Bestes Motorola Smartphone 2021: finde das beste Smartphone von Motorola für dich

Egal, ob du ein zuverlässiges günstiges Smartphone oder ein auffälliges Premium-Gerät suchst, unter den besten Motorola-Handys findest du alles, was du brauchst, denn das Unternehmen stellt qualitativ hochwertige Geräte her, die in der Regel zu niedrigen Preisen angeboten werden.

Motorola bietet verschiedene Smartphone-Serien an, aber die meisten davon sind erschwinglich. Bei der E-Serie handelt es sich um supergünstige Handys, während die beliebteste Serie der Marke, die G-Familie, ebenfalls recht preiswert ist, aber manchmal mit Funktionen aufwartet, die du bei günstigen Smartphones nur selten findest.

Außerdem gibt es die Motorola Edge-Familie bestehend aus Mittelklasse- und manchmal auch Premium-Smartphones, die sich ein wenig von den E- und G-Serien unterscheiden. Im Jahr 2021 schließlich brachte das Unternehmen sein erstes robustes Smartphone auf den Markt, das wir ebenfalls in diese Liste aufgenommen haben.

Du kannst dir also vorstellen, dass die Marke eine große Auswahl an Modellen anbietet, die für den Kauf eines neuen Handys ziemlich verwirrend sein kann. Das Angebot des Unternehmens wächst ständig, etwa jeden Monat kommt ein neues Gerät auf den Markt.

Deshalb haben wir diesen Leitfaden mit den besten Smartphones von Motorola erstellt: Er enthält eine übersichtliche Liste der besten Geräte aus der Produktpalette des Unternehmens mit ihren technischen Daten und Preisen.

Wir aktualisieren diese Liste laufend, wenn ein neuer Testbericht über ein Smartphone von Motorola auf TechRadar veröffentlicht wird, damit du sehen kannst, wo es in der Hierarchie steht (und ob es sich überhaupt lohnt, es zu kaufen). Kürzlich wurden mehrere Smartphones der Edge 20-Reihe bewertet und in die Liste aufgenommen, obwohl wir noch eines der Smartphones testen müssen.

Oh - wenn du nach dem faltbaren Motorola Razr (2020) suchst, lass es lieber. Es ist nicht dabei, weil es einfach nicht sehr gut ist. Es wurden ein paar zu viele Kompromisse gemacht, aber das wollen wir dem Rest der Motorola-Produktpalette nicht vorwerfen.

Nicht jeder will ein Motorola-Smartphone - obwohl es seltsam ist, dass du diesen Artikel liest, wenn das für dich zählt - aber keine Sorge, denn wir haben auch Listen mit den besten Smartphones, den besten Android-Handys und den besten iPhones. Du kannst dich auch in unseren Ratgebern über die besten günstigen Smartphones, die besten Kamerahandys und die besten 5G-Handys informieren.

Vergiss nicht, dass Ende November der Black Friday und der Cyber Monday anstehen und wir mit Sicherheit einige beliebte Smartphones mit hohen Rabatten sehen werden. Wir werden dir die besten Smartphone Black Friday Angebote zusammenstellen, damit du den Überblick nicht verlierst.

Bestes Motorola Smartphone 2021

Das Moto G100 ist das Spitzenmodell der G-Smartphones aus dem Jahr 2021, aber es ist so etwas wie der geistige Vorgänger des Edge 20, das einige Monate zuvor auf den Markt kam.

Es ist ein großartiges und günstiges Smartphone: Es hat einen schnellen Prozessor, gute Kameras, einen großen Akku und einen Fingerabdruck-Scanner, der sehr bequem zu bedienen ist.

Das große Problem, das wir mit dem Moto G100 hatten, ist, dass du es zusammen mit einem Dock für Ready For kaufen musst, einer Software, mit der du dein Smartphone mit einem Display verbinden kannst, um eine Reihe anderer Funktionen zu nutzen. Ready For ist für einige nützlich, aber nicht für alle. Deshalb ist es ärgerlich, dass du für einen Ständer, den du vielleicht nicht brauchst, extra bezahlen musst.

Alles in allem ist dies jedoch ein wirklich gutes Smartphone, das dein Geld wert ist, vor allem, wenn du an Ready For interessiert bist.

Lies auch unseren Testbericht: Moto G100*

Das Motorola Defy ist kein typisches Moto Smartphone. Es ist ein robustes Gerät, das heißt, es ist für den Einsatz im Freien konzipiert - es ist gegen Stürze geschützt, hat einen großen Akku und verfügt über einen Steckplatz für Schlüsselbänder.

Moto stellt das Smartphone als ein Gerät für Gigworker vor, z. B. für Essenslieferanten, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, und es soll für diese Art von Aufgaben eine Menge Power bieten.

Natürlich ist es kein perfektes Smartphone in jeglicher Hinsicht: Es hat nicht viel Rechenleistung, also erwarte nicht, dass du Spiele mit höchster Grafikleistung spielen kannst, und auch die Kameras lassen zu wünschen übrig. Aber wir waren während unserer Zeit mit dem Smartphone beeindruckt und es ist auf jeden Fall einen Blick wert, wenn du tollpatschig bist und dein Smartphone gerne mal beschädigst.

Den Testbericht zum Motorola Defy* findest du hier

Das Top-Smartphone von Motorola im Jahr 2021 war das Edge 20 Pro, das teuerste und am besten ausgestattete Smartphone der zweiten Generation der Edge-Geräte.

Es ist kein echtes Premium-Smartphone, wie es das Edge Plus im Jahr 2020 war, aber es hat einen wettbewerbsfähigen Preis und einige Mittelklasse-Spezifikationen und -Funktionen, um den Preis niedrig zu halten. Vor allem die hohe Bildwiederholrate und die lange Akkulaufzeit haben uns beeindruckt. Für ein Moto Smartphone ist es gut, aber nicht perfekt.

Wir fanden das Gehäuse zu groß, um es bequem halten zu können, vor allem der seitlich angebrachte Fingerabdruckscanner war ziemlich schwer zu erreichen. Außerdem ließ es sich nur langsam aufladen und die Kamerasoftware enttäuschte manchmal.

Hier findest du den Testbericht zum Motorola Edge 20 Pro*

4. Motorola Edge Plus Ein Moto Smartphone der Spitzenklasse zu einem Top-Preis Spezifikationen Erscheinungsdatum: April 2020 Gewicht: 203g Abmessungen: 161,1 x 71,4 x 9,6mm OS: Android 10 Displaygröße: 6,7 Zoll Auflösung: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 865 RAM: 12GB Speicher: 256GB Akku: 5.000mAh Rückkamera: 108MP + 16MP + 8MP + ToF Frontkamera: 25MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 899 € Anzeigen bei Proshop DE Amazon prüfen Pro + Tolles Display + Viel Rechenleistung Kontra - Der Zoom der Kamera ist begrenzt - Kostet ziemlich viel

Das Motorola Edge Plus ist wohl das aufregendste Smartphone von Motorola seit Jahren, denn es ist auch das erste echte Flaggschiff des Unternehmens seit Langem.

Das bedeutet, dass es mit dem Samsung Galaxy S20 und dem iPhone 11 Pro konkurrieren muss, und es hat die technischen Daten, die es braucht, um mithalten zu können: einen High-End-Chipsatz Snapdragon 865, satte 12 GB RAM und einen riesigen 5.000-mAh-Akku.

Auch das Display ist beeindruckend: Es ist ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und HDR10+-Unterstützung sowie einem "Wasserfall"-Display, d. h. es ist an den Seiten steil gewölbt, was ihm ein beeindruckendes Aussehen verleiht.

Du bekommst außerdem eine Rückkamera mit vier Linsen, einem 108-MP-Hauptsensor, einem 8-MP-Teleobjektiv (mit optischem 3fach-Zoom), einem 16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einem Tiefensensor.

Mit der Unterstützung von Sub-6- und mmWave-5G-Netzen kann es auch die neueste Mobilfunktechnologie nutzen - kein Wunder also, dass wir so begeistert sind.

Lies auch unseren Testbericht zum Motorola Edge Plus

Das Moto G30 ist eines der preisgünstigen Smartphones der G-Serie von Motorola und zeigt, für welche Art von Smartphones das Unternehmen bekannt ist. Es hat nicht viel Schnickschnack, aber es kostet nicht viel, hat ein robustes Design und einen ausreichend großen Akku, mit dem du locker einen Tag überstehst.

Wenn du ein Smartphone nur als nützliches Gerät für die Hosentasche brauchst und nicht als Werkzeug, das du die ganze Zeit für anspruchsvolle Aufgaben und zum Fotografieren verwendest, ist es perfekt für dich.

Es ist ein sehr ähnliches Smartphone wie das Moto G10 weiter unten in dieser Liste, aber es hat einen etwas besseren Prozessor und einen höheren Preis. Da sich der Preis aber nur geringfügig unterscheidet, würden wir dieses Handy eher empfehlen (deshalb steht es auch weiter oben in der Liste).

Lies auch unseren Testbericht: Moto G30*

Das unterste Mitglied von Motorolas 2021-Serie von "Top-End"-Smartphones ist im Grunde nur dem Namen nach ein Moto G-Smartphone, das weniger kostet als das G100 und viele ähnliche Funktionen hat.

Der Unterschied besteht darin, dass die Moto G-Smartphones solide Allrounder sind, während das Edge 20 Lite in einigen Schlüsselbereichen beeindrucken will, nämlich bei den Kameras (mit einer 108-MP-Hauptkamera) und dem Display (mit einem großen, kräftigen OLED-Display).

Dieses Versprechen ist nicht ganz aufgegangen, und wir hatten gemischte Gefühle beim Edge 20 Lite. In einigen Bereichen war es überragend, aber in anderen hinkt es hinterher, vor allem mit einer überraschend kurzen Akkulaufzeit.

Es ist kein schlechtes Smartphone, aber es gibt einen Grund, warum es nicht das beste Smartphone auf dieser Liste ist.

Lies auch unseren Testbericht zum Motorola Edge 20 Lite*

Als preiswerteres Pendant zum Moto G30 hat das G10 viele der gleichen Vorteile, wie z. B. den langlebigen Akku, das robuste Kunststoffdesign und den großen Bildschirm.

Der Unterschied ist, dass es sogar noch billiger ist, dafür aber mit etwas schlechteren technischen Daten aufwartet. Wir fanden den Prozessor der Snapdragon 400-Serie etwas zu langsam, weshalb das G10 unter dem G30 liegt, aber wenn du dein Smartphone nicht oft benutzt, wird dir das nichts ausmachen.

In jedem Fall ist es das günstigste Moto G Smartphone, das es sich lohnt zu kaufen.

Lies auch unseren Testbericht zum Moto G10*

8. Moto G50 Das mittlere Kind seiner Generation Spezifikationen Erscheinungsdatum: April 2021 Gewicht: 192g Abmessungen: 164,9 x 74,9 x 9mm OS: Android 11 Displaygröße: 6,5 Zoll Auflösung: 720 x 1600 CPU: Snapdragon 480 RAM: 4GB Speicher: 64GB/128GB Akku: 5.000mAh Rückkamera: 48MP + 5MP + 2MP Frontkamera: 13MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 259 € Anzeigen bei Proshop DE Amazon prüfen Pro + Unterstützt 5G + Hat einen 90Hz Bildschirm Kontra - Die Kameras sind mittelmäßig - Unauffällige Performance

Das Moto G50 ist ein kurioser Neuzugang in der 2021er-Reihe des Unternehmens, denn obwohl sein Name darauf hindeutet, dass es ein höherwertiges Modell als das G10 und das G30 ist, und auch sein Preis höher ist, ist es in Bezug auf die technischen Daten tatsächlich ein wenig niedriger.

Das Smartphone hat einen schwächeren Chipsatz als das G30 und eine Kamera, die eher der des G10 entspricht.

Dafür hat es aber ein paar bessere Eigenschaften, die den Preis rechtfertigen, nämlich die 5G-Konnektivität und den Bildschirm mit hoher Aktualisierungsrate. Wenn du also diese Eigenschaften den Kameras und der Leistung vorziehst, ist das G50 eine gute Wahl für dich.

Lies auch unseren Testbericht zum Moto G50*

9. Motorola Edge On the Edge of success Spezifikationen Erscheinungsdatum: April 2020 Gewicht: 188g Abmessungen: 161,1 x 71,1 x 9,3mm OS: Android 10 Displaygröße: 6,7 Zoll Auflösung: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 765G RAM: 6GB Speicher: 128GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 64MP + 16MP + 8MP + ToF Frontkamera: 25MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Low Stock 349,90 € Anzeigen bei Alternate DE 479,90 € Anzeigen bei Amazon Pro + Es liegt gut in der Hand + Beeindruckende Akkulaufzeit Kontra - Die Kameras sind nicht die besten - Die Funktionalität des gebogenen Bildschirms ist eingeschränkt

Das Motorola Edge ist eine billigere Alternative zum Motorola Edge Plus, aber obwohl es nicht ganz so gut ist wie sein Geschwisterchen, hat es dennoch eine Menge zu bieten.

Dazu gehört ein großer 4.500-mAh-Akku, der in unserem Test auch bei intensiver Nutzung bequem einen Tag durchhielt.

Das 6,7 Zoll große OLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, HDR10-Unterstützung und "Wasserfall" Kanten verleihen dem Gerät einen eleganten Look und ein angenehmes Gefühl in der Hand.

Du bekommst zwar keine Spitzenleistung, aber das Motorola Edge bietet mit seinem Snapdragon 765G-Chipsatz der oberen Mittelklasse und 6 GB Arbeitsspeicher eine sehr ordentliche Leistung - so sehr, dass es fast alle Spiele gut bewältigt hat.

Mit seiner Quad-Lens-Kamera (ein 64-MP-Hauptsensor gepaart mit einem Tele-, Ultraweitwinkel- und Tiefensensor), einem Fingerabdruckscanner auf dem Bildschirm und einem Preis in der oberen Mittelklasse ist das Motorola Edge vielen Konkurrenten weit voraus.

Lies auch unseren Testbericht: Motorola Edge*

10. Moto G9 Power Zuverlässig und günstig Spezifikationen Erscheinungsdatum: Dezember 2020 Gewicht: 221g Abmessungen: 172,1 x 76,8 x 9,7 mm OS: Android 10 Displaygröße: 6,8 Zoll Auflösung: 720 x 1640 CPU: Kryo 260 RAM: 4GB Speicher: 128GB Akku: 6.000mAh Rückkamera: 64MP + 2MP + 2MP Frontkamera: 16MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 211,04 € Anzeigen bei Proshop DE Amazon prüfen Pro + Lange Akkulaufzeit + Großer Screen Kontra - Seine Leistung ist nicht überragend - Es ist ein bisschen groß

Das Moto G9 Power hat einen außergewöhnlichen 6.000-mAh-Akku, der diejenigen Nutzer ansprechen wird, die es hassen, oft aufladen zu müssen. Mit einer Laufzeit von fast zwei Tagen unterstützt es außerdem 20-Watt-Schnellladung, damit du nicht lange warten musst, wenn du es mal wieder aufladen musst.

Ansonsten ist das Moto G9 Power ein bisschen wie immer, aber das ist angesichts des Preises nicht unbedingt schlecht. Es hat einen Qualcomm Snapdragon 662 Chipsatz und 4 GB Arbeitsspeicher, was eine eher durchschnittliche Leistung mit sich bringt, aber es macht seinen Job gut genug.

Der 6,8-Zoll-Bildschirm mit 720 x 1640 Pixeln sorgt dafür, dass alles, was du tust, vernünftig aussieht und viel Platz hat, auch wenn du nicht mit HDR-Unterstützung rechnen kannst. Trotzdem fanden wir es für den Preis ziemlich gut, vor allem wenn es um das Ansehen von Videos geht. Schränke deine Erwartungen ein und du wirst zu diesem Preis begeistert sein.

Hier findest du den Testbericht: Moto G9 Power*

* englischer Artikel