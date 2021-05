Arvostelussa Apple AirTag

Apple AirTag on korvaamaton ja helppokäyttöinen työkalu etsiä kadonneita tavaroita. Se on helppo asentaa ja se paikantaa kadonneet esineet tarkasti. Apple on käyttänyt paljon aikaa tehdäkseen paikannuslaitteestaan turvallisen, jottei sitä voisi väärinkäyttää. Silti kyseessä on kallis lisälaite avainnipun tai laukun kylkeen.

Pika-arvio

Applen kauan odotettu paikannuslaite AirTag on viimein virallista. Kyseessä on pieni mutta korvaamaton lisälaite heille, jotka hukkaavat usein omat avaimet, lompakon tai muita tärkeitä tavaroita.

Sen lisäksi, että laite piippaa kadonnutta laitetta etsiessä, siinä on myös todella tarkka paikannus Find my -sovelluksen kautta kaikille iPhone 11:n ja sitä uudempien laitteiden omistajille. Precision Finding -ominaisuus hyödyntää iPhonen kiihtyvyysmittaria, kameraa ja gyroskooppia tarjotakseen käyttäjälleen kulkuohjeet, etäisyyden ja haptisen palautteen kadonneen laitteen luokse.

Applen Find My -palvelua voi myös käyttää paikantamaan oman AirTagin ja siihen kytketyn laitteen. Tämä onnistuu asettamalla AirTag Lost-tilaan, jolloin käyttäjä saa nimettömän päivityksen laitteen sijainnista, jos toinen samaan verkkoon kuuluva laite on ollut kadonneen esineen lähellä. AirTagiin voi asentaa myös puhelinnumeron, joten kadonneen esieen löytäjä voi napauttaa iPhoneaan tai muuta NFC-laitetta saadakseen yhteystiedot ylös palautusta varten.

Yhtiö on lisäksi miettinyt tarkkaan yksityisyysominaisuuksia ja tuonut laitteeseen muutamia keinoja, joilla AirTagia ei voi väärinkäyttää. AirTagia ei voi muun muassa aktivoida jonkun toisen puolesta, minkä lisäksi iPhone, iPad ja muut iOS-laitteet tunnistavat, jos vieras AirTag kulkee mukanasi. Näiden lisäksi AirTag ryhtyy pitämään ääntä, jos se on ollut omistajastaan erossa pidemmän aikaa, mutta jatkaa edelleen liikkumista.

Jos joku lainaa tuotetta, jossa on käyttäjän oma AirTag, ja saavat AirTag-varoituksia, he voivat mykistää varoitukset päiväksi. Varoitukset voi mykistää myös iäksi, jos AirTag on rekisteröity Apple ID:hen, joka kuuluu samaan jaettuun perheryhmään.

Disketin muotoinen paikannin voidaan sujauttaa lompakkoon tai laukkuun, mutta jos sen haluaa kiinnittää avaimiin tai muihin laitteisiin, siihen täytyy ostaa erillinen remmi tai avaimenperä. Nämä maksavat saman verran ja paikoin jopa enemmän kuin AirTag itse, joten kyseessä ei ole välttämättä kaikkein edullisin ratkaisu. Muiden Apple-tuotteiden tapaan AirTag toimii ainoastaan iOS-laitteilla.

Mutta jos olet yksi heistä, joka unohtaa raivostuttavan usein avaimensa tai lompakkonsa jonnekin, tai haluat vaihtoehtoisesti elää huoletta, AirTag on järkevä ostos.

Hinta ja saatavuus

Hinta: 35 €

Yksi Apple AirTag maksaa Suomessa 35 €, mutta niitä voi ostaa myös neljän kappaleen paketissa hintaan 119 €. Laite saapui myyntiin 30. huhtikuuta.

Jos AirTagin haluaa liittää avaimiin, pyörään tai muihin tarvikkeisiin, siihen täytyy ostaa erillinen avaimenperä tai remmi. Nämä maksavat Suomessa 13,95 € aina 45 € asti, ja niitä on saatavilla silikonisena ja nahkaisena.

Belkin on julkaissut myös virallisesti lisensoituja kolmannen osapuolen vaihtoehtoja, jotka maksavat vähemmän kuin Applen viralliset lisävarusteet. Uskomme näkevämme lisää edullisia vaihtoehtoja lähikuukausina.

Muotoilu

Pieni ja kevyt

Lisävarusteilla sen voi yhdistää avaimiin, laukkuihin ja muihin tuotteisiin

Vedenkestävä, IP67-luokitus

AirTag on suunnilleen euron kolikon kokoinen, joten se on äärimmäisen pieni. Tarkalleen ottaen sen mitat ovat halkaisijaltaan 3,19 cm ja 0,8 cm syvä, ja painoa kertyy 11 grammaa. Harjaamattomasta teräksestä tehdyn levyn mukana on muovinen suojakotelo, CR2032-paristo sekä sisäänrakennettu kaiutin, joka tuottaa ääntä, jos AirTagia etsitään Find My -sovelluksen kautta.

Tuotteen mukana ei tule minkäänlaista kiinnikettä, mutta sen voi sujauttaa laukkuun, lompakkoon tai taskuun. Jos sen haluaa liittää avaimiin tai muuhun tuotteeseen, erikseen myytävät remmit ja avaimenperät ovat myytävinä joko Applelta tai kolmansilta osapuolilta.

AirTagissa on lisäksi IP67-luokitus, joten se kestää upotuksen veteen. Applen omilta kotisivuilta ostettuna sen mukana tulevaan muovikoteloon on mahdollista saada myös kaiverrus. Huomasimme AirTagin kuitenkin kuluvan todella nopeasti jo muutaman päivän käytön jälkeen.

Apple ei ole paljastanut AirTagin Bluetooth-kantamaa, mutta uskomme sen tukevan Bluetooth 5.0:aa. Teknologian viimeisin versio tukee 240 metrin kantamaa.

Suorituskyky

Tarkka paikannus

Takaa yksityisyyden

Lost-tilan avulla AirTagin löytävä henkilö voi olla käyttäjään yhteydessä

Kuten iPhone-lisävarusteet yleensä, myös AirTag on helppo asentaa. Kun sen poistaa pakkauksesta, laite päästää pienen piippauksen ja se tunnistettiin välittömästi iPhonessa. AirTagille voi antaa oman nimen, minkä jälkeen se liitetään omaan Apple ID -tunnukseen ja näkyy jatkossa Items-välilehden alta.

Se on myös todella helppo asentaa yhtiön avaimenperään tai remmiin, jolloin sen voi liittää avaimiin tai laukkuun.

Find My -sovelluksella AirTagin valitsemalla voi tehdä muutamia toimintoja, kuten päästää lisävarusteesta äänen. Omissa testeissämme kesti muutama sekunti ennen kuin Find My yhdisti AirTagiin ja päästi kolmessa aallossa tulevan piippauksen. Ääni soitetaan 64 desibelin voimakkuudella, joten sen kuulee selkeästi myös tyynyjen alle peittyneenä.

Piippaukset kestävät vain seitsemän sekuntia, mutta tuona aikana samassa tilassa olevan laitteen löytäminen pitäisi onnistua helpommin. Jos AirTag sijaitsee kuitenkin kauempana, ajanjakso ei riitä, vaan äänimerkin joutuu antamaan useammin.

Tämän sijaan parempi vaihtoehto on Precision Finding -ominaisuus, joka nimensä mukaisesti paikantaa laitteen paljon tarkemmin. Se käyttää Ultra Wideband -radioteknologiaa tunnistaakseen etäisyyden ja suunnan iPhonen ja AirTagin välillä. Sen jälkeen se antaa kävelyohjeet kännykkään ja huomauttaa haptisen palautteen välityksellä, kun AirTag on lähettyvillä.

Testeissämme huomasimme, että paikannusominaisuus oli huomattavasti nopeampi ratkaisu etsiä kadonnut laite. Toisaalta tämä perustuu osin Bluetooth-teknologiaan, joka on usein epäluotettavampi useamman seinän ollessa välissä. Huomasimme saman myös Precision Finding -ominaisuuden kohdalla.

Kun jätimme AirTagin etupihalle ja lähdimme kävelemään katua pitkin eteenpäin, iPhone yhdisti AirTagiin lähes välittömästi 9 metrin päästä ja opasti meidät tarkasti paikalle ilman signaalin menetystä.

Pystyimme myös paikantamaan AirTagin Sirin kautta, jolloin se aktivoi piippaukset lisävarusteessa itsessään. Precision Finding -ominaisuutta varten Siri kehottaa sen sijaan käynnistämään Find My -sovelluksen.

Akkukesto

Toimii CR2032-paristolla

Apple väittää pariston kestävän vuoden

Paristo on helppo vaihtaa

Applen AirTagit saavat virran CR2032-paristo, jonka yhtiö lupaa kestävän ainakin vuoden. Arvio perustuu siihen, että paikannin on piipannut neljä kertaa päivässä ja sitä on etsitty kerran päivässä Precision Finding -ominaisuuden avulla.

Emme voi luonnollisesti testata näitä väitteitä vielä, eikä laitteessa ole erillistä akkuvarausta. Emme siis tiedä, kuinka paljon laite syö paristoa raskaammassa käytössä.

Paristo on onneksi helppo vaihtaa. Asetat vain AirTagin värillisen puolen alaspäin, painat kahdella sormella metallista puolta ja käännät sitä oikealle avataksesi metallisen kuoren. Tämä paljastaa puolestaan pariston.

Kannattaako Apple AirTag ostaa?

Osta jos...

Haluat selkeät ohjeet kadonneiden tavaroiden luokse

Precision Finding -ominaisuus tekee kadonneiden esineiden etsimisestä helpompaa, kiitos selkeiden ohjeiden ja etäisyyden. Tämä on markkinoiden ainoa paikannin, jossa on vastaava ominaisuus.

Yksityisyys on sinulle tärkeää

Apple on lisännyt AirTagiin muutamia yksityisyysasetuksia, joiden ansiosta laitetta ei voi väärinkäyttää. iPhone ja iPad muun muassa varoittaa, jos vieras AirTag on mukanasi, joten sitä ei voi käyttää toisten jäljittämiseen.

Haluat yksilöllisen muotoilun

AirTagiin sopivia lenkkejä ja avaimenperiä on useissa eri väreissä ja pinnoitteissa, mukaan lukien nahkaisena ja silikonisena. Näiden avulla voit kustomoida AirTagin ilmeen tavarasi mukaisesti.

Älä osta, jos...

Etsit edullista vaihtoehtoa

AirTag maksaa Suomessa 35 €, joten se on hinnaltaan samaa luokkaa kuin muutkin paikannuslaitteet. Jos kuitenkin haluat liittää sen avainnippuun, laukkuun tai muualle, joudut ostamaan erillisen avaimenperän tai remmin kiinnitykseen, mikä nostaa kokonaisuuden hintaa.

Käytät Android-laitteita

AirTag ei saa yhteensopivaksi Android-laitteiden kanssa, joten jos et omista iOS-laitetta, AirTag ei sovellu sinulle.

Haluat jakaa sijaintisi

Kadonneen esineen sijainnin jakaminen perheenjäsenen kanssa saattaisi helpottaa esineen löytämistä, mutta tällaista ominaisuutta ei ole tarjolla AirTagilla, toisin kuin kilpailijalla Tilellä.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: toukokuu 2021