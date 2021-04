Der beste VPN-Anbieter 2021: VPN-Dienste im Vergleich

Ein VPN ist Software, mit der du anonymer online unterwegs sein kannst, die deine Internetverbindung verschlüsselt und mit der du vorgaukeln kannst, dass sich dein Laptop oder dein Handy an einem völlig anderen Ort befindet. VPN steht übrigens für „virtual private network“.

Kurz gesagt: Es ist ein wirklich nützliches Alltagstool. Wenn du dich also für einen der besten VPN-Dienste entscheidest, könnte das deine Privatsphäre im Internet deutlich verbessern.

Für die meisten, die sich ein VPN holen, dürfte Privatsphäre das Hauptargument sein. Damit kannst du dein Online-Leben vor neugierigen Augen komplett verschleiern – besonders jetzt, wo viele von zu Hause arbeiten oder lernen. Vielleicht benutzt du Torrents und willst das deinen Internetanbieter nicht wissen lassen.

Aber weil du mit den besten VPNs deine IP so ändern kannst, dass du dich augenscheinlich in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land befindest, haben sie auch viele andere Verwendungszwecke. So sind VPNs unglaublich nützlich für Serienjunkies, die Zugriff auf völlig neue Welt von Filmen und Serien auf Netflix und anderen Plattformen bekommen können. Vielleicht fährst du ja irgendwann mal wieder in den Urlaub und musst feststellen, dass deine Lieblingsapp in deinem Land gesperrt ist (z.B. wegen Staatszensur in China, Kuba oder der Türkei). Mit einem VPN kannst du das Internet wie gewohnt nutzen. Und das ist nur der Anfang.

Das Erste, das wir dir in diesem Artikel zeigen, ist unsere Auswahl der besten VPNs auf der Welt. Wenn du weiterscrollst, findest du aber auch zusätzliche Tipps, die dir dabei helfen, alles aus deiner neuen Software herauszuholen.

Die besten VPN-Dienste 2021

1. ExpressVPN – der beste VPN-Dienst der Welt

TechRadar hat über 200 VPN-Anbieter getestet und die unangefochtene Nummer eins ist aktuell ExpressVPN. Es erfüllt alle Kriterien – schnelle Server, verschiedene Sicherheitsfunktionen, und einfache Verwendung. Einfach gesagt: Es ist der beste VPN-Anbieter – außerdem hat er eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, falls er dir nicht gefällt.Deal ansehen

2. NordVPN – der bekannteste Name im Geschäft

NordVPN ist vollgestopft mit Features, entsperrt viele Streaming-Dienste und verfügt über zusätzliche Privatsphäre-Vorteile wie „Double VPN“-Sicherheit und eine unabhängig geprüfte No-Log-Grundsatz. Wenn du außerdem jetzt ein Zwei-Jahres-Abo abschließt, erhältst du 1 Monat, 1 Jahr oder 2 Jahre gratis obendrauf – allerdings per Losverfahren. Eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es allerdings auch.

Deal ansehen

3. Surfshark – einfaches VPN mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Wenn dir ein Schnäppchen wichtiger ist als das absolut beste Gesamtpaket oben, sollte Surfshark in deiner näheren Auswahl sein. Ab 2,07 € im Monat bekommst du ein solides, hochwertiges VPN, das einfach zu benutzen ist und einer der Favoriten von TechRadar ist.Deal ansehen

Die besten VPNs 2021 im Detail

(Image credit: ExpressVPN)

Hol dir völlig risikofrei Platz 1 der besten VPNs von TechRadar, jetzt mit 3 Gratis-Monaten

ExpressVPN* befindet sich schon eine Weile an der Spitze unserer Liste und es ist klar, warum: Es überzeugt in jedem unserer Tests und die 5-Sterne-Bewertung ist ein Zeichen dafür, dass es kaum noch besser werden kann.

Gehen wir also in die Details: Diese klingen von Beginn an gut, denn ExpressVPN bietet die Wahl aus 3.000 Servern an 160 Standorten in 94 Ländern.

Fünf gleichzeitige Verbindungen werden für die meisten Abonnenten mehr als ausreichend sein, auch wenn andere VPN-Dienste auf dieser Liste mehr erlauben, und zusätzlich zu großartigen Apps für Windows, Mac, Android iOS und Linux (und eigenständigen Erweiterungen für Chrome und Firefox) lässt es sich auch auf Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Smart-TVs, PlayStation, Xbox und auf Routern einfach einrichten.

Der Service hat schon immer branchentypische Verschlüsselung und eine Reihe weiterer Protokolle (darunter IKEv2, OpenVPN und L2TP/IPSec) unterstützt, um deine Daten zu schützen. Wahrscheinlich am interessantesten ist allerdings die Tatsache, dass die Firma nun angefangen hat, sein eigenes Lightway-Protokoll zu verteilen, das Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit noch weiter erhöhen soll.

Aber weg von den Zahlen und Spezifikationen: In unserem Praxistest glänzt ExpressVPN erst richtig. Zum einen ist es schnell. Wirklich schnell. Die Geschwindigkeiten sind server- und länderübergreifend großartig – und das mit OpenVPN. Die erwähnte Lightway-Option dürfte noch schneller sein.

Außerdem gefällt uns, wie einfach der Dienst zu benutzen ist. Das klingt offensichtlich, aber nicht jeder VPN-Anbieter hat den Dreh raus, wie er seine Tools unabhängig von der Plattform intuitiv gestalten soll. Von Desktop und Smartphone bis hin zu TV-Geräten und Browser-Erweiterungen, ist es für Prodis und Laien gleichermaßen einfach, ExpressVPN einzurichten.

Für die meisten, die nach einem VPN suchen, kommt es letztendlich darauf an, wie gut er gesperrte Webseiten und Dienste entsperren und Streaming-Hürden umgehen kann. Deshalb prüfen wir, wie gut sie Geoblocking umgehen können, die dich davon abhalten, Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ im Ausland anzuschauen – und ExpressVPN entsperrt alle problemlos.

Hinsichtlich zusätzlicher Features legt ExpressVPN noch ein paar Schippen drauf. Bitcoin-Zahlungen, P2P-Unterstützung, ein Killswitch, DNS-Leak-Schutz, eine solide und zuverlässige Performance und eine klare No-Logging-Richtlinie, die von unabhängigen Experten überprüft wurde. Alles dabei.

Außerdem müssen wir den hervorragenden Kunden-Support erwähnen. Die ist vollgestopft mit detaillierten Anleitungen für die Einrichtung und wenn du ein Problem hast, gibt es einen 24/7-Livechat, der deine Fragen beantwortet. Und der funktioniert auch wirklich. Wir haben innerhalb weniger Minuten eine hilfreiche Antwort von einem Support-Mitarbeiter auf unsere Frage bekommen.

Wir müssen hoffentlich nicht weiter darauf eingehen, wie sehr uns ExpressVPN gefällt. Einfach gesagt: Es ist DER beste VPN-Anbieter für praktisch alle Szenarien. Du glaubst und nicht? Dann kannst du ExpressVPN dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie einen Monat lang risikofrei testen.

Das aktuelle Angebot von NordVPN* ist gleichauf mit oder übertrifft praktisch sämtliche Konkurrenz in so ziemlich jedem Bereich. In unseren letzten Tests ist es nochmal merklich besser geworden und liegt im Rennen um den Platz für das beste VPN nicht weit hinter ExpressVPN.

Der Sprung nach oben in unserer Rangliste ist zum großen Teil der Einführung des NordLynx-Protokolls zu verdanken. Es hat dazu beigetragen, die Verbindungsgeschwindigkeiten von Nord noch schneller und zuverlässiger zu machen, auch von weiter entfernten Servern.

Die Servergeschwindigkeit mag neu und besser sein, aber die Sicherheit, die NordVPN zu bieten hat, beeindruckt uns schon seit einiger Zeit. Auch NordVPN bietet standardmäßig AES-256, aber du hast auch die Möglichkeit, das Double-VPN-System zu aktivieren, bei dem dein gesamter Internetverkehr nicht nur einmal, sondern zweimal verschlüsselt wird. Das ist praktisch, wenn deine Anonymität im Internet wichtig ist, z.B. wenn du dich im öffentlichen WLAN aufhältst oder Torrenting betreibst.

Mit über 5.000 Servern in 60 Ländern schlägt es ExpressVPN bei der reinen Serveranzahl und erlaubt außerdem eine zusätzliche gleichzeitige Verbindung, insgesamt also sechs.

Wie bei seinem Hauptkonkurrenten gibt es auch hier einen starken Schutz vor DNS-Leaks, Kill-Switches (anwendungsspezifisch und systemweit), Proxy-Erweiterungen für Chrome und Firefox und Zahlungsoptionen, die Bitcoin, PayPal und Kreditkarten umfassen. Und auch beim Entsperren von Netflix und anderen Diensten ist es stark.

Für praktisch jedes Problem gibt es auf der Seite unzählige nützliche Hilfsartikel und wenn diese doch mal nicht reichen sollten, steht auch noch ein Chatbot und ein 24/7-Kundendienst zur Verfügung.

Nord hat sich auch extrem viel Mühe gegeben, alte Datenpannen hinter sich zu lassen, und beauftragt nun jedes Jahr PWC mit der sorgfältigen Überprüfung seiner No-Logging-Richtlinie.

Wenn wir etwas zu bemängeln haben, dann ist es die Benutzerfreundlichkeit. Nur Kleinigkeiten, wie dass die Zielstädte nicht in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind oder die Suche in Menüs nach bestimmten Funktionen, ließen uns wundern, ob Nord genügend Nutzertests durchgeführt hat. Das ist vor allem bei den sonst sehr guten mobilen Apps der Fall. Aber das sind eher kleine Mängel.

NordVPN hat einige Optionen im Angebot, darunter monatliche Abonnements und ein günstiges Zwei-Jahres-Abo. Wenn du den Dienst erst einmal ausprobieren möchtest, bevor du dich festlegst, bietet NordVPN eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Surfshark* hat sich in den letzten Jahren im VPN-Markt festgebissen und einen guten Dienst mit einem ganz offensichtlichen Verkaufsargument: Preis.

Auf die Funktionen gehen wir gleich noch ein, denn am wichtigsten ist sein lächerlich geringer Preis. Bei Abschluss des 2-Jahres-Abos kostet Surfshark lediglich 2,09 Euro im Monat – keiner der anderen Anbieter auf dieser Liste kommt da auch nur ansatzweise heran.

Und das bei unbegrenzten Verbindungen. Wenn du also dein VPN auf deinem Laptop, Desktop, Tablet, auf ein paar Smartphones und deinem Amazon Fire TV Stick gleichzeitig benutzen willst, deckt ein Account alle gleichzeitig ab. Theoretisch könntest du deinen Account sogar mit Freunden und Familie teilen.

Der Erfolg vom VPN mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln liegt aber nicht allein am Preis. Wir möchten behaupten, dass das verspielte Branding auch einen Teil dazu beiträgt, was recht komplexe Software sehr benutzerfreundlich erscheinen lässt.

Wenn du häufig von komplizierten Menüs und unzähligen Einstellungen überfordert bist könnte Surfshark – genau wie ExpressVPN – genau das richtige VPN für dich sein. Das Interface ist übersichtlich und unkompliziert. Alles, was zu sehen ist, ist die Option, sich schnell zu verbinden, „Alle Standorte“ und ein Symbol für Einstellungen. Ob diese simple Oberfläche Fluch oder Segen ist, ist pure Geschmackssache.

Wenn es darum geht, dich und deine Online-Identität sicher zu halten, ist Surfshark voll im Geschäft. Es unterstützt neben den OpenVPN-Optionen UDP und TCP sowie IKEv2 nun auch das neue Protokoll WireGuard. Darüber hinaus bietet Surfshark einen privaten DNS und eine zusätzliche Sicherheitsstufe über einen doppelten VPN-Sprung. Und wir haben festgestellt, dass es erfolgreich den geografisch eingeschränkten Zugang zu Netflix, Disney+ und anderen aufhebt.

Surfshark bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass du genügend Zeit hast, es auszuprobieren, bevor du dich für einen längeren Zeitraum verpflichtest.

Wo gibt es also Punkteabzüge? An nicht allzu vielen Stellen, aber der Wettbewerb ist heutzutage hart – vor allem, wenn Express und Nord es geschafft haben, ihre Servergeschwindigkeiten so deutlich zu verbessern, während die von Surfshark nur „gut“ geblieben sind. Surfshark hinkt auch bei der Überprüfung seiner No-Logging-Politik hinterher (2018 wurde ein Teil davon durchgeführt) und wir würden uns eine deutlichere Warnung auf Windows wünschen, wenn die Verbindung abbricht oder getrennt wird.

Aber hey… der dritte Platz von über 200 VPNs, die wir getestet haben, ist nicht schlecht! Und die oben genannten Kompromisse werden die Schnäppchenjäger unter euch wahrscheinlich nicht abschrecken.

(Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shield* ist ein altbekannter Name in der Welt der VPN-Anbieter, inbesondere wegen seiner kostenlosen Version, aber wir sehen, dass hier am Premium-Produkt extrem viel gearbeitet wurde, Dadurch klettert der Dienst in unserer Rangliste souverän nach oben.

Im Gegensatz zu seiner bekannten kostenlosen Version bekommst du hier Zugriff auf über 1.800 Server in mehr als 80 Ländern, gleichzeitige Benutzung auf fünf Geräten, 24/7-Support und natürlich keine Werbung. Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich durchaus lohnt, ein paar Euro im Monat für ein wesentlich besseres VPN-Erlebnis zu zahlen.

Diese Daten klingen auf dem Papier ziemlich unspektakulär im Vergleich zu denen anderer Anbieter. Was bei unserem ausführlichen Test aber wirklich heraussticht, ist die Geschwindigkeit.

Performance war ein großes Highlight in unseren Tests. Dank des proprietären Catapult Hydra-Protokolls liefert Hotspot Shield mit 330 bis 410 Mbit über amerikanische Server die schnellsten und stabilsten Downloadgeschwindigkeiten, die wir je gesehen haben. Auch bei weit entfernten Ländern bleiben Geschwindigkeiten hoch.

Neben der Möglichkeit, den Dienst auf Geräten zu nutzen, auf denen du die nativen Windows-, Mac-, Android- oder iOS-Apps nutzen kannst, lässt sich Hotspot Shield mittlerweile auch auf Routern, Linux und Streaming-Geräten einrichten. Eine SmartVPN-Funktion, mit der du Webseiten auswählen kannst, auf denen das VPN umgangen werden soll, ist eine weitere willkommene Ergänzung, vor allem wenn du dein VPN nur beim Einkaufen, Banking, Streaming usw. eingeschaltet lassen möchtest.

Wenn Hotspot 2021 dazu nutzen würde, unabhängige Experten zu engagieren, um seine Logging-Praktiken zu überprüfen, wären wir noch glücklicher. Zumal der Anbieter einräumt, VPN-Sitzungen, Bandbreite, besuchte Domains und IP-Adressen zu protokollieren. All dies wird auf der Hotspot-Website begründet, aber wir würden uns über die Meinung eines Experten freuen. Auch die Apps sind verbesserungswürdig, da sie nicht mit dem Desktop-Erlebnis mithalten können.

Abonnierst du mehr als nur einen Monat am Stück, wird Hotspot Shield zu einem der günstigsten Premium-VPNs auf dem Markt. Und wenn du es ausprobierst und immer noch nicht beeindruckt bist, dann gibt es eine großzügige 45-tägige Geld-zurück-Garantie, mit der du dein Geld ohne Probleme zurückbekommst.

(Image credit: IPVanish)

IPVanish* ist in unseren VPN-Tests ein weiterer starker Kandidat mit einem eindrucksvollen Datenblatt: 40.000+ geteilte IPs. 1.600 VPN-Server an über 70 Standorten, uneingeschränkter P2P-Traffic, unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen und 24/7-Kundensupport. Und beim Thema Kundensupport freuen wir uns, dass wir direkt auf der Android- und iOS-App heraus darauf zugreifen können.

IPVanish hat etwas an sich, das sich von Anfang an vertrauenswürdig anfühlt. Wahrscheinlich liegt das an den Graphen und Diagrammen, die in der Desktop-App angezeigt werden. Aber IPVanish sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch schnell (wenn auch nicht ganz so schnell wie die oben genannten VPNs) und sicher (AES-256-Verschlüsselung, Killswitch, DNS- und IPv6-Leak-Schutz), was es zu einer guten Wahl für datenschutzbewusste Nutzer macht.

Es sieht zwar so aus, als würden die Android- und iOS-Apps nicht sehr häufig aktualisiert werden, aber dafür gibt es einen guten Grund: sie laufen ziemlich gut. Insbesondere die Android-App ist erwähnenswert, da sie umfangreicher ist als viele andere in dieser Liste und sich bis ins Detail einrichten lässt.

Da Nord, Express und Hotspot langsam eigene, proprietäre Protokolle einführen, sieht IPVanish langsam, aber sicher etwas abgeschlagen aus, was Modernisierung und Geschwindigkeit angeht. Und in unseren letzten Tests hatte der Dienst hier und da Probleme, Amazon Prime Video zu entsperren, weshalb eine uneingeschränkte Empfehlung schwerfällt, wenn du viel streamen willst.

Wenn du aber unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen oder den Umfang seiner Apps brauchst, ist IPVanish sicherlich eine gute Wahl. Und wenn du doch unzufrieden sein solltest, hat der VPN-Anbieter eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Was sind Virtual Private Networks?

VPN steht für „virtual private network“, eine beliebte Sicherheitsmaßnahme im Internet. Sie umfasst Technologien, die eine zusätzliche Sicherheitsstufe zu privaten und öffentlichen Netzwerken hinzufügen sollen, darunter Heimanschlüsse und öffentliche WLAN-Hotspots.

VPNs sind daher eine sichere und private Lösung innerhalb des gesamten Internets, die es Nutzern erlaubt – egal, ob Einzelpersonen, Organisationen oder Betrieben – Daten zu verschicken und zu empfangen und dabei die Datenschutzstandards eines privaten Netzwerks beizubehalten.

Das bedeutet, dass du einerseits einen sicheren „Tunnel“ zu deinem Unternehmen aufbauen kannst, um auf interne Systeme zugreifen zu können, andererseits aber auch, dass du sicher online unterwegs sein und auf Inhalte zugreifen kannst, die du sonst nicht sehen könntest, wie z.B. Netflix-Bibliotheken anderer Länder.

Der gesamte Traffic, der über die VPN-Verbindung geleitet wird, ist sicher und kann nicht von Dritten angezapft werden, was es zu der sichersten gewöhnlichen Maßnahme macht, um das Internet so sicher wie möglich (aber nicht immer anonym) zu browsen.

Du solltest allerdings beachten, dass VPNs nur so sicher sind wie das schwächste Glied in ihrer Kette. Wenn deine Geräte bereits von Malware befallen sind, schützt dich ein VPN nicht davor, abgehört zu werden, ein gutes Antivirenprogramm hingegen schon.

VPN: 10 nützliche Anwendungen

Die meisten VPN-Anbieter heben auf ihren Webseiten den Sicherheitsaspekt besonders hervor. Aber VPNs könnten mittlerweile viel mehr. Zu den beliebtesten Anwendungsbereichen für VPNs gehören:

Sichereres öffentliches WLAN: Du solltest es nicht riskieren, dass andere deine Daten in ihre dreckigen Griffel bekommen, wenn du ein öffentliches WLAN im Hotel, am Flughafen oder in einem Einkaufszentrum verwendest. Wähle dich in ein VPN ein und alles, was du machst, wird verschlüsselt.

Du solltest es nicht riskieren, dass andere deine Daten in ihre dreckigen Griffel bekommen, wenn du ein öffentliches WLAN im Hotel, am Flughafen oder in einem Einkaufszentrum verwendest. Wähle dich in ein VPN ein und alles, was du machst, wird verschlüsselt. Ausländisches Netflix entsperren: Streng genommen erlauben es die AGB des Unternehmens nicht, aber ein VPN kann dir dabei helfen, einen Film oder eine Serie zu schauen, die in Deutschland (noch) nicht verfügbar ist, von der du aber weißt, dass sie woanders ausgestrahlt wird. Selbes gilt, wenn du im Urlaub im Ausland auf die deutsche Netflix-Bibliothek oder die öffentlich-rechtlichen Mediatheken zugreifen willst.

Streng genommen erlauben es die AGB des Unternehmens nicht, aber ein VPN kann dir dabei helfen, einen Film oder eine Serie zu schauen, die in Deutschland (noch) nicht verfügbar ist, von der du aber weißt, dass sie woanders ausgestrahlt wird. Selbes gilt, wenn du im Urlaub im Ausland auf die deutsche Netflix-Bibliothek oder die öffentlich-rechtlichen Mediatheken zugreifen willst. Voller Internetzugriff in Ländern mit Zensur: Die Regierungen von China, Indien, der Vereinigten Arabischen Emirate, von Russland, der Türkei, von Kuba und vielen anderen sperren bestimmte Dienste und Seiten – WhatsApp, Facebook, YouTube, selbst Google. VPNs können dabei helfen, wieder Zugriff darauf zu bekommen, wenn du in diesen Ländern geschäftlich oder im Urlaub bist.

Die Regierungen von China, Indien, der Vereinigten Arabischen Emirate, von Russland, der Türkei, von Kuba und vielen anderen sperren bestimmte Dienste und Seiten – WhatsApp, Facebook, YouTube, selbst Google. VPNs können dabei helfen, wieder Zugriff darauf zu bekommen, wenn du in diesen Ländern geschäftlich oder im Urlaub bist. Sicheres Torrenten: Selbst wenn deine Torrent-Praktiken völlig legal sind, bedeutet seine P2P-basierte Natur, dass Dritte deine Daten stehlen könnten. Ein VPN verschlüsselt deine Daten beim Torrenten und schützt so deine Identität.

Selbst wenn deine Torrent-Praktiken völlig legal sind, bedeutet seine P2P-basierte Natur, dass Dritte deine Daten stehlen könnten. Ein VPN verschlüsselt deine Daten beim Torrenten und schützt so deine Identität. Sport streamen: In deinem Land wird ein bestimmtes Fußballspiel oder Formel-1-Rennen nicht ausgestrahlt? Finde heraus, welches Land es tut und benutze einen VPN-Server dort, um zu schauen, als wärst du dort.

In deinem Land wird ein bestimmtes Fußballspiel oder Formel-1-Rennen nicht ausgestrahlt? Finde heraus, welches Land es tut und benutze einen VPN-Server dort, um zu schauen, als wärst du dort. Von zu Hause arbeiten: Lockdowns im Zusammenhang mit Covid-19 haben dem Arbeiten von zu Hause aus einen massiven Schub verliehen. Einzelpersonen und Unternehmen können mit einem VPN sicherer online arbeiten.

Lockdowns im Zusammenhang mit Covid-19 haben dem Arbeiten von zu Hause aus einen massiven Schub verliehen. Einzelpersonen und Unternehmen können mit einem VPN sicherer online arbeiten. Günstigerer Urlaub: Du hast vielleicht bereits davon gehört, dass Flüge und Hotels abhängig von deiner IP-Adresse unterschiedlich viel kosten können. Glücklicherweise kann ein VPN deine IP-Adresse ändern…

Du hast vielleicht bereits davon gehört, dass Flüge und Hotels abhängig von deiner IP-Adresse unterschiedlich viel kosten können. Glücklicherweise kann ein VPN deine IP-Adresse ändern… Schnelleres Internet: Wenn du dich irgendwo befindest, wo deine Internetgeschwindigkeit gedrosselt wird (z.B. wegen des furchtbaren Peerings der Deutschen Telekom), dann kannst du mit einem VPN einerseits so tun, als würdest du dich an einem anderen Ort befinden, und andererseits der Telekom vorgaukeln, du würdest auf andere Netzwerke zugreifen.

Wenn du dich irgendwo befindest, wo deine Internetgeschwindigkeit gedrosselt wird (z.B. wegen des furchtbaren Peerings der Deutschen Telekom), dann kannst du mit einem VPN einerseits so tun, als würdest du dich an einem anderen Ort befinden, und andererseits der Telekom vorgaukeln, du würdest auf andere Netzwerke zugreifen. Entsperren von Social Media: Schulen und Büros können echte Spielverderber sein, weil sie Social-Media- und Spieleseiten sperren. Nicht mit einem VPN!

