältlich ist, und jetzt hören wir, dass Apples nächstes Standard-Modell einen weiteren Lieblingsfarbton der Fans zurückbringen könnte.

Laut dem Apple-Leaker ShrimpApplePro wird das Standard-iPhone 15 in Pink erhältlich sein - eine Farbe, die zuletzt beim iPhone 13 angeboten wurde. Wenn das stimmt, erwarten wir, dass die Liste der iPhone 15 Farben Mitternacht, Polarstern, Grün, Gelb, Pink und Product (RED) umfasst.

Die Informationen von ShrimpApplePro stammen von einem Foxconn-Mitarbeiter, der behauptet, "grüne, hellgelbe und pinke" iPhone 15-Modelle in natura gesehen zu haben. Foxconn ist Apples wichtigster iPhone-Produktionspartner, daher sind wir geneigt, der Zuverlässigkeit dieser Quelle zu vertrauen - zumal wir schon einmal von einem pinken iPhone 15 gehört haben.

Um welche Art von Pink es sich dabei handelt, ist noch unklar. Das iPhone 13 wurde in einem lachsfarbenen Pastellrosa angeboten, also könnte es sein, dass Apple die gleiche Farbe auch für das iPhone 15 einführen wird. Angesichts der Online-Hysterie um Greta Gerwigs kommenden Barbie-Film würden wir es dem Unternehmen jedoch zutrauen, das iPhone 15 in einem kräftigeren, leuchtenden, knalligeren und klassischeren Pink anzubieten.

Es genügt zu sagen, dass die Fans auf Letzteres hoffen. "Das pinke iPhone 15 wird sich wie warme Semmeln verkaufen, die Leute fragen schon seit Jahren nach dieser Farbe", schrieb ein Twitter-Nutzer als Reaktion auf das neue Farbgerücht, während ein anderer schrieb: "Wenn Apple das iPhone 15 tatsächlich in Pink herausbringt, würde ich buchstäblich töten, um eins zu bekommen." Uff.

Das iPhone 13 in Pink (Image credit: Future / Apple)

iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro: Die wohl wichtigsten Unterschiede

Wir haben schon lange gehört, dass die exklusive Farbe des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max in diesem Jahr dunkelrot sein wird. Ein aktueller Weibo-Beitrag (via 9to5Mac) deutet darauf hin, dass beide Geräte tatsächlich in einem "karminroten" Farbton erhältlich sein werden. Dieser dunkelrote Farbton könnte "etwas heller" sein als das Deep Purple des iPhone 14 Pro, so der Weibo-Leaker, "aber immer noch sehr dunkel".

Wir erwarten außerdem, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max in Apples Standard-Premiumfarben verfügbar sind: Silber, Gold und eine der Farben Graphit, Space Grau oder Space Schwarz.

Zum Vergleich: Das Standard-iPhone 14 kam in fünf Farben auf den Markt - Mitternacht, Polarstern, Product (RED), Blau und Violett - und eine weitere Farboption, Gelb, folgte sechs Monate später. Beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max gab es vier Farben: Space Black, Silber, Gold und Deep Purple.

Auf jeden Fall müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, bis Apple seine iPhone 15-Reihe offiziell vorstellt. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen der Tradition treu bleibt und die nächste Generation seiner besten iPhones im September dieses Jahres vorstellt. Der 5. oder 12. September sind die wahrscheinlichsten Vorstellungstermine.