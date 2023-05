Last-Minute-Muttertag-Geschenkideen 2023

Included in this guide:

Der Muttertag ist bereits in fünf Tagen (am Sonntag, 14. Mai, um genau zu sein), und wenn du auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für eine technikbegeisterte Mutter bist, dann hast du Glück. Unser Team hat das Internet durchforstet, um die zehn besten Geschenkideen zum Muttertag zu finden, die du online finden kannst.

Egal, ob sie ein Genie in der Küche ist, es sich gerne mit einem Buch gemütlich macht oder zu Hause für Unterhaltung sorgt - wir haben Geschenkideen, die ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir decken ein breites Preisspektrum ab, so dass du für jeden Geldbeutel das passende Gerät findest.

Unten findest du unsere Geschenkideen zum Muttertag. Denk daran, dass einige der aufgelisteten Gadgets sehr gefragt sind und wir empfehlen dir, deine Bestellung so schnell wie möglich aufzugeben, damit es nicht zu Verzögerungen kommt.

Geschenke zum Muttertag: Schnellzugriff

1. Apple Watch 7 Für Mütter, die viel unterwegs sind Anzeigen bei Büroshop24 DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Immer eingeschaltetes Display Erweiterte Gesundheitsüberwachung Schnelleres Aufladen

Apples neueste und beste Smartwatch, die Apple Watch 7, ist das perfekte Geschenk für die Mutter, die immer unterwegs ist und in Verbindung bleiben muss. Die mit vielen Features ausgestattete Smartwatch verfügt über ein 70 % helleres Always-On-Display, schnelleres Aufladen und 20 % mehr Bildschirmfläche, was die Bedienung und das Lesen erleichtert. Auch das Design wurde aufgefrischt, mit weicheren und abgerundeten Kanten und neuen Größen von 41 mm und 45 mm. Sie verfügt weiterhin über alle raffinierten Features der Series 6 Smartwatch, wie z. B. die Blutsauerstoffüberwachung, eine EKG-App und die Aktivitätsüberwachung.

(Image credit: Amazon)

2. Amazon Kindle Paperwhite Für die Mutter, die es liebt zu lesen Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Blendfreies 6,8-Zoll-Display Wasserfest 10 Wochen Akku-Laufzeit

Wenn deine Mutter eine begeisterte Leserin ist, wird sie sich über den Kindle Paperwhite mit Sicherheit freuen. Schon in der Basisversion mit 8 GB kann dieser E-Reader Tausende von Büchern speichern, die sie auf einem wunderschönen, blendfreien 6,8-Zoll-Display lesen kann, das das Aussehen von echtem Papier imitiert. Er ist wasserdicht, so dass Mama sich in der Badewanne oder am Pool mit ihren Lieblingsgeschichten entspannen kann, während das eingebaute Licht die Blendung des Bildschirms minimiert, wenn sie in hellem Sonnenlicht liest. Auch die Schriftgröße lässt sich ganz einfach einstellen, und mit einer Akkulaufzeit, die wochenlang anhält, muss sie sich auch darüber keine Gedanken machen.

3. Apple Airtag Für die Mutter, die ihre Schlüssel verliert Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei CoolStuff DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Kann verlegte Gegenstände wiederfinden Erschwinglich Stylisches Zubehör erhältlich

Ertappt sich deine Mutter oft bei der Suche nach ihren Schlüsseln, bevor sie aus der Tür geht? Dann solltest du ihr vielleicht einen Apple AirTag (Öffnet sich in einem neuen Tab) schenken. Der Apple AirTag ist ein Bluetooth-Ortungsgerät, das sich mit deinem iPhone verbindet. Befestige den AirTag einfach an allem, was du nicht verlieren möchtest, und dein iPhone findet den Gegenstand mit der Precision Finding Technologie. Wenn du einen Gegenstand weiter weg verlegt hast, hilft Apples Find My Network dabei, deinen AirTag über Millionen von iPhone-, iPad- und Mac-Geräten auf der ganzen Welt aufzuspüren.

(Image credit: Amazon)

4. Echo Show 8 Für die Mutter, die gerne in Verbindung bleibt Site bezoeken (Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Alexa integriert Acht-Zoll-HD-Touchscreen-Display Streamt Musik, Filme und Serien

Smarte Displays sind wirklich nützlich, und sie müssen nicht einmal mit anderen smarten Geräten verbunden sein, um sie optimal zu nutzen - und der Echo Serie 8 ist einer der besten, die du deiner Mutter schenken kannst. Er ist ein toller digitaler Bilderrahmen, in dem die Familienerinnerungen automatisch durch die ausgewählten Alben wandern, oder deine Mutter kann nach einem bestimmten Foto fragen, indem sie einfach sagt: "Hey Alexa, zeige meine Bilder von Weihnachten", und schon erscheinen sie. Dabei sieht er aber nicht nur hübsch aus - dieses schicke Gerät stellt ihr Amazon Alexa zur Verfügung, so dass sie sich im Haus freihändig helfen lassen kann, z. B. mit Schritt-für-Schritt-Rezepten, wenn sie gerne kocht oder Videoanrufe macht.

(Image credit: Shutterstock)

5. Apple AirPods Pro Für die Mutter, die hochwertige Earbuds braucht Anzeigen bei notebooksbilliger DE/AT (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Büroshop24 DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Aktives Noise-Cancelling Bequem Leistungsstarker Klang

Beschenke deine Mutter mit den bequemen und leisen AirPods Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab), den Bestsellern. Die kabellosen Earbuds verfügen über den leistungsstarken H1-Chip von Apple, der die Sprachsteuerung mit Siri ermöglicht, damit du Wegbeschreibungen abrufen, Lieder überspringen und Anrufe tätigen kannst, ohne die Hände zu benutzen. Die kabellosen Earbuds verfügen jetzt über Active Noise-Cancelling, um unerwünschte Geräusche zu unterdrücken, und der Transparency-Modus ermöglicht es dir, Außengeräusche hereinzulassen, wenn du sie brauchst. Die schweißresistenten AirPods sind außerdem mit neuen Silikonaufsätzen in drei verschiedenen Größen ausgestattet, die für einen bequemen und sicheren Sitz sorgen.

(Image credit: Future)

6. Dyson Supersonic Für die Mutter, die sich wie frisch aus dem Salon fühlen will Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Verhindert Schäden durch extreme Hitze Ultra-schnelles Trocknen Erzielt ein salonfähiges Styling

Unsere Mütter sind wunderschöne Frauen, die es verdienen, gut auszusehen, und dieses Premium-Gerät gibt ihr das Gefühl, frisch aus dem Friseursalon zu kommen. Der Dyson Supersonic trocknet das Haar ohne extreme Hitze und verfügt über eine intelligente Hitzesteuerung. Das schützt das Haar vor Hitzeschäden und bewahrt den natürlichen Glanz. Er wird mit einer Reihe von Aufsätzen für verschiedene Haartypen geliefert. Egal, ob deine Mutter dicke, lockige Haare oder superfeines, glattes Haar hat, es gibt einen Aufsatz, mit dem sie ihr Haar stylen kann.

(Image credit: Nespresso)

7. Nespresso Vertuo Next Für die Kaffee-liebende Mutter Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Einfach zu bedienen Schlankes, kompaktes Design Brüht cremigen, geschmackvollen Espresso

Verwöhne deine Mutter mit ihrer eigenen Espressomaschine zu Hause. Die Vertuo Next ist eine praktische, einfach zu bedienende Kapselmaschine, die köstlichen, cremigen Espresso in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen serviert. Bei diesem eleganten System muss sie keine Kaffeebohnen mahlen, sondern einfach nur die Kapsel einlegen, und die Maschine macht sich auf Knopfdruck an die Arbeit. Dazu liest sie den Barcode der Kapsel automatisch und stimmt ihre Mischtechnik auf die Bestellung ab. Dank seiner kompakten Größe nimmt er auch keinen wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte weg.

(Image credit: Fitbit)

8. Fitbit Luxe Für die Mutter, die einen stylischen Fitness-Tracker möchte Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Gravis DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Schlankes, attraktives Design Ausgezeichnete Herzfrequenzmessung Helles AMOLED-Display

Möchtest du, dass deine Mutter die Vorteile der Gesundheits- und Aktivitätsmessung nutzt, ohne das Gefühl zu haben, eine große Uhr am Handgelenk zu tragen? Dann ist der Fitbit Luxe ein nahezu perfektes Fitness-Wearable mit einem superschlanken, attraktiven Design, das wie ein Schmuckstück aussieht und sich auch so anfühlt. Der Fitbit Luxe erfasst den Kalorienverbrauch, das Training, die ganztägige Aktivität und bietet eine 24/7 Herzfrequenzüberwachung. Der Aktivitäts-Tracker hilft auch dabei, Schlaf, Menstruation und Stress mit geführten Atemübungen am Handgelenk zu überwachen und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen.

(Image credit: Instant Pot)

9. Instant Pot Duo Plus Für die Mutter, die gerne kocht Site bezoeken (Öffnet sich in einem neuen Tab) Neun Küchengeräte in einem 15 smarte Programme Spülmaschinenfest

Liebt deine Mutter es zu kochen? Dann könnte sie den Instant Pot Duo Plus in der Küche wirklich gut gebrauchen. Es ist ein einziges Küchengerät, das als Schnellkochtopf, Langsamkocher und Reiskocher fungiert - ganz zu schweigen vom Dampfgarer, der Sauteuse, dem Sous-Vide-Gerät, dem Sterilisator und dem Joghurtbereiter. Damit erfüllt er die Aufgaben mehrerer Geräte und macht wertvollen Platz auf der Küchenzeile frei. Der Instant Pot wird außerdem mit einem Rezeptbuch geliefert, das deine Mutter ausprobieren kann, oder auch du, wenn du sie am Muttertag mit einem leckeren Essen verwöhnen möchtest.

(Image credit: Future)

10. Apple iPad Für die Mutter, die alles hat Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Reichlich Speicherplatz für Filme und Apps 10,2-Zoll-Retina-Display Ganztägige Akkulaufzeit

Wenn du deiner Mutter eine Freude machen willst, ist ein Tablet genau das Richtige für sie. Das iPad 2021 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist der perfekte Begleiter für Mütter, die gerne im Internet surfen, lesen und unterwegs Inhalte ansehen. Das 10,2-Zoll-iPad ist mit Apples leistungsstarkem A13 Bionic-Chip ausgestattet und verfügt über 64 GB Speicherplatz, auf dem du viele Filme speichern oder Apps und Spiele herunterladen kannst. Außerdem bekommst du ein 10,2 Zoll großes Retina Display, Unterstützung für den Apple Pencil und die Smart-Tastatur sowie eine ganztägige Akkulaufzeit.