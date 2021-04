Apples lang erwartetes Tracking-Gerät, der AirTag, wurde endlich offiziell vorgestellt. Obwohl es klein ist, wird es eine große Hilfe beim Auffinden von verlegten Gegenständen wie deinen Schlüsseln, deiner Geldbörse oder deiner Tasche sein.

Wenn ein AirTag mit einem iPhone 11 oder höher gepaart ist, kannst du mit der App "Wo ist?" eine genaue Wegbeschreibung zu dem Gegenstand erhalten, und es ertönt ein elektronischer Signalton, wenn du den Gegenstand nicht finden kannst. Die Funktion nennt sich Precision Finding und nutzt den Beschleunigungssensor, die Kamera und das Gyroskop des iPhones, um auf dem Bildschirm und haptisch eine Wegbeschreibung anzuzeigen.

Apples "Wo ist?"-Gerätenetzwerk kann auch genutzt werden, um dich mit einem AirTag zu vereinen, den du für verloren und nicht für verlegt hältst. Wenn ein anderes Gerät im Netzwerk an einem AirTag vorbeikommt, der in den Modus "Verloren" versetzt wurde, erhältst du eine anonyme Aktualisierung seines Standorts, und du kannst einem verlorenen AirTag auch eine Telefonnummer zuweisen, damit dich jemand benachrichtigen kann, wenn er diesen findet.

Der scheibenförmige Tracker kann in eine Portemonnaie oder eine Tasche gesteckt werden, aber wenn du ihn an Schlüsseln oder anderen Gegenständen befestigen möchtest, musst du einen optionalen Anhänger kaufen, in den er passt; diese kosten jedoch genauso viel oder in manchen Fällen mehr als der AirTag selbst.

Wir haben den Apple AirTag jetzt für eine kurze Zeit ausprobiert - allerdings haben wir die Ortungsfunktion noch nicht lange genug genutzt, um ein endgültiges Urteil zu fällen, aber dies sind unsere ersten Eindrücke.

Apple AirTag: Preis und Verfügbarkeit

(Image credit: TechRadar)

Ein einzelner Apple AirTag kostet 35 €; du kannst auch ein Viererpack für 119 € kaufen. Die AirTags können ab sofort vorbestellt werden, der Verkauf beginnt am 30. April.

Wenn du einen AirTag an Schlüsseln, Fahrrädern oder anderen Gegenständen befestigen möchtest, benötigst du einen optionalen Anhänger - diese gibt es in Silikon oder Leder, die Preise beginnen bei 35 €. Einige Dritthersteller wie Belkin stellen ähnliche Bänder und Anhänger her, und wir erwarten, dass weitere auf den Markt kommen, wenn die AirTags beliebter werden.

Apple AirTag: Design

(Image credit: TechRadar)

Der AirTag hat etwa die Größe einer 2 €-Münze und ist extrem kompakt - er misst 3,19 x 3,19 x 0,8 cm und wiegt nur 11 g. Die Edelstahlscheibe hat eine abnehmbare Kunststoffabdeckung, in der die CR2032-Batterie untergebracht ist, die den AirTag mit Strom versorgt, und einen eingebauten Lautsprecher, der einen Ton abgibt, wenn die Find My-App auf einem iPhone, iPad oder Mac verwendet wird, um seinen Standort zu identifizieren.

Der AirTag hat standardmäßig keinen Clip oder Anhänger, aber er kann in eine Tasche, Geldbörse oder Manteltasche gesteckt werden. Wenn du ihn an Schlüsseln oder anderen Gegenständen befestigen möchtest, kannst du optionale Schlüsselanhänger und Anhänger aus Leder und Silikon von Apple oder von Drittanbietern wie Belkin erwerben.

Der AirTag hat die Schutzklasse IP67, so dass er auch ein versehentliches Eintauchen in eine tiefe Pfütze oder in die Badewanne übersteht. Außerdem kann er mit Apples kostenlosem Gravurservice versehen werden, so dass du Text, Zahlen und Emojis auf die glatte Kunststoffabdeckung drucken lassen kannst, was es einfacher macht, zu erkennen, welcher AirTag welcher ist, wenn du mehrere davon hast.

Apple hat die Bluetooth-Reichweite der AirTags nicht angegeben, aber wir glauben, dass es Bluetooth 5.0 unterstützt, was die neueste Version der Technologie ist, da diese im iPhone 12 eingebaut ist und eine Reichweite von 240 Metern hat.

Apple AirTag: Performance

(Image credit: TechRadar)

Wie das meiste iPhone-Zubehör, war auch der AirTag extrem einfach einzurichten. Nachdem wir die Verpackung entfernt hatten, gab der AirTag einen kurzen Piepton ab und wurde sofort von unserem iPhone erkannt. Wir konnten dem AirTag einen Namen zuweisen und er wurde unserer Apple ID zugeteilt, die in der Registerkarte "Gegenstände" angezeigt wird. Es war auch sehr einfach, den AirTag in den Leder-Schlüsselanhänger und den Anhänger zu stecken, so dass wir sie an unseren Schlüsseln oder am Gurt einer Tasche befestigen konnten.

Wenn du den AirTag in der Liste der Gegenstände in der "Wo ist?" App antippst, werden verschiedene Optionen angezeigt, darunter auch Play Sound. Wir fanden heraus, dass es ein paar Sekunden dauerte, bis Find My sich mit dem AirTag verbunden hatte und drei Zyklen von fünf elektronischen Pieptönen abgab, die 64db auf unserem Schallmessgerät registrierten - laut genug, dass wir ihn unter dem Stapel von Kissen hören konnten, unter denen wir ihn auf dem Sofa vergraben hatten.

Der kurze Zyklus der elektronischen Pieptöne dauert nur sieben Sekunden, was lang genug ist, um etwas im selben Raum oder im Nachbarraum zu finden, aber nicht ausreichte, als wir oben waren und unser "verlegter" Gegenstand unten war. In diesem Fall mussten wir viermal auf die Option "Sound abspielen" tippen, bevor wir nah genug an den AirTag herankamen, um ihn zu hören.

Wenn wir mehr Zeit mit den AirTags verbringen, werden wir sicher auch die Precision Findung-Funktion testen, die das Auffinden von AirTags erheblich beschleunigen soll, sowie den Verloren-Modus, der dir helfen soll, einen Gegenstand zu finden, von dem du glaubst, dass er wirklich verloren ist.

Erstes Fazit

Sobald wir in der Lage sind, die Apple AirTags auf Herz und Nieren zu prüfen, werden wir uns darauf konzentrieren, so viele Funktionen wie möglich zu testen, damit wir ein fundiertes Urteil abgeben können.

Insbesondere müssen wir sehen, wie genau die Präzisionssuche ist und ob die Datenschutzfunktionen so solide sind, wie Apple behauptet.

Nach der kurzen Zeit, die wir mit den AirTags verbracht haben, können wir jedoch sagen, dass sie ein unschätzbares und einfach zu bedienendes Werkzeug sind, um dich mit deinem verlorenen Besitz wieder zu vereinen, wenn du häufig Schlüssel, Geldbörsen und ähnliches verlierst.