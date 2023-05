Schlechte Internetabdeckung in Büro oder Eigenheim? STRONG könnte die Lösung sein!

Mesh-Netzwerke sind immer mehr Leuten ein Begriff, einige sind aber auch noch immer irritiert davon, was nun tatsächlich der Mehrwert dieser Ergänzung zum Router sein soll.

Neben fehlender Kenntnis über den konkreten Nutzen, ist zudem häufig auch der Preis ein großer Kritikpunkt. Entsprechend kosten Mesh-Systeme gern einmal mehrere hundert Euro – pro Repeater!

Ein Hersteller der sich zunehmend dadurch etablieren kann, dass er diese Probleme aktiv behebt, ist STRONG (Öffnet sich in einem neuen Tab). Entsprechend bietet dir STRONG preisgünstige Einstiegspakete, die dein Eigenheim in Windeseile in ein voll vernetztes Mesh-Netzwerk mit bestem Internet verwandeln. Außerdem punkten die Produkte durch hohe Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung sowie tolle Verarbeitung und einen schicken Formfaktor.

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich ein Mesh zuzulegen, sollte STRONG definitiv im Auge behalten. Noch immer unschlüssig? Dann haben wir unterhalb einige Vorteile von Mesh sowie der Nutzung der STRONG Kits zusammengetragen.

1. Mesh sichert hohe Reichweite und bestmögliche Abdeckung für alle internetfähigen Geräte

Der bekannteste und offensichtlichste Grund für die Anschaffung eines Mesh-Kits ist die Erweiterung der Reichweitenabdeckung sowie Gewährleistung von Stabilität und Geschwindigkeit deines Internets in großflächigen Bürogebäuden oder dem Eigenheim.

Herkömmliche Router sind diesbezüglich recht beschränkt und gerade, wenn mehrere Personen ihrem Tagesgeschäft oder den Freizeitbeschäftigungen nachgehen eher ungeeignet. Vor allem, wenn sich die Nutzung über große Entfernungen oder mehrere Stockwerke verteilt.

Hier kommen dann die nützlichen Mesh-Repeater ins Spiel, die das Signal über mehrere Knotenpunkte hinweg verteilen und so eine bessere Abdeckung sowie höhere Reichweite gewährleisten.

Höhere Geschwindigkeiten als mit einer LAN-Verbindung hin zum Heimrouter wirst du zwar auch hiermit nicht erreichen, gewährleistet ist jedoch, dass jeder innerhalb der Nutzungsreichweite gleichermaßen flott auf Medieninhalte zugreifen oder Online-Meetings beiwohnen kann – ganz ohne nervige Verbindungsabbrüche.

2. Die Einrichtung eines Mesh ist leichter und flotter geschehen als gedacht

Mesh haben noch immer den Ruf, dass ihre (Erst-)Einrichtung häufig übermäßig komplex ist und somit werden vor allem Technik-Laien rasch abgeschreckt.

Dass sowas aber nicht sein muss, beweist STRONG beispielsweise mit dem AX3000 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mesh Home Kit recht anschaulich. Die Anleitung umfasst hier nur wenige Schritte, die mit deutlichen Bilddarstellungen gestützt werden. Im Normalfall steht ein Mesh-Netzwerk so schon in 5-10 Minuten zur Verfügung.

Und dank modernen Komfortfunktionen wie WPS ist auch die Erweiterung häufig ein Leichtes. Einfach die zusätzlichen Repeater mittels Tastendruck ins Mesh-Netz eingliedern und auf die Bestätigung via leuchtender LED warten – fertig.

Da Repeater heutzutage weiterhin über eine gute Anzahl an Anschlüssen verfügen, ist es außerdem möglich, nach Wunsch ganz einfach eine LAN-Verbindung mit dem TV, der Spielekonsole oder dem PC zu verwenden. Und sind wir mal ehrlich: Das ist mit einer weitgehend frei verteilbaren Repeater-Box schon deutlich angenehmer als mit dem stationären Heimrouter und einem 5-M-LAN-Kabel, welches durch das halbe Haus gelegt wird.

3. Dank komfortabler App allzeit alles im Blick

Dank Mesh können über 200 Geräte simultan im Netzwerk operieren, während du mittels separater App zahlreiche Kontroll- und Anpassungsoptionen zur Verfügung hast. (Image credit: Strong)

Heutzutage hat ja so ziemlich jeder elektronische Helfer eine passende App im Gepäck, die einem weitere Funktionen zur Hand gibt und den Alltag weiter erleichtert. Kaum verwunderlich, dass das auch bei Mesh-Systemen der Fall ist.

Bei STRONG greifst du hierbei auf die ATRIA Mesh App (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurück. Diese unterstützt übrigens nicht nur neuere Varianten wie den AX3000, sondern auch noch kostengünstigere Vertreter des Herstellers wie die 1200 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie 2100 Mbit Duo Packs (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Die Anmeldung erfolgt über Daten, die zusammen mit deinem Home Kit geliefert werden und im Anschluss stehen dir komfortable Extras wie die Einrichtung von Gäste-WLAN-Zugängen oder die LAN-Konfigurationen zur Verfügung. Auf Wunsch kannst du hier auch immer einen Überblick über alle Mesh-Repeater erhaschen und einzelne Repeater auf Wunsch gar de- und reaktivieren.

Besonders gut gefallen uns aber optische Anpassungen wie abschaltbare LEDs, die somit auch die Platzierung im eigenen Schlafzimmer störfrei ermöglichen. Du siehst schon: Die modernen Apps für Mesh-Systeme sind äußerst vielfältig und bieten dir den nötigen Luxus, der dein Eigenheim oder Büro noch ein starkes Stück smarter macht.

Mesh sind schon eine coole Sache und zweifelsfrei wirst auch du schon das ein oder andere Mal in einer Lage gewesen sein, wo du dich über die schlechte Internetabdeckung im Urlaub oder bei Bekannten geärgert hast. Mit einem Mesh-Netzwerk gehören diese Probleme aber zumindest in deinem Eigenheim künftig der Vergangenheit an.

