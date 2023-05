Der beste Windows-Laptop sollte die perfekte Balance zwischen Leistung und Vielseitigkeit bieten. Diese Geräte können deine grundlegenden täglichen Computeraufgaben erledigen, aber viele von ihnen haben auch die Prozessorleistung, um viel intensivere Arbeitslasten zu bewältigen - sei es 3D-Rendering oder die Bearbeitung von 4K-Videomaterial.

Auch wenn wir die besten MacBooks und Macs (Öffnet sich in einem neuen Tab) sehr schätzen, bleibt die einfache Tatsache bestehen, dass Windows 11 das beste Betriebssystem ist, was Flexibilität, Zugänglichkeit und Softwareunterstützung angeht. Und die Notebooks, die damit betrieben werden, gehören zu den besten Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab), die es gibt.

Wenn du aber etwas Bestimmtes suchst, solltest du dir unsere Rangliste der besten 2-in-1-Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder der besten Gaming-Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab) ansehen - die meisten von ihnen laufen mit Windows 11.

Wir haben bei der Erstellung unserer Rangliste der besten Windows-Laptops viele wichtige Faktoren berücksichtigt und aktualisieren sie jedes Mal, wenn wir einen Laptop testen, der unserer Meinung nach einen Platz auf der Liste verdient hat. Die Leistung ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber wir achten auch auf Haltbarkeit, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit und vor allem auf den Preis. In der aktuellen Wirtschaftslage ist ein erschwinglicher Preis für viele von entscheidender Bedeutung.

Schnellwahl

Du willst es auf den Punkt bringen und herausfinden, welche die besten Windows-Laptops sind? Unten findest du eine Übersicht über unsere Auswahl und du kannst zu einem detaillierteren Test jedes einzelnen Geräts springen. Außerdem hilft dir unser Preisvergleichstool, die besten Angebote zu finden.

Die besten Windows-Laptops 2023

Im Folgenden findest du ausführliche Beschreibungen zu jedem der besten Windows-Laptops in unserer Liste. Wir haben jedes einzelne Gerät ausgiebig getestet, damit du dich auf unsere Empfehlungen verlassen kannst.

Der beste Windows-Laptop insgesamt

1. Dell XPS 15 (2022) Der beste Windows-Laptop insgesamt CPU: 12th Gen Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics – NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | RAM: 8GB – 64GB DDR5 | Bildschirm: 15,6-Zoll 3,5K (3.456 x 2.160p), 60Hz, OLED, 400 nits, berührungslos | Speicher: 256GB – 2TB M.2 PCIe NVMe Anzeigen bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wunderschönes Design Starke Leistung auf der ganzen Linie Nicht ganz ein Gaming-Laptop Beginnt teuer und der Preis steigt mit besserer Ausstattung

Das Dell XPS 15 wurde mit neuer Hardware und dem klassischen XPS-Stil aktualisiert und ist nach wie vor das beste Windows-Notebook auf dem Markt. Dell hat das Innenleben mit neuen Intel Alder Lake Prozessoren und schnellerem Arbeitsspeicher aufgerüstet, damit es leistungsfähiger ist als je zuvor. Es ist zwar kein Gaming-Notebook, aber in unseren Tests hat es trotzdem respektable Gaming-Ergebnisse erzielt und alltägliche Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigt. Mit einer Akkuladung schafft er einen ganzen Arbeitstag, im Durchschnitt 12:01 Minuten in unserem PCMark 10 Test.

Das Gehäuse bleibt unverändert, aber der klassische XPS-Look und das gebürstete Aluminium-Finish sind so beeindruckend wie immer. Es ist unglaublich dünn und leicht, was es besonders für ein 15-Zoll-Notebook extrem mobil macht. Und die Tastatur und das Trackpad sind so reaktionsschnell und komfortabel wie eh und je.

Natürlich ist er nicht ganz billig, aber für ein Notebook seiner Klasse ist der Preis angemessen. Und du bekommst definitiv das, wofür du bezahlst.

Der beste günstige Windows-Laptop

2. Acer Aspire 5 (2022) Der beste günstige Windows-Laptop CPU: Bis zu 12th Gen Intel Core i7 | Grafik: Bis zu Nvidia GeForce RTX 2050 | RAM: Bis zu 16GB DDR4 SDRAM | Bildschirm: 17,3" Full HD (1920 x 1080) 16:9 | Speicher: Bis zu 1TB SSD + 1TB HDD Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Konkurrenzfähiger Preis Solide Konstruktion, mit einem Gewicht von 1,7 kg Anständige Akkulaufzeit für diesen Preis 720p-Webcam Begrenzte Auswahl an Anschlüssen

Kein günstiges Windows-Notebook ist so gut wie das Acer Aspire 5. Es bietet so viele Konfigurationen mit unterschiedlichen Displaygrößen und integrierten oder diskreten Grafikkarten, dass für so ziemlich jeden Nutzer etwas dabei ist. Noch beeindruckender ist, dass dieses Einsteigermodell eine respektable Leistung für ein Notebook in dieser Preisklasse bietet.

Du bekommst zwar kein hochmodernes Design, aber die Grundlagen stimmen, vom robusten Gehäuse über die komfortable Tastatur bis hin zum Fingerabdrucksensor auf dem Trackpad. Und der 1080p14-Zoll-Bildschirm ist hell, klar und hat gute Blickwinkel.

Da es sich um ein günstiges Modell handelt, gibt es auch hier Kompromisse: Die 720p-Webcam ist etwas einfach, die eingebauten Lautsprecher sind etwas schwach und die Konnektivität ist nicht ganz so gut. Aber auch das sind keine entscheidenden Faktoren. Du bekommst hier definitiv ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für dein Geld.

Der beste 2-in-1-Windows-Laptop

3. Lenovo Yoga 9i Gen 8 Der beste 2-in-1-Windows-Laptop CPU: 13th Gen Intel Core i7-1360P | Grafik: Intel Iris Xe | RAM: 16GB LPDDR5 | Bildschirm: Bis zu 14-Zoll 3840 x 2400 400-Nit OLED-Touchscreen mit 100% DCI-P3, VESA-zertifiziertes DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision | Speicher: Bis zu 1TB SSD Absolut atemberaubendes Design Wunderschönes Display Tolle Akkulaufzeit und Leistung Für die meisten Menschen zu teuer Das Display hat im Durchschnitt 350 nits

Das Lenovo Yoga 9i Gen 8 (2023) ist ein absoluter Hingucker mit seinem gehobenen Design, einem OLED-Display mit erstaunlicher Bildqualität und einer um 360 Grad drehbaren Soundbar, die ein noch intensiveres Streaming-Erlebnis ermöglicht. Und es ist ein Beweis für Lenovos Brillanz.

Zudem ist er leistungsstark und schlägt andere Touchscreen-Laptops wie den Samsung Galaxy Book3 Pro 360 in unseren Benchmarks. Auch bei kreativen Aufgaben wie dem Export von 50 bearbeiteten hochauflösenden 7952 x 4472 Bildern von RAW zu JPEG in Lightroom kann es mithalten. Und obwohl er nicht die längste Akkulaufzeit haben mag, hielt er in unserem Akkutest für das Surfen im Internet etwas mehr als 10 Stunden mit einer vollen Ladung durch, was bedeutet, dass du das Ladegerät zu Hause lassen kannst.

Das OLED-Display ist mit durchschnittlich 350 nits nicht so hell wie erhofft, aber dank der satten, kräftigen Farben ist es trotzdem leuchtend. Und wenn du den Tablet-Modus nutzen willst, wirst du feststellen, dass es intuitiv auf deine Touch-Befehle reagiert.

Der beste Premium 2-in-1 Laptop

4. HP Spectre x360 (2022) Der beste Premium 2-in-1 Laptop CPU: 12th Generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel Iris Xe Graphics | RAM: 8GB – 16GB LPDDR4X | Bildschirm: 13.5" 3K2K (3000 x 2000) UWVA OLED | Speicher: 256GB – 2TB SSD Anzeigen bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wunderschönes Design Ausgezeichnete Akkulaufzeit Lebendiger OLED-Bildschirm OLED-Display treibt den Preis in die Höhe Die Empfindlichkeit des Touchpads ist etwas schwankend

Das HP Spectre x360 ist seit Jahren eines unserer Lieblingsnotebooks, und das Modell 2022 ist nicht anders. Mit den Intel Alder Lake Prozessoren der 12. Generation und der verbesserten integrierten Intel Iris Xe-Grafik ist es leistungsfähiger denn je und bietet einen deutlichen Leistungsschub.

Er konnte Arbeitsprogramme ausführen, mehrere Tabs im Browser bearbeiten und sogar viele Low- und Mid-Range-Games ohne Probleme spielen. Und seine Leistung war durchgehend unglaublich konstant. Wir würden uns nur wünschen, dass der Akku länger als acht Stunden hält. Aber immerhin ist er schnell aufgeladen und erreicht in etwa einer Stunde mindestens 80 % seiner Kapazität.

Dies ist wirklich das beste 2-in-1-Notebook, das derzeit auf dem Markt ist, vor allem wegen des Designs, des makellosen Gehäuses und der soliden Verarbeitung. Wenn du genauso viel Wert auf Ästhetik wie auf Leistung und Qualität legst, ist dies der beste Windows-Laptop für dich. Der Preis ist zwar hoch, aber dafür bekommst du einige hervorragende Extras, wie z. B. beeindruckende Sicherheitsfeatures und überraschend gute Bang & Olufsen Lautsprecher.

Der beste schmale und leichte Windows-Laptop

5. Acer Swift 3 OLED (2022) Der beste schmale und leichte Windows-Laptop CPU: Intel Core i7-12700H | Grafik: Intel Iris Xe Graphics | RAM: 16GB LPDDR5 | Bildschirm: 14-Zoll 2.8K OLED SlimBezel Adobe 100% | Speicher: 1TB Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Günstig Wunderschönes OLED-Display und HDR Hervorragende Tastatur und Touchpad Unglaublich leistungsstarke CPU Schwache Akkulaufzeit Durchschnittliche Webcam Schreckliche Verfügbarkeit

Das Acer 3 Swift OLED ist das Nachfolgemodell eines der besten Notebooks, die je gebaut wurden, und diese Aktualisierung enttäuscht nicht im Geringsten. Dieses leichte und dünne Notebook in einem schönen, gut gebauten Gehäuse verbirgt eine unglaubliche CPU-Leistung, die zu den besten gehört, die wir je bei einem Ultrabook gesehen haben.

Tatsächlich ist es eines der Notebooks mit der höchsten Punktzahl, die wir je getestet haben. Natürlich steht auch die GPU-Leistung dem in nichts nach und sorgt dafür, dass du mit Leichtigkeit arbeiten und spielen kannst. Und auch wenn die Akkulaufzeit nicht die längste ist, so ist sie doch ziemlich anständig.

Sein Hauptvorteil ist jedoch das wunderschöne OLED-Display, das auch HDR unterstützt. Die Tastatur verfügt über ein glattes und schlankes Design und alle das erhältst du zu einem unglaublich günstigen Preis, der das Gerät zu einem absoluten Schnäppchen macht.

Der beste Gaming-Laptop

6. Alienware m17 R5 AMD Advantage Der beste Gaming-Laptop CPU: AMD Ryzen 9 6900HX | Grafik: AMD Radeon RX 6850M XT | RAM: 32GB DDR5-4800 | Bildschirm: 17.3” 4K (3840 x 2160), 120Hz, 3ms | Speicher: 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | Betriebssystem: Windows 11 Home Gestochen scharfes Design mit cleverer Kühlung Fantastische Leistung Ausgezeichneter, großzügiger Bildschirm AMD Advantage Spezifikation ist ziemlich teuer Etwas begrenzter Akku beim Gaming Schweres, sperriges Gehäuse

Das von uns getestete Modell ist zwar mit 2.350 US-Dollar (ca. 1.950 Euro) recht teuer, aber das Alienware m17 R5 "AMD Advantage" ist ein absolut leistungsstarkes Windows-Gaming-Notebook, das sowohl in Spielen als auch bei kreativen Aufgaben eine erstklassige Leistung bietet.

Es ist nicht ganz klar, ob Dell oder AMD für die Herstellung eines so hervorragenden Notebooks verantwortlich ist, aber wir sind so oder so zufrieden. Die internen Komponenten leisten in praktisch jedem Bereich ganze Arbeit und das schlanke Alienware-Gehäuse verfügt über eine raffinierte Kühllösung, die dein System reibungslos laufen lässt.

Du bist noch nicht überzeugt? Nun, das 4K 120Hz-Display ist absolut großartig und lässt teurere Gaming-Laptops im Regen stehen. Die Tastatur verfügt über eine RGB-Beleuchtung, die ästhetisch ansprechend, aber nicht übertrieben ist, und obwohl die Akkulaufzeit nicht spektakulär ist, übertrifft sie die meisten Gaming-Laptops in dieser Gewichtsklasse. Das Alienware m17 R5 AMD Advantage ist eines der besten Windows Gaming-Notebooks, die du derzeit kaufen kannst - Ende der Geschichte.

Der beste günstige Gaming-Laptop

7. HP Victus 15 Der beste günstige Gaming-Laptop CPU: 12th-gen Intel Core i5 – i7; AMD Ryzen 5 5600H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1650 – Nvidia GeForce RTX 3050 Ti; AMD Radeon RX 6500M | RAM: 8GB – 16GB | Bildschirm: 15.6" FHD (1920 x 1080) display – 15.6" FHD (1920 x 1080) 144Hz display | Speicher: 256GB NVMe SSD – 1TB NVMe SSD | Betriebssystem: Windows 11 Home – Windows 11 Pro Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Ausgezeichneter Preis Gute Gaming-Performance Kann auch als Arbeitsnotebook verwendet werden Schlechte Akkulaufzeit Eher schlichtes Design

Das HP Victus 15 ist der Beweis dafür, dass du für Gaming kein teures Notebook kaufen musst, um eine großartige Leistung zu genießen. Wie bei vielen günstigen Angeboten gibt es auch hier ein paar Zugeständnisse. Es ist zwar robust, aber etwas klobig, was bedeutet, dass es nicht gerade die reisefreundlichste Gaming-Maschine ist. Das Design ist ebenfalls einfach, aber die Tatsache, dass es teilweise aus recyceltem und aus dem Meer stammendem Kunststoff besteht, macht das wieder wett, vor allem, wenn du Wert auf Nachhaltigkeit und einen geringeren CO2-Fußabdruck legst.

Auch die Akkulaufzeit war enttäuschend, da sie bei unseren Tests nur etwas mehr als vier Stunden betrug. Die gute Nachricht ist, dass das Gerät für den Schreibtisch und nicht für unterwegs gedacht ist, so dass du es eingesteckt lassen kannst.

Noch besser ist, dass seine Leistung und sein Wärmemanagement kaum zu schlagen sind. Mit niedrigen Einstellungen kannst du auch die anspruchsvollsten Spiele ohne Frust genießen. Außerdem ist er ein Multitasking-Monster, was ihn ideal für Arbeit, Schule und Unterhaltung macht.

Der beste Windows-Laptop mit AMOLED-Display

8. Samsung Galaxy Book3 Ultra Der beste Windows-Laptop mit AMOLED-Display CPU: 13th Gen Intel Core i7 - i9 | Grafik: Nvidia GeForce RTX 4050, 4070 | RAM: 16GB - 32GB | Bildschirm: 13.3" FHD (1920 x 1080) AMOLED touch display – 15.6" FHD (1920 x 1080) AMOLED touch display | Speicher: 1TB SSD | Betriebssystem: Windows 11 Home Anzeigen bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Ausgezeichnete Leistung Wunderschönes 3K AMOLED mit HDR Die Tastatur fühlt sich toll an Schreckliche Akkulaufzeit Äußerst teuer

Es ist selten, dass wir ein Notebook finden, das alles kann. Dieses Ultrabook von Samsung ist in dieser Hinsicht etwas Besonderes. Das Samsung Galaxy Book3 Ultra ist in der Lage, fast jede Aufgabe zu bewältigen. Das heißt, es ist das Notebook, das du dir holst, wenn du ein tragbares Gerät brauchst, mit dem du Produktivitätsaufgaben, kreative Arbeit und sogar Gaming bewältigen kannst - auch wenn du dafür ziemlich viel bezahlen musst.

In seinem wunderschönen und schlanken Gehäuse steckt ein Zugpferd, das die meisten unserer kreativen und redaktionellen Aufgaben, aber auch Produktivitätsaufgaben und sogar anspruchsvolles Gaming bewältigt. Und wir haben festgestellt, dass es mit dem mit einem M2 Max Chip ausgestatteten Apple MacBook Pro 16 mithalten kann. Und auch im Gaming-Bereich hat es mit seiner RTX 4000-GPU seine Konkurrenten der letzten Generation in den Benchmark-Tests weit hinter sich gelassen.

Außerdem ist das Samsung Ökosystem im Inneren ein Feature, das mit dem von Apple konkurriert, während die Tastatur nicht nur bequem zu bedienen ist, sondern auch über gut dimensionierte Tasten und einen Ziffernblock verfügt. Aber nimm das Ladegerät mit, denn bei voller Ladung hält es nur etwa sechs Stunden.

Der beste Desktop-Ersatz

9. Lenovo Legion Pro 7i Der beste RTX 4000 Gaming-Laptop CPU: 13ᵗʰ Gen Intel Core i9-13900HX | Grafik: Nvidia GeForce RTX 4070 - 4090 | RAM: Bis zu 32 GB DDR5 5600MHz | Bildschirm: 16-Zoll WQXGA (2560x1600) IPS 500nits, 100% sRGB, 240Hz | Speicher: Bis zu 2 TB PCIe SSD Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Unglaubliche Gaming-Performance Eine breite Tastatur mit RGB-Beleuchtung Hervorragende Auswahl an Anschlüssen Das Display hat eine lächerliche Bildwiederholrate von 240 Hz Teuer Schreckliche Akkulaufzeit Leichte Überhitzungsprobleme Sehr schwer

Das Lenovo Legion Pro 7i ist eines der leistungsstärksten Gaming-Notebooks, das wir bisher getestet haben, und liefert eine unglaubliche Gaming-Performance, die in jedem unserer grafikbasierten Benchmark-Tests durchschlägt. Diese Leistung überträgt sich natürlich auch auf die Gaming-Performance: Titel wie Marvel's Spider-Man Remastered werden ohne Probleme abgespielt. Selbst bei maximalen Grafikeinstellungen und aktiviertem Raytracing gibt es kein spürbares Stottern oder Verlangsamen.

Der Bildschirm, ein absolut lächerlich mächtiges 16-Zoll-WQXGA-Panel mit 240 Hz, ist extrem hell, und die Bildwiederholrate ist butterweich genug für rasante Spiele und professionelle Gamer. Außerdem verfügt es über eine RGB-beleuchtete Tastatur mit einer großen Auswahl an Anschlüssen.

Da es sich um einen Desktop-Ersatz handelt, ist das Gehäuse natürlich sehr klobig und schwer und die Akkulaufzeit liegt bei miserablen zweieinhalb Stunden. Außerdem ist es extrem teuer. Dafür ist es ein echtes Gaming-Kraftpaket.

Der beste Laptop mit langer Akkulaufzeit

10. Dell Inspiron 16 2-in-1 (2022) Der beste Laptop mit langer Akkulaufzeit CPU: Bis zu Intel Core i7-1260P | Grafik: Intel Iris Xe Graphics / Nvidia MX550 | RAM: Bis zu 16GB DDR4 | Bildschirm: Bis zu 16-Zoll UHD+ (3840 x 2400) OLED, 60Hz | Speicher: Bis zu 1TB PCIe NVMe SSD Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Gute Leistung in allen Bereichen Ausgezeichnete Akkulaufzeit Gute Webcam Schwer für ein 2-in-1-Gerät Kein Stylus im Lieferumfang Verwendet noch DDR4-Speicher

Es ist nicht das aufregendste Notebook, das Dell je auf den Markt gebracht hat, aber wenn du ein vielseitiges 2-in-1-Touchscreen-Notebook für die tägliche Arbeit suchst, das nicht die Welt kostet, ist das Inspiron 16 eine gute Wahl.

Wir sagen "nicht die Welt kosten" - dieses Gerät beginnt immer noch bei 1.000 €, was für ein durchschnittliches 2-in-1-Notebook etwas happig ist. Aber das hier ist kein durchschnittliches 2-in-1: Die meisten Hybrid-Laptops haben ein 13- oder 14-Zoll-Display, aber das kräftige UHD+-Display des Inspiron 16 ist satte 16 Zoll groß und damit größer als die meisten 2-in-1-Notebooks, die es derzeit gibt.

Das bedeutet, dass das Inspiron 16 eine ganz besondere Nische füllt. Der einzige nennenswerte Nachteil ist das höhere Gewicht und das Fehlen eines Stylus, was wünschenswert gewesen wäre. Wenn du ein leistungsfähiges 2-in-1-Gerät ohne Abstriche machen zu müssen willst, solltest du zugreifen.

So wählst du den besten Windows-Laptop für dich aus

Wenn es darum geht, den richtigen Windows-Laptop zu wählen, musst du berücksichtigen, was du von ihm erwartest. Vielleicht suchst du nach einem leistungsstarken Gerät für Gaming oder andere intensive Aufgaben wie Videobearbeitung. Oder du bevorzugst etwas tragbares, das sich ideal zum Abrufen von E-Mails und für einfache Produktivitätsaufgaben eignet.

Wenn du Wert auf Leistung legst, brauchst du ein Gerät mit hochwertigen Komponenten wie einem schnellen Prozessor, einer ordentlichen Menge Arbeitsspeicher - 16 GB sind ein gutes Ziel - und einer diskreten Grafikkarte, z. B. einer der 3000er-GPUs von Nvidia. Wenn du nur einfache alltägliche Aufgaben erledigen musst, brauchst du keine besonders robusten Geräte. Du brauchst aber trotzdem ein Gerät, das auch in ein paar Jahren noch mithalten kann. Achte also darauf, dass du ein tragbares Gerät mit einem Prozessor der aktuellen Generation und mindestens 8 GB Arbeitsspeicher kaufst. Und obwohl der Speicherplatz durch eine externe SSD erweitert werden kann, solltest du darauf achten, dass dein Gerät für deine Bedürfnisse ausreichend ist.

Wenn es um die Mobilität geht, solltest du nicht nur auf die Größe und das Gewicht des Notebooks achten, sondern auch auf die Akkulaufzeit. Schließlich muss es genug Saft haben, um einen Arbeitstag lang durchzuhalten, ohne dass du es aufladen musst. Bedenke, dass leistungsstärkere Laptops mit diskreter Grafik, die vor allem für Gaming gedacht sind, in der Regel eine kürzere Akkulaufzeit haben.

Und natürlich solltest du darauf achten, dass du die richtige Größe für deine Bedürfnisse hast. Laptops gibt es in der Regel in 13-, 15- und 17-Zoll-Modellen. Wenn du großen Wert auf Mobilität legst, ist ein kleineres 13-Zoll-Modell wahrscheinlich die beste Wahl. Wenn du jedoch ein Gleichgewicht zwischen Tragbarkeit und Leistung brauchst, sind 15-Zoll-Modelle am besten geeignet. 17-Zoll-Modelle sind ideal für jemanden, der ein tragbares Gerät mit viel Leistung und einem großen Bildschirm für einfaches Multitasking sucht.

Darüber hinaus solltest du dir überlegen, welche Anschlüsse und Features du von deinem Gerät erwartest. Manche haben nur ein paar USB-C-Anschlüsse, während andere einen SD-Kartenleser und HDMI-Anschlüsse für die einfache Nutzung externer Monitore haben. Wieder andere verfügen über Sicherheitsfeatures wie z. B. einen Fingerabdruckleser, eine Webcam-Abdeckung oder ein Kensington-Schloss.

Wenn du herausfindest, welche Leistung, Mobilität, Akkulaufzeit, Größe und Features du von deinem nächsten Windows-Laptop erwartest, wirst du im Handumdrehen das richtige Gerät finden.

Wie wir diese Windows-Laptops getestet haben

Wir wissen, dass die Anschaffung eines neuen Computers eine große Investition ist. Wenn wir also einen Windows-Laptop oder ein anderes Notebook testen, achten wir darauf, dass wir jeden Aspekt des Geräts ausprobieren. Zunächst werfen wir einen Blick auf das Design und darauf, wie durchdacht das Layout ist. Auch die Größe, die Tragbarkeit und sogar die Ästhetik werden in Betracht gezogen. Denn wenn du schon so viel Geld für etwas ausgibst, dann soll es auch entsprechend aussehen. Der Tastatur und dem Trackpad wird ebenfalls viel Aufmerksamkeit gewidmet, damit wir wissen, wie bequem ein Notebook zu bedienen ist.

Als nächstes ist die Leistung an der Reihe. Wir beginnen damit, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ein tragbares Gerät in freier Wildbahn leisten kann. Wie das Bearbeiten, Spielen oder das Öffnen von mehreren Tabs in Google Chrome funktioniert, hängt von der Art des Notebooks ab. Aber wir stellen sicher, dass er das tut, was er soll, und vergleichen die reale Nutzung mit der seiner Konkurrenten. Es gibt auch einige standardisierte Tests, um die Vergleiche zu vereinfachen. Wir führen bei allen Laptops, die wir testen, dieselben Benchmark-Tests durch, um konkrete Vergleiche anstellen zu können.

Zu diesen Tests gehört auch die Akkulaufzeit. Wenn man bedenkt, wie viel von einem Laptop erwartet wird, ist dies ein wichtiger Schritt in unserem Prozess. Zusätzlich zu einem synthetischen Benchmark-Test lassen wir einen 1080p-Film in einer Schleife laufen, um einen organischeren Akkuverbrauch zu simulieren und die Ergebnisse aufzuzeichnen.

Natürlich testen wir auch alle individuellen Features eines tragbaren Geräts, darunter die Webcam, das Mikrofon, die Anschlüsse und andere Features. Wenn wir all unsere Notizen zusammengetragen und festgestellt haben, wo ein Laptop die Erwartungen übertroffen oder verfehlt hat, schauen wir uns den Preis an, um zu sehen, ob er den für seine Zielgruppe wert ist.