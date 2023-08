Unlösbares Bildschirmproblem? Von wegen! – OnePlus gelingt, was Apple und Samsung bisher misslang

Der Großteil der Top-Smartphones von heute ist mittlerweile so gut geschützt, dass du selbige bedenkenlos im Regen verwenden kannst. Aber effektiv mit deinem Alltagsbegleiter im Regen zu interagieren, stellt noch einmal eine ganz andere Herausforderung dar. Sobald der Bildschirm nass wird, reagiert er nur schwer auf Berührungen. Die Köpfe von OnePlus könnten nun aber eine bahnbrechende Lösung parat haben.

Mit aufregenden Neuigkeiten im Gepäck verkündete das Unternehmen kürzlich das bevorstehende OnePlus Ace 2 Pro, welches mit der innovativen "Rainwater Touch Control"-Technologie ausgestattet sein wird. Diese Technologie vereint einen speziellen Bildschirmchip mit ausgeklügelten Algorithmen, um die Präsenz von Wasser auf dem Display zu erkennen und sicherzustellen, dass es das Tippen und Wischen auf deinem technologischen Begleiter nicht beeinträchtigt.

Ein Video, das über Weibo geteilt wurde (via GizmoChina), präsentiert diese Technologie in Aktion. Hierbei funktioniert die "Rainwater Touch Control" im Regen einwandfrei und wird dabei mit einem iPhone 14 Pro verglichen, wobei der Apple-Vertreter größere Schwierigkeiten aufweist. Und im weiteren Verlauf darf man auch bewundern, dass das OnePlus Ace 2 Pro gar bei nebligen Bedingungen bestens performt.

Eine aufregende Wendung also und vor allem für all diejenigen Nutzer eine interessante Wahl, die sich nicht immer aussuchen können, ob sie In- oder eben doch Outdoor telefonieren, texten oder durch Instagram scrollen. Herausfordernde Umstände schreien nach zugeschnittenen Lösungen und optimierten Benutzererfahrungen ... und ein Problem scheint OnePlus nun in den Griff bekommen zu haben!

Image 1 of 2 (Image credit: OnePlus / Weibo) (Image credit: OnePlus / Weibo)

Ein weiteres faszinierendes Merkmal dieses Smartphonevertreters ist seine beeindruckende Ausstattung mit flotten 24 GB (LPDDR5X) Arbeitsspeicher - eine Information, die OnePlus ebenfalls über Weibo veröffentlichte (via GSMArena).

Hiermit katapultiert sich das OnePlus-Modell in eine erlesene Auswahl an Non-Gaming-Vertretern, wovon nur die wenigstens mit derart viel RAM bestückt sind. Außerdem dürfte man hiermit auch noch einmal direkt dem kommenden Konkurrenten von Xiaomi, dem Redmi K60 Pro, den Kampf ansagen, welches nur wenige Tage vor dem OnePlus-Modell den Markt erreicht.

OnePlus stellt selbstbewusst klar, dass diese RAM-Größe ausreicht, um bis zu 53 Apps simultan zu öffnen und bis zu 41 Anwendungen für ganze 72 Stunden im Speicher zu halten. In der Praxis dürfte dies wohl mehr Arbeitsspeicher sein, als die meisten Anwender benötigen, dennoch könnte es aber von Vorteil sein, wenn du regelmäßig auf eine ganze Reihe von Anwendungen zurückgreifst.

Da nun bereits zwei Nicht-Gaming-Smartphones mit einer solch großzügigen Arbeitsspeicher-Kapazität aufwarten, scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis andere Hersteller diesem Beispiel folgen. Es gibt sogar schon Berichte dazu, dass die kommende Samsung Galaxy S24-Serie mit einer Aufstockung des Basisspeichers aufwarten dürfte.

Mein Hauptaugenmerk bleibt vorerst aber die offensichtlich revolutionäre "Rainwater Touch Control". Ob andere Handys in den Genuss einer ähnlichen Funktion kommen werden, ist nämlich noch nicht absehbar. Klar, In-House-Vertreter wie das OnePlus 12 könnten damit ausgestattet werden, die Konkurrenz wird eine ähnliche Funktion aber voraussichtlich noch absehbare Zeit missen lassen.

Heißt aber nicht, dass Apple und Co. geschlafen haben: bereits im Jahr 2022 sicherte sich Apple ein Patent (basierend eine frühere Version von 2018) mit dem Titel "Modifying functionality of an electronic device during a moisture exposure event" – übersetzt etwa "Anpassung der Funktionalität eines elektronischen Geräts während eines Feuchtigkeitseinflusses". Dieses Patent zielt also ebenso explizit darauf ab, bei Feuchtigkeitseinwirkung zu agieren. Und gerade nachdem nun OnePlus vorlegt, sind wir schon gespannt darauf, wie – und vor allem wann – Apple seine Version von fortschrittlicher Touch-Eingabe der Welt präsentieren wird, bevor eben diese in einigen der besten iPhones Anwendung findet.

Wer nicht mehr so lange warten will, scheint mit dem OnePlus Ace 2 Pro aber bestens beraten. Am 16. August erscheint selbiges in China, eine weltweite Verfügbarkeit wurde bisher aber noch nicht offenbart. Vor allem in Deutschland dürfte es aber wieder einmal nahezu unmöglich sein, an eines der Geräte zu gelangen.

Entsprechend werden wir also wohl doch wieder mit Regenschirm hinausgehen und erst bei etwaiger Überdachungsoption mit unserem aktuellen Smartphone agieren – Mist!