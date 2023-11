Durchgesickerte Benchmarks deuten auf ein Powerhouse! – Das Galaxy S24 Ultra scheint mit dem iPhone 15 Pro mindestens auf Augenhöhe

Die Samsung Galaxy S24-Reihe soll im Januar nächsten Jahres auf den Markt kommen, und wir erfahren allmählich mehr darüber, wie leistungsstark diese neuen Smartphones wirklich sein könnten.

Wie SamMobile klargestellt hat, zeigen die Geekbench-Listen für die koreanischen Varianten des Galaxy S24 und des Galaxy S24 Ultra beeindruckende Benchmark-Ergebnisse für beide Handys, wobei letzteres anscheinend mit Apples iPhone 15 Pro Max mithalten kann.

Demnach erreicht Samsungs nächstes Flaggschiff, das aller Voraussicht nach von Qualcomms neu angekündigtem Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz angetrieben wird, einen Single-Core Score von 2.214 und ein Multi-Core-Ergebnis von 6.744.

Zum Vergleich: In unseren Tests (der englischen TechRadar-Kollegen) erreichte das iPhone 15 Pro Max Benchmark-Ergebnisse von 2.935 bzw. 7.207, während das Samsung Galaxy S23 Ultra 2.011 bzw. 5.365 erreichte.

Für Laien sei damit folgendes gesagt: Die Zahlen des S24 Ultra toppen noch einmal die bisher bekannten Samsung-Leistungsmaßstäbe und sichern schon jetzt ein noch schnelleres Smartphone zu, was seinem ohnehin schon leistungsstarken Vorgängermodell den Rang ablaufen könnte – verwunderlich ist das entlang des neuen Chipsets zwar kaum, die Bestätigung der frohen Kunde aber allemal erfreulich.

Das iPhone 15 Pro Max wird Spiele wie Resident Evil: Village in Konsolenqualität bereithalten. Kann das Samsung-Flaggschiff das auch? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple's neuestes Flaggschiff, das iPhone 15 Pro Max, scheint in Bezug auf die Leistung nach wie vor (leicht) die Nase vorn zu haben. Dennoch dürften die realen Leistungsunterschiede zwischen dem Galaxy S24 Ultra und dem iPhone 15 Pro Max vernachlässigbar sein (beide erzielen immerhin beeindruckende Multi-Core-Werte von 6.744 und 7.207, was für sich genommen schon sehr vielversprechend ist).

Aber auch für das normale Galaxy S24 gibt es positive Nachrichten: Laut der Geekbench-Einträge erreicht das Basismodell von Samsung beeindruckende Werte mit einem Single-Core-Wert von 2.051 und einem Multi-Core-Wert von 6.204. In unseren eigenen Tests erzielte das Samsung Galaxy S23 Benchmark-Ergebnisse von 1.855 und 4.903, daher ist auch von diesem Gerät eine Leistungssteigerung zu erwarten.

Es ist jedoch zu beachten, dass Samsung voraussichtlich verschiedene Chipsätze in der Galaxy S24-Reihe einsetzen wird. Es wird erwartet, dass alle Galaxy S24 Ultra-Modelle, unabhängig von der Region, den Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz von Qualcomm verwenden werden. Gerüchten zufolge könnten jedoch bestimmte Standardmodelle des Galaxy S24, insbesondere die in Europa verkauften Modelle, mit Samsungs eigenen Exynos 2400-Chipsätzen ausgestattet sein ... eine Änderung, die man dringlichst im Hinterkopf behalten sollte.

Warum? Na, weil die Exynos-Chipsätze von Samsung zwar leistungsstark sind, aber auch dafür bekannt, etwas schwächer als ihre Qualcomm-Pendants zu sein. Das wiederum bedeutet, dass die Regionen, die die Exynos-Variante des Galaxy S24 erhalten, möglicherweise Anfang nächsten Jahres mit einer etwas weniger leistungsstarken Version des Geräts auskommen müssen – Mist!

Standardmodell, Standard-Upgrade?

Das Samsung Galaxy S24 könnte in Deutschland wohl etwas schwach auf der Brust erscheinen (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Die Galaxy S24-Reihe verspricht aber auch darüber hinaus einige interessante Design- und Spezifikationsänderungen im Vergleich zu ihren Vorgängern.

Das Standardmodell wird demnach voraussichtlich flachere Seiten und dünnere Ränder aufweisen, was das Erscheinungsbild insgesamt ansprechender gestalten dürfte. Das Display könnte obendrein aber auch etwas höher wie schmaler sein, mit einer Größe von 6,17 Zoll im Vergleich zu den 6,1 Zoll des Galaxy S23. On top deuten durchgesickerte Renderings darauf hin, dass diese Designänderungen auch für ungeübte Augen gut sichtbar sein werden – Nice!

Es wird aber auch gemunkelt, dass die Anordnung der drei rückseitigen Kameras des Galaxy S24 wohl jener des Galaxy S23 ähneln wird. Die Kameras selbst könnten leider ebenfalls unverändert bleiben, und so einmal mehr ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv mit f/2,4-Blende und 3-fach optischem Zoom umfassen. Vielleicht aber auch nur halb so schlimm, wo die Kameraqualität in den letzten Jahren doch bereits phänomenal war.

In Bezug auf die Farboptionen gibt es hingegen Informationen von einem bekannten Samsung-Leaker, Ross Young. Er behauptet, dass das Galaxy S24 und das Samsung Galaxy S24 Ultra in vier Farben erhältlich sein werden: Schwarz, Grau, Violett und Gelb. Dabei ist wahrscheinlich, dass Samsung über seine eigene Website einmal mehr zusätzliche Farboptionen anbieten wird, aber bisher gibt es keine genauen Details darüber, welche Farben das schlussendlich sein könnten. Ein bisschen Überraschung muss ja auch noch sein, oder?

Alles in allem sind die Erwartungen damit nach wie vor sehr hoch, was die Galaxy S24-Reihe angeht. Und auch die eingeleiteten Designänderungen und Spezifikationen deuten darauf hin, dass Samsung sein Flaggschiff-Smartphone-Portfolio wieder einmal verbessert sowie erweitert hat. Bleibt schlussendlich nur die Frage, ob die Anpassungen reichen, um Anfang 2024 dann auch wieder Apple und Co. gefährlich zu werden ...