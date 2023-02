Unser erstes Fazit ist, dass Samsung das Aussehen verfeinert und sich auf die Leistung konzentriert hat und vielleicht einen Sieger in Sachen großer Bildschirme in den Händen hält.

Samsung Galaxy S23 Plus: Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen über den Verlust des Rahmens auf dem neuen Samsung Galaxy S23 Plus. Bei Samsungs neuestem Mobiltelefon, der S23-Serie, ist das erhabene Metallstück, das die Kamera umgibt, verschwunden. Dieser sauberere Look gefällt mir, aber ich befürchte auch, dass dieses 6,6-Zoll-Smartphone und sein kleineres Schwestermodell (das Galaxy S23) ihren unverwechselbaren Look verloren haben und sich damit nicht mehr von der Masse der Smartphones unterscheiden.

Das Samsung Galaxy S23 Plus besticht jedoch weniger durch sein aufgeräumtes Äußeres als vielmehr durch sein Inneres. Alle drei neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung sind mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor ausgestattet. Besser gesagt, sie verfügen über eine spezielle Version dieses SoCs, die Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy genannt wird.

Das ist ein schicker, maßgeschneiderter Name, der eine kleine Besonderheit dieser Android 13-Handys beschreibt: Alle mobilen CPUs sind auf die branchenführenden 3,6 GHz übertaktet. Die meisten mobilen CPUs, darunter Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 und Apples beeindruckender A16 Bionic in der iPhone 14 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Reihe, sind für die meisten Nutzer ausreichend schnell. Aber das Extra an Leistung, das Samsung und Qualcomm aus dem 8 Gen 2 herausgeholt haben, könnte bessere 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde, flüssigere Spiele und leistungsfähigere CPU-intensive Operationen wie 8K-Videobearbeitung bedeuten.

Wie du in diesem Test sehen wirst, hatte ich allerdings nicht genug Zeit, um diese Leistung wirklich zu testen (geschweige denn einen Benchmark durchzuführen). Dennoch ist diese CPU das Herzstück der Samsung Galaxy S23-Reihe, zu der das Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra gehören.

Samsung Galaxy S23 Plus (im Vordergrund) und das Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dieser Prozessor ist wichtig, wenn du dir die weitgehend unveränderte Kameraausstattung ansiehst. Es handelt sich nach wie vor um eine 50-MP-Weitwinkelkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Kamera mit optischem 3fach-Zoom und optischer Stabilisierung. Die Frontkamera hat jetzt 12 MP anstelle der 40 MP, mit denen du 10-MP-Fotos mit 4-in-1-Pixeln aufnehmen kannst. Samsung verspricht bessere Fotos, vor allem dank der verbesserten CPU und ihrer leistungsfähigeren KI-Funktionen. Kurz gesagt, und selbst in unserer begrenzten Test-Zeit haben sich diese Versprechen bewahrheitet.

Samsung hat beim 6,6 Zoll großen Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Display glücklicherweise alles beim Alten belassen. Es gibt immer noch einen Ultraschall-Fingerabdruckleser an der Unterseite und die Selfie-Kamera sitzt immer noch an der Oberseite. Alles sieht nach wie vor hell und farbenfroh aus. Samsung hat die adaptive Bildwiederholfrequenz verbessert, sodass sie jetzt bis auf 1 Hz heruntergeht und immer noch auf butterweiche 120 Hz ansteigt.

Auch wenn das Samsung Galaxy S23 Plus praktisch ein Duplikat des Galaxy S23 ist, gibt es offensichtliche (Größe) und entscheidende Unterschiede.

Samsung hat die Abmessungen seit dem Galaxy S22 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) praktisch unverändert gelassen, aber im Vergleich zum S23 ist das Samsung Galaxy S23 Plus ein größeres Smartphone, das sich solider anfühlt und überhaupt nicht unangenehm in der Hand liegt. Das größere Gorilla Glass Victus 2 und das Armor Aluminium Gehäuse lassen Platz für einen größeren 4.700 mAh Akku (200 mAh mehr als beim Galaxy S22 Plus) und eine größere Kühlung. Während sowohl das S23 als auch das 23 Plus mit 8 GB RAM ausgestattet sind, beginnt das Galaxy S23 Plus mit 256 GB Speicherplatz und kann auf bis zu 512 GB erweitert werden. Das Standard-Galaxy S23 beginnt mit nur 128 GB Speicherplatz und ist auf 256 GB erweiterbar. Das Galaxy S23 Plus für 1.199 € (250 Euro mehr als das Galaxy S23) bietet zusätzlich UWB (Ultrabreitband), das zur präzisen Ortung des Smartphones und anderer verbundener Geräte genutzt werden kann (man denke nur an Apples UWB und Wo ist?).

Es ist ein Smartphone, bei dem kein einziges Element als Grund für ein Upgrade vom Galaxy S22 Plus heraussticht. Es könnte jedoch eine überzeugende Wahl für diejenigen sein, die in die Galaxy-Reihe einsteigen wollen, die das zu kleine Galaxy S23 ablehnen und das leistungsstarke Galaxy S23 Ultra zu teuer und überladen finden.

Ich werde aber mehr wissen, wenn ich die Gelegenheit habe, das Produkt ausführlich zu testen.

Samsung Galaxy S23 Plus: Preis und Verfügbarkeit

Beginnt bei 1.199 €

Du bekommst mehr Speicherplatz für dein Geld

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Plus Preise RAM / Speicher US-Dollar Euro 8/256GB $999.99 1.199 € 8/512GB $1,049 1.319 €

Samsung hat das Samsung Galaxy S23 Plus (zusammen mit dem Galaxy S23 und dem Galaxy S23 Ultra) am 1. Februar vorgestellt. Das Gerät kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 17. Februar ausgeliefert.

Der Preis des Galaxy S23 Plus erhöht sich mit 1.199 € gegenüber dem letzten Jahr. Allerdings bekommst du jetzt den doppelten Speicherplatz, nämlich 256 GB, für 100 € Aufpreis. Das S23 Plus hat eine maximale Speicherkapazität von 512 GB und 8 GB RAM in beiden Modellen. Das Galaxy 23 Ultra bietet 12 GB Speicher und bis zu 1 TB Speicherplatz.

Samsung Galaxy S23 Plus in Weiß (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Specs

Das Samsung Galaxy S23 Plus gibt es in zwei Speichervarianten, 256GB und 512GB, beide werden mit 8GM RAM ausgestattet sein.

Swipe to scroll horizontally Die technischen Daten des Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Samsung Galaxy S23 Plus 512 GB Preis: 1.199 € 1.319 € Abmessungen: 76,2 x 157,73 x 7,62 mm 76,2 x 157,73 x 7,62 mm Gewicht: 195,9g 195,9g OS: Android 13 Android 13 Screen: 6,6 Zoll 6,6 Zoll Auflösung: 2316 x 1080 Pixel 2316 x 1080 Pixel CPU: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB 8GB Speicher: 256GB 512GB Akku: 4700 mAh 4700 mAh Kamera: 50MP Weitwinkel, 12MP Ultraweitwinkel, 10MP Telefoto 50MP Weitwinkel, 12MP Ultraweitwinkel, 10MP Telefoto Frontkamera: 12MP 12MP

Die Samsung Galaxy S23-Reihe. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Design

Änderungen am Design machen es cleaner und einfacher

Hervorragende Optik, Haptik und Materialien

Schönes Gorilla-Glas-Update

Samsung hat sich bei der Galaxy S23-Reihe relativ zurückhaltend gezeigt und eine Handvoll Designänderungen vorgenommen, mit denen sie sich ein oder zwei Schritte von der Tradition der Galaxy-Reihe entfernen.

Für das 6,6 Zoll große Galaxy S23 Plus (und das Galaxy S23) bedeutet dies, dass der ikonische Umriss um das Kamerafeld entfernt wurde. Alle drei Linsen befinden sich jetzt in der Nähe der oberen linken Seite der Rückseite des Smartphones aus gebürstetem Gorilla Victus 2 Glas (das Display ist ebenfalls aus glänzendem Victus 2 Glas).

Der Look ist sehr clean, aber das Smartphone ist nicht mehr ganz so offensichtlich Teil der Samsung-Linie. Um Verwechslungen zu vermeiden, hat Samsung seinen Namen prominent auf der Rückseite platziert.

Obwohl das Stück Armor Aluminum, das den Rahmen bildet, entfernt wurde, sind die meisten Abmessungen des Galaxy S23 Plus fast genau die gleichen wie die des Galaxy S22 Plus. Das 76,2 x 157,73 x 7,62 mm große und 195 g schwere Gerät lag fast perfekt in meiner Hand. Das geschwungene Band aus Metall, das das Gerät umgibt, fühlt sich cool und angenehm an. Es ist etwas größer als mein iPhone 14 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber auch etwas kleiner als das 6,7 Zoll große iPhone 14 Pro Max (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Mir sind noch ein paar andere Designänderungen aufgefallen, wie z. B. die Power- und Lautstärketasten, die an den Rand des Geräts gewandert sind (vielleicht sind sie so leichter zu erreichen) und die Neupositionierung einiger Antennenbänder. Auch die Löcher im Lautsprechergrill an der Unterkante, die sich neben dem USB-C-Anschluss, den Mikrofonöffnungen und dem SIM-Slot befinden, sind etwas größer.

Zum ersten Mal sind einige äußere Teile des Geräts aus recycelten Materialien gefertigt, darunter die Lautstärke- und Einschalttasten und das Lautsprechergitter ganz oben auf dem Display. Außerdem enthält Gorilla Glass Victus recyceltes Glas und auch die Verpackung des Smartphones besteht zum Teil aus recycelten Materialien. Sogar die Kunststofffolie, die du vom Bildschirm abziehst, ist teilweise recycelt.

Es gibt auch eine schöne Auswahl an Farben, aus der du wählen kannst. Ich habe Cream, Phantom Black, Lavender und Green gesehen. Es wird weitere exklusive Farben geben, wie Rot, die nur über Samsung.de (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich sind.

Alle Galaxy S23-Geräte haben die Schutzklasse IP68, was bedeutet, dass ihnen ein Sturz in Wasser und Staub nichts anhaben kann.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 Plus Gorilla Glass Victus 2 Rückseite (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus Screen (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus Unterseite (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus Seitansicht (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Display

Wie die meisten anderen Aspekte der Galaxy S23-Reihe hat sich auch das Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Display seit der S22-Serie kaum verändert.

Der 6,6-Zoll-Bildschirm des Samsung Galaxy S23 Plus ist groß, hell und reaktionsschnell. Die standardmäßig eingestellte adaptive Aktualisierungsrate passt die Bildschirmaktualisierung an deine Aktivität (oder Untätigkeit) bis auf 1 Hz an. Meiner begrenzten Erfahrung nach bedeutet das: flüssige Scrollbewegungen und Action in den YouTube-Videos, die ich abgespielt habe.

Das Smartphone unterstützt auch 240Hz Touch-Sampling für eine schnelle Reaktion bei Spielen.

Ein Blick auf das Display des Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ich ging in die Einstellungen, um die adaptive Aktualisierung zu deaktivieren (und möglicherweise Akkulaufzeit zu sparen) und bemerkte, wie anders der Bildlauf aussah.

Es ist ein reaktionsschneller Screen, der keine Probleme hatte, das helle Licht für unsere Produktfotos zu übertreffen. Das liegt wahrscheinlich an der Spitzenhelligkeit von 1.750 nits. Normalerweise läuft der Bildschirm mit 1.200 nits.

Das adaptive Helligkeitssystem des Smartphones umfasst jetzt mehr Stufen, um sich an deine verschiedenen Sichtumgebungen anzupassen. Das war in meinem kurzen Test allerdings nur schwer zu beobachten.

Samsung Galaxy S23 Bildschirmeinstellungen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Kameras

Das Kamera-Feld des Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dank der Entfernung der hervorstehenden Metallkontur um das Kamerasystem sehen alle drei Linsen etwas größer aus, aber im Wesentlichen handelt es sich um das gleiche System, das ich auch beim Galaxy S22 vorgefunden habe. Die großen Unterschiede in der Bildaufnahmeleistung sind natürlich auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zurückzuführen, der die Kameras unterstützt.

Die drei Hauptkameras auf der Rückseite sind:

50MP (OIS), f1.8 weit

12MP, f2,2 ultraweit

10MP(OIS), f2.4 Teleobjektiv (3X)

Es ist schade, dass das Galaxy S23 und S23 Plus nicht die Kameraanordnung des Galaxy S22 Ultra mit seinem 108-MP-Sensor und dem erstaunlichen 100-fachen Space-Zoom übernommen haben. Dennoch ist diese Anordnung mit ihrem verbesserten Bildsensor und der Bildverarbeitung nicht zu verachten.

Ich habe eine Reihe von Fotos in einem Studio gemacht und dabei das Weitwinkel-, das Haupt- und das Teleobjektiv sowie den 30-fachen Space-Zoom ausprobiert. Die Leistung aller drei Objektive war gut. Ich hatte sogar den Eindruck, dass sie etwas besser sind als die Objektive, die ich auf dem Galaxy S22 und S22 Plus getestet habe.

Die Farbgenauigkeit und -schärfe waren hervorragend. Der 50-MP-Sensor macht standardmäßig Aufnahmen im 4,5-zu-1-Pixel-Binning-Modus. Ich habe auch einige 50-MP-Bilder ohne Pixel-Binning mit der Hauptkamera aufgenommen. Die Aufnahme und die Verarbeitung waren langsamer als ich erwartet hatte, aber das ist nicht der Modus, den die meisten Leute verwenden werden. Ich muss sagen, dass ich bei diesen 50-MP-Bildern mit dem Pinch- und Zoom-Modus einen hohen Detailgrad erreichen konnte.

Image 1 of 6 Samsung Galaxy S23 Plus Hauptkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus Telephoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 10X Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 20X Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 30X Space-Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus Selfie-Kamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung verspricht eine verbesserte Nachtfotografie, die ich zwar nicht wirklich testen konnte, aber ich habe die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ein wenig ausprobiert.

Im Studio habe ich eine schwere Decke genommen und eine Schüssel mit künstlichen Zitronen darunter gestellt. Dann hielt ich das Smartphone unter die Decke und drückte die Lautstärketaste nach oben, um einige Fotos zu machen. In Anbetracht der Bedingungen hat das Galaxy S23 Plus einen guten Job gemacht.

Auf der Vorderseite befindet sich eine neue 12-MP-Kamera. Das ist eine Neuerung gegenüber der 40-MP-Selfie-Kamera, die automatisch im 10-MP-Modus mit 4-zu-1-Pixelbinning aufnahm. Ich habe sowohl im Standard- als auch im Porträtmodus einige Selfies gemacht. In beiden Fällen war die Detailgenauigkeit hervorragend. Ich staunte, wie alt ich aussah. Vielen Dank, Samsung.

Samsung Galaxy S23 Plus Aufnahme bei schwachem Licht (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Performance und Audio

Branchenführende Performance versprochen

Die ersten Interaktionen verliefen reibungslos und schwungvoll

Die gesamte Samsung Galaxy S23-Reihe hat nicht nur das Beste bekommen, was Qualcomm an mobilen CPUs zu bieten hat, sondern auch eine eigene Sonderedition.

Das Samsung Galaxy S23 Plus (und alle S23-Geräte) sind mit der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy ausgestattet. Das bedeutet, dass die CPU mit 3,6 GHz läuft und damit etwas mehr Power hat. Das ist eine Menge Leistung für ein kleines Smartphone.

Natürlich konnte ich das Smartphone nicht testen, um diese Zahl zu verifizieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass alles, was ich mit dem Smartphone gemacht habe, schnell und reibungslos funktioniert hat. Ich konnte keine Spiele spielen oder das Galaxy S23 Plus auf eine Weise beanspruchen, die mir zum Beispiel zeigen würde, ob das Smartphone heiß wird. Andererseits hat das S23 Plus ein besseres Kühlsystem als das S23, aber auch dieses kleinere Smartphone fühlte sich nie heiß an. Auch hier gilt: Ich hatte nur ein paar Stunden Zeit mit den beiden Smartphones, also sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Ich habe mir auch die Zeit genommen, den neuen Dungeons and Dragons-Trailer auf dem Samsung Galaxy S23 anzuschauen. Er sah toll aus und die Stereolautsprecher waren laut und klar (natürlich ohne viel Bass). Dann schaltete ich Dolby Atmos ein, was die Klarheit noch ein bisschen zu verbessern schien. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dem Smartphone verbringen, um zu sehen, ob der Klang noch besser wird.

Die gesamte Galaxy S23-Reihe ist 5G-fähig, und ja, es gibt noch physische SIM-Steckplätze.

Eine Sache, die Samsung derzeit nicht anpreist, ist eine Satellitenverbindung. Angesichts des aktuellen Wettbewerbsumfelds ist das ein wenig überraschend. Apple hat zum Beispiel mit der iPhone 14-Reihe den Notruf über Satellit (Öffnet sich in einem neuen Tab) eingeführt und Qualcomm hat auf der CES gezeigt, wie ein mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattetes Demo-Gerät Texte über Satellit senden und empfangen kann (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Sowohl das S23 als auch das S23 Plus sind mit dem Snapdragon 8 Gen 2 und dem X70 5G-Modem ausgestattet, das laut Qualcomm ebenfalls für die Satellitenkommunikation geeignet ist. Es ist denkbar, dass Samsung und seine Mobilfunkpartner die Funktion später freischalten.

Bisher hat sich Samsung jedoch noch nicht zu diesen Fähigkeiten der Galaxy S23-Reihe geäußert.

Samsung Galaxy S23 Plus Seitansicht (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Software

Die gesamte Samsung Galaxy S23-Reihe wird mit Android 13 und dem OneUI 5.1 Overlay ausgeliefert. Samsung verspricht vier Generationen von Betriebssystem-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheits-Upgrades.

Insgesamt ist das Software-Erlebnis sehr vertraut und praktisch unverändert gegenüber der S22-Serie. Allerdings hat Samsung eine Reihe neuer Softwarefunktionen eingeführt, die ich nicht testen konnte, darunter bessere Samsung Notes (Co-Create-Funktionen), Co-Watching in Google Meet und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Letztere ermöglichen es, dein S23 in den Wartungsmodus zu versetzen, damit all deine Daten geschützt sind, während jemand an deinem Smartphone arbeitet.

Samsung Galaxy S23 (links) und Samsung Galaxy S23 Plus (rechts) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Akkulaufzeit

Einer der Gründe, warum du ein größeres Smartphone kaufst, ist der größere Akku. Das Galaxy S23 hat einen 4.700 mAH-Akku, der 200 mAh größer ist als der des Galaxy S22 Plus und 800 mAh größer als der des Galaxy S23.

Dies und der möglicherweise effizientere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor könnten zu einer deutlich längeren Akkulaufzeit führen als beim letztjährigen Galaxy Smartphone. Aber das ist noch reine Spekulation, bis wir einige Akku-Benchmark-Tests durchführen können.

Das Smartphone unterstützt Super Fast Charging 2.0 (via einem kabelgebundenen Schnellladegerät mit 45 W) und das S23 Plus wird sogar mit einem Schnellladeadapter geliefert (ein weiterer Mehrwert). Es gibt auch kabelloses Super Fast Charging (mit bis zu 10 W+) und kabelloses PowerShare, wenn du deine Galaxy Buds Pros oder ein anderes Galaxy S22 oder S23 auf der Rückseite des neuen Geräts aufladen möchtest. Natürlich konnte ich keine dieser Funktionen testen.

Samsung Galaxy S23 Plus auf schönen, künstlichen Zitronen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alles in allem ist das Samsung Galaxy S23 Plus ein beeindruckend gebautes, attraktives Smartphone, das über eine ausreichende Leistung und hochwertige Kameras verfügt, die von einer beeindruckenden mobilen CPU unterstützt werden.

Das S23 Plus ist günstiger als je zuvor, denn es hat den doppelten Speicherplatz, ein besseres Kühlsystem und einen viel größeren Akku - und das alles zum exakt gleichen Preis wie das Galaxy S22 aus dem letzten Jahr. Trotzdem werde ich mich mit einem endgültigen Urteil zurückhalten, bis ich das neue Smartphone ausgiebig testen konnte.