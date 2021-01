Unser Handy-Vergleich: Bestes Android-Smartphone 2021

Neuzugänge? Die Samsung Galaxy S21-Serie (Image credit: Samsung) Es gibt einen neuen Stern am Smartphone-Himmel, das Galaxy S21. Wir haben die drei neuen Modelle – das S21, S21 Plus und S21 Ultra – aktuell noch nicht ausführlich getestet, aber unsere ersten Eindrücke zeigen, dass es bald möglicherweise einen neuen Platz in unserer Smartphone-Bestenliste geben könnte. Schau am besten bald wieder vorbei!

Unsere Liste der besten Android-Smartphones sieht unserer Liste der besten Smartphones gar nicht so unähnlich und dafür gibt es einen guten Grund: Auf fast jedem Smartphone läuft Android und die einzige Alternative sind eine Handvoll iPhones, die jedes Jahr erscheinen.

Daher steht eine Menge hervorragender Android-Handys zur Wahl. Und nachdem die Samsung Galaxy S21-Reihe am 14. Januar vorgestellt wurde, dürften diese Geräte bald an der Spitze dieser Liste landen.

Aus diesem Grund solltest du vielleicht mit der Anschaffung eines neuen Smartphones warten, bis wir unser Urteil über die neuen Galaxys gefällt haben – zumindest, wenn du nach einem Spitzenklasse-Handy suchst. Aber das musst du nicht unbedingt, denn du kannst aus einer großen Anzahl an Marken wählen.

Dazu gehören Geräte wie das Sony Xperia 5 II*, das Samsung Galaxy S20, das Samsung Galaxy Note 20 Ultra und das OnePlus 8T, die alle mit ihren Vor- und Nachteilen kommen.

Das bedeutet, dass du direkt sehen kannst, welche Geräte für dich passen – du solltest aber auch die ausführlichen Testberichte lesen, wenn du mehr wissen willst.

Aktuelle Android-Smartphone-Angebote

Bester Smartphone Deal HUAWEI P30 Pro 6,47 Zoll, 128 GB, Dual SIM, weltweit erste Leica 4-fach Kamera, erhältlich in 4 Farben 42 % günstiger, für nur 499,00 €Deal ansehen

SAMSUNG Galaxy A51 6,5 Zoll 128 GB, Dual SIM, 48 MP Hauptkamera, 32 MP Frontkamera, erhältlich in 4 Farben 36 % günstiger, für nur 236,00 €Deal ansehen

Unser Handy-Vergleich: Die besten Android-Smartphones 2021 im Überblick:

1. Samsung Galaxy S20 & S20 Plus Sieger unseres Smartphone Tests! Erscheinungsdatum: März 2020 | Gewicht: 163 g / 186 g | Maße: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm / 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,2-Zoll / 6,7-Zoll | Auflösung: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 8 GB / 12 GB | Speicher: 128 GB (S20) oder 128 GB / 256 GB / 512 GB (S20 Plus) | Akku: 4000 mAh / 4500 mAh | Kamera (Rückseite): 12MP + 64MP + 12MP | Frontkamera: 10MP 649 € Anzeigen bei EBAY-DE Bestes Display überhaupt Exzellente Kameras Hoher Preis Iterative Verbesserungen

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus (Image credit: Samsung)

Das Samsung Galaxy S20 und das Galaxy S20 Plus sind – zusammen mit dem Galaxy S20 Ultra – die neuesten und besten Flaggschiffe von Samsung, daher ist es kein Wunder, dass sie in dieser Smartphone-Bestenliste ganz oben stehen.

Während das S20 Plus dank eines weiteren 6,7-Zoll-Bildschirms, eines größeren 4.500 mAh-Akkus, eines vierten Kameraobjektivs (für die Tiefenmessung) und optional mehr Speicherplatz einen leichten Vorsprung hat, sind sie sich weitgehend sehr ähnlich, sodass sie sich den Spitzenplatz teilen können.

Beide verfügen über ein hochleistungsfähiges Kamera-Array mit 12MP Standard-, 12MP Ultraweitwinkel- und 64MP Telefoto-Sensoren, und beide haben dank eines Exynos 990-Chipsatzes und bis zu 12 GB RAM auch Spitzenpower unter der Haube.

Beide haben außerdem ein beeindruckendes 1440 x 3200-Display mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hz. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies wohl der beste Bildschirm, den du auf einem Smartphone finden kannst.

Auch das Design ist erstklassig, und beide sind vollgepackt mit Funktionen, wie z. B. kabelloses Aufladen, 5G, einem im Screen eingebetteten Fingerabdruck-Scanner und Wasserfestigkeit. Sie sind vielleicht nicht in allem das Beste, aber sie sind definitiv die besten Smartphones mit Android.

Lies unsere ausführlichen Testberichte:

Samsung Galaxy S20 Test / Samsung Galaxy S20 Plus Test

Zurück zur Übersicht

SAMSUNG GALAXY S20 FE Mit O2 All-In M: 12GB Turbo Highspeed-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flatrate, inklusive EU-Roaming, 5 Farben Für nur 19,99 monatlich, zzgl. 0,97 € einmaliger Gerätepreis

Deal ansehen

2. OnePlus 8 Pro Das vollendetste OnePlus aller Zeiten, aber auch das teuerste Erscheinungsdatum: April 2020 | Gewicht: 199 g | Maße: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,78-Zoll | Auflösung: 1440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Speicher: 256 GB | Akku: 4.510 mAh | Kamera (Rückseite): 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP | Frontkamera: 16 MP 674,49 € Anzeigen bei idealo DE Eines der besten Displays überhaupt 5G und jede Menge Power Das bisher teuerste OnePlus Großer Kamerabump auf der Rückseite

(Image credit: OnePlus)

Das OnePlus 8 Pro ist das neueste und beste OnePlus-Smartphone, das den besten Samsung-Handys in nichts nachsteht.

Sein Display kann es sogar mit ihnen aufnehmen – mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer gestochen scharfen Auflösung verfügt das OnePlus 8 Pro über eines der besten Displays, die du auf einem Smartphone finden kannst.

Außerdem beinhaltet es einen Snapdragon 865-Chipsatz der Spitzenklasse, mehr RAM, als du dir vorstellen kannst, und den meisten anderen Schnickschnack der konkurrierenden Flaggschiffe wie Wasserfestigkeit und drahtloses Aufladen.

Seine Kameras können wohl nicht ganz mit denen der allerbesten Telefone mithalten – aber sie sind nahe dran, und der Preis ist der bisher höchste für ein OnePlus-Telefon – aber immer noch niedriger als bei einigen Spitzen-Handys. Alles in allem ist dies jedoch ein erstaunliches Gesamtpaket.

Lies unseren ausführlichen Testbericht zum OnePlus 8 Pro

Zurück zur Übersicht

3. Oppo Find X2 Pro Das hochwertigste und versierteste Smartphone von Oppo Erscheinungsdatum: Juni 2020 | Gewicht: 200 / 217 g | Maße: 165,2 x 74,4 x 8,8 / 9,5 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,7-Zoll | Auflösung: 1440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12 GB | Speicher: 256 / 512 GB | Akku: 4.260 mAh | Kamera (Rückseite): 48 MP, 13 MP, 48 MP | Frontkamera: 32 MP 779 € Anzeigen bei idealo DE Schönes Display Lässt sich gut halten Sehr teuer Mittelmäßige Akkulaufzeit

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Oppo)

Oppos bisher bestes Premium-Smartphone hat einen Platz in unserer Android-Smartphone-Bestenliste ergattert, und mit einem erstklassigen Display, einer Spitzen-Kamera und einer hochwertigen Verarbeitung macht es das mit Stil.

Das große Display des Find X2 Pro ist sein wahres Verkaufsargument: hohe Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und Software, die es zum Spielen, Ansehen von Filmen und Serien oder zum Scrollen durch deine Social-Media-Kanäle großartig macht.

Den hohen technischen Spezifikationen des Telefons steht jedoch ein superhoher Preis gegenüber, da es eines der teuersten Geräte auf dieser Liste ist und deshalb nicht weiter oben rangiert. Wenn du jedoch über den hohen Preis hinwegblicken kannst, ist das Oppo Find X2 Pro definitiv deine Aufmerksamkeit wert, und wir würden es als das beste Oppo-Smartphone und eines der Top-Android-Geräte empfehlen, das du derzeit kaufen kannst.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Oppo Find X2 Pro

Zurück zur Übersicht

4. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Wie der Name schon sagt: Ultra! Erscheinungsdatum: August 2020 | Gewicht: 208 g | Abmessungen: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,9-Zoll | Auflösung: 1440 x 3088 | CPU: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 12 GB | Speicher: 128 / 256 / 512 GB | Akku: 4.500 mAh | Kamera (Rückseite): 108MP, 12MP, 12MP | Frontkamera: 10MP 911,90 € Anzeigen bei idealo DE Nützliche S Pen Funktionen Großartiger Screen Langsames Aufladen Ultra-teuer

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Image credit: Samsung)

Samsungs neuestes Super-Premium-Smartphone ist das Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mit erweiterten Funktionen, einem großartig aussehenden Bildschirm und speziellen Funktionen für den im Lieferumfang des Handys enthaltenen S Pen, die dir zusätzliche vielseitige Möglichkeiten zur Nutzung deines Geräts bieten.

Sicherlich ist es teuer und ziemlich riesig und hat eigentlich nicht den ganzen Schnickschnack des Galaxy S20 Ultra. Aber diese Schwächen werden durch zahlreiche Vorteile wettgemacht.

Es handelt sich hier um ein echtes Top-End-Smartphone mit Top-Spezifikationen in jedem Bereich. Wenn also dein Budget (und deine Hand) dafür ausreichen, könnte das Samsung Galaxy Note 20 Ultra wirklich eine Überlegung wert sein.

Hier findest du unseren Testbericht zum Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Zurück zur Übersicht

Bester Smartphone Deal SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite 6,7 Zoll Super AMOLED Display, 128 GB, Dual SIM, 32 MP Frontkamera, Aurora Black 36 % günstiger, für nur 368 €Deal ansehen

5. Motorola Edge Plus Motorola kehrt in die erste Liga zurück Erscheinungsdatum: April 2020 | Gewicht: 203 g | Abmessungen: 161,1 x 71,4 x 9,6 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,7-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12 GB | Speicher: 256 GB | Akku: 5.000 mAh | Kamera (Rückseite): 108MP + 16MP + 8MP + ToF | Frontkamera: 25MP 891,47 € Anzeigen bei Proshop DE Großartiges Display Großartige Spezifikationen Begrenzte Zoom-Kapazitäten Teuer

Motorola Edge Plus (Image credit: Motorola)

Motorola-Smartphones tauchen nicht oft in unserer Liste der besten Android-Handys auf, da es sich dabei häufig um günstige Geräte handelt, aber die Edge-Linie hat das geändert.

Das Motorola Edge Plus hat ein großartiges Display mit geschwungenen Kanten (Englisch: Edges, daher der Name), Top-End-Spezifikationen vom Prozessor bis zur Kamera und all die Funktionen, die Motorola so einzigartig machen wie seine Moto Actions.

Das Telefon ist ziemlich teuer, was einige abschrecken mag, und in mancher Hinsicht kann es mit anderen Top-End-Handys nicht Schritt halten, aber insgesamt ist es ein Gerät, das du in Betracht ziehen solltest, wenn du den Stil und die Top-Spezifikationen magst.

Hier gelangst du zu unserem ausführlichen Testbericht: Motorola Edge Plus

Zurück zur Übersicht

6. OnePlus 8T Das OnePlus 8T ist günstiger als die meisten Oberklasse-Smartphones, besitzt aber dennoch die meisten Features Erscheinungsdatum: Oktober 2020 | Gewicht: 188 g | Maße: 160,7 mm x 74,1 mm x 8,4 mm | OS: Android 11 | Displaygröße: 6,55 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12 GB | Speicher: 128 GB/256 GB | Akku: 4.500 mAh | Kamera (Rückseite): 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP | Frontkamera: 16 MP Low Stock 465 € Anzeigen bei Aliexpress EU Hohe Akkulaufzeit Wunderschönes Display Kein Wireless Charging Langweiliges Design

(Image credit: OnePlus)

Dem OnePlus 8T fehlt zwar das gewisse Etwas, aber das macht es dadurch wieder wett, dass es sehr zuverlässig ist und so gut wie alles bietet, was man brauchen könnte – und das zu einem attraktiven Preis.

Ein besonders nettes Feature ist das AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, dank dessen das Gerät immer gut aussieht, egal was du damit machst. Überraschenderweise tut es der Akkulaufzeit keinen Abbruch, denn es hält problemlos einen ganzen Tag durch.

Dem OnePlus 8T fehlen zwar ein paar kleine Details wie Wireless Charging und eine High-End-Kamera, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich gut und das Display ist traumhaft.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: OnePlus 8T

Zurück zur Übersicht

7. Xiaomi Mi Note 10 Fast perfekt, doch knapp verfehlt Erscheinungsdatum: Dezember 2019 | Gewicht: 208 g | Maße: 157,8 x 74,2 x 9,7 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,47-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 730G | RAM: 6 / 8 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB | Akku: 5.260 mAh | Kamera (Rückseite): 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP | Frontkamera: 32 MP 376,99 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de Unglaubliche Kamera-Fähigkeiten Schnelle Ladegeschwindigkeiten Schwacher Chipsatz Akkulaufzeit etwas enttäuschend

Xiaomi Mi Note 10 (Image credit: Xiaomi)

Das Xiaomi Mi Note 10 ist wahrscheinlich kein Handy, über das du viele Leute reden hörst, aber es verdient es, denn es ist Xiaomis Meisterwerk!

Es verfügt über eine hervorragende Penta-Objektiv-Kamera Setup mit einem 108 MP-Sensor, hat einen beeindruckenden AMOLED-Bildschirm, ermöglicht schnelles Aufladen und das Design ist wahrlich curvy – sodass es bequem in der Hand liegt.

Wo Xiaomis Flaggschiff ein wenig enttäuscht, ist die Leistung, da es mit einem Snapdragon 730G-Chipsatz der Mittelklasse ausgestattet ist, und die Akkulaufzeit, die wir trotz der massiven 5.260 mAh als ziemlich durchschnittlich empfunden haben. Aber das ist kein Handy, das dein Sparschwein sprengt, also sind das Probleme, die wir verzeihen können.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Xiaomi Mi Note 10 Test*

Zurück zur Übersicht

8. Samsung Galaxy S20 Ultra Das ultimative Flaggschiff – zu einem ultimativen Preis Erscheinungsdatum: März 2020 | Gewicht: 166 g | Maße: 166,9 x 76 x 8,8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,9-Zoll | Auflösung: 3200 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12 / 16 GB | Speicher: 128 / 512 GB | Akku: 5.000 mAh | Kamera (Rückseite): 108 MP + 48 MP + 12 MP | Frontkamera: 40 MP 869 € Anzeigen bei EBAY-DE Beste Spezifikationen des Jahres 2020 5-facher optischer, 100-facher digitaler „Space-Zoom“ Sehr teuer Die Extras sind den Preisaufschlag jedoch nicht wert

(Image credit: Samsung)

Das Galaxy S20 Ultra ist in der Tat Ultra – dank der erstklassigen Spezifikationen auf dem Papier wird es als das ultimative Samsung-Handy bezeichnet. Es ist eine Weiterentwicklung des maximal-ausgestatteten Samsung Galaxy S10 5G* aus dem letzten Jahr, obwohl die Ausführung des Ultra nicht die beste ist.

Es mag mit den allerbesten technischen Daten geliefert werden, aber es ist ein sehr teures Handy, und es hat ein paar Mängel, die dazu führen, dass es den Preisanstieg nicht ganz so wert ist, wie du es vielleicht erwartest.

Wenn du jedoch nach all den Spitzenfunktionen eines Samsung-Smartphones suchst, einschließlich der phänomenal leistungsstarken 100-fachen Zoomfunktion, solltest du dich für das Ultra gegenüber den anderen Samsung-Geräten auf dieser Liste entscheiden.

Lies hier unseren ausführlichen Testbericht: Samsung Galaxy S20 Ultra

Zurück zur Übersicht

SAMSUNG GALAXY S20 FE Mit O2 All-In M: 12 GB Turbo Highspeed-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flatrate, inklusive EU-Roaming, 5 Farben Für nur 19,99 monatlich, zzgl. 0,97 € einmaliger Gerätepreis

Deal ansehen

9. Sony Xperia 5 II Wie ein Xperia 1 II, nur kleiner und günstiger Erscheinungsdatum: September 2020 | Gewicht: 163 g | Maße: 158 x 68 x 8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,1 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.520 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 GB | Speicher: 128 GB/256 GB | Akku: 4.000 mAh | Kamera (Rückseite): 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 8 MP 699,99 € Anzeigen bei idealo DE Tolle Kameras 120-Hz-Bildschirm sieht klasse aus Nervige Google Assistant-Taste Immer noch ziemlich teuer

(Image credit: Sony)

Das Sony Xperia 5 II ist im Prinzip ein kleineres, günstigeres Sony Xperia 1 II, aber trotz seines geringeren Preises ist es dennoch ein High-End-Smartphone.

Dank dem Snapdragon 865 und 8 GB RAM kommt die Leistung nicht zu kurz und der Bildschirm dank 120-Hz-Bildwiederholrate butterweich im Betrieb, wenn auch nicht so scharf wie manch anderer.

Das Sony Xperia 5 II besitzt auch hervorragende Rückkameras, darunter eine 12-MP-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und eine 12-MP-Telefoto-Kamera mit 3-fachem optischem Zoom.

Außerdem lässt es sich dank der kompakten Größe einfacher einhändig benutzen. Solange du also nicht explizit ein großes Smartphone suchst, ist dieses hier ideal.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Sony Xperia 5 II*

Zurück zur Übersicht

10. OnePlus 8 Das OnePlus 8 ist das neue erschwingliche Flaggschiff, das es zu schlagen gilt Erscheinungsdatum: April 2020 | Gewicht: 180 g | Maße: 160,2 x 72,9 x 8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,55-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Speicher: 256 GB | Akku: 4.300 mAh | Kamera (Rückseite): 48 MP + 16 MP + 2 MP | Frontkamera: 16 MP 592,97 € Anzeigen bei idealo DE Günstige 5G-Verbindung Beeindruckende Spezifikationen Kein Teleobjektiv Kein drahtloses Laden

(Image credit: OnePlus)

Das OnePlus 8 wird zwar vom OnePlus 8 Pro überboten, aber es ist an sich immer noch ein großartiges Smartphone, dank seiner ähnlich hohen Leistung (du bekommst den gleichen Snapdragon 865 Chipsatz) und dem niedrigeren Preis.

Das OnePlus 8 unterstützt standardmäßig auch 5G und hat eine Bildwiederholrate von 90 Hz auf seinem 6,55-Zoll-Bildschirm (1080 × 2400) – Spezifikationen, die nicht ganz mit denen des OnePlus 8 Pro mithalten können, aber immer noch anständig sind.

Auch hier gibt es einen großen 4.300 mAh-Akku mit Unterstützung für schnelles Aufladen, sowie einen Fingerabdruck-Scanner im Bildschirm, eine Kamera mit drei Linsen und bis zu 12 GB RAM. Im Gegensatz zu den Pro-Geschwistern ist dies kein Konkurrent für die besten Handys von Samsung und Apple, aber bei dem Preis, den es kostet, muss es das auch nicht sein.

Sieh dir auch unseren ausführlichen Testbericht an: OnePlus 8

Zurück zur Übersicht

Du suchst nach dem besten Deal für eines der obigen Smartphones? Wir haben diese Vergleichstabelle für dich zusammengestellt, damit du das für dich beste Android-Handy findest!

* Link englischsprachig