Günstige Handys: Unsere Smartphone Bestenliste 2021 - günstige Smartphones im Test

Es gibt so viele günstige Handys auf dem Markt, die wirklich fantastisch sind – und falls du ein Mobiltelefon zum kleinen Preis für dich suchst, haben wir hier unsere Liste der Top 10 der besten und günstigsten Smartphones für dich zusammengestellt.

Auf TechRadar bewerten wir nicht nur die ausgefallensten, neuesten Kraftpakete. Wir schauen auch auf Durchschnittsgeräte und Smartphones zu niedrigen Preisen. Dabei stellten wir fest, dass du ruhig wenig Geld ausgeben kannst, ohne unnützen Schrott zu bekommen.

Deshalb schrieben wir diese Zusammenfassung über gute und günstige Handys, die du aktuell kaufen kannst. All diese Modelle wurden von uns auf Herz und Nieren geprüft und wir können sie dir guten Gewissens empfehlen. Wenn du also auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone bist, dann sieh dir unbedingt unsere Smartphone-Bestenliste der günstigen Handys 2021 an!

Lass dich bloß nicht vom Titel „die besten günstigen Smartphones“ abschrecken, denn damit sind nicht die schlechten Smartphones gemeint, die weniger schlecht als die anderen sind! Auch wenn dies einst einmal so gewesen sein mag und als Warnung vor schlechter Verarbeitungsqualität, langsamer Leistung, schlechter Auflösung und schrecklicher Kameras fungierte.

Heutzutage sind fantastische Geräte gemeint, die zwar ohne einigen Schnickschnack der Vorzeigemodelle wie Samsung Galaxy Note 20, iPhone 12 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Google Pixel 4 und OnePlus 8T auskommen, aber, trotz allem, lobenswerte Spezifikationen und Features enthalten.

Um zu definieren, wie viel ein günstiges Handy kosten darf, haben wir uns eine Grenze von 200 € gesetzt. Falls du jetzt denkst, dass dies trotzdem noch zu viel Geld ist – du findest in unserer Auflistung auch Modelle, die weniger kosten. Allerdings war es etwas schwierig, eine halbwegs sinnvolle Grenzen zu finden, da die oben genannten Marken auf den 1000 € Bereich zusteuern (bzw. teilweise schon über das Ziel hinaus schossen). Im Verhältnis gesehen sind unsere angesetzten 200 € doch wirklich günstig, oder?

Gute und günstige Handys im Überblick

1. Xiaomi Poco X3 NFC Eine Menge Smartphone für wenig Geld Gewicht: 215 g | Abmessungen: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm | OS: Android 10 | Bildschirmgröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 732G | RAM: 6 GB | Speicher: 64 GB / 128 GB | Akku: 5.160 mAh | Hauptkamera: 64MP + 13MP + 2MP + 2MP | Frontkamera: 20MP 179,82 € Anzeigen bei Aliexpress EU Großartiges 120Hz-Display Ausgezeichnete Akkulaufzeit Unruhige Kamera Manchmal unregelmäßige Hintergrundbeleuchtung

Es ist selten, dass man einen Bildschirm mit 120 Hz zu einem günstigen Preis bekommt, aber das ist genau das, was dir das Xiaomi Poco X3 NFC bietet. Das kann dazu führen, dass sich Interaktionen flüssiger anfühlen, und der 6,67 Zoll Bildschirm mit 1080 × 2400 Pixeln ist groß und ziemlich scharf und unterstützt HDR10.

Und es ist nicht nur der Screen, der hervorsticht, denn das Poco X3 NFC hat auch einen ziemlich leistungsstarken Snapdragon 732G Chipsatz, der für eine exzellente Gaming-Performance (im Hinblick auf den Preis) sorgt. Mit einem großen 5.160 mAh Akku (der bei moderater Nutzung bis zu zwei Tage Laufzeit bietet) ist dies wirklich ein bemerkenswertes, günstiges Handy.

Es gibt einige Kompromisse, vor allem, wenn es um die Kamera geht, die nicht so gut ist wie einige andere in diesem Marktsegment, aber für Spiele, Video, und den alltäglichen Gebrauch ist das Xiaomi Poco X3 NFC schwer zu schlagen, vor allem in seiner Preiskategorie.

Lies auch unseren Testbericht zum Xiaomi Poco X3 NFC*

2. Moto G9 Power Eins der besten Smartphones für den schmalen Taler Gewicht: 221 g | Maße: 172,1 x 76,8 x 9,7 mm | OS: Android 10 | Bildschirmgröße: 6,8 Zoll | Auflösung: 720 x 1640 | CPU: Snapdragon 662 | RAM: 4 GB | Speicher: 128 GB | Akku: 6.000 mAh | Kamera (Rückseite): 64 MP + 2 MP + 2 MP | Frontkamera: 16 MP 199,90 € Anzeigen bei idealo DE Langlebiger Akku Großzügige Bildschirmgröße Durchschnittliche Performance Recht klobig

Motorola stellt durchgehend einige der besten günstigen Smartphones her und das Moto G9 Power befindet sich unter den besten erschwinglichen Geräten überhaupt, nicht zuletzt wegen seines 6.000 mAh großen Akkus. Das ist mehr als den meisten Handys steckt, egal in welcher Preisklasse, und heißt im Klartext: durchschnittlich zwei Tage Akkulaufzeit.

Das Moto G9 Power hat außerdem einen ähnlich überdimensionierten Bildschirm mit 6,8 Zoll Diagonale, der – trotz einer Auflösung von nur 720 × 1640 – super ist, um Filme darauf zu schauen.

Dazu kommt erweiterbarer Speicher, 20 W Schnellladefunktion und eine Dreifachkamera (mit einer 64-MP-Hauptkamera). Es gibt also vieles, was man daran mögen kann, auch wenn es recht klobig ist und seine Performance eher durchschnittlich. Da es aber eh nicht so viele leistungsfähige Geräte in dieser Preisklasse gibt, ist das kein großes Manko.

Lies unseren ausführlichen Testbericht (in englischer Sprache): Moto G9 Power*

3. Xiaomi Redmi Note 9S Ein erstklassiges Budget-Smartphone Gewicht: 209 g | Abmessungen: 165,8 x 76,7 x 8,8 mm | OS: Android 10 | Bildschirmgröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 720G | RAM: 4 GB / 6 GB | Speicher: 64 GB / 128 GB | Akku: 5.020 mAh | Hauptkamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Frontkamera: 16MP 163 € Anzeigen bei Aliexpress EU Beeindruckende Akkulaufzeit Zuverlässige Leistung Display "nur" 60Hz Klobige Bauweise

Xiaomi wird zu einem wichtigen Akteur im Bereich „günstige Smartphones“, und Geräte wie das Xiaomi Redmi Note 9S zeigen warum.

Es hat einen großen und langlebigen 5.020 mAh Akku, anständige Leistung durch seinen Snapdragon 720G-Chipsatz und einen großartigen 6,67 Zoll Bildschirm mit 1080 × 2400. Du bekommst außerdem bis zu 128 GB Speicherplatz und eine Quad-Linsen-Kamera, bestehend aus einer 48 MP Hauptlinse, einem 8 MP Ultraweitwinkel-Sensor, einem 5 MP Makroobjektiv und einem 2 MP Tiefen-Sensor.

Das Redmi Note 9S ist ein bisschen klobig und es fehlt der beeindruckende 120Hz-Bildschirm seines Geschwisters, dem Poco X3 NFC, aber es kommt sehr nahe an dieses Xiaomi Smartphone heran und ist ähnlich günstig. Wenn du ein gutes günstiges Handy fürs Gaming suchst oder du einfach nur einen ausdauernden Akku und einen großen Bildschirm willst, ist das Xiaomi Redmi Note 9S eine ausgezeichnete Wahl.

Hier findest du unseren ausführlichen Smartphone-Test zum Xiaomi Redmi Note 9S*

4. Moto G8 Das Haupthandy der Serie, und vielleicht auch das beste Gewicht: 188,3g | Abmessungen: 161,3 x 75,8 x 9 mm | OS: Android 10 | Bildschirmgröße: 6,4-Zoll | Auflösung: 720 x 1560 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 GB | Speicher: 64 GB | Akku: 4.000 mAh | Kamera (Rückseite): 16MP + 8MP + 2MP | Frontkamera: 8MP 138,90 € Anzeigen bei idealo DE Starke Leistung Großartige Akkulaufzeit Kein NFC Nur 720p Display

Das Moto G8 ist sogar günstiger als das Moto G7 bei seiner Einführung, was eine bemerkenswerte Leistung ist. Trotzdem ist es in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung und wohl das beste der Moto G8-Reihe (wenn man den Preis berücksichtigt).

Es bietet eine großartige Akkulaufzeit mit seinem 4.000 mAh-Akku, liefert mit seinem Snapdragon 665-Chipsatz und 4 GB RAM eine starke Leistung und verfügt über eine Dreifach-Kamera, die – abgesehen von der Makrolinse – für das Geld beeindruckend ist. Auch der Bildschirm ist groß, und das Moto G8 hat ein hochwertigeres Design als viele Handys zu diesem Preis.

Es ist nicht ganz das perfekte Budget-Handy, denn der Bildschirm ist nur 720 × 1560 groß, und es gibt kein NFC. Aber es kommt dem wirklich sehr, sehr nahe.

Lies auch unseren ausführlichen Testbericht zum Moto G8*

5. Oppo A5 2020 Eines der allerbesten, günstigen Smartphones Gewicht: 195 g | Maße: 163,6 x 75,4 x 9,1 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,5-Zoll | Auflösung: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3 / 4 GB | Speicher: 64 / 128 GB | Akku: 5.000 mAh | Kamera (Rückseite): 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP 143 € Anzeigen bei idealo DE Hervorragende Akkulaufzeit Geräumiger Bildschirm Performance so lala Unbeeindruckende Kamera

Oppo ist im Westen kein großer Name, aber sie haben diesen Markt nun für sich entdeckt, und einige der Smartphones – wie das Oppo A5 2020 - sind es wert, dass man ihnen Beachtung schenkt.

Es hat einen Preis, der der Definition eines kleinen Budgets entspricht, bietet aber einen geräumigen, hellen und lebhaften 6,5-Zoll-Bildschirm mit 720 × 1600 Pixeln und einen massiven 5.000-mAh-Akku, der in unseren Tests zwischen den Ladevorgängen weit über einen Tag gehalten hat.

Außerdem verfügt es über ein überraschend teuer aussehendes (wenn auch kunststoffverkleidetes) Design und eine Kamera mit vier Linsen. Die tatsächliche Leistung dieser Kamera ist nichts Besonderes, ebenso wenig wie der mittelgroße Snapdragon 665-Chipsatz, aber für das Geld macht das Oppo A5 2020 einige sehr kluge Kompromisse.

Günstiges Smartphone im Test: Oppo A5 2020*

6. Huawei P Smart (2019) Bis vor Kurzem das beste und günstigste Handy auf dem Markt Gewicht: 160 g | Abmessungen: 155,2 x 73,4 x 8 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,21 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3 GB | Speicher: 32 / 64 GB | Akku: 3.400 mAh | Hauptkamera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 8/16MP 144,90 € Anzeigen bei idealo DE Elegantes Design zum günstigen Preis Reichlich Speicherplatz Nur ein Lautsprecher Kamera etwas zu langsam

Das Huawei P Smart 2019 war bis vor Kurzem unser Platz 1 und damit das beste günstige Smartphone auf dem Markt – nun wurde es allerdings vom Oppo A5 2020, dem Moto G8 und den beiden Xiaomi-Neuankömmlingen überholt.

Es beinhaltet eine brauchbare Kamera, jede Menge Speicherplatz und eine großartige Akkulaufzeit. Sowie einen Bildschirm und ein Design, welches die Contras um Welten schlägt.

Nur wenig unterscheidet das Huawei P Smart und das Honor 10 Lite voneinander, sie sind praktisch ein und dasselbe Gerät, aber das P Smart steht aufgrund seines schärferen Designs weiter oben auf unserer Liste.

Lies unseren vollständigen Smartphone-Test: Huawei P Smart (2019)*

7. Honor 10 Lite Ein würdiges Mittelfeld in unserer Smartphone Bestenliste der günstigen Handys Gewicht: 162 g | Abmessungen: 154,8 x 73,6 x 8 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,21 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3 GB | Speicher: 32 / 64 GB | Akku: 3.400 mAh | Hauptkamera: 13 MP + 2 MP | Frontkamera: 24 MP 153 € Anzeigen bei idealo DE 224 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Premium zum kleinen Preis Großartiges Display MicroUSB Port ist veraltet

Das Honor 10 Lite hatte etwas Pech und bekam nur den sechsten Platz in unserer Top 10 der besten günstigen Smartphones zugewiesen – aber es gibt ein starkes Argument dafür, es trotzdem nicht zu verachten: denn es ist identisch mit dem P Smart (2019).

Du bist ein regelmäßiger Snapchatter oder Selfie-süchtig? Dann ist die 24 MP Frontkamera des Honor 10 Lite das Richtige für dich!

Denkst du gerade darüber nach, dass es schon das Honor 20 Lite gibt? Ja, da geben wir dir recht! Allerdings ist der Unterschied zwischen den beiden zu gering. Spare dir lieber das Geld – wir behalten daher erst einmal das „ältere“ Gerät in unserer Handy-Bestenliste.

Lies unseren umfassenden Smartphone-Test: Honor 10 Lite*

8. Motorola One Macro Ein großartiges Handy, aber nicht wegen seiner Makro-Fähigkeiten Gewicht: 186 g | Maße: 157,6 x 75,4 x 9 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,2-Zoll | Auflösung: 720 x 1520 | CPU: Helio P70 | RAM: 4 GB | Speicher: 64 GB | Akku: 4.000 mAh | Kamera (Rückseite): 13 MP + 2 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP 147,90 € Anzeigen bei idealo DE Guter Bildschirm Zuverlässige Akkulaufzeit Kein NFC Schlechte Kameras

Das Motorola One Macro ist ein günstiges Handy, aber nicht aus den Gründen, an die du bei seinem Namen denken würdest. Ja, es verfügt über ein spezielles Makro-Objektiv, aber in unserem Test haben wir festgestellt, dass sowohl dieses als auch seine 13 MP Haupt- und 2MP Tiefensensoren schlecht funktionieren.

Vielmehr ist das Motorola One Macro in den meisten anderen Punkten gut, von seinem anständigen 6,2-Zoll-Bildschirm (720 × 1520 × 1520) über sein robustes Design bis hin zu seinem 4.000 mAh Akku, der dir eine überdurchschnittliche Akkulaufzeit bietet.

Ohne seine Kameras wäre das Motorola One Macro ein preisgünstiger Allrounder, so wie die Dinge stehen, ist es ein günstiger Fast-Allrounder, ideal für alle, die sich nicht so sehr um Smartphone-Fotografie kümmern.

Lies auch unseren Test zum günstigen Motorola One Macro* Smartphone

9. Realme 3 Pro Das Realme 3 Pro: Günstiges Smartphone mit großem Eindruck zum kleinen Preis Gewicht: 172 g | Abmessungen: 156,8 x 74,2 x 8,3 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,3 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4 / 6 GB | Speicher: 64 / 128 GB | Akku: 4.045 mAh | Hauptkamera: 16 MP + 5 MP | Frontkamera: 25 MP Check Amazon Erstklassige Kamera Großartiger Bildschirm Schnellladen Übereifrige Software Kein NFC Kein USB-C

Mit einem auffälligen und robusten Design, in Verbindung mit einem hellen, weiträumigen Display, ausgezeichneten Lautsprechern, üppigen Funktionen und einem leistungsstarken Chipset hat das Realme 3 Pro wirklich einen ganz eigenen, merkwürdigen Charakter.

Obwohl das Softwaredesign von einigen geliebt und von anderen gehasst wird, und sozusagen die „Nation spaltet“, hat es keine großen Mängel. Das Realme 3 Pro verfügt über eine erstklassige Kamera (für diesen Preis wirklich unschlagbar!), eine zuverlässige Ausdauer und die wirklich praktische Schnellladefunktion.

Lies unseren umfassenden Handy-Test: Realme 3 Pro*

10. Moto G9 Play Low in cost, high on value Weight: 200g | Dimensions: 165.2 x 75.7 x 9.2mm | OS: Android 10 | Screen size: 6.5-inch | Resolution: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 662 | RAM: 4GB | Storage: 64GB | Battery: 5,000mAh | Rear camera: 48MP + 2MP + 2MP | Front camera: 8MP Low Stock 156,90 € Anzeigen bei Alternate DE Good speaker Useful night photography mode Some rivals have sharper screens Plastic build

Das Moto G9 Play ist nicht das beste Gerät in Motorolas G9-Reihe, aktuell aber das günstigste. Und allein deshalb lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen.

Das ist allerdings nicht der einzige Grund, das Moto G9 Play in Betracht zu ziehen, da es auch einen überraschend guten Lautsprecher, einen Akku mit 5.000 mAh und 20-Watt-Fast Charging besitzt. Das bedeutet, dass es auf einer Akkuladung weit mehr als einen Tag durchhält und es schnell wieder aufgeladen werden kann, wenn der Saft mal weg sein sollte. Die 48-MP-Hauptkamera hat einen nützlichen Nacht-Modus und insgesamt kann sich die Performance sehen lassen – sogar beim Gaming.

Mit 6,5 Zoll hat der Bildschirm eine angemessene Größe und obwohl das Moto G9 Play gänzlich aus Plastik besteht, sieht es aus der Entfernung wesentlich teurer aus. Das Hauptproblem ist einfach, dass andere Geräte auf dieser Liste besser sind, besonders wenn es um Auflösung geht. Diese beträgt hier nämlich nur 720 × 1600, was nicht besonders gut ist.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Moto G9 Play*

