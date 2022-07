Bestes OnePlus-Smartphone 2022: Unser OnePlus-Handy-Vergleich von älteren und neuen Modellen

(opens in new tab)

Die besten OnePlus-Smartphones sind für viele verschiedene Budgets geeignet und daher für jeden einen Blick wert. Das Unternehmen hat sich zwar zunächst auf die Herstellung von "Flaggschiff-Smartphones" konzentriert, aber inzwischen stellt es auch viele preiswerte Android-Geräte her.

Im Folgenden haben wir eine Rangliste der besten Smartphones erstellt, die sowohl Top-Premium-Modelle als auch Budget- und Mittelklasse-Geräte aus der Nord-Linie von OnePlus umfasst. OnePlus ist ein produktiver Hersteller und bringt jeden Monat neue Modelle auf den Markt.

Deshalb wird diese Liste regelmäßig aktualisiert, so dass du jetzt das OnePlus Nord 2T auf Platz zwei und das OnePlus Nord N20 auf Platz drei siehst. Du kannst davon ausgehen, dass es bald weitere Änderungen geben wird.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein OnePlus Smartphone das Richtige für dich ist, findest du bei uns auch die besten Smartphones (opens in new tab) im Überblick, die besten Android-Handys (opens in new tab) und die besten iPhones (opens in new tab).

Die besten Smartphones von OnePlus 2022 im Überblick

OnePlus 10 Pro (Image credit: OnePlus)

1. OnePlus 10 Pro Premium-Qualität in fast jeder Hinsicht Spezifikationen Erscheinungsdatum: Januar 2022 Gewicht: 201g Abmessungen: 163 x 73,9 x 8,6 mm OS: Android 12 Displaygröße: 6,7 Zoll Auflösung: 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12GB Speicher: 128/256/512GB Akku: 5.000mAh Rückkamera: 48MP + 50MP + 8MP Frontkamera: 32MP specifications RAM 8GB RAM - 12GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Schwarz Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (opens in new tab) Pro + Fantastischer Screen + Unglaublich schnelles Aufladen Kontra - Etwas groß - Die Kamera ist nicht perfekt

Das OnePlus 10 Pro bietet eine Menge für seinen Preis. Es ist ein großes Smartphone, das nicht für jeden geeignet ist, aber dafür hat es ein wunderschönes Display. Das 6,7-Zoll-AMOLED-Display ist nicht nur groß, sondern auch hell und schön anzusehen.

Mit einer maximalen Helligkeit von 1.300 nits ist es jeder Situation gewachsen, und die Aktualisierungsrate von 120 Hz sorgt für einen reibungslosen Bildlauf.

Die Kamera ist im Vergleich zur Konkurrenz nicht die stärkste, aber sie macht trotzdem tolle Fotos. Es verfügt über ein 48MP f/1.8 Hauptobjektiv, ein 50MP f/2.2 Ultraweitwinkelobjektiv und ein 8MP f/2.4 Teleobjektiv. Die Hauptkamera liefert helle und farbenfrohe Bilder, während das Ultraweitwinkelobjektiv einen skurrilen, wenn auch nischenartigen Fischaugenmodus bietet. Eine Fülle von Softwarefunktionen stärkt sein Potenzial.

Zusammen mit dem superschnellen Aufladen, der guten Akkulaufzeit und der schnellen Performance ist das OnePlus 10 Pro ein wahrer Genuss.

Lies auch unseren Testbericht zum OnePlus 10 Pro (opens in new tab)

OnePlus Nord 2T (Image credit: OnePlus)

2. OnePlus Nord 2T In vielerlei Hinsicht absolut fähig Spezifikationen Erscheinungsdatum: Mai 2022 Gewicht: 190g Abmessungen: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm OS: Android 12 Displaygröße: 6,43 Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: MediaTek Dimensity 1300 RAM: 8/12GB Speicher: 128/256GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 50MP + 8MP + 2MP Frontkamera: 32MP Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Coolblue DE (opens in new tab) Anzeigen bei Gomibo DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Pro + Starke Performance + Ausgezeichnete Hauptkamera Kontra - Langweiliges Design - Keine IP-Einstufung

Das OnePlus Nord 2T ist nicht das aufregendste Smartphone auf dem Markt und hat ein ziemlich gewöhnliches Design, aber es hat es in sich, wenn es darauf ankommt.

Ähnlich wie das Nord 2 bietet es dasselbe 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit 90 Hz und dieselbe Kamera, was es zu einer würdigen Überarbeitung macht.

Was die Leistung angeht, so ist es jetzt mit dem Dimensity 1300 Chip ausgestattet und das bedeutet eine ziemlich gute Performance für den Preis sowie eine coolere Bauweise. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass das OnePlus Nord 2T vor allem eines ist: zuverlässig.

Lies auch unseren Testbericht zum OnePlus Nord 2T (opens in new tab)

OnePlus 9 Pro (Image credit: OnePlus)

3. OnePlus 9 Pro Ein großer Meilenstein für die OnePlus Fotografie Spezifikationen Erscheinungsdatum: März 2021 Gewicht: 197g Abmessungen: 163,2 x 73,6 x 8,7mm OS: Android 11 Displaygröße: 6,7 Zoll Auflösung: 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8/12GB Speicher: 128/256GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 48MP + 50MP + 8MP + 2MP Frontkamera: 16MP specifications RAM 8GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Schwarz Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Mindfactory DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Pro + Das beste Kamerahandy von OnePlus + Erstklassige Performance Kontra - Sehr teuer für OnePlus - Keine microSD-Unterstützung

Das OnePlus 9 Pro ist ein Flaggschiff der Spitzenklasse, das die größte Schwäche der bisherigen OnePlus Smartphones ausbügelt – ihre Kameras.

Dank einer neuen Partnerschaft mit Hasselblad und einem „Freeform“-Ultraweitwinkelobjektiv, das die Verzerrung am Bildrand reduziert, ist das OnePlus 9 Pro das beste Kamera-Smartphone (opens in new tab) von OnePlus.

Aber eine schicke neue Kamera ist nicht alles, was es zu bieten hat. Die Kombination aus einem Snapdragon 888-Chipsatz und bis zu 12 GB Arbeitsspeicher sorgt für enorme Leistung, und das 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1440 × 3216 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und HDR10+ sorgt dafür, dass die Bildqualität zu den besten gehört, die du auf einem Smartphone finden kannst.

Mit dem typischen Premium-Design, der Wasserdichtigkeit und einem respektablen 4.500-mAh-Akku mit 65-Watt-Schnellladefunktion und 50-Watt-Wireless-Charging ist das OnePlus 9 Pro ein Smartphone ohne offensichtliche Versäumnisse oder Kompromisse, das trotzdem weniger kostet als die Top-Konkurrenten – auch wenn der Preis natürlich immer noch hoch ist.

Hier findest du unseren Testbericht zum OnePlus 9 Pro (opens in new tab)

OnePlus 9 (Image credit: OnePlus)

4. OnePlus 9 Eine preiswerte Option ohne große Nachteile Spezifikationen Erscheinungsdatum: März 2021 Gewicht: 192g Abmessungen: 160 x 74.2 x 8,7mm OS: Android 11 Displaygröße: 6,55 Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8/12GB Speicher: 128/256GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 48MP + 50MP + 2MP Frontkamera: 16MP specifications RAM 8GB RAM - 12GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Schwarz Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Anzeigen bei Alternate DE (opens in new tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (opens in new tab) Pro + Tolle Ausstattung für den Preis + Gute Kamera Kontra - Keine Teleobjektivkamera - Fehlender Flaggschiff-Feinschliff

Das OnePlus 9 hat viele der besten Funktionen des OnePlus 9 Pro, darunter die Hasselblad-Kamerapartnerschaft und die Freeform-Ultraweitwinkel-Linse (die die Verzerrung korrigiert, für die Ultraweitwinkel-Bilder oft anfällig sind). Es fehlt die Telekamera des Pro, aber ansonsten ist die Fotoleistung ähnlich – und viel besser als bei früheren OnePlus Smartphones.

Dank des Snapdragon 888-Chipsatzes und bis zu 12 GB Arbeitsspeicher hast du hier genauso viel Power wie im Pro (oder in den meisten Flaggschiffen des Jahres 2021). Außerdem ist der Akku gleich groß (4.500 mAh) und kann mit 65 W genauso schnell aufgeladen werden – allerdings ist das kabellose Laden mit 15 W langsamer.

Das 6,55-Zoll-AMOLED-Display ist mit 1080 × 2400 Pixeln nicht ganz so scharf, hat aber immer noch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, und beim Design des Smartphones wurden Kosten gespart, da es einen Kunststoff- statt einen Metallrahmen hat.

Diese Einsparungen werden jedoch an den Käufer weitergegeben, denn das OnePlus 9 ist zwar nicht billig, aber für das, was du bekommst, sehr preiswert und dürfte für alle geeignet sein, die den zusätzlichen Schnickschnack des OnePlus 9 Pro nicht brauchen.

Lies auch unseren Testbericht zum OnePlus 9 (opens in new tab)

OnePlus Nord 2 (Image credit: OnePlus)

5. OnePlus Nord 2 Solide Performance zu einem guten Preis Spezifikationen Erscheinungsdatum: Juli 2021 Gewicht: 189g Abmessungen: 158,9 x 73,2 x 8,3mm OS: Android 11 Displaygröße: 6,43 Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G RAM: 8/12GB Speicher: 128/256GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 50MP + 8MP + 2MP Frontkamera: 32MP specifications RAM 8GB RAM - 12GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Blau, Grau Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Anzeigen bei Gomibo DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Pro + Starke Performance + Fantastische Schnellladung Kontra - Unauffälliges Design - Nur 90Hz-Display

Das Design des OnePlus Nord 2 ist nicht besonders charmant, aber es hat es in sich, wenn es darauf ankommt.

Mit seinem 6,43 Zoll großen AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1080 × 2400 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ist es flüssiger als andere Smartphones in dieser Preisklasse und hat genau die richtige Größe, um in deiner Hand zu liegen.

Daneben gibt es eine zuverlässige 50-MP-Weitwinkelkamera, die starke Ergebnisse liefert, und eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Der MediaTek Dimensity 1200-AI-Chipsatz sorgt für eine entsprechend starke Performance, mit der du in Zukunft gut zurechtkommen wirst. Das Beste von allem ist die 5G-Unterstützung und die 65W-Schnellladung, die fantastisch funktioniert. Zu diesem Preis ist das alles ziemlich beruhigend.

Hier findest du unseren Testbericht zum OnePlus Nord 2 (opens in new tab)

OnePlus Nord CE 2 5G (Image credit: OnePlus)

6. OnePlus Nord CE 2 5G Ein großartiges, günstiges Android-Smartphone Spezifikationen Erscheinungsdatum: Februar 2022 Gewicht: 173g Abmessungen: 160,6 x 73,2 x 7,8mm OS: Android 11 Displaygröße: 6,43 Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: Dimensity 900 RAM: 6/8GB Speicher: 128GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 64MP + 8MP + 2MP Frontkamera: 16MP specifications RAM 8GB RAM Storage Size 128GB Colour Blau Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Coolblue DE (opens in new tab) Anzeigen bei MediaMarkt DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Pro + Schnell aufzuladen + Schlankes Gehäuse Kontra - Mittelmäßige Leistung - Durchwachsene Kamera

Das OnePlus Nord CE 2 ist eine Mischung aus den "großen" Nord-Geräten und den preiswerteren Geräten und bietet dir einige Premium-Elemente in einem günstigen Smartphone.

Das Gerät verfügt über 5G-Konnektivität, Schnellladefunktion und ein zierliches Design, lässt aber in einigen Bereichen Abstriche zu - weder die Performance noch die Kameras sind etwas Besonderes.

Dennoch ist dieses Smartphone in seiner niedrigen Preisklasse für einige Nutzer sicher verlockend, je nachdem, was du suchst.

Hier findest du unseren Testbericht: OnePlus Nord CE 2 (opens in new tab)

OnePlus 8 Pro (Image credit: OnePlus)

7. OnePlus 8 Pro Ein großartiges Smartphone von OnePlus Spezifikationen Erscheinungsdatum: April 2020 Gewicht: 199 g Maße: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm OS: Android 10 Displaygröße: 6,78-Zoll Auflösung: 1440 x 3168 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8 / 12 GB Speicher: 256 GB Akku: 4.510 mAh Kameras (Rückseite): 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP Frontkamera: 16 MP specifications RAM 8GB RAM Storage Size 128GB Colour Schwarz Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Mindfactory DE (opens in new tab) Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Pro + Eines der besten Displays + 5G und viel Leistung Kontra - nicht günstig - Kamera-Bump sehr groß

Bevor das OnePlus 9 Pro gelauncht wurde, war das OnePlus 8 Pro das beste OnePlus Smartphone – und es ist auch weiterhin großartig. Es unterscheidet sich sowohl von anderen OnePlus Handys als auch von den meisten anderen Telefonen durch eine Bildwiederholrate von 120 Hz, und diese Bildwiederholrate ist mit einem rundum hervorragenden Bildschirm verbunden.

Das OnePlus 8 Pro bietet außerdem Spitzenleistung, 5G, kabelloses Aufladen, Reverse Wireless Charging, Wasserfestigkeit, einen Fingerabdruckscanner auf dem Bildschirm, ein Kamera-Quartett und so ziemlich jede andere Spitzenfunktion, die du erwarten würdest.

Aus all diesen Gründen ist es auch sehr teuer und fast so teuer wie die namhaften Konkurrenten, aber es lässt sich nicht leugnen, dass du für dein Geld viel Telefon bekommst.

Lies auch unseren umfassenden Smartphone-Test zum OnePlus 8 Pro (opens in new tab)

(Image credit: OnePlus)

8. OnePlus Nord CE 5G Anständige Ausstattung zu einem mittelmäßigen Preis Spezifikationen Erscheinungsdatum: Juni 2021 Gewicht: 170g Abmessungen: 159,2 x 73,5 x 7,9 mm OS: Android 11 Displaygröße: 6,43 Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 750G 5G RAM: 6/8/12GB Speicher: 128/256GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 64MP+8MP+2MP Frontkamera: 16MP specifications RAM 8GB RAM - 12GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Blau, Grau, Silber Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Anzeigen bei Gomibo DE (opens in new tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (opens in new tab) Pro + Gute Akkulaufzeit + Bequeme Handhabung Kontra - Keine Wasserdichtigkeit - Kameraleistung nur grundlegend

Das OnePlus Nord CE ist eine Überlegung wert. Das Smartphone liegt bequem und leicht in deiner Hand und verfügt über ein edel aussehendes 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Es eignet sich hervorragend zum Streamen deiner Lieblingsvideos oder zum schnellen Surfen.

Es ist zwar nicht das schnellste OnePlus-Handy auf dem Markt und die Kameraleistung ist für den Preis etwas dürftig, aber wenn du darüber hinwegsiehst, wirst du dich über die schnelle Ladezeit und den leistungsstarken Akku freuen. Als Nicht-Fotograf wirst du mit dem, was du hier findest, zufrieden sein.

Hier findest du unseren Testbericht: OnePlus Nord CE (opens in new tab)

OnePlus 8T (Image credit: OnePlus)

9. OnePlus 8T Das OnePlus 8T ist noch mehr vom Gleichen - und das ist okay Spezifikationen Erscheinungsdatum: Oktober 2020 Gewicht: 188 g Maße: 160,7 x 74,1 x 8,4 mm OS: Android 11 Bildschirmgröße: 6,55 Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8/12 GB Speicher: 128/256 GB Akku: 4.500 mAh Kamera (Rückseite): 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP specifications RAM 8GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Silber Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (opens in new tab) Pro + Langlebiger Akku + Schönes Display Kontra - Kein Wireless Charging - Keine Telefoto-Kamera

Das OnePlus 8T ist zwar neuer als das OnePlus 8 Pro, aber es kommt leider nicht ganz an es heran – muss es wegen seines geringeren Preises aber auch nicht. Es fühlt sich sehr vertraut an, aber das ist gut so.

Zu den Highlights gehören der 6,55 Zoll große 1080 × 2400 AMOLED-Bildschirm mit flüssigen 90 Hz Bildwiederholrate, ein langlebiger 4.500-mAh-Akku mit superschneller 65-Watt-Ladefunktion, genug Power dank dem Snapdragon 865-Chipsatz und bis zu 12 GB RAM.

Das OnePlus 8T besitzt außerdem eine Vierfachkamera auf der Rückseite, 5G und solide Software. Es hat keine Telefoto-Linse oder kann kabellos aufgeladen werden, aber in vielerlei Hinsicht könnte es fast ein Flaggschiff sein.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: OnePlus 8T (opens in new tab)

OnePlus 8 (Image credit: OnePlus)

10. OnePlus 8 Das OnePlus 8 ist das neue günstige Flaggschiff, das es zu schlagen gilt Spezifikationen Erscheinungsdatum: April 2020 Gewicht: 180 g Maße: 160,2 x 72,9 x 8 mm OS: Android 10 Displaygröße: 6,55-Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8 / 12 GB Speicher: 256 GB Akku: 4.300 mAh Kamera (Rückseite): 48 MP + 16 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Die besten Angebote von heute Amazon prüfen (opens in new tab) Pro + Erschwingliche 5G-Konnektivität + Beeindruckende Spezifikationen Kontra - Keine Telekamera - Kein drahtloses Aufladen

Das OnePlus 8 Pro stiehlt dem OnePlus 8 eindeutig die Show. Aber: Es ist immer noch ein großartiges Smartphone, dank seiner ähnlich hohen Leistung (du bekommst den gleichen Snapdragon 865 Chipsatz) und dem niedrigeren Preis.

Das OnePlus 8 unterstützt standardmäßig auch 5G und hat eine Bildwiederholrate von 90 Hz auf seinem 6,55-Zoll-Bildschirm (1080 × 2400) – Spezifikationen, die nicht ganz mit denen des OnePlus 8 Pro mithalten können, aber immer noch anständig sind.

Auch hier gibt es einen großen 4.300 mAh-Akku mit Unterstützung für schnelles Aufladen, sowie einen Fingerabdruck-Scanner, der in den Bildschirm eingebettet wurde, eine Kamera mit drei Linsen und bis zu 12 GB RAM. Im Gegensatz zu den Pro-Geschwistern ist dies kein Konkurrent für die besten Handys von Samsung und Apple, aber bei dem Preis, den es kostet, muss es das auch nicht sein.

Lies auch unseren umfassenden Smartphone-Test zum OnePlus 8 (opens in new tab)

OnePlus Nord (Image credit: OnePlus)

11. OnePlus Nord Versenkt die eigenen Flaggschiffe Spezifikationen Erscheinungsdatum: Juli 2020 Gewicht: 184 g Abmessungen: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm OS: Android 10 Bildschirmgröße: 6,44-Zoll Auflösung: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8 / 12 GB Speicher: 128 / 256 GB Akku: 4.115 mAh Hauptkamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP Frontkamera: 32MP + 8MP specifications RAM 12GB RAM Storage Size 128GB - 256GB Colour Blau Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Pro + Das günstigste Smartphone von OnePlus + Premium Design Kontra - Durchschnittliche Akkulaufzeit - Keine IP Zertifizierung

Obwohl OnePlus behauptet, dass es mit dem Nord nicht zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, ist es schwer, dem Unternehmen zu glauben. Das Nord ist mit seinen 399 € in Anbetracht der Spezifikationen sehr preisgünstig und unterbietet das OnePlus 8 und 8 Pro, ohne zu viel zu opfern.

Sein Snapdragon 765G-Prozessor ist für alle geeignet, außer für das obere Ende der mobilen Gamer, die Kameras sind ziemlich gut, das 90-Hz-Display sowie das Design sind schön, obwohl die blaue Farboption erst einmal nicht sehr besonders ist.

Es ist ein OnePlus Smartphone, das viele Leute brauchen werden, zu einem Preis, der ähnliche Telefone drastisch unterbietet. Die fehlende IP-Zertifizierung und die fehlende kabellose Auflade-Option werden einige Leute jedoch abschrecken, außerdem ist der Rahmen aus Kunststoff.

Hier findest du unseren umfassenden Testbericht zum OnePlus Nord (opens in new tab)