Die besten 4K-TVs 2023 für jedes Budget

Wenn du auf der Suche nach dem besten 4K-TVs bist, dann ist dieser Guide genau das Richtige für dich. Wir haben die besten Geräte ausgewählt, die eine breite Palette von Budgets und Vorlieben abdecken. In unserer Liste findest du 4K-OLED-, QLED-, QD-OLED- und normale LED-Fernseher von Premiummarken wie LG, Samsung und Sony, aber auch von günstigeren Anbietern wie Hisense, TCL und Vizio. Wonach auch immer du suchst, diese Auswahl sollte dir helfen, den perfekten 4K-Fernseher für dein Zuhause zu finden.

4K-TV ist nicht gleich 4K-TV, deshalb ist es wichtig, den Preis und die technischen Daten zu vergleichen. Wir erklären dir alles, was du wissen musst, und nennen dir wichtige Funktionen wie Dolby Vision und Atmos, ob die Fernseher 120Hz für PS5- und Xbox Series X/S-Gaming unterstützen und alle anderen wissenswerten Details zur Display-Technologie.

Viele der besten 4K-Fernseher sind zwar teuer (vor allem die besten OLED-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab)), aber im Vergleich zu den extrem teuren 8K-Fernsehern (Öffnet sich in einem neuen Tab), sind sie immer noch blass. Wenn du Wert auf einen niedrigen Preis legst, solltest du dir einige der günstigeren 4K-Fernsehermodelle wie den Hisense U8H und die TCL 6-Serie ansehen, die beide beeindruckende Funktionen und Leistungen für ihr Geld bieten.

Die besten 4K-TVs 2023

1. LG C2 Der beste 4K-Fernseher für die Meisten Spezifikationen Bildschirmgröße: 42, 48, 55, 65, 77, 83-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision Pro + Wunderschönes 4K/HDR-Bild + Vier HDMI 2.1 Anschlüsse + WebOS ist fantastisch Kontra - Nerviges Kabelmanagement - Kein HDR10+ support

Nachdem der LG C2 OLED im Jahr 2021 ein paar Plätze verloren hat, erobert er sich den ersten Platz auf unserer Liste der besten Fernseher 2022 zurück. Das liegt an einer Reihe von Verbesserungen, die LG am diesjährigen Modell im Vergleich zum LG C1 OLED vorgenommen hat.

Dazu gehört der neue Alpha a9 Gen 5 Prozessor mit optimierter Objektverbesserung und dynamischerem Tone Mapping als dem des Vorgängers. Außerdem bekommst du "virtuellen Surround-Sound", indem der Fernseher Stereo-Inhalte in 7.1.2-Kanal-Sound hochskaliert. Auch wenn uns der virtuelle Surround-Sound nicht überzeugt hat, ist die Audioleistung für einen Flachbildfernseher gut und dank der verschiedenen Klangmodi solltest du ein Audioprofil finden, das deinen Bedürfnissen entspricht.

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen verfügt der C2 OLED über die vier separaten HDMI 2.1-Anschlüsse, die er vom C1 OLED geerbt hat. Damit ist er der perfekte Begleiter für die PS5, Xbox Series X und Series S.

Der LG C2 ist jedoch nicht makellos. Im Vergleich zu den neuen QD-OLED-Modellen nimmt die Farbsättigung außerhalb der Achse etwas ab, wenn du dich nach links oder rechts bewegst. Außerdem unterstützt er weder das IMAX Enhanced- noch das HDR10+-Format.

2. TCL 6-Series Roku TV (2022) Der beste günstige 4K-TV mit großer Helligkeit und Gaming-Funktionen Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 75, 85-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: QLED with mini-LED Smart TV: Roku HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Pro + Großartige Helligkeit und Kontrast + 4K 120Hz und VRR 144Hz Unterstützung + Erschwinglich für einen Mini-LED-Fernseher Kontra - Dünn klingende eingebaute Lautsprecher - Bildeinstellungen nicht leicht zugänglich - Keine Unterstützung für ATSC 3.0 TV-Sender

Die Fernseher der 6er-Serie von TCL sind für ihre Kombination aus beeindruckender Bildqualität und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt, und die neueste Version des Topmodells des Unternehmens setzt diese Tradition nicht nur fort, sondern verbessert sie noch. Die neue 6er-Serie kam Ende 2022 auf den Markt und bietet sowohl Filmfans als auch Gamern mit kleinem Budget eine großartige Option für einen Großbildschirm.

Die Mini-LED-Technologie sorgt für eine hohe Helligkeit, während eine Quantum-Dot-Schicht die Farbwiedergabe verbessert und die Full-Array-Local-Dimming-Verarbeitung tiefe und detaillierte Schatten erzeugt. Das Gerät verfügt über Dolby Vision IQ, damit Bilder mit hohem Dynamikumfang sowohl in dunklen als auch in gut beleuchteten Umgebungen gut aussehen, und die HDR-Unterstützung reicht bis zu HDR10+ und HLG.

Die Gaming-Funktionen der 6er-Serie werden über zwei HDMI 2.1-Eingänge mit integrierter Unterstützung für 120 Hz, variable Bildwiederholfrequenz (bis zu 144 Hz) und Auto Low Latency Mode (ALLM) aktiviert. FreeSync Premium Pro wird ebenfalls unterstützt, was das Topmodell von TCL zu einer offensichtlichen Wahl für Gaming macht.

Ein neues Design mit einem stabilen Mittelfuß (nur bei den 55-, 65- und 75-Zoll-Modellen) hübscht die 6er-Serie etwas auf und ein verschwindend dünner Rahmen sorgt für einen "All-Picture"-Effekt. Die Tonqualität ist etwas enttäuschend: Die Dialoge sind klar, aber es gibt nur sehr wenig Bass und die Audiobalance ist insgesamt dünn. Die Roku-Schnittstelle des smarten Fernsehers (eine Version mit Google TV ist ebenfalls erhältlich) ist dagegen eine der übersichtlichsten und am einfachsten zu bedienenden Optionen auf dem Markt.

Insgesamt bietet die neue 6er-Serie von TCL ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem überraschend hohen Maß an Raffinesse.

3. Samsung QN95B Der beste 4K-Fernseher für atemberaubende Bildqualität in jeder Umgebung Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 75-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: Neo QLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Pro + Hervorragende Bildqualität + Beeindruckendes Soundsystem + Tolle One Connect Box Kontra - Kein Dolby Vision - High-End Preis

The Samsung QN95B is the company’s flagship 4K TV for 2022, featuring a mini-LED backlight for dazzling HDR brightness. That backlight delivers precise local dimming and light-shaping tech so that light doesn't bleed into the darker areas. That's particularly important for movies where much of the action takes place after dark or in gloomy indoor spaces: if you struggled to see scenes in the rather murky The Batman, you won't have that problem here.

The Samsung delivers superb SDR and HDR images with deep blacks and brighter highlights, all of which are delivered without blooming or loss of shadow detail. The QN95B delivered over 2,000 nits of brightness in Filmmaker Mode in our tests, which is just astounding. Samsung's quantum dot technology delivers saturated and nuanced colours, and thanks to the Filmmaker Mode these images are also extremely accurate.

The combination of that mini-LED technology, quantum dots and Samsung's fantastic image processing is spectacular. Motion is smooth without looking artificial, 4K detail is impeccable and HD is upscaled with utter conviction. As we said in our full Samsung QN95B review, you get extreme clarity and detailing with an organic and natural feel.

The QN95A doesn’t just look good. It also sounds fantastic thanks to Object Tracking Sound Plus (OTS+), which uses an array of speakers around the TV’s ultra-slim chassis to deliver positional audio that appears to come from where the action is on-screen.

This is another triumph of industrial design from Samsung, with a minimalist but elegant shape, solid metal stand, and nearly bezel-less screen. The connections are all pushed out to an external box that you can hide away, which connects to the TV over a single small cable. It's not just one of the best 4K TVs – it's one of the best-looking too.

4. Samsung S95B Ein toller 4K-TV für unglaubliche OLED-Bilder Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HDR10+, HLG Pro + Ultra-schlankes Design + Bahnbrechende Bildqualität + Erstaunlich günstig Kontra - Keine Unterstützung von Dolby Vision - Unfreundliches Smart TV Interface - Diverse Kontroversen

Nachdem OLED jahrelang verteufelt wurde, bringt Samsung nun seine eigene Version eines OLED-Fernsehers heraus: Ein Quantum-Dot-OLED-TV. Er enthält Samsungs neuesten KI-inspirierten Bildprozessor, ein umfangreiches und neu gestaltetes Tizen-basiertes smartes System, die neuesten Gaming-Funktionen und sogar, trotz des ultraflachen Designs, ein cleveres Audio-System mit Objektverfolgung.

Das QD-OLED-Panel liefert außergewöhnlich helle und farbenfrohe Bilder und ist mit Samsungs Neural Quantum Processor ausgestattet, der auf mehrere neuronale Netzwerke zurückgreift, um das, was du auf dem Bildschirm siehst, ständig zu optimieren. Er eignet sich hervorragend für die Hochskalierung von HD-Inhalten auf 4K und bietet eine erstklassige HDR-Leistung. Da es sich um ein Samsung-Gerät handelt, werden alle wichtigen HDR-Standards mit Ausnahme von Dolby Vision unterstützt.

Die Tizen-Software ist ganz ordentlich, aber wir haben das Gefühl, dass Samsung in diesem Jahr beim Menüdesign einen Rückschritt gemacht hat: Die Startseite wirkt ein wenig erdrückend, die Navigation ist manchmal geradezu seltsam und die Menüs laufen beim ersten Einschalten des Fernsehers träge.

Außerdem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich um das Modell diverse Kontroversen (Öffnet sich in einem neuen Tab) ranken, die etwa mit der tatsächlich erreichbaren Helligkeit zu tun haben.

5. Sony X90J Der beste 4K-TV-Allrounder zum kleinen Preis Spezifikationen Bildschirmgröße: 50, 55, 65, 75-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: LCD Smart TV: Google TV HDR formats: HDR, HLG, Dolby Vision Pro + Erstklassige Bildqualität + Einfache Einrichtung und Google TV Kontra - Anhaltende HDMI-Probleme - Leichtes Blenden des Bildschirms

Der Sony X90J könnte ein guter Kandidat für alle sein, die über ein ausreichend großes Budget verfügen und einen High-End-OLED-Bildschirm möchten.

Er hat eine hervorragende Bildqualität, unter anderem dank des neuen Cognitive XR-Prozessors, der in den Top-Geräten von Sony 2021 zum Einsatz kommt und für eine hervorragende Hochskalierung und Kontraststeuerung sorgt. Der X90J ist außerdem mit der neuen smarten Google TV-Plattform ausgestattet, die eine einfache Einrichtung, eine breite App-Unterstützung und die Vorteile von Google Cast auf Android-Geräten bietet. Dolby Vision HDR und Dolby Atmos Audio sind ebenfalls integriert.

Wenn es um Gaming geht, hat der X90J ein 120Hz-Panel mit 4K-Auflösung und zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für deine Xbox Series X und PS5, mit VRR (variable Bildwiederholrate) und ALLM (Auto-Low-Latency-Modus für weniger als 10 ms Verzögerung), um dein Gaming-Erlebnis zu verbessern. Achte nur darauf, dass du in den Bildeinstellungen die Option "Erweitertes Format" für deinen gewählten HDMI-Anschluss aktivierst, damit du die Vorteile der 2.1-Spezifikation auch nutzen kannst.

Es gibt immer noch ein paar Schwachstellen, wie z. B. die mäßige Off-Axis-Darstellung und die Probleme mit direktem Tageslicht - und der X90J wird zweifelsohne von den Fähigkeiten des höherwertigen X95J-Modells für einen geringen Aufpreis übertroffen werden. Dennoch bietet der Sony X90J eine hervorragende Leistung zu einem vernünftigen Preis.

6. LG G2 Der beste 4K-Fernseher für die ultra-stylische Wandmontage Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 77, 83-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: OLED evo Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Pro + Wunderschöne helle, lebendige Bilder + Schönes Premium-Design Kontra - Optionaler Ständer kostet extra - Keine HDR10+ Unterstützung

Wenn der Preis für dich keine Rolle spielt und du einfach den besten Fernseher willst, dann ist der LG G2 OLED genau das Richtige für dich. Der OLED65G2 nutzt seine zusätzliche Helligkeit, um so ziemlich jedes Bild jeder beliebigen Quelle noch erhabener aussehen zu lassen.

Obwohl der G2 OLED den gleichen Namen "Gallery" trägt wie seine Vorgänger GX und G1, sieht er ganz anders aus: Der dunkle Rahmen und die abgeschrägten Kanten sind verschwunden, dafür gibt es jetzt einen raffinierten Zweischicht-Effekt, bei dem die dünne schwarze Rückseite etwas schmaler ist als die klobigere Vorderseite, auf der sich der Bildschirm befindet, der von einer sehr ansprechenden und opulent aussehenden silbernen Metallschicht umgeben ist.

Die Qualität der Anschlüsse des G2 OLED ist über jeden Zweifel erhaben. So sind alle vier HDMI-Anschlüsse in der Lage, die vom HDMI 2.1-Standard unterstützte maximale Datenrate von 48 Gbit/s zu verarbeiten. Das bedeutet, dass Hardcore-Videospieler gleichzeitig eine Xbox Series X, eine PS5 und eine hochmoderne PC-Grafikkarte anschließen können, um 4K mit 120 Hz, variablen Bildwiederholraten und automatischer Umschaltung des Modus mit niedriger Latenz zu genießen. Außerdem hast du immer noch einen HDMI-Anschluss übrig, an den du einen 4K-Blu-ray-Player oder eine Streaming-Box anschließen kannst.

Wer LGs OLEDs der letzten Jahre kennengelernt hat, wird die Auswirkungen der zusätzlichen Helligkeit, die der Kühlkörper freisetzt, sofort erkennen: Die verleiht den Farben mehr Volumen und Kraft, egal ob es sich um einen sehr lebendigen, satten oder einen subtilen, milden Ton handelt.

Das Endergebnis ist ein OLED-Fernseher, der so überragend ist, dass er unseren ersten Platz nur knapp verfehlt - und das nur, weil sein Preis ihn für den durchschnittlichen Fernsehzuschauer unerschwinglich macht. Cineasten sollten aber auf jeden Fall investieren.

7. Sony A80K OLED Series Ein OLED der Mittelklasse mit erstklassiger Leistung Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 77-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Pro + Tiefe Schwarztöne und beeindruckende Helligkeit + Akkurate Farben (Kinomodus) im Handumdrehen + Starke HDMI 2.1-Gaming-Funktionen Kontra - Helligkeit eine Stufe unter den besten OLED-Fernsehern - Zu einfache Fernbedienung ohne Hintergrundbeleuchtung - Keine HDR10+ Unterstützung

Die Leistung des von uns getesteten 65-Zoll-A80K-Fernsehers ist jedoch ein großartiges Allround-Gerät für den Preis, das den ähnlich teuren C2-OLED-Fernsehern von LG Konkurrenz macht.

Die Bildhelligkeit ist insgesamt zufriedenstellend, wenn auch etwas geringer als bei den besten OLED-Fernsehern wie dem LG G2 und der LG C2-Serie. Dennoch sieht der Sony-TV auch in beleuchteten Räumen gut aus.

Der A80K hat ein schlankes, attraktives Design und einen praktischen Ständer mit mehreren Positionen. Für ein so schlankes Gerät ist die Audioleistung beeindruckend - dank Sonys Acoustic Surface Audio+, einer Funktion, bei der der Bildschirm selbst vibriert, um Sound zu erzeugen, unterstützt von zwei unten angebrachten Subwoofern.

Gamer werden ebenfalls begeistert sein. Er verfügt über zwei HDMI 2.1-Eingänge, die 4K-Videos mit 120 Hz, eine variable Bildwiederholrate (VRR) und den Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) unterstützen. Der eingebaute ATSC 3.0-Tuner rundet das hervorragende und sehr wettbewerbsfähige Funktionspaket von Sony ab.

8. Sony A90J OLED Series Sony bringt mit dem A90J die OLED-Kunst voran Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 83-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Pro + Stabiler Klang + Schönes neues Betriebssystem Kontra - Nicht gerade billig - Es fehlen einige wichtige Funktionen

Sony hat sich bei der Preisgestaltung des neuen A90J 4K-Fernsehers mit OLED nicht zurückgehalten. Dafür geht die Leistung aber auch mit einem hohen Preis einher.

Die Bildqualität, egal aus welcher Quelle, ist in allen wichtigen Bereichen so gut wie bei keinem anderen 4K-Bildschirm: Bewegungssteuerung, Kontrast, Kantenschärfe, Detailgenauigkeit und sogar Upscaling für Sub-4K-Inhalte.

Auch bei der Tonqualität ist der Sony A90J mehr als nur ein paar Schritte voraus. Die gesamte Oberfläche des Bildschirms als Lautsprecher zu nutzen, ist immer noch neu und effektiv, und mit zwei konventionellen Tieftönern klingt der A90J voller, direkter und einfach besser als jede Alternative, die nicht über ein externes Soundsystem verfügt.

Zusammen mit der smarten neuen Google TV-Oberfläche, der gewohnt hochwertigen Verarbeitung von Sony, den Füßen, die sich für eine Soundbar umstellen lassen, dem exklusiven Streaming-Dienst und der authentisch gestalteten Fernbedienung ist das A90J ein Komplettpaket. Allerdings sind Komplettpakete selten billig.

Xbox Series X-Spieler sollten allerdings aufpassen, denn es gibt keine VRR-Unterstützung - obwohl die 4K/120Hz-Fähigkeit und der Auto-Low-Latency-Modus mit jeder PS5-Konsole mithalten können.

9. Hisense U8H Eine großartige 4K-TV-Option für hohe Qualität zu einem günstigen Preis Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 75-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: QLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Pro + Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung + Tiefe Schwarztöne und starke Helligkeit + 120 Hz, VRR und ALLM für Gaming Kontra - Gewisses Backlight Blooming - Hochkonvertierte HD-Bilder können weich aussehen - Nur durchschnittliche Audioleistung

Die U8H-Serie ist vor allem für ihre Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung bekannt. Diese Funktion wurde erstmals vom Konkurrenten TCL in LCD-Fernsehern eingesetzt und schnell von Samsung, LG und Sony in ihren eigenen Geräten übernommen. Ein großer Vorteil der Mini-LED ist die hohe Helligkeit, die die U8H-Serie problemlos bietet.

Aber die hohe Helligkeit ist nicht das Einzige, was am U8H beeindruckt. Der Quantum-Dot-Filter sorgt für verbesserte Farbwiedergabe und die 504 Local-Dimming-Zonen des 65-Zoll-Modells liefern tiefe und detaillierte Schwarztöne. Ein gewisses Backlight Blooming - ein typisches Artefakt bei Fernsehern mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Local Dimming - ist bei anspruchsvollem Filmmaterial zu beobachten, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.

Mit der Unterstützung von Dolby Vision, HDR10+ und HLG ist die U8H-Serie bereit für jedes HDR-Format und verfügt auch über einen Filmmaker-Modus, der meist exakte Farben liefert. Ein weiterer beeindruckender Aspekt des U8H ist seine umfassende Unterstützung für Next-gen Gaming-Konsolen: Neben der 120-Hz-Anzeige bietet er Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und FreeSync Premium Pro.

Es gibt viel über die U8H-Serie zu sagen, aber das Wichtigste ist, dass Hisense hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

10. LG B2 Der OLED-Bildschirm von LG sieht toll aus und ist ein echter Hingucker Spezifikationen Bildschirmgröße: 55, 65, 77-Zoll Auflösung: 4K Panel Typ: OLED Smart TV: webOS22 HDR: HDR, HLG, Dolby Vision Pro + Tiefe Schwarztöne und detaillierte Schatten + 120Hz Unterstützung + Erschwinglich für einen OLED-Fernseher Kontra - Begrenzte Helligkeit im Vergleich zu Top-OLED-TVs - Unbeeindruckende Audioleistung - Tischständer aus Plastik

Die B2-Serie von LG ist die Weiterentwicklung der OLED-Fernseher der A2-Serie des Unternehmens. Sie bietet dieselbe grundlegende Bildqualität, setzt aber noch einen drauf, indem sie ein umfassendes Paket an Gaming-bezogenen HDMI 2.1-Funktionen wie 120 Hz, variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) und mehr bietet.

Wie der LG A2 haben auch die LG-Fernseher der B2-Serie eine begrenzte Spitzenhelligkeit, was sie zu einer besseren Wahl für Räume macht, in denen du die Lichtverhältnisse genau kontrollieren kannst. Ansonsten liefern sie die gleichen tiefen, detaillierten Schatten, kräftigen HDR-Highlights und eine hervorragende Bildgleichmäßigkeit, die du von den besten OLED-Fernsehern (Öffnet sich in einem neuen Tab) erwarten kannst, auch von den teureren Modellen. Auch die Farbwiedergabe ist eine Stärke der B2-Serie, auch wenn du einige Zeit in den Einstellungen verbringen musst, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Es steht außer Frage, dass die B2-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, vor allem, wenn du sie für deine PlayStation 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) nutzen möchtest. Wenn nicht, ist die A2-Serie eine vernünftigere Option, wenn du einfach nur einen guten, günstigen OLED zum Filme schauen suchst.

Die besten 4K-TVs 2023: FAQ

Was ist 4K? 4K ist im Grunde genommen eine ultrahochauflösende Bildschirmauflösung. Diese auch als UHD oder 4K UHD bezeichnete Bildschirmtechnologie ist mittlerweile die Standardauflösung für alle Fernsehgeräte, die du heute im Handel findest - und auch für viele PC-Monitore. Die besten UHD-Fernseher haben mehr als acht Millionen Pixel in ihren hochauflösenden Displays - das ist viermal so viel wie bei den Full-HD-Panels in den heutigen kleinen Fernsehern. Du brauchst nicht unbedingt Zugang zu 4K-Unterhaltungsinhalten, um die Vorteile der 4K-Auflösung zu genießen, denn viele der besten 4K-Fernseher (und die meisten auf dieser Liste) verfügen über beeindruckende Upscaling-Technologien, die in HD gefilmte Inhalte verbessern. Ein weiterer Grund, warum 4K-Fernseher in den letzten Jahren so beliebt geworden sind, ist die 4K-Unterstützung von Spielekonsolen wie der PS4 Pro, Xbox One X, PS5 und Xbox Series X sowie von 4K-Blu-ray-Playern und Streaming-Geräten.

Sollte ich 2023 einen 4K-Fernseher kaufen? Die kurze Antwort: Ja! 8K-Fernseher sind zwar auf dem Markt für Heimkino-Geräte im Kommen, aber sie sind noch nicht überall erhältlich - die meisten Marken bieten nur eine Handvoll 8K-Modelle an - und natürlich sind sie viel, viel teurer. Außerdem sind 4K-Fernseher so erschwinglich wie nie zuvor. Mit dem Aufkommen der 8K-Technologie und den immer größeren Bildschirmen sind einige der besten 4K-Fernseher in normaler Größe nicht mehr die unerreichbaren, geldbeutelhungrigen Produkte, die sie einmal waren. Sicher, einige (wie der Sony A90J OLED) kosten immer noch viel Geld, aber die Auswahl an 4K-Fernsehern ist so groß, dass auch einen in deinem Budget finden solltest.

Welche 4K TV-Arten gibt es? Es gibt viele verschiedene Bildschirmtypen, die alle auf unterschiedliche Weise das gleiche Ergebnis erzielen. Jede Technologie hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Hier sind also einige Grundlagen, die du bei der Suche nach dem richtigen 4K-Fernseher für deine Bedürfnisse beachten solltest: LED TV: Direct LED

Diese Displays werden von einer Reihe von LEDs direkt hinter dem Bildschirm beleuchtet. Dies ermöglicht ein lokales Dimmen - d. h. unmittelbar benachbarte helle und dunkle Bereiche können effektiver dargestellt werden - und verbessert den Kontrast erheblich. LED-Fernseher sind außerdem stromsparender und bieten eine größere Farbskala als CCFL-Geräte. Wegen der hohen Kosten für die Montage dieser LED-Arrays werden bei billigeren Fernsehern in der Regel Edge-Lit-LED-Bildschirme statt Direct- oder Full-Array-LED-Bildschirme verwendet. LED TV: Edge LED

Bei diesen Fernsehern sind die LEDs der Hintergrundbeleuchtung an den Rändern des Bildschirms angebracht. Diese Anordnung ermöglicht radikal schlanke Bildschirme und bietet bessere Kontrastwerte als CCFL, erreicht aber nicht die gleiche Bildqualität wie direkt beleuchtete LED-Geräte. Dafür sind sie aber viel billiger, weshalb die meisten LED-Fernseher auf dem Markt inzwischen diese Technologie verwenden. OLED TV

Die Hintergrundbeleuchtung von OLED-Geräten (Organic Light Emitting Diode) wird erreicht, indem ein elektrischer Strom durch eine emittierende, elektrolumineszente Folie geleitet wird. Diese Technik erzeugt viel bessere Farben und einen höheren Kontrast und ermöglicht es außerdem, dass die Bildschirme extrem dünn und flexibel sind. Diese Technologie ist der heilige Gral unter den Bildschirmen und LG, Sony, Philips und Panasonic setzen sie in ihren Topmodellen ein. Quantum Dot

Quantum Dot ist Samsungs großer Wurf im Bereich der LED-Fernseher. Die Marke behauptet, dass sie damit farbenfrohere Bilder als LG und Sony erzeugen und noch hellere Panels anbieten kann. Die Super-UHD-Fernseher von LG verwenden alle eine Quantum-Dot-Variante namens Nano Cell, und Hisense stellt eine Reihe von Quantum-Dot-Fernsehern für die USA und China her.