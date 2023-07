Die besten Gaming-Mauspads 2023: Der letzte Schliff für dein Setup

Included in this guide:

Die besten Gaming-Mauspads haben vor allem eine Aufgabe: Sie sollen deine Gaming-Performance verbessern, indem deine Maus so widerstandslos wie möglich darüber hinweggleitet. Und auch wenn die Anschaffung eines Gaming-Mauspads für manche nur ein nachträglicher Gedanke ist, kann es dir tatsächlich einen Vorteil beim Spielen verschaffen und dabei helfen, die Bestenlisten zu erobern.

Durch ihre Beschaffenheit eignen sie sich sehr viel besser für Gaming-Mäuse als etwa ein bloßer Schreibtisch mit all seinen Unebenheiten. Wir haben bereits viele verschiedene Geräte aus dem Gaming-Segment getestet - darunter Tastaturen, Laptops und auch den einen oder anderen PC - und unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass Gaming-Mauspads einen großen Unterschied machen.

Außerdem ist die Investition in ein Gaming-Mauspad in der Regel gar nicht so teuer, denn viele von ihnen sind sehr preiswert. Wenn du bereit bist, etwas mehr auszugeben, kannst du dich auch über nützliche Extras freuen, wie z. B. Anschlüsse und kabelloses Laden für deine Mäuse. Um dir einen Überblick zu verschaffen, haben wir in diesem Guide unsere Auswahl der besten Gaming-Mauspads zusammengestellt.

Die besten Gaming-Mauspads 2023

1. Razer Sphex v2 Das beste Gaming-Mauspad insgesamt Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Oberfläche: Polycarbonat Größe: 355 x 254 x 0,5 mm (B x T x H) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Pro + Super dünn + Unauffällig Kontra - Keine Beleuchtung

Klar, jeder liebt RGB-Beleuchtung, aber was ist, wenn du nach einer unauffälligen, nahtlosen Schreibtischoberfläche suchst? Dann ist das ultradünne - knapp weniger als einen halben Millimeter hohe - Razer Sphex v2 das beste Gaming-Mauspad für dich.

Trotz seines dünnen Profils ist die Polycarbonat-Oberfläche robust und für die Steuerung von Laser- oder optischen Gaming-Mäusen optimiert. Wir haben uns für die normale Größe entschieden, aber wenn du einen kleineren Schreibtisch hast, gibt es auch eine kleine Variante.

Das SteelSeries QcK ist ein günstiges Mauspad, das genau das tut, was du von einem Mauspad erwartest, und nicht mehr. Das Oberflächenmaterial des QcK hat eine hohe Fadenzahl für eine extrem präzise Maussteuerung und ein sanftes Gleiten.

Gleichzeitig verhindert die Gummibasis, dass es beim Gaming auf deinem Schreibtisch herumrutscht. Sie ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und es gibt sogar eine höherwertige Version mit RGB-Beleuchtung - die SteelSeries QcK Prism.

3. Corsair MM1000 Qi Premium Gaming-Mauspad mit kabelloser Aufladung Spezifikationen Oberfläche: Harte Oberfläche mit Mikrotextur Größe: 350mm x 260mm x 5mm (B x T x H) Pro + Tolle Oberfläche + Kabelloses Qi-Laden Kontra - Qi-Laden nur in einer bestimmten Zone

Die meisten Leute denken, dass Mauspads nur glorifizierte Tischtücher sind, auf denen du deine Maus bewegst. Nun, bis das Corsair MM1000 Qi auf den Markt kam, war das fast richtig. Es ist nicht nur eines der besten Gaming-Mauspads, sondern bietet auch das Feature des Qi-Ladens. Das MM1000 Qi kam zusammen mit der Corsair Dark Core RGB SE auf den Markt, die ebenfalls Qi-Kompatibilität bietet. Damit ist das MM1000 Qi nicht nur Corsairs Antwort auf das Logitech PowerPlay, sondern hebt Mauspads insgesamt auf die nächste Stufe.

(Image credit: Future, Christopher Barnes)

4. Nyfpad Control Premium Mousepad für anspruchsvolle Gamer Spezifikationen Oberfläche: Mittelschnell und hochpräzise Größe: 480mm x 400mm x 4mm (B x T x H) Pro + High-End Beschichtung für schnelles Gleiten + Funktioniert sogar noch besser mit Nyfter-Mäusen Kontra - Angegebene Wasserresistenz hält nicht ganz was sie verspricht

Nyfter ist ein deutsches Unternehmen, das es sich auf die Fahne geschrieben hat, erstklassiges Gaming-Peripherie zu kreieren. Das hat unserer Meinung nach mit dem Nyfboard und der Nyf 22-Gaming Maus bereits wunderbar funktioniert. Und das Nyfpad Control rundet das Gesamtpaket nicht nur namentlich perfekt ab, sondern ist auch dafür gemacht, mit einer entsprechenden Maus bestmöglich zu funktionieren.

Doch auch für sich gesehen bietet die High-End Beschichtung ein extrem schnelles Gleiten und verrutscht während des Zockens keinen Millimeter. Obendrein sieht es in Schwarz wie auch in Rosa einfach nur schick aus und bewegt sich preislich in einem günstigen Rahmen - was willst du mehr?

(Image credit: Future, Christopher Barnes)

5. Razer Atlas Ein knallhartes Mousepad für knallharte Gamer Spezifikationen Oberfläche: Mikrotexturiertes gehärtetes Glas Größe: 450mm x 400mm x 5mm (B x T x H) Die besten Angebote von heute Site bezoeken Pro + Wirklich robust und hochwertig + Einfach zu reinigen Kontra - Ziemlich teuer - Fast schon zu geschmeidig

Vielleicht willst du aber auch gar kein weiches Mousepad, das sich - wasserabweisend hin oder her - über ein verschüttetes Getränk genauso hermacht wie ein Verdurstender in der Wüste über ein wenig Kaktussaft. Genau hier kommt das Razer Atlas ins Spiel. Das ist mit seinem mikrotexturierten, gehärtetes Glas robust genug und noch dazu so einfach zu reinigen, dass du vermutlich nie wieder ein neues Pad brauchst.

Dafür ist es natürlich entsprechend stolz bepreist - wenn du aber ein Gaming-Mousepad durch und durch willst, dann könnte das Razer Atlas etwas für dich sein. Wie so oft, arbeitet es mit einer Razer-Maus natürlich am besten und lässt sie schon bei der kleinsten Berührung über die Oberfläche schnellen.

6. Corsair MM800 RGB Polaris Das beste Gaming-Mauspad mit RGB-Beleuchtung und USB-Passthrough Spezifikationen Oberfläche: Stoff oder Mikrotextur Größe: 350mm x 260mm x 5mm (B x T x H) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei OTTO DE Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Alternate DE Pro + Anpassbare Beleuchtung + Reibungsarme Oberfläche Kontra - Kabelgebunden

Du kannst dich nicht auf die Suche nach dem besten Mauspad machen, ohne RGB zu berücksichtigen. Alle angesagten Gaming-Peripheriegeräte rühmen sich damit, dass sie deinen Schreibtisch in einen Weihnachtsbaum verwandeln, und das Corsair MM800 RGB Polaris ist da nicht anders.

Zusätzlich zu Corsairs fantastischer RGB-Implementierung verfügt die MM800 über eine reibungsarme Oberfläche, die schnelles und präzises Tracking ermöglicht. Und als ob die Beleuchtung nicht schon genug wäre, nutzt die MM800 das spezielle CUE2 Interface von Corsair, um ihre Beleuchtung mit deinen anderen Peripheriegeräten und sogar deinem PC über RGB-Share zu synchronisieren. Außerdem ist es sogar in zwei Materialien erhältlich: Stoff und eine Mikrotextur-Oberfläche.

So findest du das beste Gaming-Mauspad für dich

Die Wahl des besten Gaming-Mauspads ist vielleicht nicht so kompliziert wie die Wahl des besten PCs oder Laptops. Aber es gibt trotzdem ein paar wichtige Dinge, die du beachten musst. Zunächst einmal musst du entscheiden, welche Art von Oberfläche du haben möchtest. Die meisten verfügen zwar über einen weichen Stoff, aber wie du oben gesehen hast, gibt es auch unter anderem solche aus Glas.

Du solltest also das verwendete Material berücksichtigen und sicherstellen, dass es ein sanftes und präzises Gleiten ermöglicht. Dir Gedanken über die Features zu machen, die du brauchst oder möchtest, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Viele Gaming-Mauspads haben nur wenig Schnickschnack und konzentrieren sich stattdessen auf wichtige Features wie eine wasserabweisende Oberfläche. Andere, tendenziell teurere Mauspads verfügen über Funktionen wie Qi- oder Passthrough-Aufladung und RGB-Beleuchtung.