Samsung Galaxy S23: Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Samsungs mit Spannung erwartetes Flaggschiff, das Samsung Galaxy S23, ist da, und es erfüllt so gut wie alle geleakten Informationen, die es darüber gibt.

Wie erwartet, haben sowohl das Galaxy S23 als auch das Galaxy S23 Plus den Rahmen um die Kameras. Bei Samsungs neuesten Smartphones, der S23-Serie, ist das erhöhte Metallstück, das das Kamerafeld umgibt, verschwunden. Dieser cleanere Look lässt dieses 6,1-Zoll-Smartphone und sein größeres Geschwistermodell mit 6,6 Zoll ähnlicher aussehen wie den Rest der Smartphone-Palette. Mehr über diese Smartphones erfährst du in unseren Testberichten zum Samsung Galaxy S23 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und zum Samsung Galaxy S23 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Das Besondere am Samsung Galaxy S23 ist jedoch nicht so sehr das überarbeitete Äußere, sondern vielmehr das, was jetzt in ihm steckt. Alle drei neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung sind mit der neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy ausgestattet.

Hinter diesem schicken Namen verbirgt sich eine kleine Besonderheit in diesen Android 13-Handys: Alle mobilen CPUs sind auf die branchenführenden 3,36 GHz übertaktet. Brauchst du so viel Leistung in einem Smartphone, vor allem, wenn die aktuellen und früheren Generationen der mobilen CPUs von Qualcomm und Apple bereits mehr Leistung bieten, als die meisten Smartphones nutzen können? Es ist denkbar, dass die zusätzliche Leistung für bessere 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde, flüssigere Spiele und leistungsfähigere CPU-intensive Operationen wie 8K-Videobearbeitung sorgen könnte.

In meinem kurzen Testzeitraum hatte ich keine Zeit, diese Leistung zu testen oder zu vergleichen. Dennoch ist diese CPU das Herzstück der Samsung Galaxy S23-Reihe, zu der das Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra gehören.

Samsung Galaxy S23 Plus (im Vordergrund) und das Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Anstatt die beeindruckende Kameraanordnung des Samsung Galaxy S22 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) und den 1080MP-Sensor in die neue Galaxy S23-Reihe zu übernehmen, während das neue S23 Ultra einen 200MP-Sensor erhält, hat sich Samsung dafür entschieden, die Kameraanordnung des S23 weitgehend unverändert zu lassen. Sie besteht nach wie vor aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 10-MP-Kamera mit optischem 3fach-Zoom und optischer Stabilisierung. Die Frontkamera hat jetzt 12 MP anstelle der 40 MP, mit denen du 10-MP-Fotos mit 4-in-1-Pixeln aufnehmen kannst. Samsung behauptet, dass die bessere Fotografie vor allem auf die Leistung der verbesserten CPU und die leistungsfähigeren KI-Funktionen zurückzuführen ist.

Auch wenn es kein endgültiger Test ist, war ich von der Leistung der Kamera beeindruckt.

Wie bei den Kameras hat Samsung auch am 6,1-Zoll-Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Display nicht viel herumgepfuscht. Darunter befindet sich immer noch ein Ultraschall-Fingerabdruckleser und die Selfie-Kamera befindet sich an der Oberseite. Das Display strahlt nach wie vor hell und farbenfroh. Samsung hat die adaptive Bildwiederholfrequenz verbessert, so dass sie jetzt bis auf 1 Hz heruntergeht und immer noch auf butterweiche 120 Hz ansteigt.

Das Samsung Galaxy S23 ist in den meisten Belangen ein Duplikat des größeren Galaxy S23 Plus. Aber es gibt einige wichtige Unterschiede.

Samsung hat die Abmessungen seit dem S22 praktisch unverändert gelassen, aber das Galaxy S23 ist nicht nur kleiner als das S23 Plus.

Im Inneren des schönen Gorilla Glass Victus 2 (gebürstete Rückseite, glänzende Vorderseite) und des Armor Aluminum Gehäuses befindet sich der Qualcomm Chip von Samsung, aber nur die Hälfte des Basisspeichers (128 GB zum Start) und ein kleinerer Akku. Immerhin ist der 3.900-mAh-Akku 200 mAh größer als der des Galaxy S22. Außerdem fehlen dem S23 das verbesserte Kühlsystem des Plus und UWB (Ultra-Wideband).

So wie es aussieht, ist das S23 kein Flaggschiff, das man unbedingt haben muss, aber es könnte für jemanden, der auf den Samsung Galaxy-Zug aufspringen möchte, genau der richtige Preis, die richtige Größe und mehr als genug Leistung und Kamerafunktionen sein.

Ich halte mich mit einem endgültigen Urteil zurück, bis der vollständige Testbericht vorliegt.

Samsung Galaxy S23: Preis und Verfügbarkeit

Beginnt bei 949 €

Gleicher Preis wie im letzten Jahr

Würden wir uns mehr Verbesserungen wünschen?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Preise RAM / Speicher US-Dollar Euro 8/256GB $799.99 949 € 8/512GB $849 1.009 €

Samsung hat das Samsung Galaxy S23 (zusammen mit dem Galaxy S23 Plus und dem Galaxy S23 Ultra) am 1. Februar vorgestellt. Das Gerät kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 17. Februar ausgeliefert.

Mit einem Preis von 949 € erhöht sich der Preis des Galaxy S23 Plus im Vergleich zum letzten Jahr um 100 €. In Anbetracht des neuen Designs, der verbesserten Materialien und des leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 scheint das allerdings fair zu sein. Andererseits könntest du dich angesichts des größeren (und teureren) Galaxy S23 Plus fragen, warum du dich nicht für den zusätzlichen Speicherplatz und das größere Display entschieden hast.

Das Galaxy 23 Ultra könnte dir sogar den Kopf verdrehen, denn es bietet mehr Speicher (12 GB), die Möglichkeit, bis zu 1 TB zu speichern, und einen 200-MP-Bildsensor.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Specs

Das Samsung Galaxy S23 gibt es in zwei Speichervarianten, 128GB und 256GB, beide werden mit 8GM RAM ausgestattet sein.

Swipe to scroll horizontally Die technischen Daten des Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 128 GB Samsung Galaxy S23 256 GB Preis: 949 € 1.009 € Abmessungen: 70,86 x 146,3 x 7,62 mm 70,86 x 146,3 x 7,62 mm Gewicht: 168g 168g OS: Android 13 Android 13 Screen: 6,1 Zoll 6,1 Zoll Auflösung: 2316 x 1080 Pixel 2316 x 1080 Pixel CPU: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB 8GB Speicher: 128GB 256GB Akku: 3,900 mAh 3.900 mAh Kameras: 50MP Weitwinkel, 12MP Ultraweitwinkel, 10MP Teleobjektiv 50MP Weitwinkel, 12MP Ultraweitwinkel, 10MP Teleobjektiv Frontkamera: 12MP 12MP

Die Samsung Galaxy S23-Reihe. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Design

Der Rahmen ist verschwunden und ein cleaner Look ist da

Hervorragende Optik, Haptik und Materialien

Schönes Gorilla Glass-Update

Obwohl Samsung die charakteristische Kontur, die Insel aus erhabenem Metall, die das Kamerafeld des S22 umgab, weggelassen hat, hat es die meisten anderen Elemente unverändert gelassen.

Ohne die Kontur schweben die drei rückwärtigen Kameras des Galaxy S23 an der oberen linken Seite der 6,1 Zoll großen Rückseite aus gebürstetem Gorilla Glass Victus 2. Die Vorderseite besteht ebenfalls aus Gorilla Glass Victus 2, ist aber glänzend und nicht gebürstet.

Es ist ein vertrauter und eleganter Look, der mir gefällt.

Mit 70,86 x 146,3 x 7,62 mm hat das Galaxy S23 im Wesentlichen die gleiche Größe und das gleiche Gewicht (168 g). Es ist ein schönes, leichtes Smartphone, das dank des leicht gebogenen Metallbandes, das das Gerät umschließt, gut in meiner Hand liegt. Es ist kein Zufall, dass das Samsung Galaxy S23 fast genau die gleiche Größe hat wie mein iPhone 14 Pro.

Es gibt noch ein paar andere kleine strukturelle Anpassungen, wie z. B. die Power- und Lautstärketasten, die etwas nach unten gewandert sind, und die Antennenbänder, die sich ein wenig verschieben.

Die Unterseite des Smartphones sieht fast genauso aus wie die des S22, mit einem zentrierten USB-C-Anschluss, Mikrofonöffnungen, einem Lautsprechergrill und, ja, einem physischen SIM-Slot.

Zum ersten Mal sind einige äußere Teile des Geräts zum Teil aus recycelten Materialien gefertigt, darunter die Lautstärke- und Einschalttasten und das Lautsprechergitter ganz oben auf dem Display. Außerdem enthält das Gorilla Glass Victus 2 recyceltes Glas und auch die Verpackung des Smartphones besteht zum Teil aus recycelten Materialien. Sogar die Kunststoffabdeckung, die du vom Bildschirm abziehst, ist teilweise recycelt.

Es gibt auch eine schöne Auswahl an Farben, aus der du wählen kannst. Ich habe Cream, Phantom Black, Lavender und Green gesehen. Es wird weitere exklusive Farben geben, wie Rot, die nur über Samsung.com erhältlich sind.

Alle Galaxy S23-Geräte haben die Schutzklasse IP68, was bedeutet, dass ihnen ein Sturz in Wasser und Staub nichts anhaben kann.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 (links) und Samsung Galaxy S23 Plus (rechts) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Der obere Rand des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Der untere Rand des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Die Seite des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Display

Da das Galaxy S23 und das S23 Plus fast genau dasselbe Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Display haben, übertrifft das S23 das S23 Plus-Modell bei den Pixeln pro Zoll: 425ppi vs. 393ppi

Der 6,1-Zoll-Bildschirm des Samsung Galaxy S23 Plus ist flach und hat den kleinsten schwarzen Rahmen. Außerdem ist er groß, hell (max. 1.750 nits) und reaktionsschnell. Die standardmäßig eingestellte adaptive Bildwiederholrate passt die Bildschirmbildwiederholung an deine Aktivität (oder den Mangel daran) bis auf 1 Hz an. In den YouTube-Videos, die ich abgespielt habe, konnte ich flüssige Scrollbewegungen und Action feststellen. Das Smartphone unterstützt auch 240Hz Touch-Sampling für eine schnelle Reaktion bei Spielen. Auch das konnte ich nicht testen.

Das Display des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ich habe versucht, die adaptive Bildwiederholrate in den Einstellungen zu deaktivieren (sie ist standardmäßig aktiviert) und habe festgestellt, dass der Bildlauf anders ist. Nicht schlecht, aber nicht ganz so flüssig.

Das adaptive Helligkeitssystem des Smartphones umfasst jetzt mehr Schritte, um sich an deine verschiedenen Sichtumgebungen anzupassen. Das war in meinem kurzen Test kaum zu bemerken.

Samsung Galaxy S23 Display-Einstellungen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Kameras

Samsung Galaxy S23 Kamerafeld (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Zuerst dachte ich, dass die Linsen der Dreifach-Kamera größer sind als die des Galaxy S22, aber ich glaube, das war eine optische Täuschung, die durch das Entfernen des hervorstehenden Metallrahmens um sie herum entstanden ist.

Die Linsen scheinen fast genau die gleichen zu sein wie die des S22. Ich wünschte, Samsung hätte sich entschlossen, das erstaunliche Kamerasystem des Galaxy S22 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) in die Basisversion des S23 zu übernehmen, aber das ist nicht möglich.

Wenigstens werden sie alle von einem neuen Bildprozessor auf dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 unterstützt.

Die drei Hauptkameras auf der Rückseite sind:

50MP (OIS), f1.8 weit

12MP, f2,2 ultraweit

10MP(OIS), f2.4 Teleobjektiv (3X)

In meiner kurzen Erfahrung mit diesen Kameras war ich mit dem Ergebnis zufrieden.

Ich habe mit jedem Objektiv Fotos von einem Studio gemacht, darunter Pflanzen, künstliche Blumen, Bücher und mich selbst.

Die Fotos sahen alle gut, klar und farbgetreu aus. Der Detailreichtum war bei allen gut. Die meisten deiner Fotos machst du mit der 50-MP-Weitwinkel-Hauptkamera, die im Wesentlichen 12-MP-Fotos mit 4-zu-1-Pixelbinning aufnimmt. Du kannst auch den 50-MP-Modus wählen, der etwas langsamer ist, aber dann siehst du auf jedem Foto viel mehr Details.

Die Kameraleistung war identisch mit der des Galaxy S23 Plus.

Image 1 of 6 Die Selfie-Kamera des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future) Die Ultrawide-Kamera des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Die Weitwinkelkamera des Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Das Samsung Galaxy S23 3X Teleobjektiv (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus Selfie-Kamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung verspricht eine verbesserte Nachtfotografie. Um die Leistung bei schwachem Licht zu testen, habe ich einige Fotos von Plastikzitronen unter einer schweren Decke gemacht. Das Ergebnis war besser als ich erwartet hatte.

Auf der Vorderseite befindet sich eine neue 12-MP-Kamera. Das ist eine Änderung gegenüber der 40-MP-Selfie-Kamera, die automatisch im 10-MP-Modus mit 4-zu-1-Pixelbinning fotografierte. Ich habe gute Selfies im normalen und im Porträtmodus gemacht.

Samsung Galaxy S23: Performance und Audio

Versprechen von branchenführender Leistung

Die ersten Interaktionen verliefen reibungslos und schwungvoll

Das Samsung Galaxy S23 Plus (und alle S23-Geräte) laufen mit der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, einer maßgeschneiderten Version der Standard-Mobil-CPU, die auf 3,36 GHz übertaktet ist.

Natürlich konnte ich das Smartphone keinem Benchmark unterziehen, um diese Zahl zu überprüfen. Trotzdem kann ich sagen, dass das Smartphone gut reagiert hat. Ich freue mich auf weitere Tests.

Um einen Eindruck von den Audiofähigkeiten des S23 zu bekommen, habe ich ein Youtube-Video mit dem neuen Dungeons and Dragons-Trailer abgespielt, der übrigens sehr unterhaltsam aussieht. Es war lauter als erwartet (alle drehten sich um und sahen mich an). Ich habe die Lautstärke etwas heruntergedreht und war beeindruckt von dem Stereoton. Dolby Atmos, das du über die Einstellungen hinzufügen kannst, hat die Lebendigkeit und Klarheit noch ein bisschen erhöht.

Die gesamte Galaxy S23-Reihe ist 5G-fähig. Ich habe nicht versucht, einen Anruf zu tätigen.

Eine Sache, die Samsung derzeit nicht anpreist, ist eine Satellitenverbindung. Angesichts des aktuellen Wettbewerbsumfelds ist das ein wenig überraschend. Apple hat zum Beispiel mit der iPhone 14-Reihe den Notruf über Satellit (Öffnet sich in einem neuen Tab) eingeführt und Qualcomm hat gezeigt, wie ein mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattetes Demo-Gerät Texte über Satellit senden und empfangen (Öffnet sich in einem neuen Tab) kann.

Sowohl das S23 als auch das S23 Plus sind mit dem Snapdragon 8 Gen 2 und dem X70 5G-Modem ausgestattet, das laut Qualcomm ebenfalls für die Satellitenkommunikation geeignet ist.

Samsung schweigt sich jedoch bisher über diese Fähigkeiten der Galaxy S23-Reihe aus. Vielleicht wird es im Laufe des Jahres mit einem Software-Update und der Unterstützung von Netzbetreibern möglich sein.

Ein Video auf dem Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Software

Die gesamte Samsung Galaxy S23-Reihe wird mit Android 13 und der OneUI 5.1 ausgeliefert. Samsung verspricht vier Generationen von Betriebssystem-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheits-Upgrades.

Insgesamt ist das Software-Erlebnis sehr vertraut und praktisch unverändert gegenüber der S22-Reihe. Allerdings hat Samsung eine Reihe neuer Softwarefunktionen eingeführt, die ich nicht testen konnte, darunter bessere Samsung Notes (Co-Create-Funktionen), Co-Watching in Google Meet und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Letztere ermöglichen es, dein S23 in den Wartungsmodus zu versetzen, damit all deine Daten geschützt sind, während jemand an deinem Smartphone arbeitet.

Samsung Galaxy S23 (links) und Samsung Galaxy S23 Plus (rechts) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Akkulaufzeit

Mit dem Samsung Galaxy S23 bekommst du einen ordentlichen 3.900-mAh-Akku, der 200 mAh größer ist als der des Galaxy S22. Wie sich das in der Praxis auswirkt, kann ich nicht sagen, aber man kann davon ausgehen, dass die Akkulaufzeit bei regelmäßiger Nutzung einen ganzen Tag beträgt. Ich bin gespannt, wie die zusätzlichen mAH und der effizientere 4-Nanometer-Snapdragon 8 Gen 2 zusammenwirken, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Das Smartphone unterstützt kabelgebundenes Super Fast Charging, schnelles kabelloses Laden und kabelloses PowerShare, wenn du dein Galaxy Buds Pros oder ein anderes Galaxy S22 oder S23 über die Rückseite des neuen Geräts aufladen möchtest. Ich konnte keine dieser Funktionen testen.

Samsung Galaxy S23 mit dem Rest des Lineups dahinter. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alles in allem ist das Samsung Galaxy S23 ein solides und attraktives Upgrade. Ein mögliches Highlight ist die neue mobile CPU, die eine bessere Leistung und verbesserte Fotografie bietet.

Es ist kein Gerät, das man unbedingt haben muss, aber ich denke, dass es trotzdem eine Chance hat, in unsere Liste der besten Smartphones des Jahres aufgenommen zu werden.