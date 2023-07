Ein weiteres iPhone 15-Leak deutet auf Dynamic Island für alle hin

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Apple die Dynamic Island bei der gesamten iPhone 15-Serie nutzt, wie ein neues Leak aus China beweist. Wir erwarten den Launch der Geräte im September.

Die Bilder, die Ice Universe - der für seine iPhone-Leaks bekannt ist - auf Twitter geteilt hat, zeigen scheinbar Glasplatten und Displayschutzfolien für das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Die Position der fraglichen Aussparungen auf der Vorderseite entspricht dem Design des iPhone 14 Pro und Pro Max, die beide bereits mit der Dynamic Island ausgestattet sind.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2July 15, 2023 See more

Mehrere Gerüchte haben bereits angedeutet, dass alle iPhone 15-Modelle in diesem Jahr mit der Dynamic Island ausgestattet sein werden. Das wäre keine Überraschung, denn neue Funktionen, die Apple auf seinen Pro-iPhones einführt, landen in der Regel ein oder zwei Generationen später auch auf den Nicht-Pro-Modellen.

Einige Pro-Funktionen bleiben länger exklusiv für die Pro-Modelle - zum Beispiel LIDAR und eine Teleobjektivkamera, die mit dem iPhone 11 Pro und dem iPhone 11 Pro Max eingeführt wurden und noch nicht in den Nicht-Pro-iPhones zu finden sind -, aber andere, wie die OLED-Bildschirmtechnologie (die mit dem iPhone 12 in die regulären iPhones Einzug gehalten hat), haben sich durchgesetzt.

Wir sind daher ziemlich zuversichtlich, dass die Dynamic Island auf allen diesjährigen iPhone-Modellen zu finden sein wird. Das wiederum könnte für die Entwicklung von Apples "digitaler Notch" von Bedeutung sein und dafür, wie viele Drittanbieter dieses Feature nutzen werden, das anscheinend nicht verschwinden wird.

Ein großer Schub für die Dynamic Island

Während die Dynamic Island im letzten Jahr vor allem Kritiker und iPhone-Fans beeindruckt hat, haben wir in unserem iPhone 14 Pro Testbericht gesagt: "Wir halten die neue Dynamic Island für die größte Innovation. Sie ist ein cleverer Weg, die mit dem iPhone X eingeführte TrueDepth-Modulnotch zu beseitigen und gleichzeitig den Großteil der Technologie beizubehalten, die Face ID, Selfies und AR-Operationen auf der Vorderseite so effektiv gemacht hat" - die innovative Funktion hat darunter gelitten, dass sie exklusiv für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist.

Während einige Funktionen, wie z. B. Timer und Apps wie Uber und Deliveroo, die Dynamic Island gut nutzen, haben die Entwickler sie insgesamt nur langsam in Anspruch genommen und sie ist eher ein "Nice-to-have"-Feature als ein "Must-have" - aber das könnte sich ändern, wenn eine größere Anzahl von iPhone-Nutzern Zugang zu der Funktion hat.

Wenn Apple die Dynamic Island tatsächlich für alle iPhone 15-Modelle zur Verfügung stellt, ist es wahrscheinlicher, dass die Entwickler wichtige und wirklich nützliche Funktionen einbauen; außerdem wird Apple angeblich Verbesserungen an der Dynamic Island vornehmen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen langfristig daran festhält. Das wird nicht sofort der Fall sein, aber in ein oder zwei Jahren könnte sich die Diskussion um Dynamic Island deutlich verändern.