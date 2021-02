Die besten Gaming-Laptops 2021: Unsere Liste der besten Notebooks zum Zocken

Die besten Gaming-Laptops sind der Beweis dafür, wie weit mobile Hardware in den letzten Jahren gekommen is. Sie stehen nicht mehr im Schatten von Gaming-PCs und werden nach wie vor immer leistungsfähiger und gleichzeitig dünner. All das dank den Fortschritten, die Hardware-Hersteller in den letzten Jahren gemacht haben.

Bewaffnet mit den neuesten und leistungsfähigsten Grafikkarten aus Nvidias RTX- oder AMDs Navi-Reihe, den neuesten Prozessoren und dem schnellsten RAM, haben die besten Gaming-Laptops alle Leistung der Welt, um selbst mit den anspruchsvollsten PC-Spielen fertig zu werden.

Die besten Gaming-Laptops sind ein Segen für diejenigen, die die beliebtesten Spiele unterwegs in Angriff nehmen wollen oder nicht genügend Platz für einen Desktop-PC haben. Mit all ihren Funktionen, ihrer Tragbarkeit und ihren Pferdestärken haben Desktop-Spieler endlich gute Gründe, zu wechseln.

Die besten Gaming-Laptops 2021

1. Asus ROG Zephyrus G14 Der beste Gaming-Laptop weit und breit CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: Bis zu 32 GB | Bildschirm: 14 Zoll, entspiegelt, Full HD (1.920 x 1.080) IPS-Panel, 120Hz – 14 Zoll, entspiegelt, WQHD (2.560 x 1.440) IPS-Panel, 60 Hz | Speicher: 512 GB / 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 949 € Anzeigen bei idealo DE Beste Akkulaufzeit unter Gaming-Laptops Herausragende Performance Dünn und leicht Keine Webcam Lüfter können laut werden

Der Asus Zephyrus G14 ist ein absolut monströser Gaming-Laptop. (Image credit: Asus)

Der Asus Zephyrus G14 ist nicht perfekt, es fehlen eine Webcam und ein Thunderbolt 3-Anschluss. Er ist jedoch verdammt nah dran und bekommt deshalb unsere begehrte, aber selten verliehene Fünf-Sterne-Bewertung. Wir konnten einfach nicht widerstehen. Dies ist ein absolutes Biest von einem Gaming-Notebook, das mit seinen AMD Ryzen 4000-Prozessoren und der Nvidia RTX 2060-Grafikkarte eine unglaubliche Leistung bietet und gleichzeitig die beste Akkulaufzeit seiner Klasse, die den ganzen Tag über hält, ein schnelles Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und ein leichtes, ultradünnes Design. Und das Beste daran ist, dass du all das erhältst, ohne dir ein Loch in den Geldbeutel zu reißen. Verstehe uns nicht falsch: Er ist nicht billig. Bei einem so beeindruckenden Laptop sind wir jedoch überrascht, dass Asus nicht mehr verlangt.

2. Asus TUF Dash F15 Günstig kann auch richtig viel Power haben CPU: Bis Intel Core i7-11375H | Grafik: Bis NVIDIA GeForce RTX 3070 | RAM: Bis zu 16 GB DDR4-3200 | Bildschirm: Bis 15,6 Zoll WQHD entspiegelt 165 Hz IPS-Display mit Adaptive Sync | Speicher: Bis zu 1TB SSD 1.999 € Anzeigen bei idealo DE Lange Akkulaufzeit Super dünn und leicht Starke Gaming-Performance Keine Webcam Tastaturbeleuchtung kann nicht geändert werden

(Image credit: Asus)

Die TUF-Reihe von ASUS ist durchaus bekannt für gute Modelle. Der ASUS TUF A15 von vergangenem Jahr, beispielsweise, war einfach unglaublich gut und war für einen Gaming-Laptop trotzdem recht günstig. Der ASUS TUF Dash F15 hält das Preisniveau, bietet aber absolut vernichtende Leistung dank Intel Tiger Lake-Prozessoren, Nvidia RTX 3000 Notebook-GPUs und einem 1080p-Display mit 240 Hz. Und das alles in einem dünnen, leichten und militärisch robustem Gehäuse.

3. Alienware M15 R3 (2020) Ein hervorragender Gaming-Laptop, der noch ein bisschen besser geworden istetter CPU: Bis zu 10. Generation Intel Core i9-10980HK | Grafik: Bis zu NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RAM: Bis zu 32 GB DDR4 | Display: 15,6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz 7 ms 300 cd/m2 72% NTSC – 15,6" OLED UHD (3840 x 2160) 60 Hz 1 ms 400 cd/m2 DCI-P3 | Speicher: Bis zu 4 TB RAID0 + 512 GB SSD 1.889 € Anzeigen bei Computeruniverse DE Tolle Verarbeitung Hervorragende Gesamtperformance 4K OLED-Panel nicht optimal für Gaming Nvidia Max-Q GPU ein bisschen einschränkend

(Image credit: Alienware)

Dells Alienware-Gaming-Laptop-Serie hat sich als eine der besten auf dem Markt etabliert. In 2020 wurde sie besser denn je und verfügt über die besten Komponenten fürs Gaming, die man für Geld bekommt. Natürlich bedeutet das, dass die Konfigurationen ganz schön teuer sind, aber wenn du das Geld über hast, ist die Performance ihr Geld wert – und das ohne, das seltsame, aber schöne Design zu erwähnen, die hervorragende Verarbeitung und das Display mit schnellen Bildwiederholraten. Seit der Überarbeitung des Designs vor ein paar Jahren sind wir große Fans dieser Serie und das hat sich nicht geändert.

4. Alienware m17 R4 (2021) Groß, brutal, gutaussehend. CPU: Bis 10. Gen. Intel Core i9-10980HK | Grafik: Bis NVIDIA GeForce RTX 3080 | RAM: Bis zu 32 GB DDR4 2.933 MHz | Bildschirm: Bis 17.3" UHD 60 Hz 25 ms 500 cd/m2 | Speicher: Bis zu 4 TB SSD + 512 GB SSD 2.149,99 $ Anzeigen bei Dell Rasend schnelle Performance Stylisches Gehäuse Eine Menge Anschlüsse Teuer Praktisch keine Akkulaufzeit

(Image credit: Dell)

Man muss nicht immer Leistung gegen Style abwägen. Die Alienware m17-Reihe beweist das mit dem neuen Alienware m17 R4, einem extrem leistungsfähigen Gaming-Laptop mit einer Menge Anschlüssen und einem extrem stylischen Gehäuse, das aufleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. So kannst du die neuesten AAA-Titel flüssig und mit Stil genießen. Da es einer der schnellsten Laptops 2021 ist, ist er nicht günstig. Wenn du aber das Geld hast, wirst du sehr, sehr glücklich werden.

6. Razer Blade 15 (2020) Gaming in style CPU: 10. Generation Intel Core i7 | Grafik: Bis zu NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RAM: 16 GB DDR4 | Bildschirm: 144 Hz FHD matt oder OLED 4K – 300 Hz FHD matt oder OLED 4K Touch | Speicher: Bis zu 1 TB PCIe 1.399 € Anzeigen bei idealo DE Leistungsfähig Eine Menge Anschlüsse Lautsprecher oben Teuer Kurze Akkulaufzeit

(Image credit: Razer)

So teuer er auch sein mag – wie das bei der Razer Blade-Reihe üblich ist –, ist der Razer Blade 15 wahnsinnig leistungsfähig und stark genug, um alle PC-Spiele zu meistern. Mit der RTX 2080 Super als stärkste GPU-Konfiguration gibt es an seinem Wumms keine Zweifel, was es zu einem idealen Kandidaten auch für Creative Professionals macht, besonders wegen des schicken Designs und einem der besten Trackpads, das wir je bei einem Gaming-Laptop benutzt haben. Wenn dein Geldbeutel tief ist und du es gerne stylisch magst, ist das der beste Gaming-Laptop für dich.

7. Asus ROG Zephyrus M15 GU502 Intels neue mobile Prozessoren leisten allerhand Arbeit CPU: 10. Generation Intel Core i7 | Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti – RTX 2070 Super | RAM: 16 GB | Bildschirm: 15,6 Zoll 4K UHD (3.840 x 2.160) 16:9 entspiegelt, 60 Hz – 15,6 Zoll Full HD (1.920 x 1.080) IPS, 144 Hz | Speicher: 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 1.499 € Anzeigen bei Amazon Hervorragende Akkulaufzeit Gute Gaming-Performance Schneller Bildschirm Nicht der leistungsfähigste Viel Geld fürs Design

(Image credit: Asus)

Wenn du auf der Suche nach einem Mittelklasse-Gaming-Laptop bist, dürfte der ASUS ROG Zephyrus M15 GU502 für dich sein. Er sieht gut aus und dient als weiterer Einstiegspunkt in ASUS Sortiment stylischer, dünner und leichter ROG Zephyrus Gaming-Laptops und der flotte Bildschirm macht ihn perfekt für Gamer mit Hang zu schnellen Spielen. Doch kann er den leistungsfähigsten Laptops das Wasser reichen? Er ist nicht der beste hier auf der Liste, aber seine Spezifikationen sind gut genug für grafisch anspruchsvolle Spiele und sein Akku hält ziemlich lange, was ihn zum perfekten Gerät macht, wenn du nicht nach den absolut besten Komponenten suchst.

8. Alienware Area-51m Ein Gaming-Laptop nicht von dieser Welt CPU: Intel Core i7-9700 - i9-9900K | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 | RAM: 16 GB - 64 GB | Bildschirm: 17,3-Zoll FHD (1920 x 1080) 60 Hz entspiegelt IPS - 144 Hz IPS NVIDIA G-SYNC | Speicher: 1 TB SSHD - 2 TB RAID0 SSDs + 1 TB SSHD Check Amazon 1 Amazon Kundenbewertung ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Extrem leistungsstark Schön Perfekte Tastatur Sehr teuer Wird heiß Laute Lüfter

Der Alienware Area-51m ist einer der besten Gaming-Laptops 2020. (Image credit: Alienware)

Wenn du auch schon Purzelbäume vor Aufregung schlagen könntest, um endlich das neue atemberaubende, skurrile weiße Gehäuse des Alienware Area-51 m zu sehen, lass dir gesagt sein, du bist nicht allein! Und wenn du die paar Tausend Euro vorrangig aufgrund der Optik berappen möchtest – wir sind die letzten, die darüber urteilen. Spar dir dein schlechtes Gewissen, denn der beste unter den besten Laptops fürs Gaming ist es definitiv wert! Der Alienware Area-51 m ist momentan mit Abstand der leistungsstärkste Gaming-Laptop auf dem Markt. Du wirst staunen und die Finger nicht davonlassen können. Die äußerst komfortable Tastatur und die VR-Eignung sind dabei nur die i-Tüpfelchen.

9. Gigabyte Aorus 17G Groß, stark, industriell CPU: 10. Generation Intel Core i7 - i9 | Grafik: Bis zu NVIDIA GeForce RTX 2080 Super mit Max-Q | RAM: Bis zu 64 GB DDR4 | Bildschirm: 17,3 Zoll, schmale ränder, 240 Hz, FHD 1.920 x 1.080, entspiegelt, LCD | Speicher: 2x M.2 SSD 1.955,79 € Anzeigen bei Galaxus.de Herausragende Performance Überragende Verarbeitung Schnelles und farbgenaues Display Teuer Schwer

(Image credit: Gigabyte)

Wenn du ein absolutes Biest von einem Gaming-Notebook willst, dann ist Gigabytes Aorus 17G sowohl von innen als auch von außen ein würdiger Kandidat. Obwohl dieser tragbare übergroße Laptop ein beträchtliches Gewicht von 2,7 kg hat, ist es ein kleiner Preis, den man für diese Leistung bezahlen muss, die in seinem Inneren steckt – nämlich Prozessoren der 10. Generation und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher sowie die leistungsstärksten RTX- und Super-RTX-Karten von Nvidia. Es gibt nichts, was dieser Laptop nicht bewältigen kann, was ihn zu einem Paradebeispiel dafür macht, was ein Desktop-Ersatz der nächsten Generation sein kann. Ganz zu schweigen von seinem 1080p-Display mit einer satten Bildwiederholrate von 240 Hz und seiner soliden Bauweise. Bereite dich einfach darauf vor, dein Sparschwein zu knacken, denn das dieser Laptop ist nicht günstig.

10. Dell G5 15 SE (2020) Fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | Grafik: AMD Radeon RX 5600M | RAM: 8 GB – 16 GB | Bildschirm: 15,6 Zoll FHD (1.920 x 1.080) WVA-Display, entspiegelt, LED-Hintergrundbeleuchtung, ohne Touchscreen – 15,6 Zoll FHD (1.920 x 1.080) 300 cd/m2 WVA-Display, entspiegelt, LED-Hintergrundbeleuchtung, ohne Touchscreen), 144 Hz Bildwiederholrate | Speicher: 256 GB – 1TB SSD 919 € Anzeigen bei cyberport DE Hervorragende CPU-Performance Extrem günstig für einen Gaming-Laptop Schnelles und farbenfrohes Display Wird sehr warm bei Belastung Plastikgehäuse wirkt billig

Der Dell G5 15 SE (2020) besitzt beeindruckende AMD-Technik, besonders bei der CPU. (Image credit: Dell)

Obwohl Dell seine Premium-Serien hat, ist das Unternehmen auch sehr gut darin, einigermaßen günstige Geräte zu bauen. Der Dell G5 15 SE (2020) ist ein gutes Beispiel dafür, denn er besitzt eindrucksvolle AMD-Technik, besonders in Sachen CPU, und hält den Preis niedrig, ohne an Performance einzubüßen. Dies ist eins der Geräte, die für Gaming-Laptops sehr günstig sind, aber für den Preis extrem gute Performance liefern und noch dazu ein atemberaubendes Display besitzen. Da es immer noch ein günstiges Gerät ist, gibt es aber auch ein paar Probleme: Die Verarbeitung ist nicht so toll und er wird bei Belastung ganz schön warm. Wer aber einen der besten Gaming-Laptops sucht und keine Niere verkaufen will, ist hier gut bedient.

10. Razer Blade Stealth 13 (Ende 2020) Das Gaming-Ultrabook kehrt zurück CPU: 11. Gen. Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | RAM: Bis zu 16 GB | Bildschirm: 13,3 Zoll 60 Hz Full HD – 13,3 Zoll 120 Hz Full HD | Speicher: 512 GB SSD Check Amazon Schlichtes und hochwertiges Design Solide Gaming-Performance THX Spatial Audio Durchschnittliche Akkulaufzeit Mittelmäßige Lautsprecher

(Image credit: Razer)

Das „erste Gaming-Ultrabook der Welt“ kehrt mit neuen Innereien zurück. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gaming-Laptops ist der Razer Blade Stealth 13 unglaublich dünn – sogar dünner als ein 16-Zoll MacBook Pro. Dafür muss man zwar ein paar Kompromisse bei der Leistung machen, aber er liefert immer noch eine solide Gaming-Performance, die gut genug ist für eSports-Titel oder unterwegs. Die Tatsache, dass er einen 120-Hz-Bildschirm und vier Lautsprecher mit 7.1-Surround-Sound dank THX Spatial Audio besitzt, ist das Sahnehäubchen.

Wie wähle ich den besten Gaming-Laptop aus?

Bei der Auswahl des besten Gaming-Laptops gibt es ein paar Dinge, die du berücksichtigen musst.

Das Wichtigste bei den besten Gaming-Notebooks ist in erster Linie, wie gut sie die neuesten Spiele spielen. Bei der Erstellung dieser Liste gehen wir nicht nur tief in die Spezifikationen der einzelnen Gaming-Notebooks ein, um zu sehen, ob sie den Anforderungen gerecht werden, sondern führen auch Benchmarks für jedes einzelne Gerät durch, um ihre Leistung zu testen.

Benchmarks erzählen jedoch nur einen Teil der Geschichte. Deshalb stellen wir auch sicher, dass wir eine Reihe der neuesten Spiele auf jedem Laptop spielen, um zu sehen, wie gut sie laufen. Das ist ein harter Job, aber jemand muss ihn machen.

Display, Klangqualität, Tastatur, Trackpad und das Gesamtdesign des Laptops sind ebenfalls wichtig, also sind dies alles Dinge, auf die du unbedingt achten solltest, bevor du die Kaufen-Taste drückst.

Wenn das Gerät in all diesen Bereichen hohe Punktzahlen erreicht, hat es gute Chancen, auf unsere Liste der besten Gaming-Laptops 2021 zu kommen. Das bedeutet, dass du jedes der besten Gaming-Notebooks aus dieser Liste kaufen kannst, im vollen Vertrauen darauf, dass du ein Killer-Gaming-Gerät bekommst, das dir jahrelang erhalten bleibt.

Gabe Carey, Bill Thomas und Michelle Rae Uy haben ebenfalls zu diesem Artikel beigetragen

