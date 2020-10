Im Test: OnePlus 8T

Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Dem OnePlus 8T fehlt ein Highlight-Feature oder ein spezifisches Upgrade, durch das es sich von seinen Geschwistern aus der 8er-Serie abhebt, aber OnePlus hat alles genommen, was diese Telefone fantastisch gemacht hat, und ein paar Verbesserungen in Schlüsselbereichen hinzugefügt, um sein bisher bestes Smartphone zu schaffen.

Das Unternehmen hat mit seiner T-Serie schon seit einigen Jahren an kleinen Elementen seiner Flaggschiffe gefeilt und hält mit dem 8T an dieser Formel fest, anstatt ein bedeutendes Upgrade zu liefern.

Das neue Smartphone ist mit dem gleichen Prozessor und der gleichen Technik ausgestattet, die wir im OnePlus 8 gesehen haben, aber ein größerer Akku, ein optimiertes Kamera-Setup und eine verbesserte Bildschirmtechnik sorgen dafür, dass es hier genug Neues gibt, um diejenigen zufrieden zu stellen, die das Beste suchen, was OnePlus zu bieten hat.

Der Bildschirm des OnePlus 8T ist ein 6,55-Zoll 1080 x 2400 AMOLED-Panel mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz. Wir haben festgestellt, dass sowohl seine Größe als auch seine Qualität hervorragend für das Ansehen von Filmen und anderen Medien oder das Spielen von Games geeignet sind, und es gibt auch einen schnellen und genauen Fingerabdruckscanner im Display.

Was das Design betrifft, so hat OnePlus durch Hinzufügen der neuen Farbe Aquamarine-Green und die Änderung der Position des hinteren Kamerablocks die Dinge ins Wanken gebracht. Dadurch erhält das Mobilteil im Vergleich zu neueren OnePlus-Geräten einen eigenen Stil, aber die Veränderung ist trotzdem kein Game-Changer.

Die Akkulaufzeit ist hoch - wir haben festgestellt, dass das 8T mit einer vollen Ladung immer einen ganzen Tag lang hält - und es gibt eine Schnellladetechnik für die wenigen Szenarien, in denen du dich in einer Situation befindest, in der dein 8T nur noch wenig Akku hat und schnell aufgeladen werden muss.

Das Kamera-Setup des OnePlus 8T ist nicht das beste auf dem Markt, aber viele werden es besser finden als das, was ihr aktuelles Handy bietet, und mit einer Vielzahl von Modi und Funktionen fanden wir, dass das Fotografieren mit dieser Handy-Kamera äußerst lustig ist.

Es bietet keine bahnbrechenden Spezifikationen oder Funktionen, aber das ist bei einem neuen Smartphone heutzutage eher eine Seltenheit. Stattdessen stellt OnePlus viel von dem bereit, was man auf den besten Geräten von Konkurrenzmarken erhält, während es diese Rivalen preislich unterbietet, und es sorgt für eine weitere überzeugende Veröffentlichung der Marke.

OnePlus 8T: Erscheinungsdatum und Preis

Das OnePlus 8T wurde am 14. Oktober während eines virtuellen Launch-Events angekündigt. Leider kennen wir aktuell das genaue Erscheinungsdatum nicht, wir werden es aber natürlich nachreichen, sobald wir weitere Informationen haben.

Was den Preis des OnePlus 8T betrifft, so gibt es eine nette Überraschung, denn das Smartphone kostet weniger als das OnePlus 8. Eine Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher ist für 599 € erhältlich. Zum Vergleich: Das OnePlus 8 kostete zum Start Anfang des Jahres 2020 50 € mehr. Das OnePlus 8T in Aquamarine Green ist in zwei Speicheroptionen verfügbar. Für 599 € bekommst du die eben erwähnte Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, für 100 € mehr erhältst du 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Lunar Silver ist nur in der schwächeren Konfiguration vorhanden.

OnePlus 8T: Design

OnePlus-Handys haben ein unverwechselbares Aussehen. Aber während das OnePlus 8T zentimetergenau wie ein typisches Smartphone von OnePlus aussieht, gibt es hier ein paar Design-Optimierungen, die es von älteren Telefonen in der Reihe unterscheiden.

Das OnePlus 8T hat eine Rückseite aus Glas, die durch Gorilla-Glass-Technologie geschützt ist, und einen Metallrahmen. Das Design fühlt sich erstklassig an, aber nicht in dem Maße, wie du es von einem Spitzentelefon einer großen Marke erwarten kannst.

In der linken oberen Ecke der Rückseite des Telefons befindet sich eine schlanke Kamerahalterung, in der die hinteren Kameralinsen und der Blitz untergebracht sind. Bei der letzten Serie der OnePlus-Produktgeneration befand sich dieser Bereich in der oberen Mitte, und OnePlus sagt, er sei verschoben worden, um die Aufnahme neuer Kühltechnologie zu ermöglichen.

Das neue OnePlus Smartphone misst 160,7 mm x 74,1 mm x 8,4 mm und wiegt 188 Gramm - das ist ungefähr die gleiche Größe wie bei den meisten Flaggschiffen, und wir fanden es bequem mit zwei Händen bedienbar.

Wenn du ein kleineres Handy suchst, ist das 8T wahrscheinlich nichts für dich, da es schwierig sein kann, das gesamte 6,55-Zoll-Display abzudecken, wenn du das Telefon in einer Hand hältst.

Der USB-C-Anschluss und der SIM-Tray befinden sich auf der Unterseite des Telefons, zusammen mit einem einzelnen Lautsprecher. Die Lautstärkenwippe befindet sich auf der linken Seite, während die Entriegelungstaste und der Stummschaltungsschieber auf der rechten Seite sind.

Die überwiegende Mehrheit der Android-Smartphones verfügt nicht über diesen Schieberegler, so dass es sich hierbei um ein besonderes Element der OnePlus-Geräte handelt, mit dem du zwischen Benachrichtigungstönen, Vibration oder völliger Stille wechseln kannst.

Das OnePlus 8T hat einen Fingerabdruck-Scanner, der in das Display eingebettet wurde und der während unserer Tests gut funktionierte. Er ermöglichte es uns, das Telefon schnell und einfach zu entsperren - es wurde zu unserer bevorzugten Option für die Entsperrung des Handys, und wir glauben, dass diese Funktion den Nutzern gefallen wird.

Das OnePlus 8T ist in zwei Farben erhältlich: Aquamarin-Green - dies kannst du auf den Bildern in diesem Testbericht sehen - oder Lunar Silver.

OnePlus 8T: Display

Das OnePlus 8T verfügt über ein 6,55-Zoll-Display, das sich groß, aber nicht übermäßig groß anfühlt, wenn du telefonierst. Die Außenseite des Displays ist mit einem minimalen Rahmen versehen, wodurch das Verhältnis von Screen zu Gehäuse maximiert wird und fast ein All-Screen-Look entsteht.

Die Bildschirmauflösung beträgt 2400 x 1080, was 402 Pixeln pro Zoll entspricht. Das bedeutet, dass dies ein großartiges Display zum Betrachten von Filmen und anderen Inhalten ist, und wir haben festgestellt, dass auch die Farben wunderschön wiedergegeben wurden.

OnePlus hat eine Aktualisierungsrate von 120 Hz eingebaut, was bedeutet, dass das Display doppelt so schnell aktualisiert wird wie ein 60 Hz-Display, das bis vor relativ kurzer Zeit der Standard war. Diese Funktion wird immer häufiger bei Top-End-Telefonen eingesetzt und bedeutet, dass der Bildschirm beim Scrollen in deinen sozialen Medien oder beim Spielen flüssiger wirkt.

Wir fanden, dass dies auf dem OnePlus 8T großartig aussieht, und du wirst es sofort bemerken, wenn du anfängst, das Smartphone zu benutzen. Die Helligkeit des AMOLED-Bildschirms erschien während unserer Zeit, in der wir das Telefon getestet haben, stark, so dass du das Display auch bei hellem Sonnenlicht und in anderen Szenarien gut lesen kannst.

Wie beim OnePlus 8 befindet sich die Selfie-Kamera hinter einem Loch in der linken oberen Ecke des Displays. Das nimmt nicht viel Platz ein, und sie liegt direkt in der Ecke des Smartphones, so dass sie nicht auffällt.

OnePlus 8T: Kamera

Das OnePlus 8T verfügt über ein leistungsfähiges Kameraarray, das in einer Vielzahl von Szenarien gut funktioniert, mit vier Sensoren auf der Rückseite, von denen jeder etwas Nützliches für die Party mitbringt. Es gibt eine 48MP-Hauptkamera mit einer Blende von f/1,7, die sowohl über eine optische als auch eine elektronische Bildstabilisierung verfügt.

Außerdem gibt es eine 16MP f/2,2 Ultraweitwinkel-Kamera, einen 5MP Makro-Sensor und ein 2MP Monochromobjektiv. Aber dazu mehr in einem Augenblick.

In unseren Tests haben wir festgestellt, dass die 48-Megapixel-Hauptkamera bei guten Lichtverhältnissen eine extrem gute Leistung erbringt - die Fokussierung ist schnell, so dass du die gewünschten Aufnahmen leicht machen kannst, und die von uns aufgenommenen Bilder sehen angenehm lebensecht aus, mit natürlich wirkenden Farben und natürlichem Kontrast.

Bei schlechten Lichtverhältnissen hatte die Kamera ein wenig zu kämpfen, aber die Details der meisten Bilder, die wir aufnahmen, sahen immer noch gut aus, mit ausreichenden Farben und Details. Es gibt hier keine dedizierte Telekamera, wie man sie bei einigen anderen Top-End-Handys findet, aber unserer Meinung nach funktionierte der eingebaute Digitalzoom in den meisten Situationen, in denen wir ihn brauchten, gut.

Das OnePlus 8T kann bis zu 10 Mal zoomen, aber die Qualität nimmt dabei deutlich ab. Es gibt auch eine Makrokamera, die, wie wir herausgefunden haben, bei der Aufnahme von Nahaufnahmen helfen kann, aber sie ist nicht bemerkenswert besser als bei den meisten anderen Android-Handys.

Die monochrome 2-Megapixel-Kamera arbeitet mit der Hauptkamera zusammen, um Schwarz-Weiß-Bilder aufzunehmen. Die Idee dabei ist, dass die resultierenden Fotos natürlicher aussehen als Farbaufnahmen mit einem Schwarzweiß-Filter, ähnlich wie bei Fotos, die mit Schwarzweiß-Film aufgenommen wurden.

Unten siehst du einige unserer Ergebnisse:

Es ist eine interessante Idee, und wir fanden, dass sie gut funktioniert, auch wenn wir keinen großen Unterschied zwischen den resultierenden Bildern und denen, auf die wir einen Filter angewendet haben, bemerkt haben - professionelle Fotografen werden das vielleicht eher zu schätzen wissen.

Du kannst 4K-Videos mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde mit der hinteren Kamera aufnehmen, wobei Superzeitlupe bei 720p und ein Zeitraffer-Modus zur Verfügung stehen. Die optische Bildstabilisierung trägt dazu bei, dass die Videoaufnahme reibungsloser abläuft als bei anderen Smartphones.

Auf der Vorderseite des Telefons befindet sich eine 16MP-Frontkamera, und diese erscheint uns mehr als geeignet für Videogespräche wie auch für Selfies.

OnePlus 8T: Fotosammlung

OnePlus 8T: Spezifikationen und Leistung

Das OnePlus 8T verfügt mit dem Qualcomm Snapdragon 865 über einen Chipsatz, der der Spitzenklasse nahe kommt. Dies ist einer der leistungsstärksten Chips auf dem Markt, obwohl einige Flaggschiffe den etwas neueren Snapdragon 865 Plus verwenden, der für Spiele optimiert ist.

Wenn du dich für das von uns getestete 12-GB-RAM-Modell entscheidest, wirst du sicherlich keine Probleme mit den Möglichkeiten des OnePlus 8T haben. Wir haben festgestellt, dass es ein leistungsstarkes Gerät ist, das alltägliche Aufgaben wie das Laden von Apps und Spielen mühelos bewältigt, während die Spieleleistung ebenfalls beeindruckend war - wir haben kein Stottern festgestellt, und die Grafik sah großartig aus.

In einigen Regionen kannst du eine Variante mit 8 GB RAM kaufen, die wir für die Zwecke dieses Testberichts nicht getestet haben, aber wir gehen davon aus, dass sie immer noch leistungsfähig genug ist - viele Handys mit 8 GB RAM können genauso viel wie Smartphones mit mehr.

Du hast auch die Möglichkeit, 128 GB oder 256 GB Speicher zu verwenden. Wenn du dich für die 128-GB-Version entscheidest, bekommst du 8 GB RAM, während diejenigen, die gerne etwas mehr für das 256-GB-Modell ausgeben, 12 GB RAM erhalten.

Unsere Empfehlung wäre, sich für die 12GB/256GB-Version zu entscheiden, wenn es sich um ein Handy handelt, das du für eine lange Zeit benutzen willst, da du dein Smartphone mit der Zeit wahrscheinlich mit Apps, Medien und mehr füllen wirst und nicht den Ärger haben möchtest, Dinge löschen zu müssen, um Speicherplatz freizugeben - und beachte, dass OnePlus-Telefone nicht über eine microSD-Erweiterung verfügen.

Wie die anderen OnePlus 8 Smartphones ist auch das OnePlus 8T 5G-fähig, damit du das Beste aus der Internet-Konnektivität der nächsten Generation machen kannst. Beachte jedoch, dass dein Netzbetreiber 5G unterstützen muss, damit du 5G nutzen kannst. Dazu brauchst du einen Vertrag oder SIM-Vertrag, der 5G anbietet, und du musst dich in einem Gebiet befinden, das über Netzabdeckung verfügt.

Auf dem Telefon läuft die Android 11-Software out-of-the-box, so dass du eine Vielzahl von neuen Funktionen nutzen kannst. Wie bei allen OnePlus-Telefonen ist auch hier die firmeneigene OxygenOS-Benutzeroberfläche überlagert, die Android ein unverwechselbares Aussehen verleiht.

OnePlus 8T: Akkulaufzeit

Das OnePlus 8T verfügt über einen 4.500mAh-Akku, der größer ist als der Akku mit 4.300mAh im OnePlus 8 (der 8 Pro ist mit 4.510mAh um einen Bruchteil größer), und die Verbesserung ist spürbar. Wir haben festgestellt, dass er das Telefon mit einer vollen Ladung bequem durch einen typischen Tag hindurch mit Energie versorgt - oft hatten wir am Ende eines langen Tages noch 10-20% im Tank.

Wenn du dein Telefon ständig benutzt, kann es gelegentlich vorkommen, dass das Mobilteil vor Ende des Tages aufgeladen werden muss, aber dies ist ein Smartphone, das in Bezug auf die Akkulaufzeit mit den besten auf dem Markt konkurrieren kann.

Es gibt kein drahtloses Aufladen, aber das 8T verfügt über die Warp Charge-Schnellladetechnologie des Unternehmens. Dies ist eine der schnellsten Ladetechnologien auf dem Markt, und wenn du es dir schon oft passiert ist, dass du schnell viel Saft in dein Smartphone bekommen musst, wirst du mit dem, was dir hier geboten wird, zufrieden sein.

Solltest du das OnePlus 8T kaufen?

Ja, du solltest das OnePlus 8T kaufen, wenn du...

...das OnePlus-Aussehen und -Gefühl liebst. OnePlus-Smartphones haben einen unverkennbaren Stil, von Software-Optimierungen bis hin zu kräftigen Farbauswahlen - dieses Mal ist es Aquamarin-Grün. Wenn du das Aussehen und das Gefühl von OnePlus-Handys liebst, wirst du von diesem Telefon nicht enttäuscht sein.

...einen wunderschönen Bildschirm willst. Die Auflösung mag nicht die beste auf dem Markt sein, aber das OnePlus 8T hat ein Display, das dank seiner 120Hz Bildwiederholrate und der starken Helligkeitswerte großartig aussieht. Es ist einer der besseren Smartphone-Bildschirme auf dem Markt, und es ist ein Vergnügen, ihn zu benutzen.

...eine starke Akkulaufzeit brauchst Das OnePlus 8T wird nicht zwei ganze Tage mit einer vollen Ladung überstehen, aber es ist selten, dass ein Telefon ohne einen außergewöhnlich großen Akku dazu in der Lage ist. Stattdessen kannst du dieses Handy bequem einen ganzen Tag lang nutzen, und wir finden, dass das mehr als genug ist.

Nein, du solltest das OnePlus 8T nicht kaufen, wenn du...

...ein günstiges Handy benötigst OnePlus-Telefone sind nicht mehr so erschwinglich wie zu Beginn. Das Unternehmen hat den Preis für das OnePlus 8 gesenkt, aber der Preis für das OnePlus 8T ist nicht so niedrig, wie manche vielleicht gehofft hatten.

...kabelloses Laden willst OnePlus hat zwar das drahtlose Aufladen beim OnePlus 8 Pro eingeführt, bei anderen Telefonen, einschließlich des 8T, ist es jedoch nicht enthalten. Diese Funktion ist für viele nicht unbedingt ein Muss, aber man sollte sie im Auge behalten, wenn man auf Kabel verzichten will.

...du die beste Kamera brauchst, die aktuell auf dem Markt ist Das OnePlus 8T verfügt über eine leistungsfähige Kamera auf der Rückseite, die einige großartig aussehende Aufnahmen machen kann. Aber du erhältst hier nicht die hochmoderne Kameratechnik, die du bei Handys wie der Samsung Galaxy S20-Reihe oder dem Huawei P40 Pro findest.

Erstmals reviewed: Oktober 2020