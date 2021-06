Die besten Ultrabooks sind mehr als nur Statussymbole. Diese dünnen und leichten Laptops bieten zusätzlich zur Tragbarkeit, langen Akkulaufzeit und schönem Design auch eine Menge Leistung.

Die besten Ultrabooks sind die perfekten Geräte für Berufstätige und Kreative, die mobil bleiben wollen oder immer unterwegs sind und genug Leistung für anspruchsvolle Aufgaben wie Bildbearbeitung oder 3D-Design benötigen. Das alles ist möglich dank der besten Prozessoren und der besten SSDs, die in ihren schicken Gehäusen stecken. Sie besitzen auch eine gute Akkulaufzeit, sodass du nur selten mit einem toten Laptop sitzenbleibst, wenn weit und breit keine Steckdose zu sehen ist.

Wir haben die besten Ultrabooks auf dem Markt zusammengetragen, um dir die Suche zu vereinfachen. Außerdem wurden alle von unseren Kollegen in UK getestet und bewertet.

Die besten Ultrabooks 2021 auf einen Blick

1. Dell XPS 15 (2020) Der ultimative Laptop ist endlich da Spezifikationen CPU: 10. Generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti RAM: 8 GB – 64 GB Display: 15,6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Entspiegelt 500 cd/m2 – 15,6" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch entspiegelt 500 cd/m2 Display Speicher: 256 GB – 2 TB M.2 PCIe NVMe DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 1.497 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de Prime 1.838,88 € Anzeigen bei Amazon 1.858 € Anzeigen bei Computeruniverse DE Pro + Tolle Lautsprecher + Schönes Display + Bequeme Tastatur Kontra - Die GTX 1650 Ti ist etwas schwach

Der Dell XPS 15 könnte gut genug sein, um selbst Hardcore-Mac-Nutzer zu überzeugen. Es ist einfach das beste Ultrabook 2021 und in vielerlei Hinsicht auch der beste Laptop. Punkt. Mit seiner Kombination aus atemberaubender Leistung in einem stylischen, dünnen und leichten Gehäuse geht dieser Laptop keine Kompromisse ein, was Komponenten und Features angeht, die dein Computer-Erlebnis insgesamt verbessern. Dazu gehört das schöne Display mit einer Helligkeit von 500 cd/m², eine extrem angenehme Tastatur, eindrucksvolle Lautsprecher und ein tolles Trackpad. Wir behaupten nicht, dass dieser Laptop perfekt ist, aber dieser Laptop hat unsere selten vergebene 5-Sterne-Bewertung nicht grundlos erhalten.

Lies unseren umfassenden Testbericht zum Dell XPS 15

Wenn du beruflich viel auf Reisen bist und das Beste vom Besten suchst, wirst du kaum einen Laptop finden, der es mit dem HP Elite Dragonfly aufnehmen kann. Dieser Laptop, der unser begehrtes 5-Sterne Rating erhält, steht dieses Jahr an der Spitze vieler unserer Bestenlisten, einschließlich der Liste der besten Ultrabooks. Das ist keine Überraschung, denn er bietet eine fantastische Kombination aus beeindruckenden Funktionen, wie einer hervorragenden Tastatur und erstaunlichen Lautsprechern, enormer Leistung, Handlichkeit, einem schönen Design und einer langen Akkulaufzeit. Zugegebenermaßen ist er teurer als viele seiner Konkurrenten; aber wenn du nicht jeden Euro zweimal umdrehen musst, ist er jeden Cent wert.

Lies unseren umfassenden Testbericht: HP Elite Dragonfly*

3. HP Spectre x360 (2021) Das diesjährige Modell ist ein wunderbarer 13-Zoll-Laptop Spezifikationen CPU: 11. Gen. Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel Iris Xe Graphics RAM: 8 GB – 16 GB Bildschirm: 13,3" FHD (1920 x 1080) IPS BrightView Micro-Edge WLED hintergrundbeleuchtet Multitouch – 13,3" 4K (3.840 x 2.160) UWVA BrightView Micro-Edge AMOLED Multitouch Speicher: 256 GB – 2 TB SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Check Amazon Pro + Wunderschönes Design + Hervorragende Akkulaufzeit Kontra - Lüfter können laut werden - Teuer

Der HP Spectre x360 ist schon seit Jahren einer unserer Lieblingslaptops und 2021 sieht das nicht anders aus. Diesmal kommt er mit Intel Core-Prozessoren der 11. Generation daher, die einen soliden Performance-Boost und integrierte Intel Iris Xe-Grafik bieten. Dadurch ist der HP Spectre x360 (2021) besser denn je.

Er verfügt nach wie vor über das tadellose 2-in-1-Design und das Diamant-geschnittene Gehäuse, für das diese Laptops bekannt sind, was bedeutet, dass der HP Spectre x360 (2021) einer der schönsten 2-in-1-Laptops ist, die je produziert wurden. Was die Verarbeitung angeht, so kann ihm lediglich das MacBook Air (M1, 2020) das Wasser reichen, das in dieser Liste an erster Stelle steht.

Du musst dafür zwar recht tief in die Tasche greifen, kommst aber mit guten Sicherheitsfunktionen und Bang & Olufsen-Lautsprechern durchaus auf deine Kosten. Wenn dir das Aussehen wichtiger ist als die Performance und die Qualität insgesamt, ist das der Laptop für dich.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: HP Spectre x360 (2021)*

Mittlerweile glauben wir, dass die Dell mit seiner XPS-Reihe nichts falsch machen kann. Seine alljährlichen Updates landen regelmäßig in unseren Bestenlisten und werden jedes Mal noch besser. Der Dell XPS 13 (Ende 2020) ist nicht nur ein wunderschönes Stück Technik, sondern bringt auch eine hervorragende Performance, ein atemberaubendes Display und eine lange Akkulaufzeit mit sich. Wie bereits sein Vorgänger ist er eine teure Investition – für uns aber kein Grund, ihn nicht zu empfehlen. Er ist einer der besten 13-Zoll-Laptops des Jahres und jeden Cent wert.

Lies den ausführlichen Testbericht: Dell XPS 13 (2020)

5. HP Envy 14 Herausragende Produktivität in einem kompakten Format Spezifikationen CPU: Intel Core i7-1165G7 Grafik: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, Intel Iris Xe RAM: 8 GB – 32 GB Bildschirm: 14" 1920 x 1200 (16:1) IPS Micro-Edge-Display mit Multitouch Speicher: 1 TB PCIe NVMe TLC SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Check Amazon Pro + Schlichtes, elegantes Design + Gutes Wärmemanagement + Viel Power Kontra - Touchscreen etwas fehlerhaft - Teuer

Ein bisschen Ultrabook, ein bisschen Produktivitätsmonster – der HP Envy 14 ist eine hervorragende Wahl für alle, die unterwegs ein bisschen mehr Performance aus ihrem Laptop holen wollen. Er kommt nicht nur mit einer diskreten Grafikkarte, sondern auch einem wunderschönen 1200p-16:10-Bildschirm mit etwas mehr Platz als bei anderen Modellen. Der Touchscreen hat ein paar Macken und der Preis ist ziemlich hoch, aber insgesamt ist der Envy ein hervorragender Laptop mit viel Leistung, einer guten Kühlung und einem Design, das es mit noch teureren Geräten auf dem Markt aufnehmen kann.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: HP Envy 14-eb0000na *

Der LG Gram 17 ist einer der besten Laptops des Jahres 2021. Die letzte Revision verfügt wieder über ein unglaublich leichtes Design und kommt mit der besten mobilen Technik auf dem Markt.

Dazu gehören Intels neue Prozessoren der 11. Generation mit Iris Xe-Grafik und zwei Thunderbolt 4-USB-Anschlüsse, in Kombination mit 16 GB RAM und schneller SSD, was den Laptop großartig für den Alltagsgebrauch macht. Auch die Akkulaufzeit ist mit rund 12 Stunden bei voller Ladung sehr gut.

Damit eignet er sich hervorragend, um ihn in die Uni oder ins Büro mitzunehmen. Er ist allerdings ziemlich teuer und das Design nicht besonders aufregend. Wenn du Leistung und Mobilität brauchst eines Ultrabooks, aber einen größeren Bildschirm brauchst, dann ist er der richtige Laptop für dich.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: LG Gram 17 (2021) *

7. Microsoft Surface Laptop 3 Ausdauernder als die meisten Spezifikationen CPU: 2,1 GHz AMD Ryzen 5 3580U Grafik: Radeon Vega 9 RAM: 8 GB – 32 GB Display: 15” 2.496 x 1.664 PixelSense Touch Display Speicher: 128 GB – 1 TB DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 1.479 € Anzeigen bei OTTO DE Check Amazon Pro + Exzellente Akkulaufzeit + Debüt des AMD Ryzen Flaggschiffs Kontra - Recht wenige Anschlüsse - Zu wenig Power

Der 15 Zoll Surface Laptop 3 glänzt mit einer der höchsten Akkulaufzeiten, die wir jemals bei einem 15 Zoll Notebook gesehen haben. Auch bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den Top-Geräten von Dell oder Apple kann er nicht so ganz mithalten, schafft es mit seiner Gesamt-Performance aber immer noch auf Platz 5 dieser Liste.

Lies den kompletten Testbericht zum Surface Laptop 3

8. Razer Blade Stealth 13 (2019) Leichtgängiger Razer-Style, jetzt auch in weiß Spezifikationen CPU: Intel Core i7 (10. Generation) Grafik: Intel Iris Plus - GeForce GTX 1650 Max-Q RAM: 16 GB Display: 13,3" FHD matt mit 4,9 mm schmalem Rand - 13,3" 4K Touchscreen mit 4,9 mm schmalem Rand Speicher: 512 GB SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Prime 2.199,99 € Anzeigen bei Amazon 15 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pro + Überragende Verarbeitung + Leise + Solide Akkulaufzeit Kontra - Zweifellos teuer - Begrenzter Speicher

Das „erste Gaming-Ultrabook der Welt“ hat nicht nur eine große Klappe, sondern auch viel dahinter. Razer hat sein Blade Stealth 13-Ultrabook mit den neuesten Komponenten aufgemotzt, ohne seinen ultraleisen Betrieb opfern. Mit seinem Intel Core i7 (10. Generation) und besseren Grafikoptionen ist dieser Laptop um ein Vielfaches besser als sein Vorgänger. Tatsächlich dürfte dies das beste Gaming-Erlebnis sein, das wir mit einem Iris Plus-Setup je hatten. Abgerundet wird das Paket mit extrem leisen Lüftern, geringer Wärmeleistung, längerer Akkulaufzeit und der schicken Mercury White-Farboption.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Razer Blade Stealth 13 (2019) *

9. Microsoft Surface Book 3 Ein extrem hochwertiges Gesamtpaket Spezifikationen CPU: 10. Generation Intel Core i5-1035G7 – i7-1065G7 Grafik: Intel Iris Plus Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti mit Max-Q Design RAM: 8 GB – 32 GB 3733 MHz LPDDR4x Display: 13,5 Zoll 3000 x 2000 (267 PPI) – 15 Zoll 3240 x 2160 (260 PPI) PixelSense Display Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB, oder 2 TB PCIe SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 2.122,51 € Anzeigen bei Büroshop24 DE 2.439 € Anzeigen bei OTTO DE 2.439 € Anzeigen bei Microsoft DE Pro + Schönes Design + Bequeme Tastatur + Toller Bildschirm Kontra - Schwacher Prozessor der U-Reihe - Winziges Trackpad - Schwache Lautsprecher

In vielerlei Hinsicht ist das Surface Book 3 ein Beispiel dafür, wie weit die besten Laptops in ein paar Jahren gekommen sind. Es bietet ein extrem hochwertiges Gesamtpaket: Eins der besten Displays, das wir je in einem Laptop gesehen haben, eine Tastatur, die Apples Magic Keyboard im neuen MacBook Pro vor Neid erblassen lässt und ein hybrides Design mit einem abnehmbaren Bildschirm. Mit nur 13 mm an der schmalsten und 23 mm an der dicksten Stelle und 31 cm x 23 cm (13,5-Zoll-Modell) bzw. 34 cm x 25 cm (15-Zoll-Modell) ist es eins der besten Ultrabooks, die man 2020 kaufen kann. Leider wird es von einem schwächeren Prozessor, mittelmäßigen Lautsprechern und einem hohen Preis zurückgehalten. Und trotzdem ist es ein exzellentes tragbares Gerät.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Microsoft Surface Book 3 *

Lenovos Neuerscheinung, das ThinkBook 14S Yoga, ist ein solides und günstiges Convertible mit tollen Features und hervorragender Performance – vom beliebten Design und einem Steckplatz für den Stift, was nach wie vor nicht zur Standardausstattung gehört, ganz abzusehen. Wir mögen vieles an ihm, angefangen beim großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn auch nicht alles: Die Akkulaufzeit, zum Beispiel, ist nur mittelmäßig. Dennoch gehört er zu den besten 2-in-1-Laptops auf dem Markt.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Lenovo Thinkpad 14S Yoga *

* Link englischsprachig