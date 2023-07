Die besten 120Hz 4K-Fernseher 2023 für ein tolles Gaming-Erlebnis

Included in this guide:

Die besten 120Hz 4K-Fernseher sind sowohl für Gamer als auch für Filmliebhaber unverzichtbar. Die 4K-Auflösung bringt dir zusätzliche Pixel für mehr Klarheit und in Kombination mit einer 120Hz-Bildwiederholrate sehen deine Spiele und Filme butterweich aus.

Zugegeben, einige Spieler werden vielleicht keinen drastischen Unterschied bemerken, wenn sie zum ersten Mal einen 120Hz-Fernseher mit einer Next-Gen-Konsole verwenden, aber wir denken, dass die Bildwiederholrate für bestimmte Spiele entscheidend ist. Bei schnellen Shootern, bei denen es auf schnelle Reflexe und das Tempo der Bilder ankommt, wirst du zum Beispiel einen großen Unterschied bemerken. Außerdem können Filme mit 24 Bildern pro Sekunde ohne das frustrierende Ruckeln abgespielt werden, das du vielleicht schon bei einigen billigeren Fernsehern bemerkt hast, wenn du eine Quelle hast, die das liefern kann, wie z. B. ein Apple TV 4K (2022).

Wir testen die besten 120Hz-Fernseher mit den neuesten Konsolen, um sicherzugehen, dass sie wie vorgesehen funktionieren, und wir verwenden Spezialgeräte, um den Input Lag selbst zu messen - es geht nicht darum, was die Hersteller behaupten, sondern darum, was du in der Realität bekommst. Natürlich prüfen wir auch die Bildqualität - alles muss einfach gut aussehen!

Schnellwahl

Willst du es kurz machen und herausfinden, welche 120Hz-Fernseher die besten sind? Unten findest du eine Übersicht über unsere Auswahl. Du kannst auch zu einem detaillierteren Bericht über jeden Fernseher springen, um weitere Informationen zu erhalten, die auf unseren ausführlichen Tests basieren.

Der beste 120Hz TV für die Meisten

(Image credit: Future/TechRadar)

1. LG C2 Der beste 120Hz TV für die Meisten Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 42, 48, 55, 65, 77, 83 Zoll Panel Typ: OLED Evo Eingabeverzögerung: < 10ms Bildwiederholrate: 120Hz VRR: HDMI Forum, FreeSync, G-Sync ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Alternate DE Anzeigen bei OTTO DE Pro + Unschlagbare Gaming-Funktionen + Atemberaubendes Bild mit hellerem OLED-Panel Kontra - 42- und 48-Zoll-Modelle haben ein matteres Panel - Teurer als LG C1

Der LG C2 ist für die meisten Menschen der beste Fernseher, den es derzeit in seiner Preisklasse gibt. Er ist als 42-Zoll-Modell erhältlich und damit der kleinste 120Hz-TV hier. Das heißt, er ist ideal für Gamer, die die beste Technik auf kleinstem Raum unterbringen wollen. Unabhängig davon, für welche Größe du dich entscheidest, erhältst du ein voll ausgestattetes Paket von vier HDMI 2.1-Anschlüssen mit Unterstützung für 4K 120Hz (einschließlich Dolby Vision Gaming mit 120 Bildern pro Sekunde - ein immer noch seltenes Feature), VRR (einschließlich FreeSync und G-Sync) und ALLM.

Alle Modelle ab 55 Zoll sind außerdem mit einem neuen, helleren OLED-Panel ausgestattet, das für eine noch bessere HDR-Leistung sorgt, während ein intelligenter Bildprozessor Details und Texturen in den Bildern subtil verbessert. Wir waren im Test so beeindruckt von der Farbsättigung und den feinen Nuancen in dunklen Szenen, dass wir es als eines der besten OLED-Panels, das wir je gesehen haben bezeichnen würden. Allerdings haben wir festgestellt, dass die 42- und 48-Zoll-Modelle zwar die gleiche hervorragende Bildqualität liefern, aber ihre Panels nicht so hell sind - aber sie sind auch die einzigen 120Hz-Fernseher, die in dieser Größe erhältlich sind, also sind sie sicherlich hell genug!

Inzwischen gibt es den LG C3, den neueren Nachfolger dieses Fernsehers - aber aufgrund der Preissenkungen (und einer relativ geringen Verbesserung der Funktionen und der Bildqualität) sind wir der Meinung, dass der C2 weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Der beste Mittelklasse 120Hz TV für PS5

(Image credit: Future/Techradar)

2. Sony X90K Der beste 120Hz-Fernseher der Mittelklasse für PS5 Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 75, 85 Zoll Eingabeverzögerung: 18ms Bildwiederholrate: 120 Hz VRR: Ja HDMI Ports (HDMI 2.1): 4 Die besten Angebote von heute Anzeigen bei OTTO DE Anzeigen bei Conrad Electronic DE Anzeigen bei EURONICS DE Pro + Tiefe Schwarztöne und gute Helligkeit + Starke HDMI 2.1 Gaming-Funktionen Kontra - Die Lichtleistung entspricht nicht der von Mini-LED-TVs - Bildausblendung bei weit außerhalb der Mitte gelegenen Sitzen

Der Sony X90K ist ein sehr preiswerter Fernseher, der für sein Geld eine hervorragende Leistung bietet. Er verfügt über eine Full-Array-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Local Dimming, die für beeindruckend tiefe Schwarztöne sorgt. In Kombination mit den Quantum Dots des LCD-Panels werden Helligkeit und Farben verbessert - obwohl er nicht der hellste Fernseher auf dem Markt ist.

Er glänzt als 120Hz-Gaming-Fernseher, besonders für PS5-Besitzer. Der X90K verfügt über eine fantastische Auswahl an Gaming-Funktionen, weshalb er in diesem Guide den zweiten Platz belegt. Neben der 4K 120Hz Videounterstützung (die nur an zwei der vier HDMI-Eingänge des Geräts verfügbar ist) verfügt er sowohl über eine variable Bildwiederholrate (VRR) als auch über einen Auto-Low-Latency-Modus (ALLM). Die von unserem 4K-Testgerät gemessene Eingangsverzögerung betrug 13,8 ms - ein sehr gutes Ergebnis.

Der Sony X90K ist außerdem ein sogenannter "Perfekt für PlayStation 5"-Fernseher, d. h., wenn du an die PS5 angeschlossen bist, wird die Funktion Auto HDR Tone Mapping aktiviert und ein Auto Genre Picture Mode, der das Bild für Spiele optimiert.

Dies ist ein fantastischer 120Hz Gaming-Fernseher, vor allem für den Preis, und selbst wählerische Zuschauer sollten mit der gebotenen Leistung zufrieden sein.

Die beste Bildqualität

(Image credit: Future)

3. Sony A95K Der beste 120Hz Fernseher in Sachen Bildqualität Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65 Zoll Panel Typ: QD-OLED Eingabeverzögerung: 17ms (1080p 60Hz Quellen) und 9.4ms (4K 120Hz Quellen) Bildwiederholrate: 120Hz VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 (x 2 support 4K 120Hz) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei EURONICS DE Anzeigen bei SATURN Anzeigen bei OTTO DE Pro + Atemberaubende Bildqualität + Außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Design Kontra - Keine HDR10+ Unterstützung - Nicht ganz so hell wie erhofft

Der Sony A95K ist wahrscheinlich die ultimative Wahl für Heimkino-Liebhaber - seine Bildqualität ist wohl die beste, die du heute bekommen kannst, wenn du seinen überdurchschnittlich hellen QD-OLED-Bildschirm mit der raffinierten und natürlichen Bildverarbeitung von Sony kombinierst.

Und als 120Hz-Gerät ist er auch für Gamer verlockend. Da es sich um einen Sony-Fernseher handelt, verfügt er auch über die für den PS5 exklusive Auto HDR Tone Mapping-Funktion, die im Grunde das Sony-eigene Dolby Vision-Setup für die eigene Gaming-Technologie darstellt.

Während unseres Tests waren wir auch von der superschnellen Reaktionszeit des Sony A95K beeindruckt, was bedeutet, dass du beim Spielen keine Bewegungsunschärfe erleben wirst. Die Eingabeverzögerung ist nicht so gering wie bei anderen Fernsehern in dieser Liste. Sie beträgt knapp 17 ms bei 1080p 60Hz-Quellen und 9,4 ms bei 4K 120Hz-Quellen. Wenn du kein Profi-Gamer bist, wird sich dies jedoch kaum auf deine Leistung auswirken.

Alles in allem ist dieser Fernseher aus vielerlei Gründen beeindruckend: Er bietet eine hervorragende Leistung, ein atemberaubendes Bild und eine außergewöhnliche Verarbeitung. Er ist zwar nicht der beste Gaming-Fernseher, aber wenn du neben all den Qualitäten, die ihn zu einem High-End-Gerät machen, auch noch spielen willst - vor allem mit der PS5 -, dann ist er eine solide Wahl.

Wirf einen Blick auf den Samsung S95C in diesem Ratgeber, wenn du einen Gaming-TV mit einer ähnlichen Spitzenleistung suchst, mit 10,4 ms Verzögerung und Unterstützung für FreeSync und G-Sync auf allen vier HDMI-Anschlüssen und mit noch helleren OLED-Ergebnissen. Wenn es aber darum geht, dass Filme so raffiniert wie möglich aussehen, bleibt dies unsere erste Wahl.

Der beste günstige 120Hz TV

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Q80B Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei 120Hz-Fernsehern Our expert review: Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Verfügbare Größen: 50, 55, 65, 75, 85 Zoll Panel Typ: QLED Eingabeverzögerung: 10.2ms Bildwiederholrate: 120 Hz VRR: FreeSync Premium Pro, Variable Refresh Rate (VRR) ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 (4) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei voelkner DE Anzeigen bei OTTO DE Pro + Breite Farben und hervorragende Bilddetails + 4k 120Hz HDMI Unterstützung Kontra - Kein Dolby Vision - Backlight Blooming

Der Samsung Q80B ist ein 4K-QLED-Bildschirm der Mittelklasse, den wir für einen fantastischen Allrounder halten, weil er sich gut für den täglichen Fernsehgenuss eignet und Spiele mit hoher Bildfrequenz (120 Hz) über alle vier HDMI-Anschlüsse unterstützt. Allerdings verwendet er eine Full-Array-Hintergrundbeleuchtung anstelle von Mini-LEDs und ist daher nicht ganz so kontrastreich. Das bedeutet, dass er nicht die Schwarzwertleistung des Samsung QN85B bietet - aber für die Art von Fernseher ist er beeindruckend.

Mit vier 120Hz-kompatiblen HDMI-Eingängen, einer nützlichen Game Bar-Benutzeroberfläche und einem umfassenden Smart-TV-System werden jedoch nur echte Cineasten zu kurz kommen. Der Game Hub von Samsung, ein ganzseitiges Portal für Streaming-Dienste für Spiele, macht deutlich, dass hier der größte Reiz liegt. Schließlich ist der QLED-Bildschirm unempfindlich gegen das Einbrennen des Bildschirms, was sich positiv auf entspannte Spielesessions auswirkt.

Außerdem unterstützt er ALLM (Auto Low Latency Mode), Nvidia G-Sync und FreeSync Premium Pro für Spiele. Zu guter Letzt verfügt das Gerät über ein überdurchschnittlich gutes Dolby Atmos-kompatibles Soundsystem.

Der beste günstige 120Hz OLED TV

(Image credit: Future)

5. LG B2 Der beste günstige 120Hz OLED Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55. 65, 75 Zoll Panel Typ: OLED Eingabeverzögerung: 0.1ms Bildwiederholrate: 120Hz VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 (2 x HDMI 2.1) Pro + Tiefe Schwarztöne und detaillierte Schatten + Schnelle Reaktionszeit Kontra - Begrenzte Helligkeit im Vergleich zu Top-OLED-TVs - Tischständer aus Plastik

Die Fernseher der B-Serie von LG gehören zu den erschwinglicheren Modellen und bieten eine bessere Ausstattung als die noch billigere A-Serie - genauer gesagt ist dies das günstigere Modell, das 120Hz unterstützt. Der B2 verfügt nicht über die gleichen hellen Panels wie seine teureren Geschwister, aber er bietet eine ordentliche Ausstattung zu einem sehr guten Preis - zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für 4K 120Hz, variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) und mehr.

Die Audioleistung ist nicht überragend, was in dieser Preisklasse normal ist - hier brauchst du eine Soundbar oder ein Surround-Sound-System - aber die Bildqualität ist sehr gut, mit außergewöhnlichem Kontrast, tollem HDR und lebendigen, detaillierten Bildern.

Wenn du einen Fernseher für Spiele und Filme kaufst, ist dies eine der erschwinglichsten OLED-Optionen, die für ihren Preis eine sehr gute Leistung bietet. Es wäre schön, wenn er etwas heller wäre, aber an der Bildqualität und den schnellen Reaktionszeiten gibt es nichts auszusetzen - und wenn du mehr Helligkeit willst, kannst du dir den C2 zulegen.

Der beste helle 144Hz OLED TV

(Image credit: Future)

6. Samsung S95C Der beste superhelle 144Hz OLED Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 77 Zoll Panel Typ: Quantum Dot OLED Eingabeverzögerung: 9,2 ms im Spielmodus Bildwiederholrate: 120Hz VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: 2 Pro + Wunderbar helle, farbenfrohe Bilder + Ausgezeichnete Spielunterstützung Kontra - Keine Unterstützung von Dolby Vision - Leicht aggressives Tone Mapping

Der Samsung S95C ist die zweite Generation der QD-OLED-Fernseher des Unternehmens und übertrifft die S95B-Fernseher der vorherigen Generation bei weitem, vor allem, wenn es um die Helligkeit geht. Die S95C-Modelle haben fast 40 % mehr Helligkeit als ihre Vorgänger und bringen HDR-Inhalte auf ein neues Niveau. Während unserer Tests haben wir bei einem weißen HDR-Fenster, das 10 % des Bildschirms abdeckt, eine Spitzenhelligkeit von 1.400 nits gemessen. Das Gerät kann diese Werte zwar nicht lange halten, bevor es dimmen muss, aber die meisten Video- und Spielinhalte ändern sich regelmäßig genug, um die Dimmfunktion nicht merklich auszulösen. Das ist etwa 70 % heller als der LG C2 - dieses Gerät ist unglaublich.

Wir haben nicht viele Probleme mit dem Gerät gefunden, aber eines davon war, dass die Standard-Bildvoreinstellung des S95C dazu führen kann, dass die Farben an manchen Stellen etwas entsättigt aussehen. Das kann aber durch eine geringere Einstellung des dynamischen Tonemappings verbessert werden. Ein weiterer Kritikpunkt war das Fehlen eines Dolby Vision HDR-Formats. Wie wir in unserem Test feststellten: Die 4K-Auflösung des S95C wird durch die Unterstützung der HDR-Formate HDR10, HLG und HDR10+ ergänzt. Das ist soweit in Ordnung, aber Samsungs anhaltende Weigerung ... ist trotzdem frustrierend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie weit verbreitet Inhalte sind, die im Premium-HDR-Format von Dolby gemastert sind.

Der S95C glänzt vor allem durch seine Gaming-Funktionen. Mit der Unterstützung des HGiG HDR-Systems, der automatischen Umschaltung in den Low Latency Mode, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer unglaublich schnellen Reaktionszeit von 9,2 ms eignet sich das Gerät ideal als Gaming-Monitor. Der S95C unterstützt auch die ultrabreiten Bildformate 21:9 und 31:9, die einige PC-Titel haben.

Mittelklasse 120Hz TV mit vier Ports

(Image credit: Future)

7. Samsung QN85B Der beste Samsung 120Hz-Fernseher der Mittelklasse Our expert review: Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 75, 85 Zoll Panel Typ: Neo QLED Mini-LED Eingabeverzögerung: 9.8ms Bildwiederholrate: 120Hz VRR: HDMI Forum, FreeSync ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Computeruniverse DE Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei EURONICS DE Pro + Heller als alles andere + Ausgezeichnete Gaming-Eigenschaften Kontra - Kein Dolby Vision - Lokales Dimmen kann aggressiv sein

Der Samsung QN85B ist vollgepackt mit High-End-Fernsehfunktionen, aber zu einem günstigen Preis. Er verfügt über die Mini-LED-Technologie (das Unternehmen nennt sie Neo QLED) und einen Neo Quantum Processor 4K, der die Bildqualität schön hell und farbenfroh macht. Wie der Samsung S95C unterstützt der QN85B jedoch kein Dolby Vision, dafür aber HLG, HDR10 und Adaptive HDR10+.

Mit HDMI 2.1-Funktionen an allen vier HDMI-Anschlüssen und Kompatibilität mit 4K 120Hz ist der Samsung QN85B ein würdiger Begleiter für die Konsolen der nächsten Generation. Außerdem unterstützt er ALLM, VRR und FreeSync Premium Pro und hebt damit die Gaming-Fähigkeiten des Geräts auf die nächste Stufe.

In Sachen Audio verfügt der QN85B über sechs kleine Lautsprechertreiber, die mit 60 Watt betrieben werden. Samsung hat außerdem seine "Object Tracking Sound"-Technologie integriert, um das Geschehen auf dem Bildschirm noch besser zu verfolgen.

Während die Bildqualität des QN85B beeindruckend ist - seine Helligkeitswerte glänzen und das nicht auf Kosten der reduzierten Weißton-Details - fehlt es an der Schwarztonleistung. Wie wir in unserem Test festgestellt haben, bedeutet die Vielzahl der Dimmzonen (es gibt 720 in einer 40 x 18 Anordnung), dass die Zonen, die nicht beleuchtet werden, gut und schwarz sind. Aber das Streben nach tieferen als den erwarteten Schwarztönen führt auch zu einem gewissen Detailverlust in der Dunkelheit. Die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung gleicht dies jedoch etwas aus.

Idealer 120Hz OLED TV für PS5

(Image credit: Future)

8. Sony A80L Ein großartiger 120Hz-Fernseher, aber mit einigen Einschränkungen im Vergleich zu anderen Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 77, 83 Zoll Panel Typ: OLED Eingabeverzögerung: 16.5ms Bildwiederholrate: 120Hz VRR: HDMI Forum ALLM: Ja HDMI 2.1: 2 Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Coolblue DE Anzeigen bei cyberport DE Anzeigen bei Amazon Pro + Wunderbar verfeinerte Bildqualität + Starke, immersive Klangqualität + Elegantes, minimalistisches Design Kontra - Nur zwei vollwertige HDMI 2.1-Anschlüsse - Begrenzte Helligkeit - Keine HDR10+ Unterstützung

Der Sony A80L ist ein OLED-Bildschirm der Mittelklasse von Sony, der mit einer unglaublichen 4K-Klarheit, einem wunderschön verfeinerten Bild, tiefen Schwarztönen und faszinierend präziser Farbdarstellung eine extrem gute Leistung erbringt. Außerdem gibt es hier eine Reihe von Top-Gaming-Funktionen sowie Unterstützung für Sonys "Perfekt für PS5"-Funktionen, zu denen ein spezieller HDR-Modus nur für die Konsole und benutzerdefinierte Spieleinstellungen je nach Genre gehören.

Er ersetzt die Version aus dem Jahr 2022 - den Sony A80K - in unserer Liste und die wichtigste Neuerung ist die neue XR Clear Image-Stufe. Diese verspricht ein saubereres und schärferes 4K-Upscaling von Sub-4K-Bildern. Aber ansonsten sind die Funktionen XR OLED Contrast Pro - XR Triluminos Pro und XR OLED Motion - zwischen beiden Modellen unverändert. Das ist keine schlechte Sache, wenn man bedenkt, dass der Cognitive XR-Prozessor von Sony in früheren Versionen nahezu universelles Lob erhielt.

Auch wenn das Bild ein echter Hingucker ist, kann sich auch die Klangqualität sehen lassen. Das Acoustic Surface Soundsystem des A80L drückt den Klang direkt in den Raum und platziert Effekte mit größerer Genauigkeit für ein beeindruckendes Erlebnis.

Trotzdem gibt es ein paar Einschränkungen. Die wichtigste ist, dass nur zwei der HDMI-Anschlüsse des A80L 4K bei 120 Hz mit VRR unterstützen und der Fernseher Dolby Vision bei 4K 120 Hz überhaupt nicht unterstützt. Das heißt aber nicht, dass du ihn nicht in Betracht ziehen solltest. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Leute, die den tiefen Kontrast von OLED wollen, ohne viel Geld dafür auszugeben. Aber es gibt bessere Gaming-Fernseher, wenn du ein großes Budget zur Verfügung hast.

So wählst du den besten 120Hz TV

Die Wahl des besten 120Hz-Fernsehers für dich unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Wahl eines anderen Fernsehers - es bedeutet nur, dass du dich bereits für den Premium-TV-Bereich entschieden hast. Aber die anderen Fragen bleiben offen. Willst du zum Beispiel einen OLED- oder einen LED-Fernseher, bist dir aber bei den Unterschieden nicht sicher? Kurz gesagt: LED hat eine Hintergrundbeleuchtung, während OLED-Pixel ihr eigenes Licht erzeugen.

OLED scheint die bessere, coolere Technologie zu sein - und in vielerlei Hinsicht ist sie das auch: Sie bietet einen hervorragenden Kontrast und Blickwinkel, aber mit einem LED- oder Mini-LED-Fernseher bekommst du vielleicht eine bessere Helligkeit und/oder einen günstigeren Preis. Auch die Reaktionszeiten sind bei OLED-Fernsehern in der Regel besser. Wenn du also den besten Gaming-TV suchst, empfehlen wir dir in der Regel einen OLED - es sei denn, du spielst tagsüber in einem hellen Raum, dann wäre ein Mini-LED-Fernseher besser geeignet.

HDMI 2.1-Anschlüsse sind sehr wichtig, denn sie werden benötigt, um ein 4K 120Hz-Signal von deiner Konsole zu empfangen. Alle 120Hz-Fernseher haben mindestens einen, und zwei sind durchaus üblich. Einige LG- und Samsung-Fernseher verfügen jedoch über vier HDMI 2.1-Anschlüsse, und wenn du ein Hardcore-Gamer bist, empfehlen wir dir dringend, einen davon zu wählen.

Es mag offensichtlich erscheinen, aber wenn du nach einem neuen 120Hz 4K-Fernseher suchst, solltest du auf die Größe achten. Wenn du ihn als Hauptbildschirm verwenden willst, musst du sicher sein, dass er in den verfügbaren Platz passt. Wenn du ihn in einem zweiten Raum speziell zum Zocken aufstellst, solltest du vielleicht nicht das größte verfügbare Modell wählen, sondern einen wie den 42-Zoll LG C2.

Und vergiss den Ton nicht. Viele Fernseher haben keine großartigen eingebauten Lautsprecher, aber einige sind besser als andere. Wenn du hauptsächlich mit einem Headset spielst, ist das auch kein Problem. Wenn du bereits eine der besten Soundbars besitzt oder bereit bist, eine zu kaufen, dann ist das Problem auch gelöst. Wenn du aber keine Extras möchtest, solltest du nach Fernsehern Ausschau halten, die wir bereits als besonders klangstark bezeichnet haben.

120Hz-Panel: Warum ist das wichtig? Ist die Bildwiederholrate wirklich so wichtig, dass sich der Kauf eines neuen Fernsehers lohnt? Wir sind der Meinung, dass ohne einen modernen Fernseher die verbesserte Hardware in deiner neuen Sony- oder Microsoft-Konsole überflüssig ist. Die ganze Power wird sich nicht in einer besseren Leistung niederschlagen, wenn dein Fernseher sie nicht unterstützen kann. Die Hertzzahl oder Bildwiederholfrequenz bestimmt die Anzahl der Bilder, die dein Fernseher pro Sekunde anzeigen kann. Da sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X 120 Bilder pro Sekunde (fps) in 4K UHD-Auflösung erzeugen können, brauchst du einen Fernseher, der mit bis zu 120 Hertz arbeitet, damit dieser Modus funktioniert. Dein aktueller 4K-Fernseher unterstützt wahrscheinlich nur 60Hz/4K. Das hat bei der Xbox One X und der PS4 Pro gut funktioniert, die beide bei einigen Spielen 60 FPS in 4K erreichen konnten. Wenn du jedoch auf die neueste Konsole aufrüstest, kann sich deine Bildrate nicht wesentlich verbessern, es sei denn, du spielst mit einer niedrigeren Auflösung - etwa 1440p. Du erlebst also nicht den Leistungsschub, den du vielleicht erwartest. Mit einer höheren maximalen Bildwiederholfrequenz in 4K siehst du eine flüssigere und schärfere Ausgabe auf dem Fernseher und weniger störende Bewegungsunschärfen, wenn du die Kamera im Spiel schnell drehst. Das ist besonders praktisch für rasante Shooter wie Call of Duty, bei denen du dich blitzschnell umschauen und auf Bedrohungen reagieren musst. Aber der visuelle Vorteil der höheren Bildrate ist nicht auf ein bestimmtes Spielgenre beschränkt. Deshalb empfehlen wir dir dringend, einen der Fernseher in diesem Ratgeber zu kaufen, wenn dein Budget es zulässt, und eine Next-Gen-Konsole.

(Image credit: Samsung)

HDMI 2.1: Was macht es? HDMI 2.1 ist ein leistungsfähigerer Datenübertragungsstandard, der die Fähigkeit deines Fernsehers verbessert, hohe Bildwiederholraten und Auflösungen gleichzeitig zu verarbeiten. Außerdem bietet der neue Standard zwei weitere wichtige Gaming-Funktionen: Variable Bildwiederholrate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM). VRR ist ein Tool, mit dem dein Fernseher seine Bildwiederholfrequenz automatisch an die Ausgabe deiner Spielekonsole anpassen kann. Während die Xbox Series X und die PS5 eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz in 4K bieten, schwanken die Bildwiederholraten der einzelnen Spiele je nach dem, was auf dem Bildschirm passiert. Je mehr Bilder du verlierst, desto mehr Tearing und Stottern wirst du sehen, wenn der Fernseher versucht, sich anzupassen. Wenn VRR aktiviert ist, passt dein TV seine Bildwiederholrate beim Zocken an, sodass sie nie von der des Spiels abweicht. Auf diese Weise bleibt es auch dann flüssig, wenn die Leistung des Spiels zu wünschen übrig lässt. ALLM erkennt, wenn du ein Videospiel spielst und passt die Einstellungen deines Fernsehers sofort an, um den Input Lag so weit wie möglich zu reduzieren. Eine einfache, aber wichtige Funktion, die dafür sorgt, dass du nicht immer wieder manuell vom Spiel- in den Kinomodus wechseln musst. Wenn du dir einen zukunftssicheren Fernseher zum Zocken suchst, ist HDMI 2.1 genau das, was du brauchst. Mehr über die Unterschiede zwischen Bildwiederholrate, Input Lag und Bildwiederholzeit erfährst du in unserem Leitfaden: Eingangsverzögerung und Monitorgeschwindigkeit erklärt.

Warum sind 120Hz-Geräte wichtig? Genauso wie 4K-Fernseher 4K-Quellen benötigen, um in nativem 4K auszugeben, braucht ein 120Hz-Fernseher 120Hz für Spiele oder Videos, um seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Viele der besten Streaming-Geräte verfügen standardmäßig über 120 Hz, wie z. B. das Apple TV 4K (2021) oder das Nvidia Shield TV - obwohl viele günstigere Modelle und Streaming-Sticks auf 30 oder 60 Bilder pro Sekunde begrenzt sind. Es ist also wichtig sicherzustellen, dass jedes Glied in der Kette mit den Spezifikationen übereinstimmt, die du für deinen Bildschirm nutzen möchtest. Verwirrt von 120Hz und 120fps? Das muss nicht sein. Ersteres bezieht sich auf die Anzahl der Bilder, die ein Spiel ausgibt, während letzteres angibt, wie viele Bilder der zugehörige Bildschirm anzeigen kann.

So testen wir die besten 120Hz TVs

Wir testen Fernseher mit einer Reihe von verschiedenen Inhalten. Natürlich stehen in diesem Leitfaden die Next-Gen-Spiele im Vordergrund, aber wir können uns vorstellen, dass du auch wissen willst, wie Filme und Serien aussehen. Wir verwenden einen Leo Bodnar 4K HDMI Video Signal Lag Tester, um die Eingangsverzögerung zu testen, und ein Kolorimeter, um die Helligkeit und Farbgenauigkeit zu prüfen. Zudem achten wir auf eine gute Bildqualität, leuchtende Farben und Betrachtungswinkel, die für alle Räume geeignet sind.

In Sachen Gaming testen wir die 4K 120Hz-Unterstützung, Dolby Vision-Gaming, Bildwiederholraten und HDMI-Anschlüsse. Der Sound ist hier meist weniger wichtig, da du das beste Erlebnis mit Kopfhörern oder einer Soundbar hast. Trotzdem schauen wir uns natürlich an, wie es war, diese Fernseher ohne zusätzliche Geräte zu hören.

Da wir im Laufe der Jahre viele Fernseher getestet haben, werden alle unsere Tests nicht isoliert durchgeführt, sondern berücksichtigen die Leistung und die technischen Daten jedes Fernsehers, der zuvor getestet wurde.