Die besten 2-in-1 Laptops 2020: finde den besten konvertiblen Laptop für deine Bedürfnisse

Die besten 2-in-1 Laptops haben die Computerlandschaft für immer verändert. Und auch die Art und Weise wie wir mit unseren Laptops umgehen und welche Funktionen ein Laptop für uns haben muss, ist eine andere als noch vor einigen Jahren. Heutzutage soll der Laptop unserer Träume uns nicht nur bei der Arbeit bestmöglich unterstützen, sondern auch für die nötige Entspannung am Abend sorgen - und Serien, Musik und Spiele vernünftig abspielen.

Während die traditionellen Laptops noch immer die beliebtesten sind, gewinnen Hybrid Laptops an Bedeutung - diese vereinen das Beste aus beiden Welten. Das Laptop-Interface für den Job und den Tablet Modus für die Freizeit.

Es gibt kein besseres Gefühl als nach einem langen Arbeitstag in den Tablet-Modus zu switchen, Netflix zu öffnen oder Plants vs. Zombies zu zocken und - Erholung incoming in 3,2,1!

Nicht nur die Flexibilität ist ein Vorteil, sondern auch die breite Produktpalette. 2-in-1 Laptops gibt es in vielen verschiedenen Formen, Größen und Leistungsstufen. Einige Modelle enthalten die besten Prozessoren und werden somit zu den besten Laptops auf dem Markt. Andere, wie das Surface Book 2, haben einen abnehmbaren Bildschirm. Diese werden im Laptop Modus nur von starken Magneten gehalten -und auch das Switchen zum Tablet ist hier deutlich einfacher und leichter. Viele 2-in-1 Laptops können mit einem Eingabestift bedient werden - allerdings müssten diese in den meisten Fällen zusätzlich gekauft werden.

Um dir bei der Wahl für das richtige Hybrid Notebook für dich, deine Bedürfnisse und Wünsche, aber vor allem auch für dein individuelles Budget zu helfen, haben wir die besten 2 in 1 Laptops getestet. Du findest neben einer kurzen Bewertung auch jeweils unsere Pros & Kontras aufgelistet.

1. HP Spectre x360 15T (2019)

Starke Performance, aufsehenerregendes Design

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 15,6-Zoll UHD (3.160 x 2.140) LCD Touchscreen | Speicher: 256 GB SSD – 2 TB SSD

Ausgezeichnete Leistung

Hervorragendes Design

Scharfes 4K Display

Lüfterposition etwas problematisch

Es ist Tradition, dass HP in seiner Spectre Linie der Ultrabooks und Laptops Eleganz und Leistung verbindet - auch das Spectre x360 15 stellt dabei keine Ausnahme dar. Der erste Platz unserer Top 10 der besten 2-in-1 Laptops geht verdienterweise an das HP Spectre x350 15. Intel Core i7 CPUs der 8. Generation, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Grafik und 8 GB RAM gehören hier schon zur Standardkonfiguration.

Das 2 in 1 Hybrid Laptop meistert alle Aufgaben, die du ihm zuwirfst, mit Bravour. Ganz gleich ob beruflich oder privat, wie beispielsweise leichtes Gaming am Abend, und schaut dabei mehr als luxuriös aus. Bedenke allerdings, dass das HP Spectre x360 etwas größer und schwerer ist, als wir es von Hybrid Laptops gewöhnt sind. Du wirst also vermutlich nur wenig Zeit im Tablet Modus verbringen. Lässt du dich davon nicht stören, erhältst du hier ein unglaubliches Laptop, mit dem du auf dem beeindruckenden 4K Display Filme und mehr schauen kannst.

Lies die vollständige Bewertung: HP Spectre x360 15T (2019)

Google Pixelbook

2. Google Pixelbook

Das versprochene Android ist da!

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Grafik 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 12,3 Zoll QHD (2.400 x 1.600) LCD Touchscreen | Speicher: 128 GB – 512 GB SSD

Wunderschönes Design

Dynamisches, reaktionsschnelles Display

Support für Android Anwendungen

eher weniger für kleine Budgets geeignet

Pixelbook Pen separat erhältlich

Noch kein biometrischer Login möglich

Es mag im ersten Moment seltsam sein, dass ein Chromebook in unserer Liste der besten 2in1 Laptops steht und dabei sogar den zweiten Platz belegte. Doch das Google Pixelbook verbindet die beiden Formen perfekt und verdient diese Position wirklich sehr.

Das Pixelbook ist ein beeindruckendes Gerät, dass dem Chrome OS Betriebssystem mehr als gerecht wird und hebt es auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Das Pixelbook 2-in-1 läuft mit leistungsstarken Komponenten und unterstützt auch Vollversionen von Android Apps. Damit werden auch die letzten Zweifel der überzeugten Mac und Windows-Nutzer beseitigt - greif zu und besorg dir mit dem Google Pixelbook eines der besten Chromebooks!

Lies die vollständige Bewertung: Google Pixelbook (englischsprachig)

Asus Chromebook Flip

3. Asus Chromebook Flip

Ein 2-in-1 Chromebook, welches selbst Android Nutzer lieben!

CPU: Intel Pentium – Core m7 | Grafik: Intel HD Grafik 510 – 515 | RAM: 4 GB – 8 GB | Display: 12,5-Zoll FHD (1.920 x 1.080) LED, mit Hintergrundbeleuchtung, blendfrei | Speicher: 32 GB – 128 GB eMMC

Edler Tablet Modus

Großartiges, lebhaftes Display

Kein "out-of-box" Support für Android Anwendungen

Lautsprecher könnten besser sein

Wir sind ehrlich, das Pixelbook ist wirklich verführerisch, aber für Preisbewusste haben wir einen würdigen Pinch Hitter: das Asus Chromebook Flip C302. Die Kombination von Googles Cloud-basiertem Chrome OS und einem Hybrid Design mit Touchscreen macht das Asus Chromebook Flip mit der Nutzung von Android Apps kompatibel. Genau wie das Pixelbook kannst du das Chromebook Flip für Apps aus dem Google Play Store verwenden - dafür benötigst du jedoch ein "out-of-the-box" Update.

Das Asus Chromebook Flip C302 ist ohne Frage eines der besten 2-in-1 Laptops, die aktuell verfügbar sind. Und falls du ohnehin schon ein Fan von Asus Laptops bist, wirst du mit dem Tausch zu diesem neuen Gerät zufrieden sein.

Lies die vollständige Bewertung: Asus Chromebook Flip

HP Spectre x360

4. HP Spectre x360

Wunderschön und leistungsstark.

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Grafik 620 – Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,3-Zoll Full HD (1.920 x 1.080) - 15,6-Zoll diagonal 4K IPS (3.840 x 2.160) Touchscreen | Speicher: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Eingabestift inklusive

Schlankes Design

Eher weniger für kleine Budgets

Das HP Spectre x360 ist nicht nur eines der besten 2-in-1 Laptops auf dem Markt, sondern zeitgleich auch eines der bestens Laptops überhaupt. Nur wenige Hersteller sind in der Lage, leistungsstarke Komponenten mit einem umwerfenden Design zu vereinen - und HP hat es tadellos geschafft!

Das geschliffene Aluminium-Design beschert dir garantiert viele neidische Blicke der Kollegen, während die starke Hardware dich nahezu mühelos durch deinen aufgabenlastigen Büroalltag bringt. Aufgrund des leichten und kompakten Designs wirst du dich auf den ersten Blick verlieben.

Und wenn du genug davon hast, dich von seinen großartigen Fähigkeiten und Funktionen zu überzeugen, flip es einfach in den Tablet Modus und lass den Abend mit einer kleinen Gaming-Session ausklingen.

Lies die vollständige Bewertung: HP Spectre x360

Dell XPS 15 2-in-1

5. Dell XPS 15 2-in-1

Ein konvertibles Laptop ohne Kompromisse!

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Radeon RX Vega M GL (4 GB HMB2) | RAM: 8 GB – 16 GB | Speicher: 128 GB – 512 GB PCIe SSD

Beeindruckende Power

Ultra-dünnes Design

Eher weniger für kleine Budgets geeignet

Bist du bereit dafür, eines der besten 2 in 1 Laptops kennen zu lernen, das starke Leistung mit schöner Optik verbindet? Dann stellen wir dir mit Freuden das Dell XPS 15 vor - es ist nicht nur eines der besten 2-in-1 Geräte, sondern auch eines der besten Ultrabooks gerade auf dem Markt.

Es gehört wohl zu den begehrtesten 2-in-1-Laptops überhaupt - mit separater Radeon RX Vega Grafik. Du erhältst außerdem ein spektakuläres convertibles Laptop, das nicht mit Leistung geizt. Obwohl der Preis möglicherweise außerhalb deines Budgets liegt, ist es das Dell XPS 15 definitiv wert, dein Sparschwein zu plündern.

Lies die vollständige Bewertung: Dell XPS 15 2-in-1

Microsoft Surface Book 2 (13-Zoll)

6. Microsoft Surface Book 2 (13-Zoll)

Das 2-in-1 Komplettpaket.

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Grafik 620 – Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,5 Zoll PixelSense Display | Speicher: 256 GB – 1 TB SSD

Gute Akkulaufzeit

Leistungsstark

Eher weniger für kleine Budgets geeignet

Surface Pen zusätzlich erhältlich

Als wir hörten, dass das 15-Zoll Surface Book 2 auf den Markt kommen soll, konnten wir es kaum erwarten. Denn schon in das Surface Book hatten wir uns verliebt. Letztendlich konnte es unsere hohen Erwartungen jedoch nicht ganz erfüllen und so landete das Surface Book 2 nur im Mittelfeld unserer Top 10 der besten 2-in-1 Laptops. Trotz einiger Kompromisse ist es ein bemerkenswertes Gerät.

Es verfügt über hochmoderne Prozessoren der 8. Generation und eine Nvidia 10-Series Grafik - welche besonders Spielern und Kreativen gefallen wird. Erlebe die besten Games und Bildbearbeitung in gestochen scharfer Optik. Kombiniere das mit seiner einzigartigen Switch-Lösung und du erhältst im Surface Book 2 ein Surface im handlichen Buchformat.

Lies die vollständige Bewertung: Microsoft Surface Book 2 (13-inch) (englischsprachig)

Lenovo Yoga C930

7. Lenovo Yoga C930

Das (fast) kompromisslose 2-in-1

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Intel UHD Grafik 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,9-Zoll FHD (1.920 x 1.080) – UHD (3.840 x 2.160) IPS Glossy Multi-Touch | Speicher: 256 GB – 2 TB SSD

Hervorragende Verarbeitungsqualität

Solide Funktionen

Exzellente Akkulaufzeit

Grafik könnte besser sein

Upgrades und Zubehör nicht günstig

Schlank, dünn und mit vielen Funktionen ausgestattet, ist das neue Lenovo Yoga C930 verdienterweise in unserer Top 10 der besten 2 in 1 Laptops aufgelistet.

Und das auch schon ohne die Tatsache, dass es nun ein 4K Display besitzt - jetzt kannst du deine Spiele und Lieblingsserien in unglaublicher Bildqualität erleben. Das Lenovo Yoga C930 unterstützt dich somit nicht nur im harten Arbeitsalltag, sondern auch in deiner wohlverdienten Freizeit.

Dieser 2-in-1 Laptop hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - wenn du nur ein kleines Budget zur Verfügung hast, sollte das Lenovo Yoga C930 definitiv in deiner engeren Wahl sein. Möchtest du stattdessen ein Nonplusultra-Produkt, sei dir bewusst, dass du dann wahrscheinlich abgebrannt bist und dich die nächste Zeit wohl nur von Instant Ramen Nudeln oder Ravioli ernähren wirst.

Lies die vollständige Bewertung: Lenovo Yoga C930 (englischsprachig)

Microsoft Surface Book 2 (15-Zoll)

8. Microsoft Surface Book 2 (15-Zoll)

Zwei Zoll näher an der Perfektion

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 16 GB | Display: 15 Zoll 3.240 x 2.160 PixelSense Touch Display | Speicher: 256 GB – 1 TB SSD

Unglaublich lange Akkulaufzeit

Extrem leistungsstark

Noch keine Up-Firing Standard Lautsprecher

Trackpad könnte größer sein

Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir große Fans vom 13-Zoll Microsoft Surface Book 2 sind. Wenn du diese Liste aufmerksam gelesen hast, ist dir dies sicherlich aufgefallen. Aber wie sieht es mit seinem um zwei Zoll größeren Bruder aus? Wir lieben die lange Akkulaufzeit, die hochwertigen Bestandteile (welche dich wunderbar durch den Arbeitstag und die nachfolgende Unterhaltung bringen) und die einzigartigen Details. Allerdings ist das Modell nicht für Sparfüchse geeignet. Wenn dein Geldbeutel groß genug ist, dann findest du mit dem 15-Zoll Microsoft Surface Book 2 Basismodell mit 256 GB Speicherplatz eins der besten 2 in 1 Laptop, welches gerade auf dem Markt ist.

Lies die vollständige Bewertung: Microsoft Surface Book 2 (15-inch) (englischsprachig)

HP Envy x360 (2019) (Image credit: Future)

9. HP Envy x360 13 (2019)

HPs Slimline Laptop mit AMD Upgrade

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafik: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,3" diagonal FHD IPS (1.920 x 1.080) | Speicher: 256 GB – 1TB SSD

Für ein 2-in-1 unglaublich dünn & schmal

Hochwertiges Gehäuse

Verbesserte Akkulaufzeit

CPU Leistung könnte besser sein

Grafik benötigt Überarbeitung

Aufgrund seines schlanken (du wirst überrascht sein, wie schlank) 13-Zoll Designs hast du noch mehr Spaß daran, das HP Envy x360 13 (2019) in den Tablet Mode umzustellen. Natürlich gibt es noch weitere Gründe, warum das Envy x360 13 von 2019 in deine engere Wahl gehört, wenn du nach einem neuen 2-in-1 Laptop suchst. Diese Schönheit von HP wurde hervorragend verarbeitet, bietet dir 9 Stunden Videowiedergabe und eine Leistung, die dich ohne große Mühen durch deine Schulaufgaben und Projekte geleitet. Und all das zu einem angemessenen Preis.

Lies die vollständige Bewertung: HP Envy x360 (2019) (englischsprachig)

Acer Chromebook Spin 11

10. Acer Chromebook Spin 11

Ein Chromebook wird erfolgreich

CPU: Intel Celeron N3350 | Grafik: HD Graphics 500 | RAM: 4 GB | Display: 11,6 Zoll (1.366 x 768) HD IPS | Speicher: 32 GB Flash

Unglaublicher Preis

Langlebiger Rahmen

Bildschirm könnte heller sein

Akkulaufzeit kürzer als gewöhnlich

Acer hat eine Schwäche dafür, leistungsstarke Laptops mit einem vernünftigen Preis zu entwickeln. Die Power reicht mehr als aus, um die täglichen Aufgaben - ob in Schule, Studium oder Beruf - zu bearbeiten und einige Videos oder Filme abzuspielen. Sie bewiesen dies 2019 erneut, dieses Mal mit dem Acer Chromebook Spin 11. Es ist eines der besten Chromebooks um die heutigen Anforderungen zu schlagen. Einige Kompromisse müsstest du für diesen unglaublich niedrigen Preis allerdings in Kauf nehmen. Beispielsweise die unterdurchschnittliche Akkulaufzeit. Sparst du gern und benötigst keine Hochleistungsmaschine? Dann bist du beim Acer Chromebook Spin 11 genau richtig!

Lies die vollständige Bewertung: Acer Chromebook Spin 11 (englischsprachig)

