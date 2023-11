Mach rund um den Black Friday was du magst, aber bitte kauf dir kein iPhone 14!

Der eigentliche Black Friday mag zwar noch immer ein paar Wochen entfernt sein, aber sowohl in den Staaten als auch Großbritannien (und zunehmend auch in Deutschland) bieten etwaige Einzelhändler schon jetzt einige starke Rabatte auf das Apple iPhone-Ensemble. Wieder mal kommen dabei die etwas betagteren iPhones am besten weg, darunter das iPhone SE (2022), das iPhone 13 sowie das 2022er-Modell, das iPhone 14.

Ein guter Zeitpunkt also, sich endlich mit einem der besten iPhones zum schmalen Taler auszustatten, oder? Goldrichtig gedacht, allerdings will die Wahl trotzdem gut überlegt sein. Klar, beim iPhone SE (2022) sind die Ausgaben mickrig, das Design ist allerdings schon fast altbacken und sicher nicht mehr jedermanns Geschmack. Das iPhone 14 hingegen ... hat es preislich in sich, bietet im Gegenzug aber auch aktuelle Leistung. Und trotzdem würde ich dir dringlichst vom Kauf des 14er-Modells abraten und stattdessen für das iPhone 13 eine dicke Empfehlung aussprechen.

Warum? Na zunächst einmal sparst du ordentlich Geld, wo das iPhone 13 doch schon länger auf dem Markt ist und dementsprechende Preisverfälle hinter sich hat. Zum Anderen sind die Leistungsunterschiede tatsächlich nicht den Aufpreis wert, den ein iPhone 14 mit sich bringt. Wenn es dir hingegen wirklich um die Langlebigkeit geht und du Bammel hast, dass dein iPhone 13 womöglich frühzeitig wieder die Biege machen könnte, würde ich dir die paar zusätzlichen Euro Investment ans Herz legen und dich direkt mit dem iPhone 15 ausstatten.

Das iPhone 14 ist irgendo dazwischen ... und macht sich mit dieser Position eher unbeliebt. Es ist eben weitestgehend ein iPhone 13, nur ist letztgenanntes inzwischen deutlich billiger. Das Design ist identisch, die Kamera ebenfalls (zumindest beinahe) und auch die Chipsätze machen den Braten jetzt nicht gerade fett. Im direkten Vergleich wird klar: Mit dem Standard-iPhone 14 hat sich Apple retrospektiv nicht gerade den größten Gefallen getan.

Und so gilt auch zum Zeitpunkt der Erstellung, dass du das iPhone 14 zwar hier und da mit gutem Rabatt erbeuten kannst, das iPhone 13 aber zumeist eben noch ein paar Euro weniger auf dem Preisschild stehen hat. Und je größer der Unterschied, desto attraktiver wird das 2021er-Modell schlussendlich.

iPhone 13

Schon ab 589 Euro bei Idealo zu finden! Nach der Veröffentlichung des iPhone 15 bieten auch immer mehr Händler in Deutschland rund um den Black Friday grandiose Angebote für das grandiose iPhone 13 von Apple an. Und auch bei Apple kannst du in den nächsten Tagen dabei ordentlich sparen, vor allem wenn du noch ein Altgerät in Inzahlungsnahme gibst und so Nachlass für deine Neuanschaffung erhältst.

Und wenn es dir ums Langzeitversprechen und pure Power geht, dann ist jeder Euro in die aktuellsten Modelle bestens investiert. Nach Langem hin und her hab ich mich beispielsweise schlussendlich für das aktuellste Standard-iPhone, das iPhone 15, entschieden und kann dir infolge meine ersten knapp 60 Tage damit versichern, dass du hier jeden einzelnen Cent gewinnbringend investierst.

Für unter 1.000 Euro erhältst du bereits die 128-GB-Variante, inklusive schicker Dynamic-Island, Kamera- sowie Chip-Upgrade, ansprechenden Farboptionen und mindestens 5 Jahre Support als Apple-Versprechen on top. Das ist nur wenig mehr als das iPhone 14 zum Teil noch immer kostet, der Unterschied in Sachen Preis-Leistung könnte aber nicht größer sein.

Summa Summarum ist die Entscheidung also gar nicht so schwer: Willst du aktuelle Hardware und eine sorgenfreie Zukunft, investiere etwas mehr und gönn dir eines der aktuellsten Apple-Smartphones. Bist du auf der Suche nach einem echten Schnäppchen und in puncto Design, Hardware und Co. nicht der anspruchsvollste Kunde? Dann könnte auch heute noch das SE (2022) etwas für dich sein. Willst du einen gelungenen Mix aus Preis und Leistung? Dann greif zum iPhone 13. Zumindest bei den Standardmodellen ist das iPhone 14 nämlich auch 2023 eher das schwarze Schaf der Apple-Smartphones ... und falls du nicht gerade das Hammerangebot schlechthin vor die Nase gestellt bekommst, solltest du dich im November lieber noch ein wenig weiter umsehen.